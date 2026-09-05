« David Beckham a ouvert ce monde » : comment les footballeurs ont commencé à reconnaître l’importance de construire une marque

Il n’y a peut-être pas de « je » dans « équipe », mais les footballeurs du XXIe siècle représentent bien plus que la somme de leurs parties collectives. En tant qu’individus, ils jouissent d’un niveau de célébrité inimaginable il y a encore seulement quelques décennies. Leur talent sur le terrain peut appartenir à une seule institution sportive, mais ils sont devenus des superpuissances du marketing à part entière.

Le rouleau compresseur de la Premier League, lancé en 1992, a contribué à mettre cette dynamique en marche. À la fin des années 1990, les joueurs de l’élite anglaise étaient des icônes mondiales et des noms connus aux quatre coins de la planète. L’homme qui a mené cette révolution était la légende de Manchester United et de l’Angleterre David Beckham, aujourd’hui Sir et chevalier du royaume.

« Golden Balls », comme l’avait surnommé de façon tristement célèbre son épouse, la pop star Victoria, a vu son mélange éclectique de coiffures et son choix audacieux de chaussures faire autant les gros titres que ses buts depuis la ligne médiane et ses cartons rouges en phase finale de Coupe du monde. Des barrières sont tombées, permettant à d’autres professionnels de s’y engouffrer.

Pratiquement tous les sportifs et sportives possèdent désormais au moins un compte sur les réseaux sociaux, ce qui leur permet de conclure de lucratifs contrats de sponsoring, certains des tout meilleurs de la discipline affichant des communautés qui dépassent largement leur profession et les équipes qu’ils représentent. Plus encore que le club qui paie leur salaire, ce sont eux qui font l’objet d’un soutien fanatique.

Comme leur passage au sommet reste relativement court, malgré des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui repoussent les limites de la longévité, il est important de battre le fer tant qu’il est chaud, en livres sterling et en dollars dans ce cas. Cela signifie maximiser son attrait auprès du grand public tout en construisant une marque capable de résister à l’épreuve du temps. Les footballeurs font preuve d’une créativité croissante dans leurs stratégies pour gagner de l’argent, et John Halls, ancienne star d’Arsenal devenue mannequin, a expliqué à GOAL les rouages du business du sport...