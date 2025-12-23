Arsenal - Crystal Palace : Jesus décisif pour le succès des Gunners ? Profitez de la cote boostée sur le but du Brésilien et la qualification d'Arsenal !

Unibet propose une cote boostée alléchante pour une performance décisive du Brésilien : "Gabriel Jesus buteur et Arsenal gagne", avec une cote qui grimpe de 3,00 à 3,50 !

Cette offre est idéale pour ceux qui voient l'ancien Citizen retrouver le chemin des filets et valider le ticket d'Arsenal pour les demi-finales.

Analyse de la cote boostée

Ce pari combine deux éléments : un but de l'attaquant brésilien à n'importe quel moment du match et le succès final d'Arsenal dans le temps réglementaire. La cote à 3,50 représente une opportunité très intéressante.

⭐Gabriel Jesus, l'homme des coupes : Souvent titulaire dans les compétitions de coupes nationales, Jesus a faim de buts. Sa mobilité et son sens du placement face à une défense de Palace parfois friable sont des atouts majeurs.

: Souvent titulaire dans les compétitions de coupes nationales, Jesus a faim de buts. Sa mobilité et son sens du placement face à une défense de Palace parfois friable sont des atouts majeurs. 🏟️ Arsenal impérial à l'Emirates : Devant leur public, les Gunners sont les grands favoris de ce quart de finale. Ils ont l'habitude de dominer Palace techniquement, et une victoire accompagnée d'un but de leur numéro 9 est un scénario classique.

: Devant leur public, les Gunners sont les grands favoris de ce quart de finale. Ils ont l'habitude de dominer Palace techniquement, et une victoire accompagnée d'un but de leur numéro 9 est un scénario classique. 💰Une plus-value boostée : Passer d'une cote de 3,00 à 3,50 offre un gain supplémentaire non négligeable. C'est le moment de profiter de la forme offensive d'Arsenal pour maximiser votre rendement sur ce derby.

Comment en profiter sur Unibet ?

Rendez-vous sur l'application ou le site d'Unibet, dans la section "Super Cotes Boostées". Sélectionnez le match Arsenal - Crystal Palace et validez votre mise sur le pari spécial "Gabriel Jesus buteur et son équipe gagne".

Coup d'envoi ce soir à 21h00 !

