Au lieu de réaliser le rêve de son père en rejoignant l’Ajax, champion des Pays-Bas, Gullit a signé dans une équipe de Feyenoord qui venait de terminer sixième, soit deux places derrière Haarlem.

Il a été invité dans un talk-show télévisé pour expliquer sa décision. Gullit s’est souvenu : « [L’animatrice Sonja Barend] a dit que tout le monde était très surpris que je n’aille pas à l’Ajax, mais à Feyenoord. Sonja m’a littéralement demandé ce que je faisais dans un club aussi mauvais, je l’ai regardée et j’ai dit : “Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais si nous devenons champions, vous devrez me réinviter, d’accord ?”

« J’ai vu le potentiel du club et de l’équipe. »

Le joueur de 19 ans avait déjà piqué Feyenoord en fin de saison, en marquant de la tête lors de la victoire 3-1 de Haarlem à De Kuip. Feyenoord a fait de ce jeu aérien une arme à son tour.

En marquant de la tête pour ses débuts en Eredivisie lors d’un succès 3-2 contre Excelsior, il a parfaitement lancé son aventure. Une semaine plus tard, lors d’une victoire 3-1 sur le terrain du PSV, Gullit a récupéré le ballon et a traversé tranquillement la moitié de terrain des locaux, tête levée, à la recherche d’une passe à l’approche de la surface. Après que le ballon est arrivé sur la gauche, Gullit a poursuivi son appel et s’est élevé pour détourner dans le but le centre de Ben Wijnstekers.

Gullit a inscrit huit buts en championnat cette saison-là alors que Feyenoord a terminé deuxième. Puis l’impensable s’est produit.

Johan Cruyff, outré par le contrat que l’Ajax venait de lui proposer, a accepté une offre audacieuse de la part de son grand rival du sud. À 36 ans, beaucoup pensaient que l’attaquant légendaire était trop vieux pour suivre le rythme. En outre, avec le départ de nombreux joueurs clés, dont l’icône Willem van Hanegem, Feyenoord semblait trop faible pour rivaliser avec le puissant club d’Amsterdam.

Ils ont sous-estimé Cruyff et Gullit.

« J’étais plus curieux qu’autre chose », a plus tard confié Gullit au The Guardian. « Il avait 36 ans quand il est arrivé à Feyenoord. Il y a eu des moments où je me suis dit : “OK, maintenant, je vais lui prendre le ballon”, mais je n’y arrivais pas. Je me disais : “Trente-six ans ? Imaginez à quel point il devait être fort à 24 ans ?” »

L’homme surnommé Pythagore en crampons a pris le contrôle de l’équipe, dictant ses consignes à ses coéquipiers pendant les matches, mettant en place les exercices à l’entraînement et choisissant la composition. Surtout, il était toujours intouchable balle au pied. Feyenoord s’est mis à malmener ses adversaires, avec le vieux maître et son protégé en pleine réussite. Se créant souvent des buts l’un pour l’autre, trouvant parfois le chemin des filets dans le même match, ils étaient impossibles à contenir pour les défenses, jusqu’à ce que l’Ajax leur inflige leur première défaite en Eredivisie.

Le retour de Cruyff à Amsterdam n’aurait pas pu plus mal se passer : Feyenoord était mené 3-0 après 25 minutes, mais une passe décisive de Gullit et un autre but de Feyenoord leur ont redonné une chance à la pause. Ils n’ont toutefois pas résisté à l’assaut de la seconde période, avec cinq buts inscrits dans les 30 dernières minutes.

« Cela peut paraître étrange, mais nous avons été meilleurs pendant longtemps, s’est rappelé Gullit. Nous avons eu des occasions de prendre l’avantage. Après le 3-2, nous avons tout tenté. Et ensuite, ils ont porté le score à 4-2, avec beaucoup de réussite. Keje Molenaar s’est retrouvé à faire entrer le ballon avec l’arrière de la tête. Bon, après ça, tout s’est écroulé pour nous. Et ils ont eu de la chance que presque chaque attaque fasse but. »

À l’époque, une victoire ne valait que deux points et Feyenoord avait montré lors des matches précédents qu’il avait la qualité pour rebondir, donc Cruyff n’était pas nerveux. « Ce qui est drôle, c’est que cette défaite ne m’a pas fait mal du tout, a déclaré le milieu offensif. C’était davantage un tournant. Cruyff a dit après coup : “Les gars, ce ne sont que deux points.”

« Nous savions que nous pouvions jouer un bon football. Nous nous sommes améliorés grâce à cette défaite 8-2. Après ça, nous avons aussi gagné presque tous les matches. Y compris contre l’Ajax, à domicile en championnat comme en coupe. »

Gullit a marqué sur coup franc et Cruyff a doublé la mise lorsque Feyenoord a battu le club d’Amsterdam 4-1 à De Kuip en championnat quelques mois plus tard. Le club n’a plus perdu qu’une seule fois en Eredivisie, contre Groningen, et a remporté son premier titre en 10 ans. Gullit a aussi marqué et délivré une passe décisive contre l’Ajax sur l’ensemble des deux manches en KNVB Beker, et a terminé meilleur buteur de la compétition alors que Feyenoord réalisait le doublé.

« Quelle année c’était », a dit Gullit.

Le jeune milieu offensif a été élu footballeur néerlandais de l’année par ses pairs, tandis que les médias ont remis le Soulier d’or à Cruyff.

Au moment de raccrocher les crampons à la fin de cette saison, El Salvador avait encore quelques enseignements à transmettre. « À la fin de l’année, il m’a dit : “Ruud, dans le prochain club où tu iras, prépare-toi au fait que les gens ne t’aimeront plus. Et puis, tu dois aussi faire mieux jouer les autres autour de toi.”

« Je me disais : “D’aaacccooord… je dois déjà m’occuper de ma propre carrière. Comment puis-je aider les autres ?” Mais quand je suis allé au PSV puis à Milan, le puzzle s’est soudain assemblé. Je me suis souvenu de tout ce que Johan avait dit.”

Hughes, l’énigmatique Gallois, a plus tard déclaré : « Quand Gullit a rejoint [Haarlem], il jouait avec des hommes qui se saoulaient jusqu’à l’abrutissement, se battaient ou lui racontaient leurs histoires de sexe dans le vestiaire. Puis il part à Feyenoord et Johan Cruyff le prend sous son aile, et la suite appartient à l’histoire. »