Barcelone était mené 1-0 contre Newcastle à St James' Park lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions en mars lorsque l'entraîneur allemand a fait appel au héros du centre de formation.

Entré à la place du capitaine Ronald Araujo à la 88e minute, il a bien géré la pression. Le latéral a repoussé Joe Willock jusqu'à la ligne de but avant de tacler pour récupérer le ballon, puis s'est rapidement relevé pour le transmettre à Lamine Yamal. Quelques minutes plus tard, le Barça a égalisé.

« Quand je me suis vu entrer sur le terrain, je n'arrivais pas à y croire. J'en ai tellement profité et l'émotion était très forte », a-t-il déclaré au site officiel du club.

Cinq jours plus tard, il a disputé l'intégralité de la victoire 5-2 en Liga contre Séville au Camp Nou. En raison de la pression des visiteurs, il a eu peu de temps avec le ballon et il y a eu quelques moments brouillons, mais il s'est battu sur chaque ballon et son assurance dans la possession a grandi au fil du match.

Il est ensuite retourné sur le banc, ne faisant que quatre autres apparitions dans la campagne victorieuse du Barça en championnat, mais il était clair qu'il avait attiré l'attention de Flick.

« Pour un jeune joueur comme moi, la confiance du coach en moi a tout changé », a-t-il dit. « Je lui suis très reconnaissant. La confiance qu'il m'accorde m'a permis de rester calme, sans pression, et de jouer comme je sais le faire. »

Espart a été sublime au milieu de terrain et un élément incontournable du onze de départ lorsque l'Espagne a remporté le Championnat d'Europe U19 au pays de Galles durant l'été.

Éliminant facilement ses adversaires, récupérant le ballon et le faisant circuler avec classe, il dictait le jeu. Après un contrôle subtil pour se mettre le ballon, il a inscrit son premier but d'une frappe puissante lors du succès 7-0 contre le pays hôte lors du premier match, avant d'enchaîner avec l'ouverture du score à la 12e minute en demi-finale contre la Croatie.

Souvent, Espart recevait le ballon, levait la tête et avait les 11 adversaires dans son champ de vision. Qu'il s'agisse d'une passe incisive dans l'axe, d'une combinaison avec un coéquipier pour se glisser derrière le milieu ou d'une simple accélération en plein cœur de la défense, il trouvait généralement un moyen de créer une attaque prometteuse.

L'Espagne n'a encaissé aucun but durant l'ensemble du tournoi et Espart a été nommé dans l'équipe type de la compétition. Il est revenu à Barcelone prêt à saisir sa chance.