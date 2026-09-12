L'Athletic Club est véritablement la fierté de Bilbao. Même les habitants qui ne suivent pas le football soutiennent l'équipe, qui est, depuis plus d'un siècle, un symbole de défi du peuple basque et de sa culture.

« Athletic Club cannot be understood without understanding our values », a déclaré le membre du conseil d'administration Igor San Roman. « Ce club défend un modèle unique au monde, les valeurs et les principes que nous avons réussi à promouvoir au cours de nos 127 ans d'histoire : la fidélité à un club, la fidélité à des couleurs et, surtout, la fidélité à la communauté qu'il représente.

« Il y a un message intemporel : la fidélité n'est pas morte. C'est le message que nous voulons que nos joueurs transmettent. »

Et ils continuent de le faire, car l'Athletic n'a jamais abandonné sa politique fière de ne sélectionner que des joueurs ayant des racines basques ou une formation basque.

Il s'agit évidemment d'une stratégie de recrutement assez restrictive. Le Pays basque est peut-être composé de sept provinces historiques qui s'étendent du nord de l'Espagne jusqu'au sud de la France, mais elles ne représentent qu'un peu plus de trois millions de personnes au total.

L'Athletic, cependant, tire le maximum absolu du talent dont il dispose, en investissant massivement dans le football de base. Le club cultive aussi avec soin le lien profond qui existe déjà entre Bilbao et son équipe de football. Comme l'a confié le défenseur Dani Vivian à The Guardian, « C'est comme si on ne choisissait pas d'être supporter de l'Athletic ; on naît avec ça.

« Pour nous, ce n'est pas seulement l'histoire récente, pas seulement le sport, mais la façon dont le club traite les siens, la manière dont il les touche. C'est une manière d'être très spéciale, que très peu de clubs sont capables de créer. »

Par conséquent, même si le club dispose d'un bassin relativement restreint, le résultat final est un effectif composé des mêmes valeurs, de la même fierté et de la même passion.

L'Athletic devient ainsi « un mode de vie », comme l'a dit le légendaire ailier Julen Guerrero, pour chacun des joueurs assez chanceux pour représenter le club et son propre peuple.

« C'est très profondément enraciné, dans notre manière de travailler avec notre centre de formation, dans notre idéologie », a expliqué Vivian. « Il y a une identification que nous partageons tous dans le vestiaire : cela nous aide clairement à être compétitifs. »