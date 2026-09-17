Super Depor est de retour ! La renaissance du Deportivo La Corogne
En juillet 2020, le Deportivo La Corogne a touché le fond. Après avoir terminé 19e de la Segunda espagnole, le club a été relégué au troisième échelon pour la première fois en 40 ans, 20 ans après son premier et unique titre dans l’élite.
Il y avait aussi une énorme controverse à l’époque. Le dernier match du Deportivo a été reporté après que plusieurs joueurs de Fuenlabrada ont été testés positifs au Covid-19, et les victoires de Lugo et d’Albacete ont scellé son sort avant même qu’il ne puisse donner le moindre coup de pied dans un ballon. Les dirigeants du Deportivo ont soutenu que l’ensemble de cette journée devait être reprogrammé afin que les équipes puissent jouer dans des conditions égales, mais ils ont finalement vu leurs recours auprès de la Liga, de la RFEF et du Tribunal arbitral du sport rejetés.
Le Deportivo avait quitté la Liga en 2011, 2014 et 2018, tout en faisant face à des dettes écrasantes, mais il s’agissait cette fois d’un coup dévastateur dont un redressement rapide serait impossible. Une reconstruction progressive et bien planifiée a toutefois bien eu lieu, avec le Deportivismo, le mot utilisé pour décrire le dévouement sans faille de la base de supporters du club au sein de la communauté galicienne locale, qui a contribué à faire entrer l’équipe dans une nouvelle ère passionnante.
Retour au présent : non seulement le Deportivo est de retour en Liga, mais les premiers signes suggèrent aussi qu’il pourrait lutter pour une qualification européenne d’ici à la fin de la saison. Le club corognard est à la hauteur de sa réputation, celle d’un club renaissant, avec une nouvelle génération de stars qui cherche à suivre l’exemple donné par les légendes ayant participé à son inoubliable projet « Super Depor ».
L’essor des années 1990
Entre 1991 et 2004, le Deportivo faisait partie des plus grands clubs d’Espagne. Sous la direction d’Arsenio Iglesias, un ancien attaquant qui avait passé six ans comme joueur à Riazor entre 1951 et 1957, le Deportivo est remonté dans l’élite après 18 ans d’absence, avant de terminer deuxième lors de la saison 1994-1995, échouant cruellement dans la course au titre à la différence de buts, tout en remportant son premier grand trophée avec la Copa del Rey.
La star de cette équipe était l’attaquant brésilien Bebeto, auteur d’un impressionnant total de 86 buts en 131 apparitions pour le club, tandis qu’elle comptait aussi le raffiné milieu espagnol Fran,l’infatigable numéro 6 Mauro Silva, l’intraitable défenseur central serbe Miroslav Dukic, et le gardien sûr Francisco Liano.
Iglesias a pris sa retraite du football après le sacre du Deportivo en Coupe, et John Toshack est arrivé. Le technicien gallois a offert la Supercopa de Espana et a été à l’origine des signatures de l’icône brésilienne Rivaldo et du défenseur marocain Noureddine Naybet, avant de démissionner sur fond de tensions internes en février 1997.
Le Deportivo s’est tourné vers Carlos Alberto Silva pour redresser la barre, ce qu’il a d’abord réussi à faire, en menant l’équipe à la troisième place de Liga. Rivaldo a toutefois rejoint Barcelone cet été-là, et une nette régression a suivi pendant la campagne 1997-1998, Silva étant finalement limogé alors que le Depor chutait à la 12e place du classement.
Il fallait une décision forte pour remettre le Depor sur les rails, et c’est exactement ce qui s’est produit. Le Deportivo a frappé fort en allant chercher Javier Irueta chez son plus féroce rival régional, le Celta Vigo, où il avait supervisé une palpitante course à la qualification européenne et mis en place un style de jeu largement salué. Le pari s’est avéré plus que gagnant, car Irueta allait se révéler être le véritable successeur d’Iglesias.
À la conquête de la Liga
Irureta était un entraîneur méticuleux et posé, qui adaptait sa tactique en fonction de chaque adversaire, mais exigeait une discipline défensive et une maîtrise du milieu de terrain. Il choisissait aussi avec soin des recrues capables de correspondre à sa philosophie, dont beaucoup sont devenues des héros cultes, comme Diego Tristan, Roy Makaay, Juan Carlos Valeron, Joan Capdevilla et Jorge Andrade.
Il a également fait progresser plusieurs noms déjà établis, de Naybet au milieu offensif brésilien Djalminha, et le Deportivo est devenu l'une des équipes les plus redoutées du continent. Cela ne s'est toutefois pas fait du jour au lendemain.
Le Deportivo a terminé sixième de Liga lors de la première saison d'Irureta à sa tête, à 16 points du champion, Barcelone. L'équipe n'était pas assez régulière pour se mêler à la lutte pour le titre ou se qualifier pour la Ligue des champions, mais elle a retrouvé la Coupe de l'UEFA, et Irureta a mis en place un système en 4-2-3-1 qui a servi de base à une certaine stabilité.
Avant la saison 1999-2000, Irureta a fait venir six nouvelles recrues, dont Makaay en provenance de Tenerife pour 8,6 millions d'euros, et l'ailier du Racing Santander Victor Sanchez pour 7,6 millions d'euros. Ces deux joueurs ont été particulièrement essentiels pour permettre au Deportivo de franchir un cap.
Les Herculinos n'ont amélioré leur total de points de la saison 1998-99 que de six unités, mais cela leur a suffi pour remporter la Liga après l'une des courses au titre les plus ouvertes de l'histoire de la compétition, avec Barcelone, Valence, le Real Saragosse et le Real Madrid tous dans le coup. Le Barça a été le plus proche du Depor, mais n'a pu faire que match nul lors de ses deux derniers matches, et l'équipe d'Irureta a décroché le titre après une victoire sur l'Espanyol lors de la dernière journée.
L'impitoyable buteur néerlandais Makaay a été le héros avec 22 buts inscrits, mais Djalminha et Sanchez ont offert un soutien de très haut niveau en attaque, Maurco Silva et Flavio Conceicao ont été colossaux dans le double pivot, et Donato a montré l'exemple en défense.
« Nous avons achevé le travail de l'équipe de 1994 », a déclaré Irureta après le gain du titre.
Exploits héroïques en Ligue des champions
Loin de se reposer sur leurs lauriers, le Deportivo a dépensé 40 M€ pour recruter de nouveaux joueurs cet été-là, avec les arrivées de Valeron, Tristan, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila et Emerson. Irueta n'a pas tout à fait réussi à orchestrer une défense de titre victorieuse en 2000-01, mais le Deportivo a tout de même terminé deuxième derrière le Real Madrid, tout en signant un parcours mémorable jusqu'aux quarts de finale de la Ligue des champions.
Le Deportivo a répété ces deux performances la saison suivante, et a aussi remporté un nouveau trophée, gâchant les célébrations du 100e anniversaire du Real Madrid au Bernabeu grâce à une victoire 2-1 en finale de la Copa Del Rey. Irueta avait façonné une équipe capable de lutter chaque année pour les plus grands honneurs.
Après une nouvelle place dans le top 3 de la Liga en 2002-03, le Deportivo a visé la gloire en Ligue des champions. Le club s'est de nouveau hissé jusqu'aux quarts de finale, et l'AC Milan, tenant du titre, se dressait sur sa route vers une première qualification en demi-finale. Les Italiens n'avaient d'ailleurs encore encaissé aucun but dans la compétition jusque-là.
Emmené par Kaka, Milan a démantelé le Depor 4-1 lors du match aller à San Siro, laissant penser à la plupart des observateurs que la double confrontation était pliée. Pourtant, l'équipe d'Irueta a signé une remontée incroyable devant un Riazor à guichets fermés, prenant trois buts d'avance avant la pause grâce à des réalisations de Pandiani, Valeron et Albert Luque.
Le vétéran Fran, entré en jeu, a porté le score à 4-0 d'un tir dévié en fin de match, tandis que le Deportivo a tenu bon pour devenir la première équipe de l'ère moderne de la Ligue des champions à renverser un déficit de trois buts concédé à l'aller dans une phase à élimination directe. Cette victoire a représenté l'apogée de la génération dorée du Depor, Irueta déclarant : « Nous avons produit un miracle ici... C'est un résultat historique. Nous sommes des héros. »
Le milieu de terrain de Milan Andrea Pirlo reviendrait plus tard sur l'intensité intimidante du Depor dans son autobiographie : « Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils continuaient à courir à la mi-temps. Tous, sans exception... Ils étaient incapables de rester immobiles, même pendant ces 15 minutes spécialement conçues pour vous laisser reprendre votre souffle. »
Le parcours du Deportivo a finalement pris fin au tour suivant avec une défaite 1-0 sur l'ensemble des deux matches contre le Porto de Jose Mourinho, seul un penalty de Derlei séparant les deux équipes. Irueta a estimé que « le destin s'était retourné contre nous », ce qui s'est vérifié lorsque Porto a ensuite remporté la Coupe d'Europe en battant Monaco en finale.
Fin du cycle
C’était un bonheur de voir jouer le Deportivo durant cette période. Valeron était un magicien qui glissait sur le terrain et avait la capacité de déverrouiller n’importe quelle défense grâce à sa palette de passes, Tristan jouait avec l’assurance d’un matador, Makaay incarnait l’efficacité à l’état pur et Silva était le gardien stoïque qui leur offrait l’espace nécessaire pour se déchaîner. Djalminha faisait aussi le spectacle avant de perdre sa place au profit de Valeron : meneur de jeu agressif doté d’une vaste panoplie de dribbles, très peu de défenseurs pouvaient l’arrêter lorsqu’il était en pleine inspiration.
Toutes les bonnes choses ont une fin, cependant, et l’effectif vieillissant d’Irueta n’a pas pu maintenir ses standards élevés en 2004-2005, chutant à la huitième place de Liga tout en quittant la Ligue des champions dès la phase de groupes. « Comme un vieux couple marié, la routine nous tue lentement tous », a déclaré le gardien du Depor Jose Molina en admettant que l’équipe stagnait.
Irueta a lui aussi reconnu que le cycle était arrivé à son terme. « C’est le bon moment pour un changement, aussi bien pour le club que pour moi-même », a-t-il admis en quittant ses fonctions à la fin de la saison.
Une page blanche n’a cependant pas conduit à un renouveau. Alors que le Depor continuait de reculer et que les revenus des compétitions européennes se tarissaient, le président Augusto Cesar Lendoiro a passé des années à financer le club grâce à d’énormes prêts bancaires, et ils ont été contraints de vendre leurs meilleurs joueurs pour limiter les dégâts. Le Deportivo est officiellement entré en redressement judiciaire volontaire en 2013 avec 156 M€ de dettes, déclenchant sa période de dix ans en « yo-yo » entre les divisions.
En pleine ascension
Après sa chute dans la troisième division non professionnelle en 2020, qui comptait 102 équipes réparties dans cinq ligues régionales, on s’attendait à ce que le Deportivo rebondisse immédiatement. Cependant, le club est finalement resté enlisé pendant deux ans, manquant la montée via les play-offs lors de deux saisons consécutives.
Il y a toutefois eu une bonne nouvelle avec le rachat par le géant bancaire galicien Abanca, qui a orchestré le redressement financier du club en s’éloignant du recouvrement traditionnel de dettes d’entreprise, choisissant à la place des conversions de dettes en capitaux propres et des augmentations de capital stratégiques. L’ancien entraîneur du Real Saragosse et de Leganés, Imanol Idiakez, a ensuite pris les rênes de l’équipe en juillet 2023, et l’équipe a recommencé à progresser.
Idiakez a conduit le Depor au titre de Primera Federacion dès sa première tentative, en terminant en tête du groupe 1 (Nord) après avoir battu le Barcelona B lors de la dernière journée, grâce à un coup franc dramatique de l’ancien attaquant d’Arsenal Lucas Perez. La campagne 2024-2025 en Segunda a apporté plus de bas que de hauts, mais elle a surtout servi à consolider les bases, et une place en milieu de tableau a préparé le terrain pour une véritable lutte pour la montée.
Il y a eu d’autres changements sur le banc, Idiakez cédant sa place à Oscar Gilsanz, avant qu’Antonio Hidalgo ne reçoive un contrat d’un an à Riazor l’été dernier. Hidalgo, issu de la célèbre académie La Masia du Barça et passé aussi par Tenerife et Malaga, a ensuite trouvé le même équilibre entre pragmatisme structurel et liberté offensive qu’Irueta avec tant d’efficacité, transformant le Depor en machine de contre-pressing.
Le Depor a assuré la deuxième place de la Segunda espagnole derrière le Racing Santander en 2025-2026, sa montée étant confirmée après une victoire 2-0 sur le terrain du Real Valladolid, avec un doublé de l’attaquant camerounais Bil Nsongo. Les célébrations à A Corogne ont été déchaînées, mais le soulagement a été l’émotion dominante.
« Cela fait trois de ces longues huit années que je suis ici, et c’était l’objectif, que nous avons désormais atteint. Mais quand vous êtes ici, vous comprenez à quel point il est important pour la ville que le Depor soit en Liga », a déclaré le directeur général du Depor, Massimo Benassi, à La Gazetta Dello Sport. « Il y avait une pression saine, palpable chaque jour : chaque jour sans la Liga donnait l’impression qu’il manquait encore quelque chose. »
Un été fort
Dans le but de s’assurer un nouveau long séjour dans l’élite, le Deportivo a mis en œuvre une ambitieuse stratégie de recrutement estival, en ciblant à la fois des têtes d’affiche et les meilleurs jeunes talents européens dotés de clauses libératoires. Le club est parvenu à faire venir 10 nouveaux joueurs pour une dépense totale de seulement 25 M€, dont la plus grosse part a été consacrée au gardien de Majorque Leonardo Román Riquelme (9 M€).
Le Depor a également recruté Jonathan Asp Jensen au Bayern Munich et Lorenzo Amatucci à la Fiorentina, respectivement pour 6 M€ chacun, et a réussi l’un des plus gros coups de tout le mercato en attirant Pierre Emerick Aubameyang loin de Marseille pour seulement 1,5 M€. Aubameyang est bien au-delà de son meilleur niveau à 37 ans, mais l’ancien attaquant d’Arsenal et du Borussia Dortmund a inscrit 10 buts en Ligue 1 la saison dernière, prouvant que son instinct dans la surface reste affûté.
Adama Traore, de son côté, est arrivé libre après son départ de West Ham, apportant encore une précieuse expérience du très haut niveau à l’effectif d’Hidalgo, et le Deportivo a aussi accueilli troisrenforts en prêt particulièrement judicieux le dernier jour du mercato : Jose Maria Gimenez, Angelino et Marc Casado. Le Depor dispose aussi d’une option d’achat sur Casado, et le milieu de terrain de Barcelone a le potentiel pour être la recrue la plus influente parmi les nouveaux arrivants grâce à sa capacité à dicter le tempo et à son éthique de travail infatigable.
Hidalgo s’est dit satisfait du mercato du club, mais a insisté sur l’importance de préserver son identité à l’approche du coup d’envoi de la saison 2026-2027. « Les arrivées de joueurs comme Aubameyang et Adama Traore modifient le profil technique de cette équipe, mais elles ne changent pas le projet de fond qui nous a permis de retrouver la Liga. Nous misons fortement sur l’expérience du plus haut niveau de leaders comme Aubameyang et Gimenez pour accompagner nos jeunes joueurs face aux exigences de cette division. »
Super Depor 2.0
Gimenez a réalisé des débuts encourageants au Riazor, mais n'a disputé que trois matches jusqu'à présent après être arrivé tardivement. Aubameyang, de son côté, a visiblement pris à cœur les paroles de Hidalgo et a retrouvé une seconde jeunesse de manière spectaculaire.
L'équipe a déjà été surnommée « Super Depor 2.0 » après être restée invaincue lors de ses cinq premiers matches de Liga, avec des nuls 1-1 contre Elche, Malaga et Getafe, entrecoupés de victoires enthousiasmantes face à Valence et Villarreal, avant de finalement goûter à la défaite contre Séville mercredi.
Aubemayang s'est montré prolifique, devenant le premier joueur depuis Zlatan Ibrahimovic en 2009-2010 à Barcelone à marquer lors de chacune des cinq premières journées, sa prestation la plus marquante étant venue contre Villarreal. Après avoir délivré des passes décisives à Luismi Cruz et Zakaria Eddahchouri, Aubameyang a inscrit le troisième but du Depor à la 89e minute pour offrir une victoire 3-2 à El Madrigal.
« Ce qu'Aubameyang fait est absolument incroyable, a déclaré Hidalgo au sujet de son impact. Il ne manque pas une seule séance d'entraînement et travaille plus dur que n'importe qui d'autre. Il a un talent spécial. »
Le Depor occupe actuellement la septième place du classement et peut espérer au minimum rester dans la première moitié de tableau si Aubameyang parvient à maintenir sa forme remarquable. Ailleurs, Cruz a repris là où il s'était arrêté la saison dernière en tant que plaque tournante créative de l'équipe, Amatucci s'est rapidement adapté pour dominer l'entrejeu, et Roman prouve qu'il est une valeur sûre comme nouveau numéro 1. Comme Gimenez, Casado s'est lui aussi montré impressionnant lors de ses deux premières apparitions avec le club.
Les supporters ont voté cet été pour changer le nom de l'équipe de Deportivo de « La Coruña » à la version galicienne « A Coruna », mais ce nouveau groupe de joueurs fait revivre les valeurs qui ont apporté tant de succès au club entre les années 1990 et le début des années 2000. Il peut aussi compter sur un entraîneur sûr de lui, qui veillera à ce que leur concentration ne faiblisse pas.
« Nous abordons chaque semaine avec intention, en connaissant la difficulté, avec beaucoup d'humilité, en sachant que cette saison est très longue et qu'il faut toujours garder les pieds sur terre. Mais à partir de là, nous jouons aussi avec beaucoup de confiance », a déclaré Hidalgo.
Cela pourrait être le début d'une nouvelle aventure spéciale. Le Deportivo est de retour, et c'est forcément une bonne nouvelle pour les puristes de la Liga.