Xavi Espart : Barcelone a peut-être déniché le nouveau Philipp Lahm à La Masia

Barcelone était mené 1-0 par Newcastle à St James' Park lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions en mars, lorsque l'entraîneur allemand a fait appel au héros du centre de formation.

Entré à la place du capitaine Ronald Araujo à la 88e minute, il a bien géré la pression. Le latéral a poussé Joe Willock jusqu'à la ligne de but avant de tacler pour récupérer le ballon, puis de se relever rapidement et de le transmettre à Lamine Yamal. Quelques minutes plus tard, le Barça a égalisé.

« Quand je me suis vu entrer sur le terrain, je n'y croyais pas. J'en ai tellement profité et l'émotion était très forte », a-t-il déclaré au site du club.

Cinq jours plus tard, il a disputé l'intégralité de la victoire 5-2 en Liga contre Séville au Camp Nou. En raison du pressing des visiteurs, il avait peu de temps avec le ballon et il y a eu quelques moments brouillons, mais il s'est battu sur chaque ballon et sa confiance dans la possession a grandi au fil du match.

Il est ensuite retourné sur le banc, ne disputant que quatre autres matches lors de la campagne victorieuse du Barça en championnat, mais il était clair qu'il avait attiré l'attention de Flick.

« Pour un jeune joueur comme moi, la confiance du coach a tout signifié, a-t-il dit. Je lui suis très reconnaissant. La confiance qu'il m'accorde m'a permis de rester calme, sans pression, et de jouer comme je sais le faire. »

Espart a été sublime au milieu de terrain et un titulaire indiscutable alors que l'Espagne remportait le Championnat d'Europe U19 au pays de Galles pendant l'été.

Éliminant les joueurs avec facilité, récupérant le ballon et le faisant circuler avec classe, il dictait le jeu. D'un geste subtil pour se mettre le ballon sur son bon pied, il a inscrit son premier but d'une frappe puissante lors du succès 7-0 contre le pays hôte lors du premier match, avant d'enchaîner avec l'ouverture du score à la 12e minute en demi-finale contre la Croatie.

Souvent, Espart recevait le ballon, levait la tête et avait les 11 adversaires dans son champ de vision. Qu'il s'agisse d'une passe incisive dans l'axe, d'une combinaison avec un coéquipier pour se glisser derrière le milieu de terrain ou d'une simple accélération pour transpercer les défenseurs, il trouvait généralement un moyen de créer une attaque prometteuse.

L'Espagne n'a encaissé aucun but durant tout le tournoi et Espart a été nommé dans l'équipe type de la compétition. Il est revenu à Barcelone prêt à saisir sa chance.