La plupart des gens s’estiment heureux s’ils ont la chance de vivre un rêve. Pour des millions de garçons et de filles aux yeux brillants à travers le monde, une vie de sportif professionnel représente le sommet de l’accomplissement personnel. D’autres passeraient volontiers leurs journées à se mettre en scène et à prendre la pose devant les caméras après avoir percé dans l’industrie de la mode.

Les deux milieux sont notoirement difficiles d’accès, tant le nombre de personnes pouvant fouler les pistes, les terrains ou les podiums à un instant donné est limité. Attirer l’attention de ceux qui décident n’est jamais facile, alors que les entraîneurs sont en quête permanente de perfection et que, lorsqu’il s’agit de directeurs artistiques et de rédacteurs en chef impitoyables, « le diable s’habille en Prada ».

Certains semblent avoir toute la chance du monde, au point de pouvoir brouiller les frontières et passer avec une aisance déconcertante des terrains de football de Londres et Paris aux podiums de New York et Milan. John Halls, au cours de deux carrières très différentes, a réussi à cocher toutes ces cases.

Défenseur jugé assez bon pour obtenir une reconnaissance internationale avec l’Angleterre chez les moins de 20 ans, il a côtoyé Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp au sein de l’emblématique équipe des « Invincibles » d’Arsenal. Halls est sorti du célèbre centre de formation de Hale End pour disputer trois matches avec l’équipe première d’Arsenal, avant de représenter 10 autres clubs, ce qui lui a permis de découvrir les quatre échelons de l’English Football League.

Une fois ses jours de joueur terminés, une blessure ayant finalement contraint Halls à raccrocher les crampons à 30 ans, il a passé moins d’une semaine à s’apitoyer sur son sort avant d’échanger son statut de modèle de polyvalence sportive contre une activité qui a vu son visage lui ouvrir les portes de Giorgio Armani et Dolce & Gabbana.

Alors, comment ce processus s’est-il déroulé ? L’intéressé lui-même a levé le voile pour GOAL...