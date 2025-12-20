Pronostic Afrique du Sud vs Angola 22/12/2025 : un Duel Trop Serré pour Être Tranché

Notre expert en paris s'attend à un match très équilibré qui pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Un match nul est le scénario le plus probable.

Pronostic Afrique du Sud vs Angola : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Afrique du Sud vs Angola

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Afrique du Sud 1-1 Angola

Pronostic des buteurs : Afrique du Sud – Lyle Foster ; Angola – Zito Luvumbo

L'Afrique du Sud portera fièrement le statut de cheval noir lors de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Bafana Bafana se sont régulièrement améliorés sous la direction de Hugo Broos. Le technicien belge les a déjà menés à la Coupe du Monde 2026 — leur première qualification depuis qu'ils ont accueilli l'événement en 2010.

Lors de la CAN 2023, les Bafana ont surpris beaucoup de monde, y compris ceux de Mzansi, en atteignant les demi-finales. Finalement, ils ont quitté la Côte d'Ivoire avec la médaille de bronze, une réalisation digne pour une équipe que beaucoup avaient sous-estimée.

Cette année, l'Afrique du Sud est prise un peu plus au sérieux, passant du statut d'outsider à celui de cheval noir. Ils ont disputé un match de préparation contre l'équipe B du Ghana et l'ont emporté avant leur affrontement avec l'Angola.

Pendant ce temps, les Palancas Negras entrent probablement dans la CAN avec l'étiquette d'outsiders. L'Angola a atteint les quarts de finale en 2023, et ils visent à faire mieux lors de cette édition.

Avec l'Égypte dans le groupe, ce match est crucial pour les deux équipes. Avec seulement trois matchs en phase de groupes, perdre des points lors de leur premier match n'est pas une option.

Les effectifs probables pour Afrique du Sud vs Angola

Composition attendue d’Afrique du Sud : Williams, Mudau, Kabini, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Aubaas, Mbule, Appollis, Nkota, Foster

Composition attendue d’Angola : Marques, Mata, Carmo, Gaspar, To Carneiro, Maestro, Fredy, Beni, Luvumbo, Dala, Banza

Difficile de choisir un gagnant

L'Afrique du Sud est en grande forme. Ils ont remporté trois matchs d'affilée, dont deux amicaux. De plus, ils n'ont pas connu la défaite lors de leurs 11 derniers matchs. Leur dernière défaite remonte à juin contre l'Angola lors de la Coupe COSAFA.

Il est important de noter que six de ces 11 matchs se sont soldés par des nuls. Pendant ce temps, l'Angola a remporté ses deux dernières sorties. Ils ont enregistré quatre victoires, trois nuls et trois défaites lors de leurs 10 derniers matchs.

Les hommes de Patrice Beaumelle ont un bilan positif contre les Bafana Bafana. Leur dernière défaite remonte à un match de qualification pour la Coupe du monde en 2015. Les Palancas Negras ont remporté trois des cinq dernières confrontations contre ces adversaires, mais les effectifs étaient assez différents.

Ces deux équipes sont très proches, et il est difficile de les départager. Les Angolais ont l'avantage basé sur les résultats historiques. Cependant, l'Afrique du Sud est devenue plus difficile à battre. En conséquence, un match nul semble être l'issue la plus probable pour cet affrontement.

Pronostic 1 Afrique du Sud vs Angola : Double chance - Angola/Nul à une cote de 1,43 sur Unibet

Les buts se font rares

Les buts sont souvent rares dans le football africain. Ce sont généralement des rencontres peu prolifiques, avec quelques matchs à haut score comme exception. Deux des trois derniers matchs compétitifs des Bafana Bafana ont vu moins de trois buts marqués.

En considérant leurs matchs amicaux internationaux, cela monte à 60 % de leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Pendant ce temps, le dernier match compétitif de l'Angola s'est terminé sans but. Deux de leurs quatre dernières sorties toutes compétitions confondues ont vu moins de trois buts marqués.

De plus, deux des trois dernières confrontations directes ont vu moins de trois buts inscrits.

Pronostic 2 Afrique du Sud vs Angola: Plus/Moins - moins de 2,5 buts à une cote de 1,37 sur Unibet

Foster pour mener l'attaque

Les deux équipes ont des menaces offensives clés. Zito Luvumbo est en grande forme pour marquer pour l'Angola, et Evidence Makgopa mène la ligne pour les Bafana Bafana. Cependant, l'attaquant vedette est sans doute Lyle Foster de Burnley.

En tant que seul joueur évoluant en Premier League, Foster est attendu pour briller durant ce tournoi. Le joueur de 25 ans a marqué pour la dernière fois en octobre pour les Clarets, mais il sera fortement sollicité par Broos et compagnie.

Foster a marqué deux fois en six matchs de qualification pour la Coupe du monde. Il sera désireux de se faire un nom d'ici la fin du tournoi. Avec son club en difficulté dans le championnat, c'est sa chance de montrer ses talents avant la saison prochaine.

Pronostic 3 Afrique du Sud vs Angola : Buteur à tout moment - Lyle Foster à une cote de 3,32 sur Unibet

