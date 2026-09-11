Xavi Espart : Barcelone a peut-être déniché le nouveau Philipp Lahm à La Masia
La dernière révélation du centre de formation de Barcelone a émergé dans un rôle inattendu. Milieu de terrain de formation reconverti en latéral droit, Xavi Espart, 19 ans, a débuté la saison sur le côté gauche de la défense de Hansi Flick et a semblé de plus en plus à l’aise en équipe première.
Avec son excellente technique, sa capacité à dicter le tempo et la qualité de ses passes créatives, il présente tous les traits du milieu typique de La Masia, mais son impressionnante polyvalence lui vaut d’être présenté comme le Philipp Lahm de sa génération.
Lancé dans le grand bain à l’occasion d’un match de Ligue des champions à fort enjeu pour ses débuts, il est devenu champion d’Europe avec les moins de 19 ans de l’Espagne durant l’été, avant de revenir et d’exceller au poste d’arrière gauche cette saison.
Il a bien commencé, mais que peut-on attendre du nouveau petit prodige de Flick ? GOAL se penche sur la question...
Le début
Né dans la capitale catalane, Espart est un pur produit de Barcelone.
Après avoir rejoint la célèbre académie de jeunes à l’âge de huit ans, il a commencé sa formation comme milieu de terrain dans les mêmes équipes que Lamine Yamal, Pau Cubarsi et Marc Bernal. À 16 ans, déjà connu pour sa polyvalence, il a disputé l’UEFA Youth League avec les U19, alternant entre le milieu et le poste d’arrière droit.
Après la prise en main de l’équipe de jeunes par Juliano Belletti, il a joué un rôle majeur, généralement comme arrière droit, dans leur triplé national et européen remporté en 2024-2025. La saison dernière, Espart a marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-2 contre Newcastle, puis a inscrit le but de la victoire face au Paris Saint-Germain dans la compétition continentale. Peu après, il a reçu l’appel de Flick.
Remplaçant sans entrer en jeu durant les premières semaines de la campagne, l’enfant du pays était tout proche de ses débuts chez les seniors lorsqu’il a subi une malheureuse blessure au genou. Elle l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de trois mois, mais Flick ne l’a pas fait attendre trop longtemps avant sa première apparition avec l’équipe première.
Percée majeure
Barcelone était mené 1-0 par Newcastle à St James' Park lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions en mars, lorsque l'entraîneur allemand a fait appel au héros du centre de formation.
Entré à la place du capitaine Ronald Araujo à la 88e minute, il a bien géré la pression. Le latéral a poussé Joe Willock jusqu'à la ligne de but avant de tacler pour récupérer le ballon, puis de se relever rapidement et de le transmettre à Lamine Yamal. Quelques minutes plus tard, le Barça a égalisé.
« Quand je me suis vu entrer sur le terrain, je n'y croyais pas. J'en ai tellement profité et l'émotion était très forte », a-t-il déclaré au site du club.
Cinq jours plus tard, il a disputé l'intégralité de la victoire 5-2 en Liga contre Séville au Camp Nou. En raison du pressing des visiteurs, il avait peu de temps avec le ballon et il y a eu quelques moments brouillons, mais il s'est battu sur chaque ballon et sa confiance dans la possession a grandi au fil du match.
Il est ensuite retourné sur le banc, ne disputant que quatre autres matches lors de la campagne victorieuse du Barça en championnat, mais il était clair qu'il avait attiré l'attention de Flick.
« Pour un jeune joueur comme moi, la confiance du coach a tout signifié, a-t-il dit. Je lui suis très reconnaissant. La confiance qu'il m'accorde m'a permis de rester calme, sans pression, et de jouer comme je sais le faire. »
Espart a été sublime au milieu de terrain et un titulaire indiscutable alors que l'Espagne remportait le Championnat d'Europe U19 au pays de Galles pendant l'été.
Éliminant les joueurs avec facilité, récupérant le ballon et le faisant circuler avec classe, il dictait le jeu. D'un geste subtil pour se mettre le ballon sur son bon pied, il a inscrit son premier but d'une frappe puissante lors du succès 7-0 contre le pays hôte lors du premier match, avant d'enchaîner avec l'ouverture du score à la 12e minute en demi-finale contre la Croatie.
Souvent, Espart recevait le ballon, levait la tête et avait les 11 adversaires dans son champ de vision. Qu'il s'agisse d'une passe incisive dans l'axe, d'une combinaison avec un coéquipier pour se glisser derrière le milieu de terrain ou d'une simple accélération pour transpercer les défenseurs, il trouvait généralement un moyen de créer une attaque prometteuse.
L'Espagne n'a encaissé aucun but durant tout le tournoi et Espart a été nommé dans l'équipe type de la compétition. Il est revenu à Barcelone prêt à saisir sa chance.
Comment ça se passe
Officiellement promu en équipe première et doté du numéro 12, il aurait renoncé à ses vacances d'été afin de conserver l'élan acquis à l'Euro. Ce choix a porté ses fruits puisqu'on lui a fait confiance au poste d'arrière droit pendant toute la pré-saison.
« Je sens la confiance de Flick et je veux rester en équipe première ; il faut saisir les opportunités », a-t-il déclaré. « Depuis mon retour du Championnat d'Europe, j'essaie de donner 100 % ici et de montrer que j'ai ma place ici et de quoi je suis capable. Pour l'instant, je suis heureux, mais le football se vit au jour le jour, et je continuerai à donner 100 % pour rester ici. »
Titulaire lors du match amical contre Birmingham, il s'est montré serein avec le ballon et est resté collé à son adversaire lorsque le club de Championship tentait d'attaquer sur l'aile ou de s'infiltrer dans la surface. Qu'il évolue comme latéral intérieur ou qu'il dicte le tempo dans l'axe, ses transitions fluides ont impressionné Flick, qui a déclaré ensuite que l'adolescent « nous a clairement montré qu'il est un joueur de tout premier plan ».
Le poste d'arrière droit est un secteur problématique pour les champions d'Espagne. Leurs ressources financières ont été consacrées cet été aux signatures de joueurs comme Rodri, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, ne laissant que Jules Kounde et Joao Cancelo comme autres profils naturels pour ce rôle.
Étonnamment, pourtant, ce n'est pas à ce poste qu'Espart a été appelé à dépanner. Il a disputé l'intégralité des quatre matches de Liga jusqu'ici comme arrière gauche, aux dépens d'Alejandro Balde.
Il a affiché de la solidité contre Elche et a délivré sa première passe décisive, avec une transmission diagonale vers Fermin à l'entrée de la surface pour clore le score dans une victoire 5-0.
Quatre jours plus tard, il a enchaîné avec une prestation audacieuse contre l'Athletic Club. Il s'est jeté dans les duels physiques, participait à la construction et s'engouffrait parfois dans l'axe pour tenter de créer quelque chose. Un excellent centre a trouvé Raphinha en très bonne position dans la surface, mais la tête du Brésilien a heurté le poteau, privant Espart d'une passe décisive.
« Xavi Espart est incroyable », a déclaré Joan Garcia au sujet de sa prestation défensive lors de la victoire 2-0.
« Je suis très satisfait de ce que je vois, et même un peu surpris par sa façon de jouer au poste d'arrière gauche », a déclaré Flick. « Il est toujours concentré. C'est un joueur de grande qualité et, dans les duels défensifs, il est de tout premier ordre. Je suis très content de lui. Comme tous les joueurs, il a une marge de progression. »
Quelques jours plus tard, il a de nouveau combiné avec Raphinha, se faufilant dans le demi-espace pour adresser une passe rapide au capitaine, qui a filé marquer l'égalisation dans le succès 5-2 contre le Rayo Vallecano.
Points forts
La lecture du jeu d’Espart, son placement et sa maîtrise du ballon figuraient parmi ses plus grandes qualités lorsqu’il gravissait les échelons du centre de formation en tant que milieu de terrain. Ces aspects en ont fait un profil adapté au poste d’arrière droit, où il est devenu une présence fiable, aussi bien en défense qu’en attaque.
Le jeune joueur ne recule jamais devant un duel physique, allant au contact des ailiers pour récupérer le ballon et jouer rapidement vers l’avant.
Il n’évolue pas comme un latéral qui déborde, préférant combiner proprement et repiquer dans l’axe, ou conduire le ballon vers la surface avant de servir un coéquipier.
« Je peux être un genre différent d’arrière latéral, quelqu’un capable de combiner avec ses coéquipiers dans l’axe au lieu d’être un piston », a-t-il expliqué.
Que ce soit au milieu ou sur un côté de la défense, sa qualité de passe est dangereuse et il contribue à maintenir un rythme élevé grâce à ses prises de décision rapides.
Sa polyvalence a également impressionné, lui qui a été reconverti de milieu de terrain en arrière droit avant d’être lancé au poste d’arrière gauche au début de la saison.
« Vous l’avez tous vu : il est spectaculaire avec le ballon, il peut jouer latéral et au milieu... et il le fait toujours parfaitement », a déclaré le défenseur Cubarsi à Marca.
Une marge de progression
À 19 ans, Espart est encore en plein développement physique, et cela semblait être une préoccupation majeure lors de ses premières apparitions en Liga, où il était parfois bousculé par ses adversaires. S’il paraît plus solide et plus imposant depuis son retour de la trêve estivale, il reste encore un joueur en devenir.
Chez les jeunes, il avait le temps de trouver des passes dangereuses depuis des positions reculées. Face à des équipes de Liga qui exercent un pressing haut, il a montré des signes de panique balle au pied et choisit parfois la mauvaise passe, soit en manquant sa cible, soit en la donnant à un coéquipier déjà sous pression.
Il est encore en train de s’adapter au rythme du football de haut niveau et peut constituer un point faible dans les grands matches, surtout au poste d’arrière droit, où le Barça sera exposé s’il est en difficulté.
La suite…
Son repositionnement, son tempérament offensif et sa propreté balle au pied lui ont valu d’être comparé à l’icône du Bayern Munich et de l’Allemagne, Philipp Lahm.
« Quand je vois Xavi jouer, j’aime vraiment sa confiance balle au pied, a déclaré Flick cet été. Il me rappelle Philipp Lahm, car il peut jouer comme n° 6 ou comme latéral droit. J’aime le voir avec et sans le ballon. »
Lahm a lui aussi commencé sa carrière professionnelle au poste d’arrière gauche avant d’éclore à droite, puis Pep Guardiola l’a transformé en milieu de terrain. Le sélectionneur de l’Allemagne Joachim Low, alors assisté par Flick, a suivi l’exemple de Guardiola et l’a utilisé à ce poste pendant une grande partie de la glorieuse campagne de la Coupe du monde 2014.
Avec son excellent contrôle dans les petits espaces, sa capacité à dicter le jeu et sa polyvalence positionnelle, il semble que Flick espère faire d’Espart son propre joueur à tout faire, et les premiers signes sont prometteurs.
Quelle suite ?
Espart a disputé chaque minute des quatre premiers matches de Liga du Barça cette saison, mais Flick a pris soin de ne pas trop le solliciter et l'a laissé sur le banc pour la victoire de mercredi en Ligue des champions contre Feyenoord.
Cette approche mesurée devrait se poursuivre pendant qu'Espart s'adapte aux exigences d'une saison complète au plus haut niveau. Il est passé devant Balde dans la hiérarchie au poste d'arrière gauche, mais Flick a montré en milieu de semaine qu'il faisait toujours confiance à Cancelo pour retrouver ce rôle si nécessaire.
« Pour l'instant, je suis heureux, mais le football se vit au jour le jour, et je continuerai à donner 100 % pour rester ici », a-t-il déclaré le mois dernier. « C'est très difficile de percer ici, mais ce qui est vraiment dur, c'est d'y rester à cause des exigences élevées fixées par ces joueurs.
« Au bout du compte, c'est le Barça, la meilleure équipe du monde, et les exigences sont là chaque jour.
« On ne peut jamais relâcher son attention. »
Qu'il finisse par s'installer au poste d'arrière gauche, revenir à droite ou évoluer au milieu de terrain, son intelligence et sa polyvalence offrent à Flick de précieuses options.