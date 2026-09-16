Le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City a fait gagner à De Lange une place dans la hiérarchie à l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais de 28 ans est le numéro un dans les buts sous les ordres du nouvel entraîneur Bruno Genesio.

De Lange n’a pas connu un excellent début de saison, avec trois défaites lors des quatre premiers matches de championnat, même si on ne peut guère lui en faire le reproche. Koeman s’est appuyé pendant des années sur une hiérarchie fixe de gardiens composée de Bart Verbruggen, Mark Flekken et Robin Roefs. Il n’est pas vraiment attendu que De Lange soit déjà convoqué vendredi, mais il sera peut-être récompensé plus tard cette saison en cas de bonnes performances.



