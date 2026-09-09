Au lieu de réaliser le rêve de son père en rejoignant l’Ajax, champion des Pays-Bas, Gullit a signé dans une équipe de Feyenoord qui venait de terminer sixième, soit deux places derrière Haarlem.

Il a été invité sur un talk-show télévisé pour expliquer sa décision. Gullit se souvenait : « [L’animatrice Sonja Barend] a dit que tout le monde était très surpris que je n’aille pas à l’Ajax, mais à Feyenoord. Sonja m’a littéralement demandé ce que je faisais dans un club aussi mauvais, je l’ai regardée et j’ai dit : “Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais si nous devenons champions, vous devrez m’inviter à nouveau, d’accord ?”

« J’ai vu le potentiel du club et de l’équipe. »

Le joueur de 19 ans avait déjà fait mal à Feyenoord vers la fin de la saison, en marquant de la tête lors de la victoire 3-1 de Haarlem contre eux à De Kuip. Feyenoord a ensuite fait de ce jeu aérien une arme à son tour.

En marquant de la tête pour ses débuts en Eredivisie lors d’une victoire 3-2 contre Excelsior, il a démarré en fanfare. Une semaine plus tard, lors d’un succès 3-1 sur la pelouse du PSV, Gullit a récupéré le ballon et a tranquillement traversé la moitié de terrain adverse en gardant la tête levée, à la recherche d’une passe près de la surface. Après que le ballon a été écarté sur la gauche, Gullit a poursuivi sa course et s’est élevé pour dévier de la tête le centre de Ben Wijnstekers au fond des filets.

Gullit a marqué huit buts en championnat cette saison-là, alors que Feyenoord a terminé deuxième. Puis, l’impensable s’est produit.

Johan Cruyff, outré par le contrat que l’Ajax venait de lui proposer, a accepté une offre audacieuse de ses féroces rivaux du sud. À 36 ans, beaucoup pensaient alors que l’attaquant légendaire était trop vieux pour suivre le rythme. En outre, avec le départ de nombreux joueurs clés, dont l’icône Willem van Hanegem, Feyenoord semblait trop faible pour rivaliser avec le puissant club d’Amsterdam.

Ils avaient sous-estimé Cruyff et Gullit.

« J’étais plus curieux qu’autre chose », a plus tard confié Gullit au The Guardian. « Il avait 36 ans quand il est arrivé à Feyenoord. Il y a eu des moments où je me suis dit : “OK, maintenant je vais lui prendre le ballon”, mais je n’y arrivais pas. Je pensais : “Trente-six ans ? Imaginez à quel point il devait être fort à 24 ans ?” »

L’homme surnommé Pythagore en crampons a pris l’équipe en main, dictant à ses coéquipiers pendant les matches, mettant en place les exercices à l’entraînement et choisissant la composition. Surtout, il restait intouchable balle au pied. Feyenoord a commencé à malmener ses adversaires, avec le vieux maître et son protégé qui faisaient des ravages. Se créant souvent des buts l’un pour l’autre, trouvant parfois tous les deux le chemin des filets dans un même match, ils étaient impossibles à contenir pour les défenses, jusqu’à ce que l’Ajax leur inflige leur première défaite en Eredivisie.

Le retour de Cruyff à Amsterdam n’aurait pas pu plus mal se passer : Feyenoord était mené 3-0 au bout de 25 minutes, mais une passe décisive de Gullit et un autre but de Feyenoord leur ont redonné une chance à la mi-temps. Ils n’ont toutefois pas pu résister à l’assaut de la seconde période, avec cinq buts encaissés dans les 30 dernières minutes.

« Cela peut sembler étrange, mais nous avons été meilleurs pendant longtemps, se rappelait Gullit. Nous avons eu des occasions de prendre l’avantage. Après le 3-2, nous avons tout tenté. Et puis ils ont marqué le 4-2, avec beaucoup de chance. Keje Molenaar s’est retrouvé à mettre le ballon au fond avec l’arrière de la tête. Bon, après ça, tout s’est effondré pour nous. Et ils ont eu de la chance que presque chaque attaque finisse au fond. »

À l’époque, une victoire ne rapportait que deux points et Feyenoord avait montré lors des matches précédents qu’il avait la qualité pour rebondir, donc Cruyff n’était pas nerveux. « Ce qui est drôle, c’est que cette défaite ne nous a pas fait mal du tout, a expliqué le milieu offensif. C’était plutôt un tournant. Cruyff a dit après : “Les gars, ce ne sont que deux points.”

« Nous savions que nous pouvions bien jouer au football. Nous nous sommes améliorés grâce à cette défaite 8-2. Après ça, nous avons aussi gagné presque tous les matches. Y compris contre l’Ajax, à la fois à domicile et en coupe. »

Gullit a marqué sur coup franc et Cruyff a doublé la mise lorsque Feyenoord a battu le club d’Amsterdam 4-1 à De Kuip en championnat quelques mois plus tard. Le club n’a plus perdu qu’une seule fois en Eredivisie, contre Groningen, et a remporté son premier titre en 10 ans. Gullit a aussi marqué et délivré une passe décisive contre l’Ajax sur l’ensemble des deux matches en KNVB Beker, et a terminé meilleur buteur de la compétition alors que Feyenoord réalisait le doublé.

« Quelle année c’était », a dit Gullit.

Le jeune milieu offensif a été élu footballeur néerlandais de l’année par ses pairs, tandis que les médias ont remis le Soulier d’or à Cruyff.

Au moment de raccrocher les crampons à la fin de cette saison, El Salvador avait encore de la sagesse à transmettre. « À la fin de l’année, il m’a dit : “Ruud, le prochain club où tu iras, prépare-toi au fait que les gens ne t’aimeront plus. Et puis, tu dois aussi faire mieux jouer les autres autour de toi.”

« Je me disais : “D’accorrrrd… Je dois déjà m’occuper de ma propre carrière. Comment puis-je aider les autres ?” Mais quand je suis allé au PSV puis à Milan, le puzzle s’est soudain assemblé. Je me suis souvenu de tout ce que Johan avait dit.”

Hughes, l’énigmatique Gallois, a plus tard déclaré : « Quand Gullit a rejoint [Haarlem], il jouait avec des hommes qui se saoulaient jusqu’à en perdre la raison, se battaient ou lui racontaient leurs histoires sexuelles dans le vestiaire. Ensuite, il part à Feyenoord et Johan Cruyff le prend sous son aile, et le reste appartient à l’histoire. »