Xavi va-t-il surprendre avec sa première sélection des Pays-Bas ? 16 candidats marquants qu’il peut sélectionner à la suite
Xavi donnera-t-il leur chance aux jeunes talents, restera-t-il fidèle aux noms de confiance ou des joueurs qui étaient à peine pris en considération sous son prédécesseur Ronald Koeman peuvent-ils justement espérer une convocation ? Voetbalzone passe en revue seize noms qui attirent l’attention. La plupart peuvent peut-être déjà prétendre à une place dans la sélection, tandis qu’une poignée de joueurs pourraient devenir des candidats plus tard dans la saison.
Jeffrey de Lange (Olympique de Marseille)
Le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City a fait gagner à De Lange une place dans la hiérarchie à l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais de 28 ans est le numéro un dans les buts sous les ordres du nouvel entraîneur Bruno Genesio.
De Lange n’a pas connu un excellent début de saison, avec trois défaites lors des quatre premiers matches de championnat, même si on ne peut guère lui en faire le reproche. Koeman s’est appuyé pendant des années sur une hiérarchie fixe de gardiens composée de Bart Verbruggen, Mark Flekken et Robin Roefs. Il n’est pas vraiment attendu que De Lange soit déjà convoqué vendredi, mais il sera peut-être récompensé plus tard cette saison en cas de bonnes performances.
Givairo Read (Feyenoord)
Peu de joueurs néerlandais ont rejoint un grand championnat européen lors du dernier mercato. Read en a toutefois été tout proche. Le latéral droit faisait l’objet d’un intérêt concret de la part, entre autres, de l’AS Roma et de Nottingham Forest, mais Feyenoord ne souhaitait pas collaborer à un départ.
Read lui-même ne voyait pas non plus d’inconvénient à rester plus longtemps à De Kuip. À Feyenoord, le défenseur de vingt ans est indiscutable au poste de latéral droit. Lors de l’énorme victoire du week-end dernier sur la pelouse du PEC Zwolle (0-7), il s’est illustré avec pas moins de trois passes décisives. La concurrence chez les Pays-Bas est cependant loin d’être tendre. Comme Jurriën Timber vient tout juste de se remettre d’une blessure à l’aine, Read peut rêver d’une convocation, même si Denzel Dumfries reste sans aucun doute le premier choix.
Youri Baas (Ajax)
La perspective peut changer à une vitesse folle, comme Baas l’a lui aussi vécu dans sa chair. Le défenseur avait encore été élu Joueur de l’année à l’Ajax après la saison 2025/26, avant de se retrouver sur le banc au début de cet exercice après l’arrivée de Daley Blind.
Un transfert au FC Porto ne s’est pas concrétisé dans les derniers jours du mercato et, entre-temps, Baas est redevenu titulaire à l’Ajax, notamment en raison d’une blessure de Blind. Xavi a l’embarras du choix dans l’axe de la défense. Pourtant, une sélection du défenseur central de 23 ans ne serait pas illogique en vue de l’avenir.
Wouter Goes (AZ)
S’il y a bien quelqu’un qui a parfaitement lancé sa saison en Eredivisie, c’est Goes. Le défenseur a régulièrement fait les gros titres ces dernières années en raison de son comportement sur le terrain, mais depuis quelque temps déjà, il laisse parler ses pieds. Goes continue d’aller au duel avec agressivité, sans pour autant en faire trop.
Pour le défenseur d’AZ, beaucoup dépendra de la question de savoir si Van Dijk continue. Jurriën Timber vient seulement de retrouver la forme, tandis que Jan Paul van Hecke a encore une longueur d’avance. Tôt ou tard, il fera sans aucun doute ses débuts. Sera-t-il déjà dans le groupe vendredi ? Cela reste à voir.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots a vu son excellente saison au FC Twente récompensée plus tôt cet été par un transfert record à Hoffenheim. Le latéral gauche a rejoint la Bundesliga pour seize millions d’euros, devenant ainsi le transfert sortant le plus cher de l’histoire du club des Tukkers.
Rots a énormément de coffre, il est à l’aise avec le ballon et peut donc apporter beaucoup à Xavi. Il peut par exemple proposer le chevauchement à un joueur comme Cody Gakpo, ou au contraire devenir une solution de passe dans l’axe comme milieu supplémentaire. Le latéral devra livrer, au cours des prochaines années, une rude bataille pour la concurrence avec des joueurs comme Micky van de Ven, Jorrel Hato et éventuellement Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots n’est pas le seul Néerlandais sous contrat avec Hoffenheim. Burger a déjà fait forte impression la saison dernière sous le maillot bleu et blanc. En Bundesliga, il a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives, jouant ainsi un rôle important dans la cinquième place obtenue par Hoffenheim.
L’époque où l’équipe des Pays-Bas manquait de milieux de terrain de grande qualité est révolue depuis un bon moment. Il ne sera donc pas facile pour Burger de se frayer un chemin jusqu’à la sélection néerlandaise. S’il continue toutefois à se développer à une vitesse fulgurante, Xavi devra envisager une convocation à l’avenir.
Peer Koopmeiners (AZ)
L’AZ a réalisé un début de rêve dans cette nouvelle saison d’Eredivisie en restant irréprochable lors de ses cinq premiers matches de championnat. Peer Koopmeiners y a pris une part importante en tant que pièce maîtresse du milieu de terrain. Un adjoint espagnol du staff de Xavi s’est rendu plus tôt ce mois-ci au match de championnat entre le sc Heerenveen et l’AZ afin notamment d’observer Peer Koopmeiners à l’œuvre.
Si Xavi est à la recherche d’un véritable sentinelle pour le poste de numéro 6, il est tout à fait logique que Peer Koopmeiners figure sur ses radars. La concurrence de son grand frère Teun Koopmeiners, de Joey Veerman et de Ryan Gravenberch, entre autres, est cependant énorme, tandis que Frenkie de Jong, s’il est en forme, est intouchable pour l’avenir.
Sean Steur (Newcastle United)
L’Ajax a décidé de vendre Steur à Newcastle United lors du mercato estival, pour un montant pouvant atteindre 27 millions d’euros. Le milieu de terrain, toujours âgé de seulement dix-huit ans, a immédiatement suscité de nombreux éloges durant la préparation des Magpies et s’est imposé dans le onze de départ, avant de rapidement retourner sur le banc.
Lundi, il a joué comme remplaçant et a tenu un rôle négatif lors de la défaite 4-1 sur la pelouse de Leeds United. Steur dispose d’un énorme potentiel et est encore très jeune. La probabilité qu’il soit déjà appelé vendredi n’est pas très grande. Le joueur de Volendam reste toutefois un talent à surveiller.
Kenneth Taylor (Lazio)
La Lazio a parfaitement lancé sa saison en Serie A grâce aux Néerlandais Kenneth Taylor, Danilho Doekhi et Tijjani Noslin. Taylor s’est immédiatement imposé dans le onze de départ au début de cette année sous Maurizio Sarri et reste aussi, sous son successeur Gennaro Gattuso, un élément indispensable de l’équipe de la Lazio.
Taylor figure sans aucun doute sur les radars de Xavi, mais reste à voir s’il sera effectivement convoqué. Tijjani Reijnders semble assuré d’une place dans la sélection malgré son transfert en Arabie saoudite, tandis que Justin Kluivert, Quinten Timber et Teun Koopmeiners ont eux aussi été régulièrement appelés par Koeman ces dernières années. Luciano Valente et Guus Til sont par ailleurs d’autres concurrents pour les deux postes les plus offensifs au milieu de terrain.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman fait partie des meilleurs passeurs d’Europe. Pourtant, Koeman, en tant que sélectionneur des Pays-Bas, l’a écarté ces deux dernières années en raison de sa prestation dramatique lors du match de l’Euro face à l’Autriche.
Sous Xavi, tout le monde repart de zéro. Cela signifie aussi que Veerman peut espérer un retour en sélection avec les Pays-Bas. Le milieu créatif a réalisé un transfert de rêve au Borussia Dortmund, où il a immédiatement réussi à faire très forte impression. En raison de la blessure de Frenkie de Jong et du début de saison laborieux de Ryan Gravenberch à Liverpool, Veerman semble disposer de sérieux arguments pour être convoqué.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël faisait l’objet d’un vif intérêt de la part du LOSC fin août, mais son transfert vers le club français ne s’est finalement pas concrétisé. Avec le recul, le milieu de terrain de 22 ans est heureux d’être resté à Feyenoord.
Après une solide saison en prêt au FC Utrecht, Zechiël a immédiatement réussi à s’imposer dans le onze de départ de Feyenoord sous les ordres du nouvel entraîneur Giovanni van Bronckhorst. Semaine après semaine, Zechiël montre avec ses buts et ses passes décisives à quel point il est important pour le club de Rotterdam. Après six matches de championnat, son compteur affiche déjà cinq buts et trois passes décisives, ce qui fait de lui l’un des grands animateurs de l’Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Si Xavi décidait de convoquer Van Bommel, ce ne serait pas forcément surprenant au vu de ses performances. Une sélection avec les Pays-Bas serait toutefois remarquable, puisqu’il n’a encore jamais été appelé auparavant.
Van Bommel a déjà porté le PSV en prenant à son compte des buts importants contre l’Excelsior et le FC Utrecht. Avec les Pays-Bas, Cody Gakpo est indiscutable sur l’aile gauche, mais les possibilités ne manquent pas comme doublure. D’autant que Crysencio Summerville est aussi une option sur l’aile droite.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel n’est pas le seul ailier gauche à s’être fait un nom lors des premières semaines de la nouvelle saison d’Eredivisie. À 22 ans, Daal allie une efficacité en hausse à sa technique, ce qui en fait un candidat pour l’équipe des Pays-Bas.
L’attaquant se développe de manière spectaculaire à l’AZ sous les ordres de l’entraîneur Leeroy Echteld et compte déjà cinq buts, tous plus beaux les uns que les autres. Si Xavi Daal ne le convoque pas encore lors de la prochaine trêve internationale, il y a de fortes chances qu’il le fasse plus tard. Surtout si le joueur phare de l’AZ continue chaque semaine à faire la différence pour son équipe.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
Le 7 juillet 2024 est le jour où Steven Bergwijn a joué pour la dernière fois avec l’équipe des Pays-Bas. Lors de l’Euro, l’attaquant désormais âgé de 28 ans a eu droit à quelques entrées en jeu de la part de Ronald Koeman, mais après son transfert en Arabie saoudite, il a complètement disparu des radars du sélectionneur de l’époque.
Xavi a déjà laissé entendre que les joueurs de la Saudi Pro League entraient « simplement » en ligne de compte pour une place chez les Oranje. Tijjani Reijnders et Crysencio Summerville sont les noms les plus évidents, mais Bergwijn peut-il lui aussi rêver d’une convocation ? L’international aux 35 sélections totalise jusqu’ici cette saison quatre buts et deux passes décisives. De plus, il peut évoluer à tous les postes de l’attaque, ce qui en fait une option intéressante pour Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
Le poste d’avant-centre chez les Pays-Bas sera peut-être le plus intéressant lors de la prochaine période internationale. Xavi va-t-il continuer à renouveler sa sélection ou non ? Si c’est le cas, Wout Weghorst et Memphis Depay devront craindre pour leur place dans la liste. Si Xavi fait de la place à un jeune avant-centre talentueux, Meerdink est un candidat potentiel.
L’attaquant de 23 ans est l’indiscutable avant-centre numéro un de l’AZ depuis le départ de Troy Parrott. Si l’on se projette sur le long terme chez les Pays-Bas, Donyell Malen, Brian Brobbey et Emmanuel Emegha sont ses plus grands concurrents.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Une autre option pour le poste d’avant-centre est Flemming. À 28 ans, le Néerlandais est déjà plus expérimenté que, par exemple, Meerdink. L’ancien joueur de l’Ajax a aussi prouvé la saison dernière qu’il était largement capable de tenir son rang en Premier League. Sous le maillot de Burnley, relégué, il a inscrit pas moins de onze buts en championnat.
Flemming a rejoint Ipswich Town plus tôt cet été et a encore été précieux pour le promu samedi dernier en inscrivant le but du 2-3 tardif contre Crystal Palace.