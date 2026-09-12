Oubliez Barcelone ! L’Athletic est plus qu’un club
Barcelone aime encore affirmer qu’il est « plus qu’un club ». Malheureusement, ce n’est plus vrai depuis un moment. Absolument tout peut s’acheter au Barça de nos jours, de l’espace sur un maillot autrefois immaculé jusqu’au nom même du stade. Dans leur désespoir de rester compétitifs, les Catalans ont essentiellement vendu leur âme au plus offrant. Certains supporters diraient que c’était un prix qui valait la peine d’être payé.
Le Barça aurait sans doute été contraint de traverser quelques saisons sans trophée après avoir été laissé au bord de la faillite par Josep Maria Bartomeu si son successeur avait fait preuve de prudence en réponse à des années d’excès, mais il joue au contraire un troisième titre d’Espagne consécutif grâce à Joan Laporta et à ses leviers, lui qui a misé l’avenir du club sur le succès immédiat.
Mais ce que le Barça a gagné en trophées, il l’a perdu en statut. Les Blaugrana ne sont plus différents. Ils ne sont plus spéciaux. Ils ne sont plus uniques. L’Athletic Club, lui, l’est toujours.
« Rien ne se compare à cela »
Quand Ernesto Valverde a mené l’Athletic à la gloire en Coupe du Roi en 2024, il a qualifié cela de réussite la plus significative de toute sa vie dans le football. Valverde avait remporté deux trophées avec Barcelone en tant que joueur, et quatre comme entraîneur, mais a reconnu : « Rien ne se compare à ça. » Pourquoi ?
Eh bien, cela s’expliquait en partie par le fait que l’Athletic n’avait plus remporté de titre depuis 40 ans, et qu’il avait perdu six finales pendant cette période.
Mais pour Valverde, comme pour toutes les autres personnes liées au club, cela allait au-delà. Soulever la Coupe du Roi n’a pas seulement enlevé un poids des épaules des Basques, cela a validé toute une philosophie, en apportant une preuve tangible qu’il était possible de réussir dans l’ère moderne dominée par l’argent sans compromettre ses principes ni changer sa manière de faire.
« Cette coupe ne ressemble à aucune autre », a déclaré Valverde, « à cause de qui nous sommes. » Et ce qu’ils sont est vraiment remarquable.
modèle « unique »
L'Athletic Club est véritablement la fierté de Bilbao. Même les habitants qui ne suivent pas le football soutiennent l'équipe, qui est, depuis plus d'un siècle, un symbole de défi du peuple basque et de sa culture.
« Athletic Club cannot be understood without understanding our values », a déclaré le membre du conseil d'administration Igor San Roman. « Ce club défend un modèle unique au monde, les valeurs et les principes que nous avons réussi à promouvoir au cours de nos 127 ans d'histoire : la fidélité à un club, la fidélité à des couleurs et, surtout, la fidélité à la communauté qu'il représente.
« Il y a un message intemporel : la fidélité n'est pas morte. C'est le message que nous voulons que nos joueurs transmettent. »
Et ils continuent de le faire, car l'Athletic n'a jamais abandonné sa politique fière de ne sélectionner que des joueurs ayant des racines basques ou une formation basque.
Il s'agit évidemment d'une stratégie de recrutement assez restrictive. Le Pays basque est peut-être composé de sept provinces historiques qui s'étendent du nord de l'Espagne jusqu'au sud de la France, mais elles ne représentent qu'un peu plus de trois millions de personnes au total.
L'Athletic, cependant, tire le maximum absolu du talent dont il dispose, en investissant massivement dans le football de base. Le club cultive aussi avec soin le lien profond qui existe déjà entre Bilbao et son équipe de football. Comme l'a confié le défenseur Dani Vivian à The Guardian, « C'est comme si on ne choisissait pas d'être supporter de l'Athletic ; on naît avec ça.
« Pour nous, ce n'est pas seulement l'histoire récente, pas seulement le sport, mais la façon dont le club traite les siens, la manière dont il les touche. C'est une manière d'être très spéciale, que très peu de clubs sont capables de créer. »
Par conséquent, même si le club dispose d'un bassin relativement restreint, le résultat final est un effectif composé des mêmes valeurs, de la même fierté et de la même passion.
L'Athletic devient ainsi « un mode de vie », comme l'a dit le légendaire ailier Julen Guerrero, pour chacun des joueurs assez chanceux pour représenter le club et son propre peuple.
« C'est très profondément enraciné, dans notre manière de travailler avec notre centre de formation, dans notre idéologie », a expliqué Vivian. « Il y a une identification que nous partageons tous dans le vestiaire : cela nous aide clairement à être compétitifs. »
Symbole d’espoir
Inévitablement, jouer les trophées est plus difficile aujourd’hui que par le passé. L’écart entre les nantis et les autres s’est considérablement creusé depuis la création de la Ligue des champions ces dernières années. Mais cela n’a rendu le triomphe d’Athletic en Coupe du Roi que plus savoureux.
Quand Unai Simon a dit qu’ils avaient attendu toute leur vie de célébrer un titre majeur à Bilbao, il n’exagérait pas. Aucun membre de l’effectif n’était né la dernière fois qu’Athletic a soulevé un trophée, en 1984, lorsque l’équipe de Javier Clemente avait réalisé le doublé et marqué l’événement en embarquant sur une barge, la « La Gabarra », le long de la ria de Bilbao, sous les yeux de plus d’un million de personnes.
Ces scènes spectaculaires ont été reproduites par Simon et ses coéquipiers après leur victoire aux tirs au but contre Majorque, qui a mis fin à 40 ans de souffrance. « Cela a toujours été notre rêve ; nos grands-parents et nos parents nous parlaient de ça. Putain ! » s’est enthousiasmé le gardien depuis la barge.
Pour Valverde, les scènes de joie à Bilbao étaient tout aussi stupéfiantes, et pourtant absolument pas surprenantes. « C’est le club le plus fascinant au monde », a-t-il souligné, « et quand il s’agit de célébrer, c’est le meilleur. »
Et cela tient vraiment à ce qu’ils sont et à ce qu’ils représentent. Le CD Guadalajara n’emploie peut-être que des joueurs mexicains, mais Athletic fait vraiment figure d’exception au plus haut niveau du football de clubs en limitant son recrutement à une région et, comme même Barcelone l’a déjà admis sur son propre site internet, « Cela témoigne de la qualité du football dans la région qu’Athletic soit resté aussi compétitif face à la “mondialisation” du football. »
C’est, bien sûr, vraiment dommage que le Barça n’ait pas montré un niveau de résistance similaire. Mais au moins, Athletic est resté fidèle à lui-même, et c’est précisément pour cette raison qu’il n’est pas aimé qu’à Bilbao. Comme le dit Valverde, le club est respecté et vénéré dans le monde entier, parce qu’il apporte du réconfort à ceux qui sont devenus profondément désillusionnés par l’évolution du jeu.
« Les gens reconnaissent notre philosophie, notre manière de rivaliser », a-t-il déclaré. « Au fond, peut-être que cela vous réconcilie avec le football. »
En ce sens, c’est Athletic qui est plus qu’un club. C’est une source d’espoir.