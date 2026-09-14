Les adieux sensationnels de la légende du Real Madrid Raul à Schalke

Raul était peut-être une légende vivante du Real Madrid, mais il venait d’avoir 33 ans et avait été jugé indésirable au Bernabeu par nul autre que Jose Mourinho. La saison 2009-2010 ne s’était pas bien passée pour lui : il avait eu du mal, tant sur le plan de la forme que sur celui de la condition physique, ce qui explique qu’il avait été relégué au rôle de possible joker bien avant que sa campagne ne prenne prématurément fin à cause d’une blessure à la cheville.

Madrid comptait déjà dans ses rangs Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gonzalo Higuain, et Raul était désormais derrière ses trois collègues de l’attaque dans la hiérarchie. Les choses n’allaient pas changer sous Mourinho non plus.

Raul ne s’est entretenu qu’une seule fois avec le Portugais après sa nomination comme nouvel entraîneur du club, mais cela lui a suffi pour le convaincre que son heure était venue. Mourinho a clairement fait comprendre au meilleur buteur de l’histoire de Madrid qu’il aurait encore moins de temps de jeu sous ses ordres qu’il n’en avait eu avec Manuel Pellegrini. « À partir de ce moment-là, j’ai pris la décision de chercher un nouveau défi », a ensuite admis Raul.

Raul réfléchissait déjà à son avenir, mais l’idée de quitter Madrid était difficile à envisager. L’Espagnol évoluait en équipe première du Real Madrid depuis l’âge de 17 ans. Pendant cette période, il avait battu presque tous les records possibles et était devenu capitaine du club. Madrid faisait partie de lui, et il faisait partie de Madrid.

Comme l’a dit le président Florentino Perez, « Il y a beaucoup d’hommes qui font partie de la légende du Real Madrid, mais peu sont choisis pour incarner le club. Raul est l’un d’eux. »

Raul était cependant fatigué. Le fait d’être le symbole du “Madridismo” pesait sur lui, sur le plan professionnel comme personnel. Il ne prenait plus de plaisir à jouer au football. Bien sûr, le fait de ne plus être un titulaire indiscutable y a contribué, mais Raul avait aussi été usé par le poids du brassard de capitaine et par toutes les responsabilités qui l’accompagnaient.

« À la fin, cela vous vide de votre énergie », a-t-il déclaré. « J’avais besoin de me concentrer uniquement sur l’entraînement et le jeu. J’en suis arrivé au point où j’avais besoin de m’échapper. » Mais pour aller où ?