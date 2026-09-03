De la représentation d’Arsenal à la conquête de l’industrie de la mode en tant que mannequin Armani
La plupart des gens s’estiment heureux s’ils ont la chance de vivre un rêve. Pour des millions de garçons et de filles aux yeux brillants à travers le monde, une vie de sportif professionnel représente le sommet de l’accomplissement personnel. D’autres passeraient volontiers leurs journées à se mettre en scène et à prendre la pose devant les caméras après avoir percé dans l’industrie de la mode.
Les deux milieux sont notoirement difficiles d’accès, tant le nombre de personnes pouvant fouler les pistes, les terrains ou les podiums à un instant donné est limité. Attirer l’attention de ceux qui décident n’est jamais facile, alors que les entraîneurs sont en quête permanente de perfection et que, lorsqu’il s’agit de directeurs artistiques et de rédacteurs en chef impitoyables, « le diable s’habille en Prada ».
Certains semblent avoir toute la chance du monde, au point de pouvoir brouiller les frontières et passer avec une aisance déconcertante des terrains de football de Londres et Paris aux podiums de New York et Milan. John Halls, au cours de deux carrières très différentes, a réussi à cocher toutes ces cases.
Défenseur jugé assez bon pour obtenir une reconnaissance internationale avec l’Angleterre chez les moins de 20 ans, il a côtoyé Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp au sein de l’emblématique équipe des « Invincibles » d’Arsenal. Halls est sorti du célèbre centre de formation de Hale End pour disputer trois matches avec l’équipe première d’Arsenal, avant de représenter 10 autres clubs, ce qui lui a permis de découvrir les quatre échelons de l’English Football League.
Une fois ses jours de joueur terminés, une blessure ayant finalement contraint Halls à raccrocher les crampons à 30 ans, il a passé moins d’une semaine à s’apitoyer sur son sort avant d’échanger son statut de modèle de polyvalence sportive contre une activité qui a vu son visage lui ouvrir les portes de Giorgio Armani et Dolce & Gabbana.
Alors, comment ce processus s’est-il déroulé ? L’intéressé lui-même a levé le voile pour GOAL...
Aux abords du centre commercial
Le destin a clairement souri à Halls, l’ancien joueur aujourd’hui âgé de 44 ans, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de BritishGambler.co.uk, en expliquant qu’un passage vers le mannequinat semblait presque écrit d’avance. « Le mannequinat, c’est une histoire assez bizarre parce que j’en faisais quand j’étais enfant. J’étais mannequin enfant. Donc j’en ai fait à partir de, je crois, huit, neuf, 10, 11 ans », a-t-il déclaré. « Et puis j’ai signé à Arsenal et j’ai dit à ma mère : “Écoute, je ne veux plus faire ce mannequinat.” Mais ça s’est vraiment bien passé pour moi.
« J’étais dans une des vidéos de Kylie Minogue, un de ses clips. J’étais censé avoir une scène de danse dedans, mais ça s’est prolongé jusqu’à environ 4 heures du matin à Camden. On tournait à Camden et je crois que ma scène de danse devait arriver vers 5 heures, et j’ai dit : “Papa, je veux rentrer à la maison.” J’étais encore un enfant. Papa a dit : “D’accord, on rentre.” Mais on me voit au début du clip de Kylie Minogue.
« Mais ensuite, bizarrement, vers la fin de ma carrière, les blessures ont commencé à arriver et tout le reste avec, je crois que j’avais environ 28 ans, et il y avait quelque chose d’un peu égocentrique en moi qui me faisait me dire : “J’irai devenir mannequin si tout ça tourne mal.” Et puis ma sœur m’a poussé à le faire. Quand j’ai eu ma blessure au tendon d’Achille, et que ça semblait pouvoir devenir quelque chose, elle m’a dit : “Va à Londres et fais le tour de toutes les agences, entre directement.” Alors je suis entré dans toutes les agences, je suis allé dans les huit grandes à Londres, et elles m’ont toutes dit non, sauf la dernière. La dernière m’a dit : “Oh, peut-être, mais quelle est ta situation ?” Et j’ai répondu : “Eh bien, il me reste encore un an dans le football.” Elle m’a dit : “Revenez dans un an, on parlera peut-être.”
« Puis finalement, c’est mon tendon d’Achille qui m’a eu et qui m’a poussé à prendre ma retraite. Donc j’ai pris ma retraite et j’ai littéralement eu cinq jours où j’en étais à mon dernier salaire et où j’étais en train de craquer. Et puis je marchais dans le centre commercial Westfields et la dame là-bas est venue me voir, Sarah Vickery, c’est toujours mon agente aujourd’hui. Elle m’a dit : “Est-ce que je vous connais ? Vous êtes mannequin ?” Et j’ai répondu : “Non, mais je crois que je suis passé dans votre agence il y a quelque temps.” Et elle m’a dit : “D’accord, très bien, passez demain, on va faire un shooting test et ensuite on verra ce qui se passe.”
« Donc j’y suis allé le lendemain. On a fait un shooting test à Shoreditch, où ils prennent quelques photos de vous et vous habillent bien. Puis un photographe sympa prend des clichés. Et ensuite, quand les photos reviennent, ils les regardent un peu et ils vous jugent. Et c’était tout. Ils ont dit : “Très bien, on veut vous signer dès demain.” C’était tout. Donc j’ai signé. Et puis, tout d’un coup, j’étais mannequin six jours après avoir pris ma retraite. »
La confiance d’un footballeur
Halls a mené sa transition de footballeur à fashionista avec une aisance consommée. Lorsqu’on lui a demandé s’il existait des compétences transférables qu’une personne habituée à vivre sous les projecteurs du sport pouvait emporter avec elle sur des séances photo, il a répondu : « Absolument. La confiance d’un footballeur, ça vous fait croire que vous pouvez tout faire, de toute façon. Je veux dire, la plupart des footballeurs pensent probablement qu’ils peuvent jouer au golf, au basket, au tennis. Vous voyez ce que je veux dire ? On est un peu comme ça. Ça vous a été inculqué. Donc cette confiance m’a aidé.
« Je savais plus ou moins déjà poser, en quelque sorte, depuis mon enfance. Je pensais pouvoir le faire. Je veux dire, le côté adulte de tout ça était un peu plus nouveau, du genre : “Oh, waouh, c’est différent”. Mais la confiance a toujours été là. Et je pense qu’en y allant encore un peu novice, dans le sens où je ne connaissais aucun photographe. Je ne connaissais ni ceci ni cela. Donc ces grands noms que je suis allé voir n’étaient pas de grands noms pour moi. C’étaient juste le premier venu. Alors je me contentais d’arriver en étant moi-même et en étant confiant.
« Et vous arrivez sur le plateau et vous vous asseyez devant 20, 50 personnes, mais ce n’était pas différent d’être face aux foules et tout le reste. Ce qui faisait peur, c’était d’entrer devant 30 000 supporters, pas devant 15 personnes derrière l’appareil photo. Ce n’était pas si terrible. Donc c’était plutôt cool. Et puis je pense qu’en tant que sportif, avoir le contrôle de son corps et savoir comment se tenir ou déhancher un peu, peu importe, c’était un peu la même chose. Donc certaines choses étaient transférables. »
Rester planté là en slip très échancré a toutefois dû être un peu étrange et stressant la première fois : « Ça a toujours été un peu bizarre. Quand vous êtes en sous-vêtements, surtout s’ils ne vous donnent pas de coquille, mais évidemment si vous n’avez pas de coquille et qu’il y a quand même 20 personnes qui vous regardent en slip, c’est un peu effrayant. Mais évidemment aussi, heureusement, en tant que footballeurs, on est plus ou moins toujours en forme. Et ça s’est aussi retrouvé dans mon activité de mannequin. Je suis resté en forme. Donc on est toujours confiant par rapport à son corps. Mais oui, les vieux slips de bain moulants, c’était toujours un peu particulier. »
Course contre la montre aux portes d’Armani
Halls n’a disputé qu’un seul match de Premier League en tant que footballeur, avec Reading en 2007, mais il a travaillé comme mannequin pour des marques comme Armani et D&G. Interrogé sur le fait de savoir si décrocher ces contrats revient à atteindre l’élite, l’enfant d’Islington a répondu : « Oui, c’est un peu le graal absolu.
« Je me souviens de la première fois où je suis allé à un casting Armani. Si vous avez déjà vu un casting Armani à Milan, c’est fou. Il y a des centaines, peut-être des milliers de garçons qui attendent devant ces grilles sur lesquelles il est simplement écrit Giorgio Armani. Et puis tout à coup, après deux ou trois heures d’attente, les grilles s’ouvrent lentement. Et là, je ne comprenais pas ce qu’il se passait. Et au moment où ces grilles s’ouvrent, tous ces garçons se mettent à sprinter, parce qu’il y a une course d’environ 100 mètres jusqu’au début de la file. Donc si vous êtes au fond de la file, vous êtes bon pour encore trois heures d’attente avant de pouvoir passer devant M. Armani. Là, les garçons ont tous commencé à courir. Je me suis dit : qu’est-ce qu’il se passe ? Là, c’est fini pour moi, j’étais cuit, j’allais me retrouver au fond. Alors j’ai sorti les coudes et j’ai essayé de me frayer un chemin jusqu’à l’avant.
« Mais évidemment, c’est le sommet, défiler pour ce type et ouvrir le défilé, c’est un peu le sommet du monde du mannequinat. Évidemment, il y a aussi certains contrats comme les pubs pour les parfums et les campagnes de ce côté-là, les fragrances, mais ouvrir un défilé pendant une fashion week ou le clôturer, donc défiler en dernier aussi, c’est vraiment ce qu’il y a de plus prestigieux. Et évidemment, j’ai la chance de travailler avec Armani depuis maintenant 15 ans. Et heureusement, je n’ai plus besoin de passer ce casting.
« Mais on le voit aujourd’hui sur les réseaux sociaux, avec tous ces nouveaux mannequins, c’est ce qu’ils veulent tous faire. C’est celui-là qu’ils veulent faire. Et moi, heureusement, j’y suis depuis toujours. Et c’est aussi un peu une famille. Ils sont très loyaux, et il n’y a pas beaucoup de loyauté dans la mode, pas plus que dans le football. Mais oui, sur ce point-là, il y a eu un peu de loyauté. Et il y a un peu un esprit de famille. »
Voyager à travers le monde
On peut trouver de nombreuses similitudes entre le sport et la mode, comme le fait de voyager à travers le monde. Les mannequins travaillent toutefois en solo, plutôt qu’au sein d’une équipe. Évoquant ce changement, Halls a déclaré : « C’était tellement, tellement effrayant quand j’ai commencé à faire ça. Je me souviens être montée dans un avion pour la première fois toute seule, aller dans des aéroports toute seule. Et en réalité, je me sentais juste si seule et j’avais l’impression que tout le monde me regardait. C’était étrange. Parce que d’habitude, on partait à 20, 30 personnes et c’était nous, on allait partout. C’était une bulle, tous ensemble, c’était une équipe, tout ce qu’on faisait, on le faisait ensemble.
« Et puis soudain, je suis seule. Je suis dans un autre pays. Je me sens terriblement seule. Je dois aller rencontrer 15 nouvelles personnes le lendemain. Et puis je peux rester là encore quelques jours. Je veux dire, on avait des périodes, en tant que nouveaux mannequins. Ce qu’on faisait, c’est qu’on disait : “D’accord, cool, on va t’envoyer à Paris pendant six semaines pour que tu puisses aller voir tout le monde, on va t’envoyer à New York pendant six semaines pour que tu puisses aller voir tout le monde, qu’ils puissent te voir, que tu puisses rencontrer les clients et tout le reste, ainsi que les bookers.” Et c’était une période tellement, tellement solitaire.
« Et c’était étrange parce que je n’avais pas vraiment d’amis non plus. C’était si solitaire. Je n’avais personne vers qui me tourner. Je n’allais vers personne. C’était en quelque sorte la manière dont on avait été élevés. Et ça a été une période vraiment, vraiment difficile.
« Petit à petit, je m’y suis habituée et j’ai commencé à apprécier ça. Mais il y a clairement eu un moment, je pense, au bout de trois ans, où quelque chose m’a frappée de plein fouet : “Mon Dieu, je m’en sors vraiment bien à Londres, mais je ne comprends pas ce qui se passe ici parce que je suis si seule, je suis si déprimée.” Et finalement, je suis allée voir un psychiatre et on a tout traversé ensemble. Mais oui, à l’époque, c’était quelque chose de vraiment effrayant et impossible à comprendre. »
Secteur inquiétant
Halls a aussi dû adopter un état d’esprit différent en ce qui concerne le fait de gagner de l’argent. En tant que footballeuse, on est payé que l’on joue ou non. Dans l’industrie de la mode, si l’on n’est pas retenu pour des contrats, alors rien ne rentre.
« Je dis toujours que la vie de mannequin, quand on travaille, est une très, très belle vie. Une mannequin qui ne travaille pas, ce n’est pas une vie très agréable. Et quoi qu’il arrive, même en étant une bonne mannequin qui travaille, vous n’êtes toujours qu’à deux semaines de devenir une mannequin sans travail, parce qu’on connaît les jobs peut-être deux semaines à l’avance, trois semaines à l’avance si on a de la chance », a expliqué Halls.
« Donc en gros, la semaine prochaine, je suis au chômage à partir de la semaine prochaine. C’est à ce moment-là que j’ai un autre job, deux jobs qui arrivent, et c’est tout. Donc on est toujours un peu proche de ça. C’est le signe que : “Ça ne va pas durer éternellement.” C’est une industrie assez effrayante quand on est à son compte et qu’on attend que le téléphone sonne ou que son agent appelle et dise : “Écoute, je veux que tu décroches un job.” »
Combien les mannequins sont-ils payés ?
Comme dans le football, il existe dans le mannequinat une échelle de rémunération variable. Invité à donner un aperçu de son fonctionnement, avec certaines campagnes, séances photo et événements qui rapportent plus que d'autres, Halls a déclaré : « Oui, c’est une très grande échelle variable. Et je pense que votre agent fait une grosse partie du travail pour vous. Mais il y a évidemment différents calibres de mannequins. Moi, je peux exiger ce tarif, ou tel mannequin peut exiger tel autre tarif. Et au final, quand le mail arrive ou que l’appel arrive, ce sur quoi vous vous êtes mis d’accord, c’est ce sur quoi vous vous êtes mis d’accord. Donc si j’ai accepté un job à 10 000 livres et qu’un autre mannequin dit : “Non, moi j’accepte à 20”, c’est ce que vous prenez. Il faut que ça vous convienne, vous l’acceptez et vous allez faire le job.
« Mais il y a l’e-commerce, qui paie à un certain tarif. Il y a le lookbook, pour lequel on demande un peu plus. Il y a les campagnes, pour lesquelles on demande beaucoup plus. Il y a le défilé, puis l’éditorial. L’éditorial, c’est en quelque sorte gratuit. Vous allez faire un éditorial gratuitement. Vous serez dans un magazine, mais vous obtenez un peu de buzz et d’attention.
« Pour un job en e-commerce, les tarifs ont vraiment baissé depuis mes débuts parce qu’il y a désormais un tel afflux de mannequins. Il y a tellement de mannequins et moins de demande pour chacun d’eux parce qu’il y a tellement d’options. Mais aujourd’hui, pour un job en e-commerce, vous pouvez très bien être payé 500 livres ou 7 000 livres. Donc ça, c’est l’e-commerce, c’est ce que vous voyez quand vous allez en ligne et que vous regardez Zara et compagnie : vous voyez juste le gars dans une pose basique, immobile sur la photo.
« Donc l’écart peut être aussi important que ça et, évidemment, on veut demander plus pour les lookbooks. On veut demander plus pour les campagnes, puis cela dépend de la durée pendant laquelle la campagne sera utilisée. Cela peut être une utilisation sur 12 mois. Cela peut être une utilisation sur 18 mois et s’ils la réutilisent, ils doivent repayer. Donc il y a un énorme écart dans tout ce que nous faisons.
« Le défilé, c’est un peu comme ça : les garçons viennent, vont faire des défilés, puis repartent. S’ils sont payés pour le défilé, ils ont de la chance. S’ils quittent Milan, où ils sont restés une semaine, peut-être pour faire les castings, le défilé, l’hôtel, et qu’ils s’en sortent à l’équilibre, ils ont de la chance. Ils auront de la chance. Certains garçons repartiront avec quelques bons milliers en poche, voire davantage pour les exclusifs. Mais si parfois vous repartez d’événements de défilé, même en étant un jeune garçon, vous avez beaucoup de chance.
« Et puis, évidemment, il y a le parfum. Le parfum, c’était normalement le bon plan. C’est le très, très gros lot. Si vous voulez de l’argent, il vous faut un parfum. Donc si vous voyez quelqu’un dans les aéroports faire une campagne de parfum, il aura touché quelques sous. »
Halls attend toujours de décrocher ce gros chèque, mais au vu de la manière dont sa carrière s’est développée jusqu’ici, d’Arsenal à Armani, il ne serait guère surprenant qu’il atteigne encore une autre cible et apporte une nouvelle preuve qu’aucun rêve ne doit être considéré comme hors de portée.