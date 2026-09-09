De classe mondiale à chaque poste : comment Ruud Gullit est devenu le meilleur joueur d’Europe
Ruud Gullit était l'une des grandes anomalies du football.
Avant son émergence à la fin des années 1970, le football néerlandais n'avait jamais rien vu de tel. Grand, athlétique et immédiatement reconnaissable avec ses longues dreadlocks, le Néerlandais d'origine surinamaise associait la vitesse d'un sprinteur à une technique raffinée et à une élégance pure.
La chose la plus frappante chez le Ballon d'Or est peut-être que, même des décennies après sa retraite, son poste défie toujours toute définition. Libéro, milieu de terrain, ailier ou attaquant : il a excellé à chacun de ces postes à différents moments de sa carrière. Même après avoir bâti sa légende comme milieu offensif et conquis l'Europe avec l'AC Milan et l'équipe nationale néerlandaise, il tenait encore à revenir en défense centrale au sommet de sa carrière.
« Il avait une telle puissance physique qu'il aurait pu jouer n'importe où, se souvenait son ancien coéquipier à Milan Roberto Donadoni. La première fois que je l'ai vu, c'était lors d'un tournoi à Barcelone, il jouait comme libéro ! Ensuite, il évoluait sur l'aile droite, au milieu, en deuxième attaquant, et à d'autres postes encore. »
« Je pense que c'est le seul joueur au monde qui ait été le meilleur à tous les postes, a déclaré son ancien coéquipier au PSV Rene van der Gijp. Arrière droit, stoppeur, libéro, arrière gauche, milieu défensif, milieu offensif, attaquant, ailier droit : cela n'avait aucune importance. »
En apportant la culture du football de rue d'Amsterdam dans le football professionnel, la puissance physique et la polyvalence de Gullit l'ont propulsé jusqu'à son sommet. George Best, autre génie épris de flair, voyait chez Gullit une joie communicative qu'il appréciait par-dessus tout, déclarant en 1990 : « C'est un grand joueur à tous points de vue. Il n'a pas peur de tenter des choses avec le ballon. Et il donne l'impression de savourer chaque seconde. À mon avis, c'est ce qui fait de lui un joueur encore meilleur que Maradona. »
Ronald Koeman notait : « Il y a eu une période, à la fin des années 1980, où Ruud rivalisait avec Diego Maradona pour le titre de meilleur joueur du monde, et ce pratiquement à n'importe quel poste : défenseur central, ailier, milieu axial ou attaquant. »
Avant d'être comparé à Maradona, de remporter le Ballon d'Or et de dominer l'Europe avec son club et sa sélection, Gullit était un défenseur de 16 ans à Amsterdam, dans l'attente d'une offre de l'Ajax. Jusqu'à ce qu'un entraîneur gallois excentrique intervienne pour changer le cours du football européen.
De défenseur à attaquant complet
Barry Hughes était un homme fascinant. Né au pays de Galles, il a joué pour West Bromwich Albion chez les jeunes avant de partir aux Pays-Bas au début de sa vingtaine. Sa carrière de joueur n'a pas duré longtemps, mais il a passé toute sa carrière d'entraîneur, ainsi que le reste de sa vie, dans les plaines néerlandaises.
L'impact le plus important de Hughes est venu au HFC Haarlem, où il a passé neuf ans comme entraîneur en deux passages. Vers la fin de son séjour là-bas, il a orchestré l'un des transferts les plus importants de l'histoire du club. En 1977, le Gallois s'est présenté au domicile de George et Ria Gullit, déterminé à recruter leur fils de 15 ans après l'avoir vu impressionner avec l'équipe de jeunes du DWS.
À la place, le père Gullit espérait voir le légendaire entraîneur de l'Ajax, Rinus Michels, frapper à la porte avec une offre. Remarquant que la mère de l'enfant attachait davantage d'importance à une bonne éducation, Hughes s'est adressé à elle et a laissé les dominos tomber.
« J'ai immédiatement été accueilli par un refus catégorique, a-t-il écrit dans son livre de 1998, 'Grass, Sweat and Shampoo'. Le père m'a dit avec fermeté : "Je pense qu'il est encore trop jeune, revenez dans un an." J'ai montré ma montre et j'ai dit : "Nous sommes le 22 septembre, il est onze heures du matin. Dans exactement un an, le 22 septembre à onze heures du matin, je serai de retour sur le pas de votre porte." »
Hughes a attendu ce jour fatidique, dirigeant Haarlem entre-temps et sortant simultanément son premier single, 'Voetbal is Koning' (Le football est roi). Il poursuit : « Exactement un an plus tard, le 22 septembre, à onze heures précises du matin, et pas une seconde plus tôt ni plus tard, j'ai de nouveau sonné à la porte de la famille Gullit.
Le père Gullit a annoncé qu'ils attendaient l'Ajax. Comme si souvent, je devais lutter contre le grand club d'Amsterdam. "Si Michels passe, nous poursuivrons la discussion." J'ai demandé : "Est-il déjà venu ?" Ce n'était pas le cas.
Comme la mère de Rudi attachait apparemment une grande importance à une bonne éducation pour son fils, j'ai immédiatement trouvé une école pour Rudi à Haarlem… Elle s'est laissée convaincre par moi, a fait changer d'avis M. Gullit, et c'est ainsi que Rudi Gullit est venu à Haarlem. »
Presque un an après son arrivée, Gullit a fait ses débuts à 16 ans et 245 jours, devenant alors le plus jeune joueur de l'histoire de l'Eredivisie. Il s'est rapidement imposé comme un titulaire régulier, évoluant au poste de libéro lors de sa première saison et connaissant la première grande déception de sa carrière : la relégation.
Lors de sa deuxième année, le club a pris la décision, déterminante pour sa carrière, de le faire évoluer dans un rôle plus offensif. L'expérience acquise par l'adolescent en défense lui donnait un avantage lorsqu'il se retrouvait face aux défenseurs.
« Je ne suis pas un attaquant naturel, je suis un défenseur, s'est-il souvenu dans un podcast des années plus tard. Donc, en tant que défenseur, la seule chose que je sais, c'est ce qu'un défenseur veut que je fasse. Quand j'ai joué pour Haarlem, tout à coup, lors de ma deuxième année, j'ai dû jouer en tant qu'attaquant.
Je m'entraînais tous les jours après la séance normale. J'allais m'entraîner comme attaquant : contrôle, une touche, frappe. Donc, dans toutes sortes de situations avec un défenseur, recevoir le ballon et essayer de n'avoir qu'une touche puis frapper. Et là, j'ai remarqué une chose. Je me suis dit : "Tu n'as pas besoin de frapper fort, il suffit de la placer. Place-la, à gauche, à droite."
Tout à coup, j'avais pris le coup… J'ai marqué beaucoup de buts. Des buts faciles. Je me suis simplement dit : "C'est facile." »
Il en a inscrit 14 et a été nommé meilleur joueur de l'Eerste Divisie alors que Haarlem remontait immédiatement dans l'élite. De retour en Eredivisie, le jeune joueur a ensuite égalé ce total depuis un poste de milieu offensif et sur l'aile, tout en créant des occasions pour les autres.
Haarlem a terminé quatrième, mais Gullit avait grandi trop vite pour son environnement et ne resterait pas pour la première aventure européenne du club en Coupe UEFA.
L’apprenti rencontre le maître
Au lieu de réaliser le rêve de son père en rejoignant l’Ajax, champion des Pays-Bas, Gullit a signé dans une équipe de Feyenoord qui venait de terminer sixième, soit deux places derrière Haarlem.
Il a été invité dans un talk-show télévisé pour expliquer sa décision. Gullit s’est souvenu : « [L’animatrice Sonja Barend] a dit que tout le monde était très surpris que je n’aille pas à l’Ajax, mais à Feyenoord. Sonja m’a littéralement demandé ce que je faisais dans un club aussi mauvais, je l’ai regardée et j’ai dit : “Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais si nous devenons champions, vous devrez me réinviter, d’accord ?”
« J’ai vu le potentiel du club et de l’équipe. »
Le joueur de 19 ans avait déjà piqué Feyenoord en fin de saison, en marquant de la tête lors de la victoire 3-1 de Haarlem à De Kuip. Feyenoord a fait de ce jeu aérien une arme à son tour.
En marquant de la tête pour ses débuts en Eredivisie lors d’un succès 3-2 contre Excelsior, il a parfaitement lancé son aventure. Une semaine plus tard, lors d’une victoire 3-1 sur le terrain du PSV, Gullit a récupéré le ballon et a traversé tranquillement la moitié de terrain des locaux, tête levée, à la recherche d’une passe à l’approche de la surface. Après que le ballon est arrivé sur la gauche, Gullit a poursuivi son appel et s’est élevé pour détourner dans le but le centre de Ben Wijnstekers.
Gullit a inscrit huit buts en championnat cette saison-là alors que Feyenoord a terminé deuxième. Puis l’impensable s’est produit.
Johan Cruyff, outré par le contrat que l’Ajax venait de lui proposer, a accepté une offre audacieuse de la part de son grand rival du sud. À 36 ans, beaucoup pensaient que l’attaquant légendaire était trop vieux pour suivre le rythme. En outre, avec le départ de nombreux joueurs clés, dont l’icône Willem van Hanegem, Feyenoord semblait trop faible pour rivaliser avec le puissant club d’Amsterdam.
Ils ont sous-estimé Cruyff et Gullit.
« J’étais plus curieux qu’autre chose », a plus tard confié Gullit au The Guardian. « Il avait 36 ans quand il est arrivé à Feyenoord. Il y a eu des moments où je me suis dit : “OK, maintenant, je vais lui prendre le ballon”, mais je n’y arrivais pas. Je me disais : “Trente-six ans ? Imaginez à quel point il devait être fort à 24 ans ?” »
L’homme surnommé Pythagore en crampons a pris le contrôle de l’équipe, dictant ses consignes à ses coéquipiers pendant les matches, mettant en place les exercices à l’entraînement et choisissant la composition. Surtout, il était toujours intouchable balle au pied. Feyenoord s’est mis à malmener ses adversaires, avec le vieux maître et son protégé en pleine réussite. Se créant souvent des buts l’un pour l’autre, trouvant parfois le chemin des filets dans le même match, ils étaient impossibles à contenir pour les défenses, jusqu’à ce que l’Ajax leur inflige leur première défaite en Eredivisie.
Le retour de Cruyff à Amsterdam n’aurait pas pu plus mal se passer : Feyenoord était mené 3-0 après 25 minutes, mais une passe décisive de Gullit et un autre but de Feyenoord leur ont redonné une chance à la pause. Ils n’ont toutefois pas résisté à l’assaut de la seconde période, avec cinq buts inscrits dans les 30 dernières minutes.
« Cela peut paraître étrange, mais nous avons été meilleurs pendant longtemps, s’est rappelé Gullit. Nous avons eu des occasions de prendre l’avantage. Après le 3-2, nous avons tout tenté. Et ensuite, ils ont porté le score à 4-2, avec beaucoup de réussite. Keje Molenaar s’est retrouvé à faire entrer le ballon avec l’arrière de la tête. Bon, après ça, tout s’est écroulé pour nous. Et ils ont eu de la chance que presque chaque attaque fasse but. »
À l’époque, une victoire ne valait que deux points et Feyenoord avait montré lors des matches précédents qu’il avait la qualité pour rebondir, donc Cruyff n’était pas nerveux. « Ce qui est drôle, c’est que cette défaite ne m’a pas fait mal du tout, a déclaré le milieu offensif. C’était davantage un tournant. Cruyff a dit après coup : “Les gars, ce ne sont que deux points.”
« Nous savions que nous pouvions jouer un bon football. Nous nous sommes améliorés grâce à cette défaite 8-2. Après ça, nous avons aussi gagné presque tous les matches. Y compris contre l’Ajax, à domicile en championnat comme en coupe. »
Gullit a marqué sur coup franc et Cruyff a doublé la mise lorsque Feyenoord a battu le club d’Amsterdam 4-1 à De Kuip en championnat quelques mois plus tard. Le club n’a plus perdu qu’une seule fois en Eredivisie, contre Groningen, et a remporté son premier titre en 10 ans. Gullit a aussi marqué et délivré une passe décisive contre l’Ajax sur l’ensemble des deux manches en KNVB Beker, et a terminé meilleur buteur de la compétition alors que Feyenoord réalisait le doublé.
« Quelle année c’était », a dit Gullit.
Le jeune milieu offensif a été élu footballeur néerlandais de l’année par ses pairs, tandis que les médias ont remis le Soulier d’or à Cruyff.
Au moment de raccrocher les crampons à la fin de cette saison, El Salvador avait encore quelques enseignements à transmettre. « À la fin de l’année, il m’a dit : “Ruud, dans le prochain club où tu iras, prépare-toi au fait que les gens ne t’aimeront plus. Et puis, tu dois aussi faire mieux jouer les autres autour de toi.”
« Je me disais : “D’aaacccooord… je dois déjà m’occuper de ma propre carrière. Comment puis-je aider les autres ?” Mais quand je suis allé au PSV puis à Milan, le puzzle s’est soudain assemblé. Je me suis souvenu de tout ce que Johan avait dit.”
Hughes, l’énigmatique Gallois, a plus tard déclaré : « Quand Gullit a rejoint [Haarlem], il jouait avec des hommes qui se saoulaient jusqu’à l’abrutissement, se battaient ou lui racontaient leurs histoires de sexe dans le vestiaire. Puis il part à Feyenoord et Johan Cruyff le prend sous son aile, et la suite appartient à l’histoire. »
En route pour Eindhoven
Après une autre saison prometteuse, mais plombée par les blessures à Rotterdam, Gullit a effectué son transfert controversé au PSV et a immédiatement pris son envol.
Lors de l'une de ses premières apparitions, il s'est retrouvé face à l'Ajax, désormais entraîné par Cruyff. Gullit a ouvert le score, lisant parfaitement une passe maladroite de l'Ajax au milieu de terrain avant de partir dans une course fulgurante et de tromper Stanley Menzo d'une frappe puissante. Après avoir servi Van der Gijp sur le troisième but de son équipe, Gullit a ensuite pris un ballon en profondeur, l'a emmené sur l'aile et a expédié une frappe sous la barre pour parachever une victoire 4-2.
Il marquait à la chaîne, et même après être repassé au poste de libéro lors de cette première saison, il continuait à se projeter vers l'avant et à inscrire de nombreux buts importants. Vers la fin, il s'est déchaîné avec neuf buts en quatre matches, terminant par un doublé lors d'une victoire 3-2 contre Feyenoord.
Le PSV a terminé avec huit points d'avance sur l'Ajax, remportant le championnat pour la première fois en huit ans. À 23 ans, Gullit a été nommé Footballeur néerlandais de l'année pour la deuxième fois.
Il était tout simplement inarrêtable lors de la campagne 1986-87 également, inscrivant 22 buts en 34 matches alors que le PSV remportait à nouveau le championnat. Véritable touche-à-tout, il se transformait en joueur complet dans tous les sens du terme et avait, une fois encore, dépassé le cadre qui l'entourait. Vers la fin de la saison, sa brouille avec l'entraîneur Hans Kraay a ouvert la voie à un transfert record mondial.
Gullit en avait assez de voir son poste changer constamment et, lorsque Kraay l'a fait jouer comme libéro contre Veendam, il a appelé deux journalistes qui l'avaient récemment interviewé pour Niewue Revu et a laissé éclater sa colère. Kraay, outré par ces critiques publiques, a demandé au PSV de vendre le joueur. Le club a refusé, donc l'entraîneur a démissionné et a été remplacé par Guus Hiddink.
Le responsable des transferts du PSV, Kees Ploegsma, a ensuite laissé entendre que Gullit avait orchestré cette indignation afin de forcer son transfert ultérieur à l'AC Milan, ce qui a conduit à la plainte du club d'Eindhoven auprès de l'UEFA.
« Ruud Gullit voulait partir. Avec toute cette histoire de Nieuwe Revue et les journalistes [Frits] Barend et [Henk] van Dorp, certaines choses avaient été mises en scène », a-t-il déclaré à Supver-PSV.
« Cependant, le PSV a campé sur ses positions jusqu'à ce que nous apprenions que l'AC Milan travaillait déjà sur un contrat pour Ruud Gullit. C'est à ce moment-là que nous avons saisi l'UEFA et informé l'AC Milan de cela par l'intermédiaire du [président] Silvio Berlusconi. Je ne l'oublierai jamais : si Silvio Berlusconi n'avait pas agi à ce moment-là, cela aurait signifié que l'AC Milan aurait été exclu du football européen. Il n'était pas permis de parler d'un contrat à un joueur pendant une certaine période. »
Le club d'Eindhoven a reçu un fax surprenant de Berlusconi : il serait à Eindhoven le lendemain pour conclure l'opération. « À un moment donné, un accord a été trouvé pour 17 millions de florins », a déclaré Ploegsma. « Gullit est entré dans la chambre d'hôtel, et je n'oublierai jamais son visage quand je l'ai présenté à Berlusconi. Ruud Gullit était complètement heureux, et c'est ainsi que cela s'est passé.
« Plus tard, tout s'est arrangé, mais il a tout simplement forcé son départ du PSV. »
Gullit a ensuite déclaré à Bein Sports : « Je ne savais pas que Milan faisait des démarches à ce moment-là. Je savais qu'ils s'intéressaient à moi, mais je ne l'ai ni entendu ni vu, et puis tout à coup Berlusconi était à Eindhoven et a conclu l'accord avec le PSV. »
Gullit domine l’Europe
En décembre 1987, Gullit a remporté le Ballon d'Or pour ses exploits au PSV et lors de la première moitié de sa première saison à Milan, Van Basten ayant terminé deuxième du scrutin.
Selon les organisateurs du prix, France Football, il s'agissait d'un triomphe pour les artistes : « Gullit est un phénomène né dans le Royaume d'Orange pour révolutionner le football et propulser les “footballeurs totaux” des années 70 dans le XXIe siècle. Rare combinaison de virtuosité, de travail d'équipe et d'art spectaculaire, il est à la fois athlète et danseur, joker et magicien… Il n'a probablement pas encore fini de régner, au vu de la robuste santé, de l'appétit et de la créativité qu'il apporte à un sport autrefois axé sur le calcul et la gestion de l'énergie. »
L'AC Milan traversait alors une période sombre. Depuis son titre de champion d'Italie en 1979, le club avait été relégué à deux reprises, dont une fois pour match truqué, et venait tout juste de terminer cinquième de Serie A lorsque Gullit, Marco van Basten et Carlo Ancelotti sont arrivés à l'été 1987. Avec des joueurs comme Donadoni, Paolo Maldini et Franco Baresi déjà présents, le nouvel entraîneur Arrigo Sacchi disposait des fondations d'une équipe révolutionnaire. Ensemble, ils ont reconquis le titre en Serie A dès cette première saison, avec Gullit sur l'aile droite.
Il a ensuite rejoint sa sélection nationale pour l'Euro 1988 en Allemagne de l'Ouest. Il portait le brassard de capitaine depuis des années, mais les Pays-Bas n'avaient pas réussi à se qualifier pour les Coupes du monde 1982 et 1986, ni pour l'Euro 1984. Avec le légendaire ancien entraîneur de l'Ajax Michels à la tête d'une équipe composée de Van Basten, Ronald Koeman et Frank Rijkaard, l'espoir était revenu.
Les Néerlandais ont subi une défaite d'entrée face à l'Union soviétique, le capitaine essuyant alors les critiques de Michels : « Il est passé à côté. Il avait un rôle libre dans ce match et il n'a pas pu aider l'équipe quand elle avait besoin de lui. »
Il a répondu en jouant un rôle clé lorsque le triplé de Van Basten a fait tomber l'Angleterre de Sir Bobby Robson lors du match suivant. « J'avais ce déclic incroyable avec Marco sur le terrain, a-t-il déclaré. Regardez le match contre l'Angleterre et vous verrez que je le cherche constamment. J'étais faible, il était fort et je jouais à son service. »
Après avoir battu l'Irlande et l'Allemagne, l'heure de la revanche contre les Soviétiques avait sonné en finale.
La puissante tête de Gullit a ouvert le score lorsque Van Basten l'a trouvé sans marquage au milieu de la surface. Le joueur de 25 ans est parti célébrer les deux bras écartés, avec un sourire tout aussi large. Après que Van Basten a expédié au fond des filets l'un des buts les plus iconiques de l'histoire en seconde période, Gullit est devenu le premier capitaine néerlandais à soulever un grand trophée international.
Avant la saison suivante, Rijkaard, dont le père avait émigré du Suriname vers les Pays-Bas comme celui de Gullit, a rejoint l'AC Milan. Les deux hommes sont nés aux extrémités opposées du mois de septembre, Gullit le 1er, Rijkaard le 30, et ont joué dans la même équipe de jeunes avant de suivre des chemins professionnels différents. Lorsque Gullit a fait ses débuts avec les Pays-Bas en 1981, c'est Rijkaard qu'il a remplacé.
« Le transfert de Van Basten ne s'est pas fait en même temps que le mien, a expliqué Gullit. Nous le savions, bien sûr, mais je n'y étais pour rien. En revanche, nous avons eu quelque chose à voir avec le transfert de Frank Rijkaard l'année suivante. Nous le voulions parce que nous pensions qu'il était la pièce manquante du puzzle et nous avons donc fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire venir Rijkaard à Milan. »
Le trio néerlandais s'est de nouveau réuni et était prêt à poursuivre sa domination continentale. Après un match nul 1-1 contre le Real Madrid lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Europe en Espagne, Gullit les a aidés à infliger un cinglant 5-0 à l'équipe de Leo Beenhakker. Après qu'Ancelotti et Rijkaard ont donné deux buts d'avance à Milan, Gullit a marqué de la tête sur un centre de Donadoni avant de remettre de la tête à Van Basten pour une belle finition sur le quatrième but.
Il est ensuite sorti sur blessure et un ménisque cassé lui a été diagnostiqué, ce qui a nécessité une opération et un rétablissement rapide pour pouvoir disputer la finale contre le Steaua Bucarest au Camp Nou. Il a été décisif dans la victoire 4-0, ouvrant le score d'un ballon poussé au fond avant d'inscrire le troisième but d'une frappe puissante après avoir contrôlé un centre de Donadoni. Rijkaard a servi Van Basten pour le deuxième but, afin de conclure une victoire phénoménale.
Le génie se retire
La saison suivante a été brutale pour le Néerlandais. Cette blessure l’a écarté des terrains pendant la quasi-totalité de l’exercice : il n’a disputé que deux matches de Serie A et un seul en Coupe d’Europe, la finale, en débutant en pointe pendant que Rijkaard inscrivait l’unique but sur une passe décisive de Van Basten.
Gullit est resté encore deux ans, mais son rôle a progressivement diminué sous Fabio Capello. Un autre titre de Serie A a suivi, mais il était absent lorsque l’AC Milan s’est incliné face à Marseille en finale de la Ligue des champions en 1993. Il a été prêté à la Sampdoria et a inscrit 15 buts impressionnants pour aider le club à terminer quatrième du championnat. L’AC Milan l’a donc fait revenir au début de la saison suivante, mais ce n’était tout simplement plus la même chose.
« Après ma blessure, je n’étais plus le Ruud Gullit que j’étais avant, a-t-il déclaré. J’ai dû m’adapter à une autre manière de jouer au football, à cause de la blessure et parce que j’avais été éloigné des terrains aussi longtemps.
J’ai dû adapter mon jeu, mais je pouvais le gérer. Mais bien sûr, mon rôle à Milan était moins important qu’avant, parce qu’à ce moment-là, le système de rotation a été introduit. Nous n’avions le droit d’avoir que trois étrangers, donc parfois vous ne pouviez pas jouer. Quand on a l’habitude de jouer la plupart des matches et que, tout à coup, on doit se reposer, c’est difficile. »
En 1995, il a rejoint Chelsea, alors entraîné par Glenn Hoddle, et a de nouveau commencé en défense, mais sa nature offensive ne pouvait pas être contenue : il se projetait régulièrement vers l’avant et commençait à créer des occasions. Finalement, il a dû revenir à un rôle plus avancé.
Comme il l’a raconté au Times : « Je récupérais un ballon difficile, je le contrôlais, je créais de l’espace et je jouais un bon ballon devant l’arrière droit. Sauf qu’il ne voulait pas cette passe. Finalement, Glenn m’a dit : “Ruud, il vaudrait mieux que tu fasses ces choses-là au milieu de terrain.” »
Eric Cantona l’a devancé pour le trophée de Joueur de l’année à la fin de cette saison-là. Puis Hoddle a pris les rênes de l’Angleterre et Gullit est devenu l’entraîneur-joueur de Chelsea pendant 18 mois. Il s’est titularisé à 24 reprises et a marqué une fois, contre Tottenham, mais il est resté sur le bord du terrain lorsque Chelsea a remporté la finale de la FA Cup grâce à une victoire 2-0 contre Middlesbrough.
Même si le club londonien occupait la deuxième place du championnat en février 1998, il a été limogé et a ensuite entraîné Newcastle, atteignant une nouvelle fois la finale de la FA Cup. Cinq ans plus tard, il est revenu à Feyenoord pour un passage malheureux à la tête de l’équipe, puis après de courts passages au LA Galaxy et au Terek Grozny, il a décidé que le métier d’entraîneur n’était pas fait pour lui.
« Parfois, j’en ris. Il y a des entraîneurs qui n’ont jamais rien gagné mais qui travaillent encore, a-t-il confié au Guardian. J’ai gagné dès ma première saison avec Chelsea et avec Newcastle, nous avons atteint la finale et nous n’avons perdu que contre Man U. J’ai été jugé sévèrement et cela va avec ma personnalité, parce que je dis ce que je pense.
Mais je connais le football. Je n’ai rien à prouver. »
Peut-être que, finalement, le football avait rattrapé l’homme qui avait toujours eu un temps d’avance sur le jeu.