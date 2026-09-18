Xavi va-t-il surprendre avec sa première liste des Pays-Bas ? 16 candidats marquants qu’il pourrait sélectionner d’affilée
Xavi donnera-t-il leur chance aux jeunes talents, s’accrochera-t-il à des noms familiers ou, au contraire, des joueurs qui étaient à peine dans le viseur de son prédécesseur Ronald Koeman peuvent-ils compter sur une convocation ? Voetbalzone passe en revue seize noms marquants. La plupart peuvent peut-être déjà prétendre à une place dans la sélection, tandis qu’une poignée de joueurs pourraient devenir des candidats plus tard dans la saison.
Jeffrey de Lange (Olympique de Marseille)
À la suite du départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City, De Lange a gagné une place dans la hiérarchie à l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais de 28 ans est le numéro un dans les buts sous les ordres du nouvel entraîneur Bruno Genesio.
Le début de saison de De Lange n’a pas été formidable, avec trois défaites lors des quatre premiers matches de championnat, même si on ne pouvait guère lui en faire le reproche. Koeman a longtemps choisi un groupe de gardiens fixe, composé de Bart Verbruggen, Mark Flekken et Robin Roefs. Il n’est pas vraiment attendu que De Lange soit déjà convoqué vendredi, mais il sera peut-être récompensé plus tard dans la saison en cas de bonnes performances.
Givairo Read (Feyenoord)
Peu de joueurs néerlandais ont rejoint un grand championnat européen lors du dernier mercato. Read en a toutefois été tout proche. Le latéral droit faisait l’objet d’un intérêt concret de la part, entre autres, de l’AS Rome et de Nottingham Forest, mais Feyenoord n’a pas souhaité coopérer à un départ.
Read lui-même n’avait aucun problème avec un séjour prolongé à De Kuip. À Feyenoord, le défenseur de vingt ans est indiscutable au poste de latéral droit. Lors de l’écrasante victoire du week-end dernier contre le PEC Zwolle (0-7), il s’est illustré avec pas moins de trois passes décisives. La concurrence chez les Pays-Bas est toutefois relevée. Comme Jurriën Timber vient à peine de se remettre d’une blessure à l’aine, Read peut rêver d’une convocation, même si Denzel Dumfries reste sans aucun doute le premier choix.
Youri Baas (Ajax)
La perspective peut changer à une vitesse folle, comme Baas l’a lui aussi vécu dans sa chair. Le défenseur avait encore été élu Joueur de l’année à l’Ajax après la saison 2025/26, mais il s’est retrouvé sur le banc au début de cet exercice après l’arrivée de Daley Blind.
Un transfert au FC Porto ne s’est pas concrétisé dans les derniers jours du mercato et, désormais, Baas est de nouveau titulaire à l’Ajax, notamment en raison d’une blessure de Blind. Xavi a l’embarras du choix dans l’axe de la défense. Pourtant, une convocation du défenseur central de 23 ans ne serait pas illogique en vue de l’avenir.
Wouter Goes (AZ)
S’il y a bien quelqu’un qui a parfaitement lancé sa saison en Eredivisie, c’est Goes. Le défenseur a régulièrement fait les gros titres ces dernières années en raison de son comportement sur le terrain, mais depuis un bon moment désormais, il laisse parler ses pieds. Goes continue d’aller au duel avec agressivité, sans pour autant tomber dans l’excès.
Pour le défenseur de l’AZ, le fait que Virgil van Dijk poursuive sa carrière internationale est un coup dur, car la concurrence dans l’axe de la défense reste énorme. Jurriën Timber vient tout juste de retrouver la forme, tandis que Jan Paul van Hecke a encore une longueur d’avance. Tôt ou tard, il fera sans aucun doute ses débuts. Sera-t-il déjà dans le groupe vendredi ? Cela reste à voir.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots a vu son excellente saison au FC Twente récompensée plus tôt cet été par un transfert record à Hoffenheim. Le latéral gauche est parti en Bundesliga pour seize millions d’euros, devenant ainsi le transfert sortant le plus cher de l’histoire du club des Tukkers.
Rots a énormément de coffre, il est à l’aise avec le ballon et peut ainsi apporter beaucoup à Xavi. Il peut par exemple assurer le dédoublement pour quelqu’un comme Cody Gakpo, ou au contraire se rendre disponible comme milieu supplémentaire dans l’axe du terrain. Le latéral l’attend, dans les années à venir, une rude bataille pour la concurrence avec des joueurs comme Micky van de Ven, Jorrel Hato et éventuellement Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots n’est pas le seul Néerlandais sous contrat à Hoffenheim. Burger avait déjà fait forte impression la saison dernière sous le maillot bleu et blanc. En Bundesliga, il a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives, jouant ainsi un rôle important dans la cinquième place obtenue par Hoffenheim.
L’époque où l’équipe des Pays-Bas manquait de milieux de terrain de grande qualité est révolue depuis un bon moment. Il ne sera donc pas facile pour Burger de se faire une place dans la sélection néerlandaise. S’il continue toutefois à se développer à une vitesse fulgurante, Xavi devra envisager une convocation à l’avenir.
Peer Koopmeiners (AZ)
L’AZ a connu un début de rêve dans cette nouvelle saison d’Eredivisie en remportant sans faute ses cinq premiers matches de championnat. Peer Koopmeiners y a largement contribué dans son rôle de pièce maîtresse au milieu de terrain. Un adjoint espagnol du staff de Xavi a assisté plus tôt ce mois-ci au match de championnat entre le sc Heerenveen et l’AZ afin de voir notamment Peer Koopmeiners à l’œuvre.
Si Xavi est à la recherche d’un véritable milieu défensif pour le poste de numéro 6, il est alors tout à fait logique que Peer Koopmeiners figure sur ses tablettes. La concurrence de son grand frère Teun Koopmeiners, de Joey Veerman et de Ryan Gravenberch, entre autres, est toutefois énorme, tandis que Frenkie de Jong, s’il est apte, est incontestable pour l’avenir.
Sean Steur (Newcastle United)
L’Ajax a décidé de vendre Steur à Newcastle United lors du mercato estival pour un montant pouvant atteindre 27 millions d’euros. Le milieu de terrain, qui n’a toujours que dix-huit ans, a immédiatement récolté de nombreux éloges pendant la préparation des Magpies et a décroché une place de titulaire, avant de rapidement retourner sur le banc.
Lundi, il a joué en tant que remplaçant et a tenu un rôle négatif lors de la défaite 4-1 sur la pelouse de Leeds United. Steur dispose d’un énorme potentiel et il est encore très jeune. La probabilité qu’il soit déjà convoqué vendredi n’est pas très grande. Le natif de Volendam reste toutefois un talent à surveiller.
Kenneth Taylor (Lazio)
La Lazio a parfaitement lancé sa saison de Serie A grâce aux Néerlandais Kenneth Taylor, Danilho Doekhi et Tijjani Noslin. Taylor s’est immédiatement imposé dans le onze de départ au début de cette année sous Maurizio Sarri et reste également un élément indispensable de l’équipe de la Lazio sous les ordres de son successeur Gennaro Gattuso.
Taylor est sans aucun doute dans le viseur de Xavi, mais il reste à voir s’il sera effectivement convoqué. Tijjani Reijnders semble assuré d’une place dans la sélection malgré son transfert en Arabie saoudite, tandis que Justin Kluivert, Quinten Timber et Teun Koopmeiners ont eux aussi été fréquemment appelés par Koeman ces dernières années. Par ailleurs, Luciano Valente et Guus Til sont d’autres concurrents pour les deux postes de milieu les plus offensifs.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman fait partie des meilleurs passeurs d’Europe. Pourtant, Koeman, en tant que sélectionneur des Pays-Bas, l’a laissé de côté ces deux dernières années en raison de sa prestation catastrophique lors du match de l’Euro contre l’Autriche.
Sous Xavi, tout le monde repart de zéro. Cela signifie aussi que Veerman peut espérer un retour en sélection avec les Pays-Bas. Le milieu créatif a réalisé un transfert de rêve au Borussia Dortmund, où il a immédiatement su faire très forte impression. En raison de la blessure de Frenkie de Jong et du début de saison compliqué de Ryan Gravenberch à Liverpool, Veerman semble disposer de sérieux arguments pour être convoqué.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël a suscité un vif intérêt de Lille OSC à la fin du mois d’août, mais son transfert vers le club français ne s’est pas concrétisé. Avec le recul, le milieu de terrain de 22 ans est heureux d’être resté à Feyenoord.
Après une saison solide en prêt au FC Utrecht, Zechiël a immédiatement réussi à s’imposer dans le onze de départ de Feyenoord sous les ordres du nouvel entraîneur Giovanni van Bronckhorst. Semaine après semaine, Zechiël montre, avec ses buts et ses passes décisives, à quel point il est important pour le club de Rotterdam. Après six matches de championnat, son total s’élève déjà à cinq buts et trois passes décisives, ce qui fait de lui l’un des grands animateurs de l’Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Si Xavi décidait de convoquer Van Bommel, ce ne serait pas forcément surprenant au vu de ses performances. Une sélection avec les Pays-Bas reste toutefois remarquable, puisqu’il n’a encore jamais été appelé auparavant.
Van Bommel a déjà porté le PSV en inscrivant des buts importants contre l’Excelsior et le FC Utrecht. Avec les Pays-Bas, Cody Gakpo est indiscutable sur l’aile gauche, mais les possibilités sont nombreuses en tant que doublure. D’autant que Crysencio Summerville est aussi une option sur l’aile droite.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel n’est pas le seul ailier gauche à s’être fait un nom lors des premières semaines de la nouvelle saison d’Eredivisie. À 22 ans, Daal allie une efficacité en hausse à une vraie qualité technique, ce qui fait de lui un candidat pour les Pays-Bas.
L’attaquant se développe de manière spectaculaire à l’AZ sous les ordres de l’entraîneur Leeroy Echteld et compte déjà cinq buts, tous plus beaux les uns que les autres. Si Xavi Daal ne le convoque pas encore lors de la prochaine trêve internationale, il y a de fortes chances qu’il le fasse plus tard. Surtout si le joueur phare de l’AZ continue, semaine après semaine, à faire la différence pour son équipe.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
Le 7 juillet 2024 est la date à laquelle Steven Bergwijn a disputé son dernier match avec l’équipe des Pays-Bas. Lors de l’Euro, l’attaquant, aujourd’hui âgé de 28 ans, a eu droit à quelques entrées en jeu de la part de Ronald Koeman, mais après son transfert en Arabie saoudite, il a complètement disparu des radars du sélectionneur de l’époque.
Xavi a déjà laissé entendre que les joueurs de la Saudi Pro League entraient « normalement » en ligne de compte pour une place chez les Oranje. Tijjani Reijnders et Crysencio Summerville sont les noms les plus évidents, mais Bergwijn peut-il lui aussi rêver d’une convocation ? L’international aux 35 sélections compte jusqu’ici cette saison quatre buts et deux passes décisives. De plus, il peut évoluer à tous les postes de l’attaque, ce qui en fait une option intéressante pour Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
Le poste d’avant-centre chez les Pays-Bas sera peut-être le plus intéressant à suivre lors de la prochaine période internationale. Xavi va-t-il poursuivre sa sélection ou non ? Si c’est le cas, Wout Weghorst et Memphis Depay devront craindre pour leur place dans la sélection. Si Xavi fait de la place à un jeune avant-centre talentueux, Meerdink est un candidat potentiel.
L’attaquant de 23 ans est le numéro un incontesté à la pointe de l’attaque de l’AZ depuis le départ de Troy Parrott. Si l’on se projette sur le long terme chez les Pays-Bas, ses principaux concurrents sont Donyell Malen, Brian Brobbey et Emmanuel Emegha.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Une autre option pour le poste d’avant-centre est Flemming. Le Néerlandais, à 28 ans, est déjà plus expérimenté que Meerdink, par exemple. L’ancien joueur de l’Ajax a aussi prouvé la saison dernière qu’il était largement capable de bien tenir son rang en Premier League. Sous le maillot de Burnley, relégué, il a inscrit pas moins de onze buts en championnat.
Flemming a rejoint Ipswich Town plus tôt cet été et il a encore été précieux pour le promu samedi dernier en inscrivant le but du 2-3 tardif contre Crystal Palace.