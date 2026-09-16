JJ Gabriel a adressé une notification officielle à Manchester United pour demander l’annulation de son enregistrement au club avec effet immédiat. C’est un coup de tonnerre au pire moment possible pour Manchester United, qui se remet encore d’un derby perdu contre Manchester City et occupe la 13e place du classement de Premier League après quatre matches dans cette nouvelle saison.

L’engouement autour de Gabriel a explosé au cours de l’année écoulée, et il a fait ses débuts en équipe première du club pendant la pré-saison, en sortant du banc pour une brève apparition en fin de match lors d’une victoire 2-1 contre l’Atlético de Madrid. Il était largement admis que des minutes en compétition viendraient ensuite, mais Michael Carrick n’a toujours pas retenu le joueur de 15 ans dans un groupe les jours de match en 2026-2027.

La semaine dernière, Carrick a retenu les autres talents du centre de formation Shea Lacey et Harry Amass dans son groupe devant Gabriel pour l’entrée en lice de Manchester United en Ligue des champions contre le modeste club azerbaïdjanais de Sabah, tandis que l’adolescent surnommé « Kid Messi » par les supporters en ligne a dû se contenter d’une apparition en Youth League contre le même adversaire.

Gabriel a canalisé toute frustration éventuelle dans une performance superbe, devenant le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire un triplé en Youth League pour Manchester United lors d’une large victoire 5-0. Cependant, il a ensuite supprimé toute mention du club de ses réseaux sociaux.

De toute évidence, il y a eu un malentendu d’une sorte ou d’une autre qui a conduit à cette situation, ce qui pose la question suivante : quelle est la meilleure manière pour les clubs de gérer les wonderkids à l’ère numérique, alors que les attentes irréalistes n’ont jamais été aussi élevées ?