Pronostic Angers vs Marseille, une obligation de victoire pour Marseille

Ce samedi 17 janvier, c’est la dix-huitième journée de Ligue 1. Notre expert vous livre ses choix et son pronostic Angers vs Marseille.

Les meilleurs paris pour Angers Marseille

Reprise de la Ligue 1 après un interlude avec la Coupe de France. Notre expert a étudié la première rencontre et propose ses trois meilleures cotes ainsi que son prono Angers vs Marseille pour la dix-huitième journée de championnat :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,56 sur Unibet, soit une probabilité de 64.1 % de Marseille gagner la partie.

Marseille gagne à la mi-temps et à la fin du match ⭐ à la cote de 2,06 sur Unibet, soit une probabilité de 48,7 % de voir Marseille rentrer à la mi-temps avec un avantage et gagner en fin de rencontre.

Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 48,8 % de voir l’attaquant anglais marquer.

Notre pronostic Angers vs Marseille est une victoire de Marseille 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Malgré un début de saison poussif, les Angevins ont réussi à remonter au classement en enchaînant quelques bons résultats. Actuellement dixième avec 22 points, ils ne sont pas à l'abri et ont encore le maintien à aller chercher. Ils restent sur deux défaites, une en Ligue 1 contre Le Havre et une aux tirs aux buts contre Toulouse en Coupe de France. Ce retour à la maison après deux déplacements s’annonce pourtant difficile.

Les Marseillais vont continuer leur enchaînement de matchs et la gestion du coach va être importante. Après avoir perdu le trophée des Champions contre le PSG jeudi dernier, ils ont rejoué ce mardi en Coupe de France contre Bayeux, pensionnaire de Régional 1. Une victoire 9 buts à 0, et le plein de confiance pour tous les joueurs qui ont participé.

Les effectifs probables pour Angers Marseille

Composition attendue de Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomié - Belkebla, Abdelli - Belkhdim, Mouton, Sbaï - Machine

Composition attendue de Marseille : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Höjbjerg, Vermeeren, Emerson - Greenwood, Aubameyang, Traoré

Victoire obligatoire pour Marseille

Angers reçoit Marseille dans un match difficile pour les locaux. Avec 22 points, les Angevins ont un peu d’avance sur le maintien, mais peuvent voir leurs adversaires revenir rapidement sur eux. L’écart de niveau entre une équipe qui lutte pour le maintien et une qui joue le titre est immense en Ligue 1, et obtenir un match nul serait déjà une belle performance pour les locaux ce samedi.

Après un match de Coupe de France exceptionnelle contre une équipe avec cinq divisions de moins, les Marseillais retrouvent la Ligue 1 et une équipe à leur niveau. Ce match est décisif pour rester dans la course au titre et pour ne pas perdre plus de points sur Lens et le Paris Saint-Germain qui disposent déjà de 7 et 8 points de plus. Un déplacement à prendre au sérieux avant la réception de Liverpool en Ligue des Champions.

Pronostic 1 Angers vs Marseille :Victoire de Marseille - cote de 1,56 sur Unibet

Marseille en rouleau compresseur

Les Marseillais ne font pas dans la demi-mesure ces derniers temps. Ils ont réussi à écraser leurs adversaires mardi soir avec une victoire 9 buts à 0 et sont prêts à faire de même avec Angers. Malgré un adversaire avec un niveau supérieur, ils sont capables de faire la différence rapidement et de rentrer à la mi-temps avec au moins un avantage d’un but.

La victoire Marseillaise à la fin des 90 minutes permettrait au club de se maintenir à hauteur de leurs adversaires pour le titre, tout en restant en course pour se qualifier en Ligue des Champions. C’est un match important au vu des écarts et les 2 points qui les séparent de la sixième place de Rennes. Avec la Ligue des Champions et la Coupe de France, le calendrier ne laisse aucun répit aux joueurs Phocéens.

Pronostic 2 Angers vs Marseille :Marseille gagne à la mi-temps et à la fin du match - cote de 2,06 sur Unibet

Mason Greenwood toujours dans les bons coups

Du côté de la Cannebière, un joueur sort du lot, c’est leur attaquant anglais Mason Greenwood. Encore buteur cette semaine à trois reprises en Coupe de France et meilleur buteur de Ligue 1, il devrait être de la partie contre Angers. Avec le besoin de résultats pour rester en haut du classement, Roberto De Zerbi va s’appuyer sur son atout numéro un en attaque.

Bien que Marseille puisse compter sur de nombreux joueurs, dont le retour de Hamed Traoré, Greenwood reste important. Premier tireur de penalty et de coup-francs, il aura plus d’une occasion ce week-end pour marquer et porter son total à 12 réalisations en Ligue 1.

Pronostic 3 Angers vs Marseille :Mason Greenwood buteur - cote de 2,05 sur Unibet

