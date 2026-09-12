L’Athletic Club est véritablement la fierté de Bilbao. Même les habitants qui ne suivent pas le football soutiennent l’équipe, qui est, depuis plus d’un siècle, un symbole de défi du peuple basque et de sa culture.

« Athletic Club cannot be understood without understanding our values », a déclaré le membre du conseil d’administration Igor San Roman. « Ce club a défendu un modèle unique au monde, les valeurs et les principes que nous avons réussi à promouvoir au cours de nos 127 ans d’histoire : la fidélité à un club, la fidélité à des couleurs et, surtout, la fidélité à la communauté qu’il représente.

« Il y a un message durable : la fidélité n’est pas morte. C’est le message que nous voulons voir transmis par nos joueurs. »

Et ils continuent de le faire, car l’Athletic n’a jamais abandonné sa politique dont il est fier, consistant à ne sélectionner que des joueurs ayant des racines basques ou une formation basque.

Il s’agit évidemment d’une stratégie de recrutement assez restrictive. Le Pays basque est peut-être composé de sept provinces historiques qui s’étendent du nord de l’Espagne jusqu’au sud de la France, mais elles ne représentent qu’un peu plus de trois millions d’habitants au total.

L’Athletic, toutefois, tire le maximum absolu du talent dont il dispose en investissant massivement dans le football de base. Il cultive aussi avec soin le lien profond qui existe déjà entre Bilbao et son équipe de football. Comme l’a confié le défenseur Dani Vivian au The Guardian, « C’est comme si on ne choisissait pas d’être supporter de l’Athletic ; on naît avec ça.

« Pour nous, ce n’est pas seulement l’histoire récente, pas seulement le sport, mais la manière dont le club traite les siens, la façon dont il les touche. C’est une manière d’être très spéciale, que très peu de clubs sont capables de créer. »

Par conséquent, même si le club dispose d’un bassin de recrutement relativement réduit, le résultat net est un effectif composé des mêmes valeurs, de la même fierté et de la même passion.

L’Athletic devient ainsi « un mode de vie », comme l’a résumé l’ailier légendaire Julen Guerrero, pour chaque joueur assez chanceux pour représenter le club et son propre peuple.

« C’est très profondément enraciné, dans notre façon de travailler avec notre centre de formation, dans notre idéologie », a expliqué Vivian. « Il y a une identité que nous partageons tous dans le vestiaire : cela nous aide clairement à être compétitifs. »