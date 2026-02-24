Atletico - Bruges : Griezmann et Lookman pour faire sauter le verrou ! Unibet booste la cote « Duo Décisif » !

Pour faire la différence rapidement, Diego Simeone mise sur son duo de feu. Unibet propose une cote boostée sur l'efficacité immédiate de ses stars : « Ademola Lookman ou Antoine Griezmann décisif (buteur ou passeur) en 1ère mi-temps », avec une cote qui passe de 1,60 à 2,00 !

Le filet de sécurité Unibet : votre pari est remboursé si aucun des deux joueurs n'est titulaire.

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si l'un des deux joueurs marque ou délivre une passe décisive avant la pause (entre la 1ère et la 45e minute + temps additionnel).

Le facteur Ademola Lookman 🚀 : véritable sensation depuis son arrivée au mercato d'hiver, le Nigérian a transformé l'attaque madrilène. Déjà buteur au match aller et lors du récent carton contre le Barça, sa vitesse et son dribble sont des armes redoutables pour doucher la défense belge d'entrée 🧱💥.

🚀 : véritable sensation depuis son arrivée au mercato d'hiver, le Nigérian a transformé l'attaque madrilène. Déjà buteur au match aller et lors du récent carton contre le Barça, sa vitesse et son dribble sont des armes redoutables pour doucher la défense belge d'entrée 🧱💥. Antoine Griezmann, le maître à jouer 🎯 : toujours aussi indispensable dans le système de Simeone, « Grizou » est l'homme des grands rendez-vous européens. Passeur décisif pour Lookman à l'aller, il est souvent à la baguette sur les phases offensives et les coups de pied arrêtés. Sa vision de jeu lui permet d'être décisif à tout moment 🏟️🔥.

🎯 : toujours aussi indispensable dans le système de Simeone, « Grizou » est l'homme des grands rendez-vous européens. Passeur décisif pour Lookman à l'aller, il est souvent à la baguette sur les phases offensives et les coups de pied arrêtés. Sa vision de jeu lui permet d'être décisif à tout moment 🏟️🔥. Un Atletico qui démarre fort 📈 : conscient du danger belge, l'Atletico ne voudra pas laisser de place au doute. Les Madrilènes ont pris l'habitude de presser très haut dès le coup d'envoi à domicile. Avec une cote qui grimpe à 2,00, miser sur une action

Comment en profiter sur Unibet ?

décisive de l'un de ces deux fers de lance en première période offre une valeur très intéressante.

Rendez-vous sur l’application ou le site Unibet, section «Super Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche Atletico Madrid - Club Bruges et validez votre mise sur « Lookman ou Griezmann décisif en 1ère mi-temps ».

Coup d'envoi : ce mardi 24 février à 21h00 au Riyadh Air Metropolitano.

