Dorian Cadart

Algérie - Soudan : Une victoire sans trembler pour les Verts ? Profitez de la cote boostée sur un succès maîtrisé !

Les Fennecs entament leur Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui avec l'ambition de marquer les esprits.

Opposée au Soudan, l'Algérie est largement favorite pour s'imposer sans concéder de but. Winamax propose une cote boostée sur une victoire maîtrisée : "Algérie gagne 1-0, 2-0 ou 3-0", avec une cote qui passe de 2,05 à 2,30 !

Cette offre est idéale pour ceux qui anticipent une victoire nette des hommes de Vladimir Petković, basée sur une assise défensive solide et une efficacité devant le but.

🎁Pas encore de compte sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec notre code promo Winamax WNMX*** pour obtenir jusqu'à 110€ de bonus : un premier pari remboursé en cash jusqu'à 100€ + 10€ de freebets 🎁

Analyse de la cote boostée

Ce pari "Score Exact Multichoix" couvre les trois scénarios les plus probables pour une nation dominante lors de son entrée en lice. La montée à 2,30 offre un rapport risque/gain très attractif.

  • 🧱La solidité défensive des Fennecs : L'Algérie dispose d'un bloc défensif expérimenté. Face à une équipe du Soudan qui risque de jouer bas et de peiner à se créer des occasions, le scénario de la victoire "à zéro" est très crédible.
  • Maîtrise et gestion : Pour un premier match de poule, l'objectif est souvent de s'imposer sans trop puiser dans les réserves. Un 2-0 ou un 3-0 permettrait aux cadres de souffler en fin de match tout en assurant les trois points.
  • 💰Une plus-value sur les favoris : Parier sur une victoire simple de l'Algérie offre souvent une cote assez basse. Ce boost à 2,30 permet de spéculer sur une victoire sans fioritures tout en bénéficiant d'un rendement nettement supérieur.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous sur l'application Winamax dans l'onglet "Cotes Boostées". Sélectionnez le match Algérie - Soudan et misez sur la victoire 1-0, 2-0 ou 3-0. 

Coup d'envoi cet après-midi à 16h00 !

