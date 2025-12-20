Pronostic Auxerre vs Monaco, l’affiche de la Coupe de France

Retrouvez le pronostic Auxerre vs Monaco de notre expert. L’affiche de ce week-end entre deux équipes de Ligue 1 ce dimanche 21 décembre.

Les meilleurs paris pour Auxerre Monaco

Première affiche entre deux clubs de Ligue 1 ce dimanche 21 décembre. Retrouvez l’analyse et les choix de notre expert avec son pronostic Auxerre vs Monaco :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,83 sur Unibet, soit une probabilité de 54,6 % que Monaco remporte cette rencontre.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % que le match se finisse avec un minimum de 3 buts.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,56 sur Unibet, soit une probabilité de 64,1 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Notre pronostic Auxerre vs Monaco voit une victoire de Monaco 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette affiche de Coupe de France est la plus intéressante entre deux clubs de Ligue 1. L’écart entre les deux équipes est assez important avec Auxerre qui joue le maintien et Monaco qui joue le haut du tableau en championnat. Avec la Coupe, les cartes sont redistribuées et ce déplacement en Bourgogne s’annonce périlleux pour Monaco en recherche de stabilité et de régularité dans leurs résultats.

Pour Auxerre, la saison va être difficile jusqu’à la dernière journée. Avec un effectif limité sur la quantité et la qualité, les hommes de Christophe Pélissier peuvent voir la Coupe de France comme un endroit où se libérer. Pour Monaco, c’est l’occasion de mettre en place leur système de jeu et d’engranger de la confiance après une période difficile sur les résultats et la course à l’Europe.

Les effectifs probables pour Auxerre Monaco

Composition attendue de Auxerre : De Percin - Sy, Diomandé, Mensah, Oppegard - Danois, Dioussé, Matondo - Casimir, Mara, Osman

Composition attendue de Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Coulibaly, Zakaria - Akliouche, Minamino, Idumbo - Biereth

Une compétition taillée pour Monaco

Les Auxerrois ont l’occasion de briller en Coupe de France, mais l’objectif principal reste le maintien en Ligue 1. Avec cette compétition, ils peuvent gagner un peu de confiance, mais c’est très loin d’être prioritaire au vu des enjeux qui entourent le club bourguignon pour cette saison. Avec des mauvais résultats et une dernière défaite en encaissant 4 buts contre Lille à domicile, ce match s’annonce une fois de plus compliqué.

Monaco peut faire de cette compétition un objectif après un début de saison très moyen, tout en restant en course pour la qualification en Ligue des Champions. Ils disposent de plus de talents que leurs adversaires et devraient logiquement l’emporter après 90 minutes. Encore en recherche de complicité, les joueurs de Pocognoli utiliseront cette rencontre pour développer des affinités et repartir sur une nouvelle série.

Pronostic 1 Auxerre vs Monaco :Victoire de Monaco - cote de 1,83 sur Unibet

Des matchs souvent ouverts

La Coupe de France est l’occasion pour certains joueurs de se montrer et pour certaines équipes de briller. Les rencontres sont souvent prolifiques avec de nombreux buts inscrits entre les équipes de Ligue 1. Portés vers l'offensive, les occasions seront nombreuses et les défenses mises à rude épreuve par les attaques opposantes. Ce sera l’occasion de voir des buts être marqués et un beau spectacle.

Cette saison, la rencontre à Auxerre en championnat s’est terminée sur le score de 2 buts à 1 pour Monaco. Ce match à élimination directe sera plus ouvert et donnera plus de buts avec des défenses qui prendront des risques pour se qualifier et laisseront des espaces en seconde période. Les spectateurs auront l’occasion de vivre un bon moment de football et pourront profiter de voir certains joueurs se dévoiler avec un peu moins de pression.

Pronostic 2 Auxerre vs Monaco :Plus de 2,5 buts - cote de 1,60 sur Unibet

Chaque équipe aura l’occasion de briller

Les premières rencontres en Coupe de France permettent à certains joueurs de gagner du temps de jeu et de se montrer. Pour Monaco, ça pourra être l’occasion de voir un peu plus Paul Pogba, Ansu Fati et George Ilenikhena. Trois joueurs qui ont besoin de rythme et qui pourraient en obtenir un peu plus pendant cette rencontre.

Pour les Auxerrois, c’est l’occasion de se montrer devant le coach, de gagner de la confiance et de mieux repartir en championnat. Dans une saison difficile, les coéquipiers de Lassine Sinayoko ont besoin de cette rencontre pour briller offensivement et reproduire ces actions en championnats par la suite. C’est un match pour tenter des choses, se montrer et pour briller en marquant au moins une fois pour faire plaisir aux supporters présents dans les gradins.

Pronostic 3 Auxerre vs Monaco :But pour les deux équipes - oui - cote de 1,56 sur Unibet

+