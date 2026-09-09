L’ascension, la chute et la renaissance de Parme
Le soir du 12 mai 1999, devant 61 000 spectateurs au stade Loujniki de Moscou, Parme a battu Marseille 3-0 en finale de la Coupe UEFA. Le match a été aussi déséquilibré que le score le laisse penser, et personne n’en a été le moins du monde surpris. Parme n’avait peut-être été guère plus qu’un fier club provincial pendant la quasi-totalité de son existence mais, à ce moment précis, le club s’était imposé comme l’une des « sept sœurs » de la Serie A.
Avec son emblématique maillot rayé jaune et bleu, son effectif de très haut niveau et son style de jeu étincelant, le club émilien avait acquis une renommée mondiale. En ce sens, son succès reflétait celui de ses propriétaires, Parmalat, le producteur laitier local devenu une marque mondiale, et grâce au soutien fervent du fondateur de l’entreprise, Calisto Tanzi, Parme était passé d’un club en difficulté en Serie B à une équipe brillante sur la scène européenne en moins d’une décennie.
Quand Tanzi avait racheté le club de sa ville natale en 1990, ses deux objectifs étaient de hisser son cher Parme parmi l’élite du football, tout en renforçant sa réputation de brillant homme d’affaires. Moscou a donc semblé être la concrétisation de ces deux objectifs, mais les supporters en extase de Parme avaient aussi toutes les raisons de croire que le meilleur restait à venir.
La ligne défensive des Gialloblu comptait Gigi Buffon, Fabio Cannavaro et Lilian Thuram, Juan Sebastian Veron menait le jeu au milieu, tandis qu’Hernan Crespo et Enrico Chiesa martyrisaient les défenseurs en attaque. Avec Alberto Malesani, par ailleurs, Parme possédait l’un des entraîneurs les plus progressistes du football, un représentant du « beau jeu », comme l’a si brillamment illustré le troisième et dernier but des Gialloblu au Loujniki, où Chiesa a expédié le ballon dans la lucarne après que Crespo a intelligemment laissé passer un centre de Veron.
« C’était un but fantastique, qu’on ne se lasserait jamais de regarder », a déclaré Malesani à la Gazzetta di Parma l’an dernier. « J’en suis fier, parce que c’était l’essence du football. J’appelle cela ainsi parce que, dans cette finale, je pense que tous les éléments nécessaires pour qu’une équipe remporte une compétition internationale étaient réunis.
« Cette équipe pouvait tout gagner : il fallait conserver l’ossature et faire venir au moins deux champions de plus capables d’apporter un saut de qualité. » Parme a au contraire connu un déclin dramatique, le club ayant été déclaré en faillite, à deux reprises, dans les 16 années qui ont suivi ce match mémorable à Moscou.
Ici, GOAL retrace l’incroyable ascension, la chute et la renaissance de Parme...
L’équipe née dans un parc public
Dans la ville relativement petite de Parme, à environ un kilomètre du centre historique, se trouve le Parco della Cittadella. Comme son nom l’indique, il s’agissait autrefois d’une forteresse redoutable, une caserne pentagonale datant du XVIe siècle. Mais il fut aussi un temps où l’une des meilleures équipes d’Europe s’entraînait à la Cittadella.
Au début et au milieu des années 1990, les joueurs de Parme Associazione Calcio se changeaient au Stadio Ennio Tardini avant d’effectuer en minibus les cinq minutes de trajet jusqu’aux terrains publics du parc, un véhicule souvent conduit par le gardien brésilien Claudio Taffarel. L’attaquant vedette Faustino Asprilla a lui aussi été autorisé à prendre le volant à quelques reprises, avant qu’il ne devienne rapidement évident que le fantasque Colombien était aussi imprévisible au volant qu’avec le ballon dans les pieds.
De manière générale, toutefois, tout était alors plus détendu, plus ouvert et plus accessible à Parme. C’était ce club de province qui avait pris une dimension mondiale, sans pour autant laisser quiconque prendre la grosse tête.
En 1995, le club avait même recruté le lauréat du Ballon d’Or de l’année précédente, Hristo Stoichkov, et pourtant il s’entraînait toujours à la Cittadella. « C’était une équipe née là-bas, qui a grandi au milieu d’un parc public », a déclaré le défenseur Luigi Apolloni. « Toute la ville y participait ensemble. »
Pour le capitaine Lorenzo Minotti et ceux qui jouaient déjà à Parme avant la montée en Serie A, il n’y avait absolument rien d’inhabituel à voir les joueurs poussés dans leurs retranchements par l’entraîneur Nevio Scala pendant que certains habitants regardaient et que d’autres vaquaient à leurs occupations quotidiennes. C’était « tout à fait normal », le Parme provincial à l’état pur.
Avec le recul, toutefois, et à travers un prisme moderne, c’était totalement surréaliste. Comme l’a raconté Buffon à Sky Sport Italia, « Quand on pense qu’il y avait tout ce monde autour du terrain, debout contre la clôture, ou certains simplement assis sur des bancs à jouer aux cartes et à manger du pain et du salami, on comprend que Parme était une réalité impossible à reproduire. »
« La moitié de Parme était à Wembley »
Il y avait assurément quelque chose d’onirique dans l’émergence de Parme comme force majeure du football européen. Arrigo Sacchi avait déjà donné un aperçu de son potentiel et de celui de l’équipe avant d’être recruté par l’AC Milan en 1987, après avoir mené les Gialloblu à trois points seulement d’une promotion en Serie A.
Cependant, même à une époque où l’argent n’était pas encore le facteur décisif dans le football, ce que Scala a accompli durant ses six années au Tardini était véritablement extraordinaire. Le Vénitien a pris les rênes en 1989 et a obtenu une place en Serie A dès sa première tentative, et pour la première fois de l’histoire du club. Une nouvelle page d’histoire a été écrite l’année suivante, lorsque Parme s’est qualifié pour la Coupe de l’UEFA grâce à une superbe sixième place en championnat.
Leurs débuts en Europe n’ont pas duré longtemps, l’équipe de Scala tombant dès le premier obstacle, mais elle est allée au bout en Coppa Italia en 1992, créant la surprise face à la Juventus 2-1 sur l’ensemble des deux matches en finale grâce à des buts de Sandro Melli et Marco Osio. C’était le premier trophée majeur de l’histoire de Parme, et il en a immédiatement entraîné un autre, les Gialloblu remportant la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe dès l’année suivante grâce à une victoire 3-1 contre Anvers.
Le capitaine Lorenzo Minotti a, de manière assez appropriée, ouvert le score lors d’une nuit à peine croyable à Wembley, avant de courir aussitôt vers « une tribune pleine de Parmigiani » pour célébrer avec ceux qui accompagnaient l’équipe depuis le début de son ascension remarquable.
« C’étaient des gens qui comprenaient pleinement ce que nous faisions, » a expliqué l’ancien défenseur, « parce que quelques années plus tôt, nous jouions devant trois ou quatre mille personnes. Mais la moitié de Parme était à Wembley pour cette finale ! »
Buffon y était aussi, comme l’un des produits les plus prometteurs du centre de formation de Parme, et au moment où il a signé ce qui est devenu l’un des débuts les plus mémorables de l’histoire de la Serie A, le 19 novembre 1995, il avait ajouté une Supercoupe d’Europe et une Coupe de l’UEFA à une armoire à trophées soudainement impressionnante.
Tanzi avait toutefois des plans encore plus ambitieux pour Parme. Il voulait remporter le titre de Serie A à tout prix, au sens littéral du terme.
« Mais avec quel argent ?! »
« Lors de mon premier jour à Parme en 2001, l’ancien dirigeant Luca Baraldi a raconté à Sky, « il y a eu une réunion très particulière au siège du club avec le vice-président, Fulvio Ceresini, et Calisto Tanzi, que je ne connaissais pas encore vraiment très bien.
« Ils parlaient du mercato de l’été suivant et Calisto Tanzi a donné son feu vert pour tenter de recruter Francesco Toldo et Rui Costa, mais, après avoir vu moi-même les comptes à ce moment-là, je me suis simplement dit : “Mais avec quel argent ?!” »
Cependant, même Baraldi n’avait pas pleinement pris la mesure de la précieuse situation économique de Parme.
Le club avait été géré de manière inconsidérée pendant des années. Stefano Tanzi, le fils de Calisto et président de Parme entre 1996 et 2004, a reconnu que, durant son mandat, la stratégie opérationnelle avait consisté à tenter de « résoudre les problèmes et d’atteindre les objectifs en dépensant toujours un peu plus d’argent. Et ce faisant, la masse salariale a été multipliée par cinq en seulement cinq ans. »
Des tentatives avaient été faites pour alléger la pression sur les comptes du club en se séparant de joueurs vedettes : Veron est parti immédiatement après le deuxième sacre en Coupe UEFA, Crespo a été vendu l’été suivant, avant que Buffon et Thuram ne rejoignent tous les deux la Juventus en 2002.
Cependant, même après d’autres départs retentissants, le club n’était toujours absolument pas équipé pour faire face aux répercussions de ce qui est sans doute le scandale financier le plus choquant de l’histoire italienne.
Un trou de 8 milliards d’euros dans les comptes
Le 15 décembre 2003, après des mois d'incertitude économique autour de Parmalat, Calisto Tanzi a quitté ses fonctions de président et de directeur général de l'entreprise. Un peu plus de deux semaines plus tard, il avait reconnu qu'il y avait un trou de 8 milliards d'euros (6,9 milliards de livres sterling / 9,3 milliards de dollars) dans les comptes du groupe multinational qui, comme cela s'est avéré, était presque deux fois plus important. À ce stade, Parmalat avait été placé sous administration judiciaire, ce qui a entraîné la perte de leurs économies pour des milliers d'actionnaires, et la perte de leur emploi pour des milliers de salariés.
Sans surprise, Parme s'est aussi retrouvé dans une situation désastreuse. L'attaquant brésilien Adriano a été vendu à l'Inter pendant le mercato de janvier, mais le club était toujours à ce point à court d'argent que, même après avoir trouvé un nouveau sponsor maillot, Cariparma, le personnel a dû utiliser du ruban adhésif et des autocollants pour recouvrir l'ancien logo Parmalat, faute d'avoir assez d'argent pour produire de nouveaux maillots.
Il n'y avait toutefois aucun moyen de cacher la sombre réalité de la situation et, le 28 avril 2004, Parma AC a été déclaré insolvable.
Bien que le club ait été refondé en juin de cette année-là sous le nom de Parma FC, il est resté sous contrôle dans le cadre d'une administration spéciale pendant trois ans, période durant laquelle les meilleurs joueurs de l'équipe ont continué à être vendus au plus offrant.
En substance, la brillante équipe qui avait démantelé Marseille à Moscou en 1999 avait elle-même été démantelée, joueur clé après joueur clé. Et pourtant, cette lente et douloureuse mort à petit feu sous l'effet des coupes budgétaires n'était rien comparée au sort qui a frappé les supporters de longue date de Parme en 2015.
« La partie émergée de l’iceberg »
L’arrivée de Tommaso Ghirardi en janvier 2007 a marqué la fin de l’agonisante mise sous administration de Parme et semblait annoncer un avenir plus radieux pour les supporters. Ghirardi était jeune (31 ans) et ambitieux, mais aussi apparemment mûr et prudent. Il parlait d’éviter les erreurs du passé, de voir Parme vivre selon ses moyens, et comptait l’y aider en identifiant et en développant de jeunes joueurs avant de les revendre avec un bénéfice conséquent. Par conséquent, si les résultats de l’équipe fluctuaient sur le terrain, Parme semblait solide et stable en dehors.
Cependant, le premier signe de difficultés est apparu avant le début de la saison 2014-2015, lorsque la Fédération italienne de football (FIGC) a refusé d’accorder au club une licence pour disputer la Ligue Europa, en raison du non-paiement d’une facture fiscale de 300 000 €. Ghirardi était outré, affirmant que Parme avait été victime d’une grande injustice.
« Mon équipe a tout fait dans les règles, insistait-il à l’époque. Seul un idiot pourrait penser qu’il s’agit d’un acte de ruse pour économiser 300 000 €. Nous sommes de bonnes personnes qui tiennent une maison en bon ordre.
« Mais ils ont réussi à me dégoûter du football. J’en ai fini avec le football. Je démissionne de mon poste de président de Parme et, à partir du 1er juillet de l’année prochaine, une nouvelle histoire commencera. Parme est désormais à vendre. »
Ghirardi n’était toutefois pas poussé vers la sortie. Il abandonnait simplement un navire en train de couler. Comme le team manager Melli l’a ensuite admis au Corriere dello Sport, Parme était essentiellement le Titanic et « le problème de la licence UEFA n’était que la partie émergée de l’iceberg ».
« Tant de choses tournent mal »
Le Parme de Ghirardi était pratiquement à court d’argent en raison d’un modèle économique défaillant qui le rendait bien trop dépendant des plus-values réalisées sur les ventes de joueurs. Après des mois passés à chercher un acheteur, il a vendu le club dans des circonstances étranges à la société chypro-russe Dastraso Holding Limited, et pour 1 €, soit plus que ce que Ghirardi avait versé en salaires depuis l’été précédent.
Parme espérait avoir trouvé un sauveur en Rezart Taci, un magnat albanais du pétrole qui s’est finalement révélé être l’investisseur principal. Cependant, les joueurs ne l’ont jamais vu une seule fois. Le capitaine Alessandro Lucarelli a affirmé que la seule chose positive que l’on pouvait dire de Taci, c’est qu’il n’avait rien promis aux joueurs, ce qui était précisément ce qu’il leur avait donné.
En février 2015, la situation était devenue de plus en plus sombre. Parme était complètement décroché à la dernière place de Serie A, avec un effectif menacé de relégation qui peinait à se concentrer sur les affaires du terrain. « C’est très difficile », a déclaré à l’époque à GOAL le jeune milieu de terrain Jose Mauri. « Il y a tellement de choses qui tournent mal. Heureusement, les gens ici sont calmes et continuent à nous encourager. Dieu merci, sinon nous deviendrions fous. Je n’ai vraiment pas envie de devenir fou en pensant à toutes les rumeurs que nous entendons. »
La situation était pourtant déjà assez grave comme ça. Mauri et ses coéquipiers lavaient eux-mêmes leurs affaires, tandis que les joueurs de l’équipe de jeunes d’Hernan Crespo prenaient des douches froides au centre d’entraînement à cause de factures d’électricité impayées.
« Un cauchemar éveillé »
Parme a été vendue pour le prix symbolique d’un euro pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois en février 2015, cette fois à Giampietro Manenti, mais Lucarelli a reconnu que lui et ses coéquipiers avaient su dès leur rencontre avec le nouveau propriétaire que le club était condamné.
« Il est entré dans le vestiaire avec une feuille blanche sur laquelle étaient écrits 100 millions d’euros et a affirmé que cela prouvait qu’il pouvait éponger les dettes et payer nos salaires, et on s’est regardés en se disant : “On est foutus !” » a déclaré Lucarelli.
« Deux semaines plus tard, il nous a dit qu’on lui avait donné le mauvais IBAN pour envoyer l’argent ! C’était un clown. Tout cela ressemblait à un film de Fantozzi. Sauf que c’était réel : un cauchemar vivant. »
Ce n’était en rien une grande exagération. Tout un club s’effondrait autour des joueurs. Lorsque Parme a été déclarée en faillite le 19 mars 2015, tout a été mis en vente, des sièges sur lesquels les joueurs s’asseyaient dans le vestiaire aux trophées remportés durant la période de succès sans précédent entre 1992 et 2002.
« On a l’impression d’être des zombies, de marcher sans savoir où l’on va », a déclaré Melli à CNN. « Chaque jour, ils nous enlèvent une partie de notre travail et un morceau de notre cœur. Des morceaux du club sont saisis chaque jour et nous venons ici pour travailler simplement parce que nous aimons notre travail et notre équipe, mais nous ne pouvons pas faire notre travail.
« Parce qu’il ne s’agit pas seulement d’argent, même si nous ne pouvons pas l’ignorer, il y a bien plus qu’ils nous enlèvent : la dignité, nos sourires. Ils nous ont aussi enlevé notre respect, et ça fait mal. »
Et on pouvait parfaitement comprendre pourquoi : l’équipe qui aurait pu tout gagner avait tout perdu.
Parme renaît encore !
Malgré tout cela, Melli n'a jamais perdu l'espoir que Parme puisse survivre, ou, plus exactement, puisse renaître. Et c'est ce qui s'est passé.
Après la disparition progressive du Parma FC en juin 2015, le club est rené (encore !) sous le nom de Parma Calcio 1913 en quatrième division du football italien et, après trois promotions consécutives, les Emiliens se sont retrouvés de retour en Serie A en 2018.
Un autre passage en deuxième division a rapidement suivi, mais la saison 2026-2027 sera la troisième d'affilée de Parme dans l'élite, ce qui signifie que le club est proche d'atteindre le type de stabilité sous le Krause Group qui avait tant fait défaut sous les propriétaires précédents. Cependant, il est douteux que Parme redevienne un jour ce qu'il était autrefois.
Les temps ont changé. Et le jeu aussi. Comme les supporters de Parme le savent trop bien, l'argent a tendance à corrompre, et le football moderne tourne plus que jamais autour des finances. Il faudrait une somme colossale pour remettre le club parmi l'élite européenne et, même dans ce cas, ce ne serait plus la même chose.
« À mon époque, nous étions une famille, avec toutes les forces et les faiblesses d'une famille », a déclaré Scala à la Gazzetta dello Sport. « Il y avait du respect, il y avait des règles précises, il y avait du dialogue. Nous prenions notre travail au sérieux, mais nous étions aussi insouciants. Nous nous entraînions à la Cittadella, parmi des retraités jouant aux cartes et des mères promenant leurs enfants, et nous prenions du plaisir. C'était notre force. » Et c'est ce qui rendait Parme si spécial.
Avant que les propriétaires du club ne perdent de vue ce qui faisait sa grandeur au départ, avant que cette histoire à succès inspirante ne devienne un avertissement, avant que le rêve ne tourne au cauchemar, Parme était une réalité impossible à reproduire, une équipe née dans un parc public et devenue l'une des plus fortes d'Europe.