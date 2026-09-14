Les adieux sensationnels de la légende du Real Madrid Raul à Schalke
Un an après avoir quitté Schalke pour Al-Sadd à l'été 2012, Raul est revenu à la Veltins-Arena avec le club qatari. Ce n'était qu'un match amical et pourtant le stade affichait complet, raison pour laquelle des milliers de supporters de Schalke se sont rassemblés à l'extérieur pour suivre la rencontre sur des écrans géants installés spécialement pour l'occasion.
Ce qui rendait cette affluence encore plus remarquable, c'était le fait que Raul n'avait passé que deux saisons à Gelsenkirchen avant de rejoindre Al-Sadd. Accéder au statut d'icône dans un club est rare ; y parvenir en si peu de temps est stupéfiant. Le fait que Raul était également considéré comme un joueur sur le déclin lorsqu'il a signé à Schalke rend cet exploit encore plus remarquable.
« J’avais besoin de m’échapper »
Raul était peut-être une légende vivante du Real Madrid, mais il venait d’avoir 33 ans et avait été jugé indésirable au Bernabeu par nul autre que Jose Mourinho. La saison 2009-2010 ne s’était pas bien passée pour lui : il avait eu du mal, tant sur le plan de la forme que sur celui de la condition physique, ce qui explique qu’il avait été relégué au rôle de possible joker bien avant que sa campagne ne prenne prématurément fin à cause d’une blessure à la cheville.
Madrid comptait déjà dans ses rangs Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gonzalo Higuain, et Raul était désormais derrière ses trois collègues de l’attaque dans la hiérarchie. Les choses n’allaient pas changer sous Mourinho non plus.
Raul ne s’est entretenu qu’une seule fois avec le Portugais après sa nomination comme nouvel entraîneur du club, mais cela lui a suffi pour le convaincre que son heure était venue. Mourinho a clairement fait comprendre au meilleur buteur de l’histoire de Madrid qu’il aurait encore moins de temps de jeu sous ses ordres qu’il n’en avait eu avec Manuel Pellegrini. « À partir de ce moment-là, j’ai pris la décision de chercher un nouveau défi », a ensuite admis Raul.
Raul réfléchissait déjà à son avenir, mais l’idée de quitter Madrid était difficile à envisager. L’Espagnol évoluait en équipe première du Real Madrid depuis l’âge de 17 ans. Pendant cette période, il avait battu presque tous les records possibles et était devenu capitaine du club. Madrid faisait partie de lui, et il faisait partie de Madrid.
Comme l’a dit le président Florentino Perez, « Il y a beaucoup d’hommes qui font partie de la légende du Real Madrid, mais peu sont choisis pour incarner le club. Raul est l’un d’eux. »
Raul était cependant fatigué. Le fait d’être le symbole du “Madridismo” pesait sur lui, sur le plan professionnel comme personnel. Il ne prenait plus de plaisir à jouer au football. Bien sûr, le fait de ne plus être un titulaire indiscutable y a contribué, mais Raul avait aussi été usé par le poids du brassard de capitaine et par toutes les responsabilités qui l’accompagnaient.
« À la fin, cela vous vide de votre énergie », a-t-il déclaré. « J’avais besoin de me concentrer uniquement sur l’entraînement et le jeu. J’en suis arrivé au point où j’avais besoin de m’échapper. » Mais pour aller où ?
De nombreux admirateurs
Il y avait de nombreuses offres lucratives sur la table, notamment celle d’un club russe non nommé, qui aurait dit à Raul de fixer son prix. Cependant, il voulait continuer à jouer au plus haut niveau et cela s’est finalement résumé à un choix clair entre la Premier League et la Bundesliga.
Raul était allé voir son ancien coéquipier au Real Madrid, Fernando Morientes, jouer pour Liverpool et avait adoré l’atmosphère « spéciale » d’Anfield, mais c’est Manchester United qui a sérieusement envisagé de recruter Raul.
« En règle générale, nous préférons recruter de jeunes joueurs, mais quand vous avez l’opportunité d’ajouter une telle expérience, vous devez l’examiner », a ensuite admis Sir Alex Ferguson. « Vous pouvez faire des exceptions pour certains joueurs, parce que l’expérience est si précieuse. Nous avons pensé la même chose lorsque nous avons recruté Michael Owen, qui a été d’un grand professionnalisme avec nous, et faire venir Raul aurait été similaire à ce qui s’est passé quand nous avons réussi à avoir Henrik Larsson pendant une courte période il y a quelques années.
« Il était évident que son passage au Real Madrid était arrivé à son terme, mais il n’était certainement pas trop vieux pour être efficace. Nous avons parlé à son agent d’un possible transfert, mais nous avions déjà Javier Hernandez à ce moment-là et, avec Wayne Rooney, Dimitar Berbatov et Michael Owen disponibles, nous avons estimé que nous pouvions nous permettre de laisser passer l’occasion.
« Mais si nous n’avions pas eu Michael au club à ce moment-là, je l’aurais très probablement recruté. »
« Un pro aussi sympathique »
Tottenham et Newcastle offraient également à Raul l’opportunité de découvrir l’intensité du football anglais, mais il a été attiré par l’Allemagne, et pas seulement à cause des supporters. Il était aussi « fasciné » par l’« équilibre » de la Bundesliga à l’époque.
Au final, toutefois, le facteur décisif a été que Schalke a fait plus d’efforts que n’importe qui d’autre « pour me faire sentir désiré » ; et c’était vraiment l’essentiel pour Raul. Après avoir été mis de côté par Madrid, il voulait se sentir au cœur d’un projet sportif, et Schalke n’a été que trop heureux de répondre à cette attente.
« C’est une excellente nouvelle pour le FC Schalke 04 », a déclaré l’entraîneur Felix Magath sur le site officiel du club lors de la signature de Raul. « Je suis ravi que nous ayons réussi à convaincre un footballeur aussi exceptionnel et un attaquant de classe mondiale de rejoindre la Bundesliga et Schalke.
« Les qualités de Raul vont nous aider à aller de l’avant. Sa signature marque une étape décisive dans nos efforts pour renforcer et restructurer notre effectif en vue des défis à venir, et je me réjouis de travailler avec un professionnel aussi sympathique. »
Raul allait se révéler encore plus « sympathique » que les supporters de Schalke n’auraient jamais pu l’imaginer. L’homme était une icône mondiale, sans aucun doute l’un des visages les plus célèbres du football à l’époque, et pourtant il ne pouvait pas être plus simple.
Raul était aussi humble que travailleur, avec en plus cet atout qu’il pouvait encore marquer des buts. Il avait perdu un peu de la vitesse qui avait fait de lui un véritable tourbillon durant son adolescence, mais son cerveau allait toujours aussi vite, ce qui signifiait que son incroyable intelligence de déplacement continuait de créer des espaces pour lui-même et pour ses coéquipiers.
Comme l’a dit son coéquipier en attaque Edu : « Raul est un joueur qui peut toujours faire la différence à ce niveau. » Et c’est exactement ce qu’il a fait pour Schalke. Encore et encore.
« Incroyable joueur »
La première saison de Raul à Schalke a peut-être démarré lentement, mais à Noël, il avait déjà signé deux triplés en Bundesliga. Tout le monde autour de lui n’évoluait pas aussi bien, toutefois, et Magath a été démis de ses fonctions le 16 mars, car si Schalke se portait bien en Europe, le club éprouvait des difficultés sur le plan national.
En ce sens, le successeur de Magath, Ralf Rangnick, n’a pas changé grand-chose, l’équipe terminant péniblement à la 14e place de Bundesliga. Mais cela s’expliquait en partie par le fait qu’elle s’était concentrée presque exclusivement sur les coupes dans le sprint final de la saison, et pour une bonne raison.
Après avoir terminé en tête d’un groupe de Ligue des champions comprenant Lyon et Benfica, Schalke a battu Valence 4-2 au score cumulé en huitièmes de finale, Raul inscrivant l’égalisation cruciale lors du match aller nul à Mestalla. Ce qui a suivi en quarts de finale a toutefois été tout simplement remarquable.
L’Inter avait peut-être connu un début de saison catastrophique sous les ordres du successeur de Mourinho, Rafa Benitez, limogé juste avant Noël, mais le champion en titre avait retrouvé son allant sous Leonardo et faisait figure de grand favori avant sa confrontation avec Schalke à San Siro.
Cependant, les hommes de Rangnick se sont déchaînés à Milan. Bien que menés à deux reprises ce soir-là, ils se sont imposés 5-2 grâce à un autre but capital de Raul, qui a inscrit le but de l’avantage peu après la mi-temps. L’icône espagnole a également ouvert le score au match retour à la Veltins-Arena, alors que Schalke s’est imposé 2-1 pour l’emporter 7-3 au score cumulé.
« Raul marque à l’entraînement, il marque en match, c’est tout simplement un joueur incroyable », s’est enthousiasmé Edu.
« Bleu et blanc pour la vie »
L’historique parcours de Schalke jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions a pris fin face au Manchester United de Ferguson mais, grâce à un but solitaire de Raul contre le Bayern Munich, le club avait encore une finale de DFB-Pokal à attendre, lors de son dernier match de la saison.
L’attaquant vétéran a ensuite qualifié la démonstration 5-0 contre Duisburg à Berlin de « moment fort » de ses deux années à Schalke, mais uniquement d’un point de vue sportif. Pour Raul, la manière dont il a été adopté par le club et ses supporters était « meilleure que n’importe quel titre ».
« Quand je suis arrivé ici à l’été 2010, a-t-il expliqué, j’avais laissé ma maison et mon club derrière moi. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. C’est pourquoi je suis simplement reconnaissant pour tout. J’aime Schalke comme si c’était mon propre enfant. C’est un club bien géré, mais aussi une famille, une famille dont je suis extrêmement fier de faire partie. »
Et il le pensait vraiment. Son dernier match à la Veltins-Arena l’a réduit aux larmes à cause « d’émotions profondes à l’intérieur de soi qu’on ne peut même pas exprimer avec des mots ».
Schalke avait tout simplement redonné le sourire à Raul, lui avait permis de se sentir « comme un petit garçon à nouveau », jouant uniquement par amour du jeu. « Ces deux années ont été absolument exceptionnelles », a-t-il déclaré. « Je ne les oublierai jamais. Et, peut-être que les supporters ne m’oublieront pas si vite non plus. »
Il n’y a jamais eu le moindre risque que cela arrive. Après tout, très peu de joueurs finissent dans les tribunes, comme Raul après l’élimination épique de l’Inter en 2010. Et lorsque Schalke a été relégué en 2021, Raul a apporté son soutien, se déclarant « bleu et blanc à vie ! »
Et ce n’est pas étonnant : il était peut-être une légende vivante à Madrid, mais Raul a véritablement connu une renaissance à Gelsenkirchen.