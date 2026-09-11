Le nouveau Philipp Lahm ? Hansi Flick a déniché un joyau polyvalent chez l’adolescent du Barça Xavi Espart
La dernière pépite sortie du centre de formation de Barcelone a émergé dans un rôle inattendu. Milieu de terrain de formation, reconverti en arrière droit, Xavi Espart, 19 ans, a commencé la saison sur le côté gauche de la défense de Hansi Flick et a semblé de plus en plus à l’aise en équipe première.
Avec son excellente technique, sa capacité à dicter le tempo et sa qualité de passe créative, il présente tous les traits du milieu typique de La Masia, mais son impressionnante polyvalence lui a valu d’être présenté comme le Philipp Lahm de sa génération.
Lancé dans le grand bain à l’occasion d’un match de Ligue des champions à fort enjeu pour ses débuts, il est devenu champion d’Europe avec l’équipe d’Espagne des moins de 19 ans cet été avant de revenir briller au poste d’arrière gauche cette saison.
Il a bien démarré, mais que peut-on attendre du nouveau chouchou doré de Flick ? GOAL se penche sur la question...
Le début
Né dans la capitale catalane, Espart est un pur produit de Barcelone.
Après avoir rejoint la célèbre académie de jeunes à l’âge de huit ans, il a commencé sa formation comme milieu de terrain dans les mêmes équipes que Lamine Yamal, Pau Cubarsi et Marc Bernal. À 16 ans, et déjà réputé pour sa polyvalence, il a joué en UEFA Youth League avec les U19, alternant entre le milieu de terrain et le poste d’arrière droit.
Après la prise de fonction de Juliano Belletti à la tête de l’équipe de jeunes, il a joué un rôle majeur, généralement au poste d’arrière droit, dans la conquête du triplé national et européen en 2024-2025. La saison dernière, Espart a marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-2 contre Newcastle, avant d’inscrire le but de la victoire face au Paris Saint-Germain dans la compétition continentale. Peu après, il a été appelé par Flick.
Resté sur le banc sans entrer en jeu lors des premières semaines de la saison, le joueur du cru était tout proche de faire ses débuts chez les seniors lorsqu’il a subi une malheureuse blessure au genou. Elle l’a écarté des terrains pendant plus de trois mois, mais Flick ne l’a pas fait attendre trop longtemps avant sa première apparition en équipe première.
Percée majeure
Barcelone était mené 1-0 contre Newcastle à St James' Park lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions en mars lorsque l'entraîneur allemand a fait appel au héros du centre de formation.
Entré à la place du capitaine Ronald Araujo à la 88e minute, il a bien géré la pression. Le latéral a repoussé Joe Willock jusqu'à la ligne de but avant de tacler pour récupérer le ballon, puis s'est rapidement relevé pour le transmettre à Lamine Yamal. Quelques minutes plus tard, le Barça a égalisé.
« Quand je me suis vu entrer sur le terrain, je n'arrivais pas à y croire. J'en ai tellement profité et l'émotion était très forte », a-t-il déclaré au site officiel du club.
Cinq jours plus tard, il a disputé l'intégralité de la victoire 5-2 en Liga contre Séville au Camp Nou. En raison de la pression des visiteurs, il a eu peu de temps avec le ballon et il y a eu quelques moments brouillons, mais il s'est battu sur chaque ballon et son assurance dans la possession a grandi au fil du match.
Il est ensuite retourné sur le banc, ne faisant que quatre autres apparitions dans la campagne victorieuse du Barça en championnat, mais il était clair qu'il avait attiré l'attention de Flick.
« Pour un jeune joueur comme moi, la confiance du coach en moi a tout changé », a-t-il dit. « Je lui suis très reconnaissant. La confiance qu'il m'accorde m'a permis de rester calme, sans pression, et de jouer comme je sais le faire. »
Espart a été sublime au milieu de terrain et un élément incontournable du onze de départ lorsque l'Espagne a remporté le Championnat d'Europe U19 au pays de Galles durant l'été.
Éliminant facilement ses adversaires, récupérant le ballon et le faisant circuler avec classe, il dictait le jeu. Après un contrôle subtil pour se mettre le ballon, il a inscrit son premier but d'une frappe puissante lors du succès 7-0 contre le pays hôte lors du premier match, avant d'enchaîner avec l'ouverture du score à la 12e minute en demi-finale contre la Croatie.
Souvent, Espart recevait le ballon, levait la tête et avait les 11 adversaires dans son champ de vision. Qu'il s'agisse d'une passe incisive dans l'axe, d'une combinaison avec un coéquipier pour se glisser derrière le milieu ou d'une simple accélération en plein cœur de la défense, il trouvait généralement un moyen de créer une attaque prometteuse.
L'Espagne n'a encaissé aucun but durant l'ensemble du tournoi et Espart a été nommé dans l'équipe type de la compétition. Il est revenu à Barcelone prêt à saisir sa chance.
Comment ça se passe
Officiellement promu en équipe première et doté du numéro 12, il aurait écourté ses vacances d'été afin de conserver l'élan pris lors de l'Euro. Ce choix a porté ses fruits puisqu'on lui a fait confiance au poste d'arrière droit durant toute la pré-saison.
« Je sens la confiance de Flick et je veux rester en équipe première ; il faut profiter des opportunités », a-t-il déclaré. « Depuis mon retour du Championnat d'Europe, j'essaie de donner 100 % ici et de montrer que j'ai ma place ici et de quoi je suis capable. Pour l'instant, je suis heureux, mais le football se vit au jour le jour, et je vais continuer à donner 100 % pour rester ici. »
Titularisé lors du match amical contre Birmingham, il s'est montré serein avec le ballon et est resté collé à son vis-à-vis lorsque le club de Championship a tenté d'attaquer sur l'aile ou de pénétrer dans la surface. Qu'il agisse comme latéral intérieur ou qu'il dicte le tempo dans l'axe, ses transitions fluides ont impressionné Flick, qui a déclaré ensuite que l'adolescent « nous a clairement montré qu'il est un joueur de très haut niveau ».
Le poste d'arrière droit est un point faible chez les champions d'Espagne. Leurs ressources financières ont été consacrées cet été aux signatures de joueurs comme Rodri, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, ne laissant que Jules Kounde et Joao Cancelo comme autres profils naturels pour ce rôle.
Étonnamment, pourtant, ce n'est pas à ce poste qu'Espart a été appelé à dépanner. Il a disputé intégralement les quatre matches de Liga jusque-là en tant qu'arrière gauche, aux dépens d'Alejandro Balde.
Il a affiché de la solidité contre Elche et a délivré sa première passe décisive, avec une passe diagonale vers Fermin à l'entrée de la surface pour parachever le score lors d'une victoire 5-0.
Quatre jours plus tard, il a enchaîné avec une performance audacieuse contre l'Athletic Club. Il s'est jeté dans les duels physiques, a participé à la construction et a parfois percé dans l'axe pour tenter de créer quelque chose. Un excellent centre a trouvé Raphinha dans une très bonne position dans la surface, mais la tête du Brésilien a heurté le poteau, privant Espart d'une passe décisive.
« Xavi Espart est incroyable », a déclaré Joan Garcia au sujet de sa performance défensive lors de la victoire 2-0.
« Je suis très satisfait de ce que je vois, et même un peu surpris de la façon dont il joue au poste d'arrière gauche », a déclaré Flick. « Il est toujours concentré. C'est un joueur de grande qualité et, dans les un-contre-un défensifs, il est de tout premier plan. Je suis très content de lui. Comme tous les joueurs, il a une marge de progression. »
Quelques jours plus tard, il a de nouveau combiné avec Raphinha, se glissant dans le demi-espace pour adresser une passe rapide au capitaine, qui a filé marquer l'égalisation lors du succès 5-2 contre le Rayo Vallecano.
Points forts
La lecture du jeu d'Espart, son placement et sa maîtrise du ballon comptaient parmi ses plus grandes qualités lorsqu'il a gravi les échelons du centre de formation en tant que milieu de terrain. Ces aspects ont fait de lui un profil adapté au poste d'arrière droit, où il s'est développé en une présence fiable, aussi bien défensivement qu'en attaque.
Le jeune joueur ne se dérobe jamais dans les duels physiques, allant au contact des ailiers pour récupérer le ballon et jouer rapidement vers l'avant.
Il n'évolue pas comme un latéral qui multiplie les dédoublements, préférant combiner proprement et se projeter dans le demi-espace intérieur, ou dribbler vers la surface avant de lancer un coéquipier.
« Je peux être un autre type de latéral, un joueur capable de combiner avec ses coéquipiers dans l'axe au lieu d'être un piston », a-t-il expliqué.
Que ce soit au milieu de terrain ou en tant que latéral, sa qualité de passe est dangereuse et il contribue à maintenir un rythme élevé grâce à ses prises de décision rapides.
Sa capacité d'adaptation a également été impressionnante, après avoir été transformé de milieu de terrain en arrière droit, puis lancé au poste d'arrière gauche au début de la saison.
« Vous l'avez tous vu : il est spectaculaire avec le ballon, il peut jouer comme latéral et au milieu... et il le fait toujours parfaitement », a déclaré le défenseur Cubarsi à Marca.
Une marge de progression
À 19 ans, Espart est encore en plein développement physique, et cela semblait être une préoccupation majeure lors de ses premières apparitions en Liga, où il a parfois été bousculé par ses adversaires. S’il paraît plus solide et plus imposant depuis son retour de la trêve estivale, il reste encore un joueur en devenir.
Chez les jeunes, il avait le temps de distiller des passes dangereuses depuis des positions reculées. Face aux équipes de Liga qui pressent haut, il a montré des signes de panique balle au pied et choisit parfois la mauvaise passe, soit en manquant sa cible, soit en trouvant un coéquipier déjà sous pression.
Il s’adapte encore au rythme du football de très haut niveau et peut représenter un point faible lors des grands matches, surtout au poste d’arrière droit, où le Barça sera exposé s’il est en difficulté.
La suite…
Son repositionnement, son tempérament offensif et sa propreté balle au pied lui ont valu d’être comparé à l’icône du Bayern Munich et de l’Allemagne, Philipp Lahm.
« Quand je vois jouer Xavi, j’aime vraiment sa confiance balle au pied, a déclaré Flick cet été. Il me rappelle Philipp Lahm, car il peut jouer comme numéro 6 ou comme 2. J’aime le voir avec et sans le ballon. »
Lahm a lui aussi commencé sa carrière professionnelle au poste d’arrière gauche avant de s’épanouir à droite, puis Pep Guardiola l’a transformé en milieu de terrain. Le sélectionneur de l’Allemagne, Joachim Low, alors assisté de Flick, a suivi l’exemple de Guardiola et l’a utilisé à ce poste pendant une grande partie de la glorieuse campagne de la Coupe du monde 2014.
Avec son excellent contrôle dans les petits espaces, sa capacité à dicter le jeu et sa flexibilité positionnelle, il semble que Flick espère faire d’Espart son propre joueur à tout faire, et les premiers signes sont prometteurs.
Quelle suite ?
Espart a disputé chaque minute des quatre premiers matches de Liga du Barça cette saison, mais Flick a pris soin de ne pas le surcharger et l'a laissé sur le banc pour la victoire de mercredi en Ligue des champions contre Feyenoord.
Cette approche mesurée devrait se poursuivre pendant qu'Espart s'adapte aux exigences d'une saison complète au plus haut niveau. Il a dépassé Balde dans la hiérarchie au poste d'arrière gauche, mais Flick a montré en milieu de semaine qu'il faisait toujours confiance à Cancelo pour retrouver ce rôle si nécessaire.
« Pour l'instant, je suis heureux, mais le football se vit au jour le jour, et je continuerai à donner 100 % pour rester ici, a-t-il déclaré le mois dernier. Il est très difficile d'y arriver, mais ce qui est vraiment dur, c'est d'y rester à cause du niveau d'exigence fixé par ces joueurs.
« Au final, c'est le Barça, la meilleure équipe du monde, et les exigences sont là chaque jour.
« On ne peut jamais baisser sa garde. »
Qu'il s'installe finalement au poste d'arrière gauche, qu'il revienne à droite ou qu'il monte au milieu de terrain, son intelligence et sa polyvalence offrent à Flick de précieuses options.