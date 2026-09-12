« Rien n’égale ça » : l’Athletic est plus qu’un club
Barcelone aime encore affirmer qu’il est « plus qu’un club ». Malheureusement, ce n’est plus vrai depuis un bon moment. Absolument tout peut s’acheter au Barça de nos jours, de l’espace sur un maillot autrefois immaculé jusqu’au nom même du stade. Dans leur désespoir de rester compétitifs, les Catalans ont essentiellement vendu leur âme au plus offrant. Certains supporters diraient que c’était un prix qui valait la peine d’être payé.
Le Barça aurait sans doute été contraint de traverser quelques saisons sans trophée après avoir été laissé au bord de la faillite par Josep Maria Bartomeu si son prédécesseur avait fait preuve de prudence en réponse à des années d’excès, mais il est au contraire en lice pour un troisième titre d’Espagne consécutif grâce à Joan Laporta et à son activation des leviers, lui qui a misé l’avenir du club sur la réussite immédiate.
Mais ce que le Barça a gagné en trophées, il l’a perdu en statut. Les Blaugrana ne sont plus différents. Ils ne sont plus spéciaux. Ils ne sont plus uniques. L’Athletic Club, lui, l’est toujours.
« Rien n’égale ça »
Lorsque Ernesto Valverde a mené l’Athletic à la gloire en Coupe du Roi en 2024, il a qualifié cela d’accomplissement le plus significatif de toute sa vie dans le football. Valverde avait remporté deux trophées avec Barcelone en tant que joueur, et quatre comme entraîneur, mais il a reconnu : « Rien n’est comparable à cela. » Pourquoi ?
Eh bien, c’était en partie parce que l’Athletic n’avait pas remporté de titre depuis 40 ans, et qu’il avait perdu six finales pendant cette période.
Mais pour Valverde, comme pour toutes les autres personnes liées au club, cela allait au-delà. Soulever la Coupe du Roi n’a pas seulement enlevé un poids des épaules des Basques, cela a aussi validé toute une philosophie, en apportant une preuve tangible qu’il était possible de connaître le succès à l’ère moderne dominée par l’argent sans compromettre ses principes ni changer sa manière de faire.
« Cette coupe ne ressemble à aucune autre », a déclaré Valverde, « à cause de ce que nous sommes. » Et ce qu’ils sont est vraiment remarquable.
Le modèle « unique »
L’Athletic Club est véritablement la fierté de Bilbao. Même les habitants qui ne suivent pas le football soutiennent l’équipe, qui est, depuis plus d’un siècle, un symbole de défi du peuple basque et de sa culture.
« Athletic Club cannot be understood without understanding our values », a déclaré le membre du conseil d’administration Igor San Roman. « Ce club a défendu un modèle unique au monde, les valeurs et les principes que nous avons réussi à promouvoir au cours de nos 127 ans d’histoire : la fidélité à un club, la fidélité à des couleurs et, surtout, la fidélité à la communauté qu’il représente.
« Il y a un message durable : la fidélité n’est pas morte. C’est le message que nous voulons voir transmis par nos joueurs. »
Et ils continuent de le faire, car l’Athletic n’a jamais abandonné sa politique dont il est fier, consistant à ne sélectionner que des joueurs ayant des racines basques ou une formation basque.
Il s’agit évidemment d’une stratégie de recrutement assez restrictive. Le Pays basque est peut-être composé de sept provinces historiques qui s’étendent du nord de l’Espagne jusqu’au sud de la France, mais elles ne représentent qu’un peu plus de trois millions d’habitants au total.
L’Athletic, toutefois, tire le maximum absolu du talent dont il dispose en investissant massivement dans le football de base. Il cultive aussi avec soin le lien profond qui existe déjà entre Bilbao et son équipe de football. Comme l’a confié le défenseur Dani Vivian au The Guardian, « C’est comme si on ne choisissait pas d’être supporter de l’Athletic ; on naît avec ça.
« Pour nous, ce n’est pas seulement l’histoire récente, pas seulement le sport, mais la manière dont le club traite les siens, la façon dont il les touche. C’est une manière d’être très spéciale, que très peu de clubs sont capables de créer. »
Par conséquent, même si le club dispose d’un bassin de recrutement relativement réduit, le résultat net est un effectif composé des mêmes valeurs, de la même fierté et de la même passion.
L’Athletic devient ainsi « un mode de vie », comme l’a résumé l’ailier légendaire Julen Guerrero, pour chaque joueur assez chanceux pour représenter le club et son propre peuple.
« C’est très profondément enraciné, dans notre façon de travailler avec notre centre de formation, dans notre idéologie », a expliqué Vivian. « Il y a une identité que nous partageons tous dans le vestiaire : cela nous aide clairement à être compétitifs. »
Symbole d’espoir
Inévitablement, lutter pour des trophées est plus difficile aujourd’hui que cela ne l’était autrefois. L’écart entre les nantis et les autres s’est considérablement creusé depuis la création de la Ligue des champions ces dernières années. Mais cela n’a rendu le sacre d’Athletic en Coupe que plus savoureux.
Quand Unai Simon a déclaré qu’ils avaient attendu toute leur vie pour célébrer un grand titre à Bilbao, il n’exagérait pas. Aucun membre de l’effectif n’était né la dernière fois qu’Athletic avait soulevé un trophée, en 1984, lorsque l’équipe de Javier Clemente avait réalisé le doublé et marqué l’occasion en embarquant sur une péniche, « La Gabarra », le long de la ria de Bilbao sous les yeux de plus d’un million de personnes.
Ces scènes spectaculaires ont été reproduites par Simon et ses coéquipiers après leur victoire contre Majorque aux tirs au but, qui a mis fin à 40 ans de souffrance. « Cela a toujours été notre rêve ; nos grands-parents et nos parents nous ont parlé de ça. Bordel ! » s’est enthousiasmé le gardien depuis la péniche.
Pour Valverde, les scènes de joie à Bilbao étaient tout aussi stupéfiantes, et pourtant absolument sans surprise. « C’est le club le plus fascinant au monde, a-t-il souligné, et quand il s’agit de célébrer, c’est le meilleur. »
Et cela tient vraiment à ce qu’ils sont et à ce qu’ils représentent. Le CD Guadalajara n’emploie peut-être que des joueurs mexicains, mais Athletic est véritablement une exception au plus haut niveau du football de clubs, dans la mesure où il limite son recrutement à une région et, comme même le Barça l’a déjà admis sur son propre site internet, « c’est la preuve de la qualité du football dans la région qu’Athletic soit resté aussi compétitif face à la “mondialisation” du football ».
C’est bien sûr vraiment dommage que le Barça n’ait pas montré un niveau de résistance similaire. Mais au moins, Athletic est resté fidèle à lui-même et, pour cette raison même, il n’est pas aimé qu’à Bilbao. Comme le dit Valverde, le club est respecté et vénéré partout dans le monde, parce qu’il apporte du réconfort à ceux qui sont devenus profondément désillusionnés par la tournure prise par ce sport.
« Les gens reconnaissent notre philosophie, notre manière de rivaliser, a-t-il déclaré. Au fond, peut-être que cela vous réconcilie avec le football. »
En ce sens, c’est Athletic qui est plus qu’un club. C’est une source d’espoir.