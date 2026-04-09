Pronostic Arsenal vs Crystal Palace 26/10/2025 : l'élan en faveur des hôtes

Notre expert en paris anticipe un match difficile pour Arsenal, mais avec l'avantage de jouer à domicile pour sécuriser les trois points.

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Pronostic Arsenal vs Crystal Palace : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Crystal Palace

1x2 - Arsenal à une cote de 1,35 sur Winamax

BTTS - Oui à une cote de 1,84 sur Winamax

Buteur à tout moment - Eberechi Eze à une cote de 3,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Crystal Palace

Pronostic des buteurs : Eberechi Eze, Gabriel Magalhães ; Crystal Palace : Jean-Philippe Mateta

Depuis longtemps, les médias et les fans commencent à croire qu'Arsenal est un sérieux prétendant sur plusieurs fronts. L'une des raisons derrière cela est leur forme cette saison, et l'autre est la profondeur incroyable de leur effectif.

Les hommes de Mikel Arteta sont en tête du classement de la Premier League, espérant mettre fin à leur attente de 22 ans pour le titre. Avec une seule défaite cette saison, ils sont prêts pour un défi de taille, mais vaincre des équipes comme Crystal Palace est indispensable.

La saison dernière, la quête d'Arsenal pour rattraper Liverpool s'est effondrée vers la fin de la campagne. Palace a été l'une des équipes à arracher un match nul 2-2 à l'Emirates Stadium, compromettant ainsi les espoirs de titre des Nord-Londoniens.

Oliver Glasner a été un souffle d'air frais depuis qu'il a pris les rênes à Palace. Il a déjà remporté la FA Cup et a guidé son équipe vers le football européen pour la première fois de leur histoire.

Ils ont bien commencé en Conference League et détenaient récemment la plus longue série d'invincibilité parmi les cinq grands championnats européens. Everton a mis fin à cette série de manière peu cérémonieuse, stoppant la série à 19 matchs.

Les Eagles auront fort à faire ici, surtout après avoir joué jeudi soir, comparé à Arsenal, qui a joué pour la dernière fois mardi.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Crystal Palace

Composition attendue de Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Un Arsenal irrésistible a trop de qualité

Les hôtes ont été en pleine forme depuis le début de la saison, et cet élan sera difficile à arrêter. Cette défaite unique contre Liverpool semble remonter à une éternité, car ils sont invaincus depuis neuf matchs. Ils abordent cette rencontre après six victoires toutes compétitions confondues.

Palace, quant à eux, n'ont pas remporté de victoire lors de leurs deux derniers matchs, sans compter leur rencontre de jeudi contre Larnaca. Le bilan récent des Eagles contre les Gunners n'est pas encourageant, surtout depuis leur dernière victoire à l’extérieur contre cet adversaire en 2019. Glasner n'a jamais battu Arsenal en trois tentatives, donc sa série stérile pourrait se poursuivre ici.

Les hôtes ont remporté six des sept derniers affrontements directs et ont été victorieux lors de quatre des cinq dernières rencontres avec Palace à l'Emirates. Compte tenu de la qualité qu'Arsenal possède à la fois dans le onze de départ et sur le banc, les visiteurs pourraient ne pas résister à la défaite.

Pronostic 1 Arsenal vs Crystal Palace : 1x2 - Arsenal à une cote de 1,35 sur Winamax

Palace peut percer le mur d'Arsenal

La marque de fabrique d'Arsenal sous Arteta cette saison a été leur défense, tout comme la saison dernière. Avec 12 matchs joués toutes compétitions confondues, les Gunners n'ont concédé que trois buts. C'est un but tous les quatre matchs, une statistique impressionnante qui met en lumière leur solide défense.

Malgré cette série, et leur séquence de quatre matchs sans encaisser de but avant ce week-end, Palace peut trouver une faille ici. Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors des trois derniers affrontements directs, y compris les deux matchs de championnat la saison dernière.

Sans tenir compte de leur match de jeudi, Palace a marqué 10 buts lors de ses cinq derniers matchs. Avec Jean-Philippe Mateta ayant inscrit un triplé le week-end dernier, il sera enclin à inquiéter la défense des hôtes.

Pronostic 2 Arsenal vs Crystal Palace : BTTS - Oui à une cote de 1,84 sur Winamax

Eze pour punir son ancienne équipe

Eberechi Eze a rejoint Arsenal en provenance de Crystal Palace lors de la fenêtre de transfert de cette saison. Il a été incroyable depuis son arrivée dans le nord de Londres, mais il n’a pas eu de chance avec le nombre de buts marqués.

Eze a touché la barre transversale mardi soir contre l'Atlético Madrid, mais il a tout de même réussi une passe décisive. Il n’a pas encore ouvert son compte en Premier League pour Arsenal, ce qui rend presque inévitable qu’il trouve le filet contre son ancien club.

Il a marqué le premier égalisateur ici lorsque Palace a visité en avril. Être déployé en tant que numéro 10 à la place de Martin Ødegaard signifie qu'il aura des occasions de marquer. Cependant, un but dimanche aiderait sa nouvelle équipe à renforcer leur emprise sur la première place.