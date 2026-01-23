Auxerre - PSG : Le champion veut reprendre son trône ! Parions Sport booste la victoire parisienne par écart de buts !

Parions Sport propose une cote boostée sur une victoire nette et maîtrisée : "Le PSG gagne par exactement 2 ou 3 buts d'écart", avec une cote qui grimpe de 2,30 à 2,65 !

Cette offre est parfaite si vous voyez Paris dominer sans pour autant infliger une correction historique à des Auxerrois qui luttent pour leur survie.

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si le PSG s'impose avec l'un des écarts suivants : 2-0, 3-1, 4-2... ou 3-0, 4-1, 5-2... À 2,65, la valeur est idéale pour couvrir les scores les plus probables d'un favori en déplacement.

🚀 Rebond attendu : blessés dans leur orgueil après leur revers européen mardi, les hommes de Luis Enrique arrivent avec une envie de revanche. Face à la pire attaque du championnat (14 buts), le PSG possède la solidité pour s'imposer sans trembler.

🚀 Rebond attendu : blessés dans leur orgueil après leur revers européen mardi, les hommes de Luis Enrique arrivent avec une envie de revanche. Face à la pire attaque du championnat (14 buts), le PSG possède la solidité pour s'imposer sans trembler.

⚽L'écart type : lors du match aller au Parc des Princes, Paris l'avait emporté 2-0. Auxerre, de son côté, reste sur trois défaites consécutives et peine à exister face aux cadors. Un succès 2-0 ou 3-0 des Parisiens entre parfaitement dans la stratégie de gestion d'effectif avant le retour de la C1 la semaine prochaine.

💰Un boost généreux : avec une mise maximale de 25 €, ce passage à 2,65 offre un profit supplémentaire non négligeable. C'est le compromis idéal entre une victoire sèche (cote faible) et un score exact risqué.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application Parions Sport en Ligne, section "Cotes Boostées". Sélectionnez l'affiche Auxerre - Paris SG et validez votre mise sur "Paris SG gagne par exactement 2 ou 3 buts d'écart".

Mise maximale : 25 €

Coup d'envoi : Ce vendredi 23 janvier à 20h00 au Stade de l'Abbé-Deschamps.

