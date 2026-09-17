En juillet 2020, le Deportivo La Corogne a touché le fond. Après avoir terminé 19e de la Segunda espagnole, le club a été relégué au troisième échelon pour la première fois en 40 ans, 20 ans après son premier et unique titre dans l’élite.

Il y avait aussi une énorme controverse à l’époque. Le dernier match du Deportivo a été reporté après que plusieurs joueurs de Fuenlabrada ont été testés positifs au Covid-19, et les victoires de Lugo et d’Albacete ont scellé son sort avant même qu’il ne puisse donner le moindre coup de pied dans un ballon. Les dirigeants du Deportivo ont soutenu que l’ensemble de cette journée devait être reprogrammé afin que les équipes puissent jouer dans des conditions égales, mais ils ont finalement vu leurs recours auprès de la Liga, de la RFEF et du Tribunal arbitral du sport rejetés.

Le Deportivo avait quitté la Liga en 2011, 2014 et 2018, tout en faisant face à des dettes écrasantes, mais il s’agissait cette fois d’un coup dévastateur dont un redressement rapide serait impossible. Une reconstruction progressive et bien planifiée a toutefois bien eu lieu, avec le Deportivismo, le mot utilisé pour décrire le dévouement sans faille de la base de supporters du club au sein de la communauté galicienne locale, qui a contribué à faire entrer l’équipe dans une nouvelle ère passionnante.

Retour au présent : non seulement le Deportivo est de retour en Liga, mais les premiers signes suggèrent aussi qu’il pourrait lutter pour une qualification européenne d’ici à la fin de la saison. Le club corognard est à la hauteur de sa réputation, celle d’un club renaissant, avec une nouvelle génération de stars qui cherche à suivre l’exemple donné par les légendes ayant participé à son inoubliable projet « Super Depor ».