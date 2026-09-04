Il avait déjà vécu un prêt décevant à Blackpool à ce moment-là et, quelques mois après les éloges publics de Wenger, il a été envoyé pour une période tout aussi difficile à Cardiff.

Le héros du centre de formation est parti définitivement en 2011 à la recherche d’un environnement qui lui permettrait de s’épanouir, mais il a au contraire vu son talent se faner au fil des déceptions.

Emmanuel-Thomas faisait souvent une forte première impression grâce à son physique et à sa maîtrise du ballon, mais il était tout simplement incapable de maintenir ce niveau sur la durée.

En Championship avec Ipswich, il a connu une première saison prometteuse, mais a perdu sa place dans le onze de départ lors de l’exercice suivant et est parti, le manager Mick McCarthy déclarant : « Je lui ai dit que je ne les voyais pas faire partie de mes plans pour la suite et qu’ils étaient libres de chercher un autre club.

« Je ne pense tout simplement pas que Jay ait pleinement exploité tout son potentiel chez nous. »

Il semblait avoir trouvé son niveau en League One avec Bristol. En révélant ses qualités de buteur, il a inscrit 15 buts lors de la saison 2013-2014 en championnat et a aussi montré ses qualités créatives avec quelques passes décisives. Là encore, il est revenu pour constater que sa place avait été prise la saison suivante, mais il a tout de même réussi à faire parler sa magie à une ou deux reprises.

« Jay a été de première classe », a déclaré le manager Steve Cotterill après que l’attaquant a été l’artisan d’une victoire 4-0 contre Notts County en janvier 2015. Après une belle course et une offrande sur le premier but, il a contrôlé le ballon dans la surface avant d’expédier le troisième au fond.

« Ce n’est pas seulement qu’il peut faire des choses qui divertissent les supporters, son volume de course est encore plus important. La clé de sa contribution, c’était sa conscience permanente de la position du ballon. Plus il court dans un match, plus sa qualité ressortira. »

Avec plus de 100 matches disputés pour Bristol, ce fut la meilleure période de sa carrière.

Queens Park Rangers l’a ramené en Championship, mais a lui aussi rapidement abandonné l’idée, et il n’a trouvé aucune satisfaction lors de ses prêts à MK Dons et Gillingham.

En 2019, Emmanuel-Thomas a opté pour un « changement d’air » et a rejoint le PTT Rayong, qui venait d’être promu dans l’élite en Thaïlande. « J’habitais juste au bord de la plage, a-t-il raconté. Vous sortiez de mon appartement, vous traversiez la route, et vous étiez sur la plage. Le temps était vraiment agréable. Je n’avais absolument rien à redire sur ma vie. C’était super pour moi. »

Cette aventure n’a duré que trois mois, puisque le club a disparu en pleine saison à cause de problèmes financiers.

Après presque 18 mois sans club, le club écossais de Livingston a recruté l’attaquant sur la base de ce qu’il avait vu à l’entraînement, mais c’était toujours la même histoire : des éclairs prometteurs au milieu de longues périodes creuses.

Il a effectué un appel tranchant dans la surface pour reprendre un centre à ras de terre et inscrire l’égalisation lors d’un match nul 2-2 contre le Celtic en janvier, avant de marquer d’une déviation fantastique dans une victoire 2-1 contre Hamilton.

« Je pensais au but de [Thierry] Henry contre Manchester United [en 2000] quand j’ai marqué », a-t-il confié à The Athletic au sujet de son but contre Hamilton.

L’entraîneur de Livi, David Martindale, a déclaré au The Times : « Techniquement, Jay est l’un des tous meilleurs que j’aie vus. Il a des pieds extraordinaires, son toucher de balle et ses qualités font peur. Je le jure devant Dieu, en termes de qualités, c’est le meilleur footballeur du Livingston FC.

« En pure qualité technique, je pense que nous pouvons avoir l’un des meilleurs joueurs du championnat. »

Aberdeen lui a offert un contrat de deux ans, mais il y a aussi échoué, partant après 14 apparitions en championnat, avec l’entraîneur Jim Goodwin affirmant que le joueur n’était « pas assez affûté pour jouer le type de football que je veux nous voir pratiquer ».

Une autre aventure à l’étranger a suivi, cette fois en Inde, mais elle n’a là encore duré que quelques mois.

Il s’est rapidement retrouvé en Scottish Championship.