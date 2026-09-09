L’ascension, la chute et la renaissance de Parme

Le soir du 12 mai 1999, devant 61 000 spectateurs au stade Loujniki de Moscou, Parme a battu Marseille 3-0 en finale de la Coupe UEFA. Le match a été aussi déséquilibré que le score le laisse penser, et personne n’en a été le moins du monde surpris. Parme n’avait peut-être été guère plus qu’un fier club provincial pendant la quasi-totalité de son existence mais, à ce moment précis, le club s’était imposé comme l’une des « sept sœurs » de la Serie A.

Avec son emblématique maillot rayé jaune et bleu, son effectif de très haut niveau et son style de jeu étincelant, le club émilien avait acquis une renommée mondiale. En ce sens, son succès reflétait celui de ses propriétaires, Parmalat, le producteur laitier local devenu une marque mondiale, et grâce au soutien fervent du fondateur de l’entreprise, Calisto Tanzi, Parme était passé d’un club en difficulté en Serie B à une équipe brillante sur la scène européenne en moins d’une décennie.

Quand Tanzi avait racheté le club de sa ville natale en 1990, ses deux objectifs étaient de hisser son cher Parme parmi l’élite du football, tout en renforçant sa réputation de brillant homme d’affaires. Moscou a donc semblé être la concrétisation de ces deux objectifs, mais les supporters en extase de Parme avaient aussi toutes les raisons de croire que le meilleur restait à venir.

La ligne défensive des Gialloblu comptait Gigi Buffon, Fabio Cannavaro et Lilian Thuram, Juan Sebastian Veron menait le jeu au milieu, tandis qu’Hernan Crespo et Enrico Chiesa martyrisaient les défenseurs en attaque. Avec Alberto Malesani, par ailleurs, Parme possédait l’un des entraîneurs les plus progressistes du football, un représentant du « beau jeu », comme l’a si brillamment illustré le troisième et dernier but des Gialloblu au Loujniki, où Chiesa a expédié le ballon dans la lucarne après que Crespo a intelligemment laissé passer un centre de Veron.

« C’était un but fantastique, qu’on ne se lasserait jamais de regarder », a déclaré Malesani à la Gazzetta di Parma l’an dernier. « J’en suis fier, parce que c’était l’essence du football. J’appelle cela ainsi parce que, dans cette finale, je pense que tous les éléments nécessaires pour qu’une équipe remporte une compétition internationale étaient réunis.

« Cette équipe pouvait tout gagner : il fallait conserver l’ossature et faire venir au moins deux champions de plus capables d’apporter un saut de qualité. » Parme a au contraire connu un déclin dramatique, le club ayant été déclaré en faillite, à deux reprises, dans les 16 années qui ont suivi ce match mémorable à Moscou.

Ici, GOAL retrace l’incroyable ascension, la chute et la renaissance de Parme...