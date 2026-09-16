JJ Gabriel, Max Dowman et comment gérer avec succès un prodige alors que Manchester United risque de perdre un talent générationnel
JJ Gabriel a adressé une notification officielle à Manchester United pour demander l’annulation de son enregistrement au club avec effet immédiat. C’est un coup de tonnerre au pire moment possible pour Manchester United, qui se remet encore d’un derby perdu contre Manchester City et occupe la 13e place du classement de Premier League après quatre matches dans cette nouvelle saison.
L’engouement autour de Gabriel a explosé au cours de l’année écoulée, et il a fait ses débuts en équipe première du club pendant la pré-saison, en sortant du banc pour une brève apparition en fin de match lors d’une victoire 2-1 contre l’Atlético de Madrid. Il était largement admis que des minutes en compétition viendraient ensuite, mais Michael Carrick n’a toujours pas retenu le joueur de 15 ans dans un groupe les jours de match en 2026-2027.
La semaine dernière, Carrick a retenu les autres talents du centre de formation Shea Lacey et Harry Amass dans son groupe devant Gabriel pour l’entrée en lice de Manchester United en Ligue des champions contre le modeste club azerbaïdjanais de Sabah, tandis que l’adolescent surnommé « Kid Messi » par les supporters en ligne a dû se contenter d’une apparition en Youth League contre le même adversaire.
Gabriel a canalisé toute frustration éventuelle dans une performance superbe, devenant le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire un triplé en Youth League pour Manchester United lors d’une large victoire 5-0. Cependant, il a ensuite supprimé toute mention du club de ses réseaux sociaux.
De toute évidence, il y a eu un malentendu d’une sorte ou d’une autre qui a conduit à cette situation, ce qui pose la question suivante : quelle est la meilleure manière pour les clubs de gérer les wonderkids à l’ère numérique, alors que les attentes irréalistes n’ont jamais été aussi élevées ?
Un combat difficile en perspective
Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich tentent tous de recruter Gabriel. Cependant, United n’a aucune intention d’autoriser son départ, et des dirigeants de premier plan travaillent désormais pour lui faire changer d’avis.
Le président d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, a déjà fait l’objet de protestations durant sa courte période en tant que visage des opérations football de United, en raison d’une série de décisions impopulaires, et il serait vivement pris à partie s’il laissait filer un talent d’une génération. Gabriel est sous contrat jusqu’à l’été prochain, mais il ne fait pas partie du modèle à temps plein du club et n’est pas boursier ; il sera techniquement libre de partir lorsqu’il aura 16 ans, le 16 octobre, s’il possède un passeport européen.
United se penche désormais sur cette question. Le père de Gabriel, Joe O’Cearuill, est un ancien footballeur professionnel qui a disputé deux matches avec l’Irlande, tandis que sa mère est d’origine chypriote grecque. En vertu des règles post-Brexit, Gabriel pourrait être transféré hors d’Angleterre avant l’âge de 18 ans en tant que binational vers un pays de l’Union européenne.
Manchester United était parvenu à empêcher l’an dernier que Gabriel ne tombe dans l’escarcelle de Manchester City, mais la bataille s’annonce cette fois plus difficile. Il se peut que son esprit ait déjà changé. En effet, il devait participer à un entraînement de l’équipe première samedi, mais ne s’est pas présenté et n’a pas été vu à Carrington cette semaine.
Carrick devait inclure Gabriel dans son groupe pour le match du troisième tour de Carabao Cup mercredi soir contre Brighton à Old Trafford. S’il était entré en jeu, Gabriel serait entré dans l’histoire comme le plus jeune joueur à disputer un match avec l’équipe première, mais sa participation est désormais écartée.
La vraie affaire
Le centre de formation de United n’a pas sorti de véritable superstar depuis Marcus Rashford, et Gabriel représente une lueur d’espoir depuis son arrivée chez les jeunes à l’âge de 11 ans. C’est un attaquant ambidextre, doté d’une agilité remarquable, capable de se sortir des espaces les plus réduits, et un finisseur clinique dès qu’il a une ouverture face au but.
Les comparaisons avec Lionel Messi ne rendent pas service à Gabriel, mais il a bien un style similaire à celui de Neymar, l’un des anciens coéquipiers de la légende de Barcelone. Il porte même le même modèle de chaussures Nike que le Brésilien, après avoir signé en mars 2025 une lucrative prolongation de contrat avec le géant des équipements sportifs.
La saison dernière, Gabriel a intégré l’équipe des moins de 18 ans de United à 14 ans, un autre record, et a inscrit 20 buts en 21 matches de championnat. Cela lui a valu le tout premier trophée de joueur de l’année en Premier League U18, et il est devenu le plus jeune lauréat du prix Jimmy Murphy du jeune joueur de l’année de United.
En août, il est passé chez les moins de 21 ans et a marqué ses débuts contre Ipswich avec la manière, en délivrant deux passes décisives et en inscrivant un délicieux lob dans un succès 5-0. Sept jours plus tard, il a encore trouvé le chemin des filets lorsque United a écrasé Leicester City 4-1.
Tout cela dresse le portrait d’un adolescent très en avance dans son développement. On comprend pourquoi tant de voix réclament que Carrick donne sa chance à Gabriel, surtout quand United manque cruellement d’inspiration dans le dernier tiers, et au vu de la réussite de Max Dowman à Arsenal.
Arsenal fait les choses comme il faut
En septembre 2022, Ethan Nwaneri est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune joueur à disputer un match de Premier League, à l’âge de 15 ans et 181 jours, lorsqu’il est entré en jeu pour Arsenal contre Brentford. Même si sa progression a marqué le pas au cours de l’année écoulée, avec des prêts à Marseille et au Borussia Dortmund, Nwaneri compte désormais plus d’une cinquantaine d’apparitions avec Arsenal et son avenir reste très prometteur à seulement 19 ans.
Arsenal a une nouvelle fois adopté l’adage « si tu es assez bon, tu es assez âgé » avec Dowman, devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League lorsque Mikel Arteta l’a lancé contre Leeds United en août 2025. Dowman a ensuite battu le record de James Vaughan en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du championnat grâce à un superbe numéro en solitaire contre Everton en mars, à seulement 16 ans et 139 jours.
Il est aussi devenu, en mai, le plus jeune champion de l’histoire et, cette semaine, il a imité la légende de Manchester United et d’Everton Wayne Rooney en devenant seulement le deuxième joueur de 16 ans à inscrire un doublé pour un club de Premier League dans une compétition majeure, aidant Arsenal à s’imposer 4-2 contre Ipswich en Carabao Cup.
Dowman a déjà disputé 14 matches chez les seniors avec Arsenal, affichant un mélange unique de créativité et de maturité physique qui a rendu impossible pour Arteta de l’ignorer. Dowman a aussi été comparé à Messi, par Arteta lui-même, mais l’entraîneur d’Arsenal gère le jeune joueur de manière magistrale, en choisissant soigneusement les bons moments pour le lancer.
« Nous devons prendre soin de lui. Il a 16 ans. On ne voit pas ça dans ce championnat. Dans d’autres championnats en Europe, le contexte est totalement différent, a déclaré Arteta après le match contre Ipswich. Mais dans ce championnat, avec les exigences qu’il impose, les joueurs et tout ce qu’on vous demande, nous devons vraiment nous assurer qu’à chaque fois que nous le lançons, il soit dans le bon contexte avec la bonne préparation. C’est ce que nous essayons de faire. »
« Son heure viendra »
Gabriel n’est pas au niveau de Dowman sur le plan physique. Il a un gabarit très frêle et est souvent le plus petit joueur sur le terrain. Même si sa dureté et sa détermination compensent en partie cela, le propulser trop vite en équipe première pourrait se retourner de façon spectaculaire contre United, surtout s’il avait un impact immédiat.
Dans ce scénario, Carrick serait alors sous pression pour faire jouer Gabriel chaque semaine, ce qui imposerait une forte charge à son jeune corps. Arteta a le luxe de pouvoir faire tourner Dowman de façon sporadique, parce qu’Arsenal dispose d’un effectif profond qui lui permet d’aligner une variété d’équipes différentes capables de gagner régulièrement.
United est en revanche bien plus faible dans toutes les lignes, avec des niveaux de performance qui fluctuent constamment. Si Carrick sortait soudain Gabriel de ses plans, il serait accusé d’être trop conservateur alors que l’équipe peine à progresser. À l’inverse, si Gabriel entrait en jeu et avait du mal à s’imposer, les gens le qualifieraient de prospect surcoté.
Carrick a donc fait preuve de beaucoup de sagesse jusqu’ici, en tout cas aux yeux de Danny Simpson, formé à l’académie de United, qui a fait ses débuts dans le football vers la fin de la glorieuse époque de Sir Alex Ferguson.
S’exprimant en exclusivité pour GOAL, avec l’aimable concours de Free Bets, Simpson a déclaré : « Vous avez vu Arsenal le faire, non, avec Max Dowman. Il est entré, puis il le sort, puis on n’entend plus parler de lui pendant un moment, puis il peut revenir. Je pense que c’est plus facile pour Dowman.
« Voilà ce que je vais dire. J’ai été formé à United, c’est ce que les gens ne réalisent pas. J’ai été formé à United et United était grand. Je pouvais entrer pour 10 minutes parce que la plupart du temps, on menait 2-0, 3-0. Je jouais, j’obtenais mes débuts ou un deuxième match et je jouais avec l’équipe réserve, qui pouvait gagner la Premier League ! Je pense que c’est le cas de Max Dowman. Il arrive dans une équipe qui déborde de confiance, pleine de talents de tout premier plan, qui gagne des matches.
« Les joueurs de l’équipe réserve, un peu comme United à l’époque, sont tout aussi bons. C’est facile d’entrer et d’avoir un impact, et de bien jouer. Je pense qu’en ce moment, United est peut-être un peu différent. Je vais le dire. Je sais qu’on veut tous voir Gabriel jouer et que c’est excitant, mais c’est simplement une situation très différente de celle de Max Dowman à Arsenal.
« Je pense simplement que Michael Carrick saura quoi faire et quand le faire. On l’a un peu vu avec Shea Lacey. Je me suis entraîné avec Shea et j’ai été à ses côtés, et je dirai que c’est un talent de premier ordre. Laissez-le [Gabriel] simplement s’entraîner et être autour de l’équipe, et son heure viendra. »
L’envie suscitée par Yamal
Il est tout aussi difficile de freiner de jeunes joueurs ambitieux lorsqu’ils voient leurs pairs s’épanouir. Même si Gabriel acceptait à contrecœur que sa situation soit différente de celle de Dowman, il regarde probablement la progression de Lamine Yamal à Barcelone avec encore plus d’envie.
Yamal était lui aussi très frêle lorsqu’il a fait ses débuts chez les professionnels en 2023, à seulement 15 ans, neuf mois et 16 jours. Cela le rendait vulnérable aux gros impacts, mais la vitesse explosive de l’Espagnol et son intelligence de jeu très au-dessus de la moyenne lui ont permis de prendre le dessus sur ses adversaires.
La Liga est également moins exigeante physiquement que la Premier League, l’accent étant davantage mis sur la discipline tactique et la conservation du ballon que sur les transitions à haute intensité. C’est l’endroit idéal pour que les vrais techniciens atteignent leur plein potentiel. Dans l’environnement impitoyable de la Premier League, où le temps avec le ballon est minimal, Yamal ne se serait peut-être pas imposé aussi vite.
Gabriel peut penser que le Barça ou le Real Madrid peuvent l’envoyer sur la voie rapide vers la célébrité. Ce serait compréhensible, mais aussi naïf, car le timing est essentiel. Quand Yamal a débuté au Barça, le club filait vers le titre en Liga sous Xavi, mais avait été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupes.
Raphinha, Ousmane Dembele et Ferran Torres n’étaient pas les joueurs qu’ils sont aujourd’hui ; il y avait de la place pour que Yamal bouscule l’ordre établi. Aujourd’hui, le Barça peut compter en attaque sur Yamal, un Raphinha au sommet de son art, Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus. De son côté, Jose Mourinho dispose notamment de Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Yan Diomande dans le vestiaire madrilène.
Quelle que soit sa décision finale, Gabriel devra attendre patiemment les opportunités, mais il a une voie plus claire vers un rôle régulier à United qu’au sein de n’importe lequel des clubs qui convoitent sa signature. S’en tenir à une posture du type « je veux tout, tout de suite » pourrait finir par se retourner contre lui.
Impossible d’être pris en otage
En clair : United ne peut pas se laisser prendre en otage par un enfant qui est encore à 18 mois de passer ses GCSE, même aussi doué que Gabriel. Carrick et les entraîneurs du centre de formation ont fait ce qu’il fallait pour lui jusqu’ici, et continueront de le faire s’il revient à la raison, mais sinon, cela ne sert à rien de se mettre sur son passage.
Tout feuilleton qui s’éternise ne ferait que détourner l’attention des tentatives de Manchester United de se relever après son mauvais début de saison. Qu’il soit ou non poussé dans cette direction par ses proches, Gabriel agit de façon irréfléchie, conforté par un faux sentiment de privilège.
Des légendes formées au club comme George Best, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes et Gary Neville ont travaillé sans relâche pour avoir leur moment de gloire. Rien ne leur a été servi sur un plateau ; les plus hauts standards doivent être respectés sur le terrain comme en dehors pour être à la hauteur.
La grandeur sourit à ceux qui surmontent l’adversité, comme l’a essentiellement souligné l’ancien entraîneur de United Ruben Amorim, souvent décrié, peu avant son licenciement en janvier. « Il existe un sentiment de droit acquis dans notre club, a-t-il déclaré en conférence de presse. Parfois, les moments difficiles ne sont pas une mauvaise chose pour les jeunes. Nous n’avons pas toujours besoin de récompenses pour tout. Nous n’aidons pas.
« De nos jours, ils [les joueurs] parlent et vont contre le club parce qu’ils se sentent tout permis. Restons. Battons-nous. Surmontons cela. C’est ainsi que nous pouvons résoudre les choses. »
Amorim s’est trompé sur beaucoup de choses pendant son bref passage, mais il avait raison sur ce point. Dans son état d’esprit actuel, Gabriel ne fera pas une différence significative sous le célèbre maillot rouge. La leçon la plus importante que tout jeune en devenir doit apprendre, c’est que personne n’est plus grand que le club. Si cela lui passe au-dessus de la tête, United a tout intérêt à laisser partir Gabriel afin qu’il développe sa marque personnelle ailleurs.