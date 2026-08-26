De l’adolescent égocentrique au phénomène de la Coupe du monde : comment Romario est devenu une superstar mondiale

Par moments, Romario semblait aussi paresseux sur le terrain que sa réputation en dehors le laissait penser, mais il surgissait sans cesse au bon endroit au bon moment pour apporter la touche finale. Il donnait l’impression que tout était facile.

Hiddink se souvient : « Avant les matches cruciaux, quand on est un peu nerveux, il venait me voir et me disait : “Coach, tranquilo (détends-toi). Romario va marquer, et on va gagner”. Et c’est ce qu’il faisait. Pas à chaque fois, mais dans huit matches sur 10 de ce genre, il marquait le but de la victoire. »

Lors de sa deuxième saison, Hiddink s’est agacé des arrivées constamment tardives de Romario aux réunions d’équipe et à l’entraînement. L’entraîneur était terrorisé à l’idée que son équipe soit en train de se diriger vers une élimination de la Coupe d’Europe après un 0-0 contre le Steaua Bucarest au match aller des huitièmes de finale. Il avait besoin d’un Romario au sommet de sa forme, alors il a eu recours à des méthodes inhabituelles pour le motiver.

« J’ai tenu une réunion avant le match contre le RKC Waalwijk, et trois jours plus tard nous jouions contre le Steaua Bucarest », a-t-il raconté dans le podcast MidMid. « Je me suis dit : “Il faut que je provoque ce petit gars d’une manière ou d’une autre.” Donc, même si je ne fais normalement jamais ça, j’ai réglé ma montre avec une minute d’avance. Je savais qu’il arriverait exactement à la minute [prévue pour le début de la réunion]. Donc, j’ai commencé à 11 heures et Romario n’était pas encore là. Une ou deux minutes plus tard, la porte s’est ouverte et j’ai dit : “Va-t’en. Je ne veux plus te voir.” »

Quand Romario a protesté en disant qu’il était à l’heure, Hiddink a pointé sa montre et a dit qu’il ne serait pas dans le groupe contre le RKC. Il a expliqué son raisonnement : « Les très grands joueurs vont réagir, et ceux qui sont presque à ce niveau choisissent le mauvais combat, vous savez. Ils vont vouloir de la compassion, et ils vont vous faire la moue. Les très grands joueurs reviennent en disant : “Je vais te montrer, mon vieux.” »

Le match a démarré de façon horrible. Le Steaua a ouvert le score à la 17e minute, mais le PSV a égalisé moins de cinq minutes plus tard grâce à un superbe coup franc de Juul Ellerman. Le centre de Soren Lerby a trouvé Romario complètement seul au milieu de la surface, et il a placé une tête pour donner l’avantage au PSV juste avant la mi-temps. Les deux hommes ont encore combiné au début de la seconde période, cette fois Lerby envoyant le ballon haut dans l’axe, où la présence de Romario a déstabilisé le gardien et le défenseur, lui permettant de pousser le ballon dans le but vide.

Après un autre but d’Ellerman, Romario a humilié les visiteurs. Il a contrôlé une passe près du rond central, a poussé le ballon au-delà d’un défenseur, puis a mis un autre défenseur central ainsi que le gardien à terre avant de frapper en force depuis un angle fermé pour compléter son triplé.

« Regardez simplement le match, il était totalement libéré », a déclaré Hiddink.

Malgré tout, l’entraîneur a regretté son traitement envers l’attaquant vedette. « Après le match, j’étais hors de moi. J’ai dit : “Romario, tu nous as sauvés ce soir, mais je ne suis pas dans ma meilleure forme depuis un moment. J’ai avancé ma montre avant la réunion d’équipe.” Il a dit : “Je m’en doutais, mais ça m’a vraiment aiguisé.” Et c’était tout, on a tourné la page. »

Si le club néerlandais a été éliminé par le Bayern Munich en quarts de finale, Romario ayant manqué les deux matches sur blessure, le Brésilien a terminé co-meilleur buteur de la compétition avec six buts. En son absence, le PSV a perdu la course au titre face à l’Ajax pour un point.