À la suite du départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City, De Lange a gagné une place dans la hiérarchie à l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais de 28 ans est le numéro un dans les buts sous les ordres du nouvel entraîneur Bruno Genesio.

Le début de saison de De Lange n’a pas été formidable, avec trois défaites lors des quatre premiers matches de championnat, même si on ne pouvait guère lui en faire le reproche. Koeman a longtemps choisi un groupe de gardiens fixe, composé de Bart Verbruggen, Mark Flekken et Robin Roefs. Il n’est pas vraiment attendu que De Lange soit déjà convoqué vendredi, mais il sera peut-être récompensé plus tard dans la saison en cas de bonnes performances.



