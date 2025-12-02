Pronostic Arsenal vs Brentford 03/12/2025 : les Gunners restent invincibles

Notre expert en paris s'attend à ce qu'Arsenal se remette de son match nul du week-end contre Chelsea et remporte les trois points à l'Emirates Stadium.

Pronostic Arsenal vs Brentford : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Brentford

1x2 & plus/moins : Arsenal et plus de 2,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

BTTS : Oui à une cote de 1,96 sur Winamax

Buteur à tout moment : Eberechi Eze à une cote de 2,60 sur Winamax

Arsenal a quitté Stamford Bridge dimanche soir avec un sentiment de déception, n'ayant obtenu qu'un point. Les Gunners ont joué une grande partie du match contre 10 hommes, et beaucoup s'attendaient à ce qu'ils prennent les trois points. Cependant, en regardant l'ensemble du match, un match nul était probablement le résultat le plus juste.

Ce résultat a permis aux hommes de Mikel Arteta de consolider leur place en tête du classement. Ils ont maintenant cinq points d'avance sur Manchester City. Cependant, cela a aussi été un avertissement pour les Gunners. Cela a montré que les poursuivants sont prêts à profiter de la moindre erreur.

Les Nord-Londoniens ont un autre derby local mercredi lorsqu'ils accueillent Brentford à l'Emirates. Trois points sont non négociables pour les hôtes s'ils veulent maintenir leur course au titre cette saison.

Brentford est probablement satisfait de la façon dont sa saison se déroule jusqu'à présent. Plusieurs experts les avaient désignés comme candidats à la relégation au début de la saison. Keith Andrews était pressenti pour être le premier entraîneur à être licencié. Cependant, Andrews a mené son équipe au milieu du tableau, ce qui n'est pas une mauvaise position.

Les Bees ne sont qu'à un point de moins que ce qu'ils étaient au même stade sous Thomas Frank la saison dernière. Les victoires contre Liverpool et Newcastle cette saison ont été impressionnantes. Par conséquent, battre une équipe de haut niveau comme Arsenal est certainement à leur portée.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Brentford

Composition attendue d’Arsenal : Raya, Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres

Composition attendue de Brentford : Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey, Henderson, Jensen, Ouattara, Damsgaard, Shade, Thiago

Arsenal vise une série de victoires continue

Arsenal sera désespéré de retrouver le chemin de la victoire après ce match nul contre Chelsea. Les Gunners sont sur une série de 17 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont remporté 14 de ces matchs, faisant match nul à trois reprises.

Cela sera préoccupant pour Brentford. Ils ont alterné entre victoires et défaites lors de leurs cinq dernières sorties. Si ce schéma se poursuit, ils pourraient passer un après-midi difficile. Après tout, ils affrontent une équipe qui a été exceptionnelle cette saison.

Arsenal est invaincu contre les Bees lors de leurs huit dernières rencontres compétitives. Ils en ont remporté cinq. De plus, quatre des cinq dernières sorties des Gunners ont produit plus de deux buts. Brentford a eu le même résultat lors de chacun de ses trois derniers matchs de championnat.

Pronostic 1 Arsenal vs Brentford : 1x2 & plus/moins : Arsenal et plus de 2,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

Espoir pour les visiteurs

Les troupes d'Arteta avaient été sur une superbe série de huit matchs sans encaisser de but toutes compétitions confondues. Cependant, cela a changé ces dernières semaines, les Gunners ayant encaissé lors de leurs quatre derniers matchs consécutifs. Les deux équipes ont marqué lors de ces rencontres, ce qui donnera de l'espoir aux visiteurs.

Le bilan offensif global des visiteurs ne peut être sous-estimé. Ils ont marqué 21 buts en championnat en 13 matchs. Ce record les place à égalité à la quatrième place du classement des buteurs de la ligue. Pourtant, leur défense a été médiocre. Ils ont encaissé 20 buts en 13 matchs, dont 12 à l'extérieur en seulement six rencontres.

Les hommes d'Andrews ont marqué dans 83 % de leurs matchs de championnat à l'extérieur cette saison, ce qui est une bonne performance en déplacement. Leurs trois dernières sorties en Premier League ont toutes vu des buts des deux côtés. Notamment, 67 % des matchs à l'extérieur de Brentford dans cette ligue ont produit des buts des deux côtés.

Pronostic 2 Arsenal vs Brentford : BTTS : Oui à une cote de 1,96 sur Winamax

Eze pour exploiter les défenses serrées

Eberechi Eze a eu un match relativement calme contre Chelsea à Stamford Bridge. Il n'a pas eu le temps et l'espace qu'il avait sur le ballon contre Tottenham. Cependant, il pourrait débloquer la défense contre des équipes qui déploient un bloc bas.

C'est l'une des raisons pour lesquelles Arteta l'a fait venir : utiliser sa finesse et son habileté pour percer les défenses tenaces. Eze a maintenant marqué quatre buts lors de ses cinq derniers matchs pour Arsenal, toutes compétitions confondues. Avec deux buts précédents contre Brentford, il est probable qu'il trouve le chemin des filets mercredi soir.