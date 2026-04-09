Pronostic Atlético Madrid vs Real Madrid 27/09/2025 : les Blancos arrachent la victoire

Notre expert en paris s'attend à ce que les visiteurs remportent un derby madrilène compétitif, avec Kylian Mbappé qui continue sa belle série devant le but.

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Pronostic Atlético Madrid vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Atlético Madrid vs Real Madrid

Real Madrid pour gagner à une cote de 2,35 sur Winamax

Real Madrid pour marquer plus de 1,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Kylian Mbappé pour marquer à tout moment à une cote de 2,17 sur Winamax

Le Real Madrid est attendu pour gagner 2-1 contre l'Atlético Madrid.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Ces clubs ont commencé la campagne comme les challengers les plus probables des champions en titre, Barcelone, dans la course au titre en Espagne. Cependant, il y a déjà un écart significatif de neuf points entre les rivaux madrilènes.

L'Atlético a mal débuté la campagne. Ayant remporté seulement un de ses cinq premiers matchs de La Liga, il semblait se diriger vers un autre revers majeur en milieu de semaine. Ils étaient menés 2-1 à domicile par le Rayo Vallecano avec 10 minutes à jouer, mais ont été sauvés par deux buts tardifs du héros du triplé, Julian Alvarez.

Il n'y a pas eu de tels problèmes pour le Real Madrid. L'équipe de Xabi Alonso a remporté tous ses sept matchs compétitifs jusqu'à présent cette saison. Ils ont impressionné lors d'une victoire 4-1 à Levante mardi, avec Franco Mastantuono marquant son premier but pour le club.

Les effectifs probables pour Atlético Madrid vs Real Madrid

Composition attendue de Atlético Madrid : Oblak, Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente, Gallagher, Koke, Barrios, Simeone, Griezmann, Alvarez

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Carvajal, Guler, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Joie du derby pour les Blancos

Le derby madrilène est presque toujours serré et disputé, avec souvent le match nul comme pari de valeur. Cependant, l'écart de qualité entre les deux équipes est actuellement assez significatif.

L'Atlético a mieux performé en milieu de semaine, mais a vraiment eu du mal à créer des opportunités jusqu'à ce moment-là. Les Rojiblancos ont créé 1,1 xG ou moins dans quatre de leurs sept matchs compétitifs jusqu'à présent cette saison. Ils n'ont remporté que deux de ces matchs, leurs recrues estivales peinant à avoir un impact notable.

En revanche, des joueurs comme Mastantuono, Dean Huijsen et Álvaro Carreras se sont rapidement intégrés de l'autre côté de la capitale espagnole. L'arrivée d'Alonso a également donné un coup de fraîcheur, et ils pourraient valoir la peine d'être soutenus avec une probabilité de victoire implicite de seulement 43,5 % ici.

Pronostic 1 Atlético Madrid vs Real Madrid : Real Madrid pour gagner à une cote de 2,35 sur Winamax

Les visiteurs marquent au moins deux fois

Le Real Madrid a été lent à trouver son rythme devant le but au début de la campagne. Cela n'était pas surprenant, étant donné qu'ils ont à peine eu une pré-saison après la Coupe du Monde des Clubs. Ils ont également été gênés par des cartons rouges dans deux de leurs quatre matchs depuis la pause internationale.

Cependant, leur production offensive augmente clairement. Après avoir survolé des adversaires nouvellement promus en milieu de semaine, ils ont marqué 14 buts et créé 13,5 xG en Liga cette saison. Dans les cinq grands championnats européens, seuls Barcelone et le Bayern Munich ont marqué plus, tandis que personne ne peut égaler leur total xG.

L'Atlético Madrid n'a pas été aussi solide défensivement qu'on en a l'habitude sous Diego Simeone. Dans leur seul match jusqu'à présent contre une opposition de haut niveau, ils ont concédé 2,71 xG et sept grandes occasions contre Liverpool en Ligue des Champions. S'ils défendent de la même manière, ils seront sûrement punis par leurs voisins samedi après-midi.

Pronostic 2 Atlético Madrid vs Real Madrid : Real Madrid pour marquer plus de 1,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Mbappé continue sa série

Sans aucun doute, la principale raison des chiffres offensifs impressionnants du Real Madrid est Kylian Mbappé. Le Français est actuellement au sommet de son art et s'est bien adapté à tout ce qu'Alonso lui a demandé de faire.

Il a une moyenne de 1,21 but par 90 minutes en Liga cette saison, et est déjà en tête de la course au Pichichi. Mbappé effectue également 5,84 tirs par 90 minutes, avec un taux de conversion de tirs de 15 %.

Le joueur de 26 ans n'a échoué à marquer que lors d'une seule de ses neuf sorties jusqu'à présent cette saison, en club et en sélection. Il a également brillé lors des grands matchs la saison dernière, marquant six buts lors de ses sept matchs contre l'Atlético ou Barcelone.