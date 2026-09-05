« David Beckham a ouvert ce monde » : comment les footballeurs ont commencé à reconnaître l’importance de construire une marque
Il n’y a peut-être pas de « je » dans « équipe », mais les footballeurs du XXIe siècle représentent bien plus que la somme de leurs parties collectives. En tant qu’individus, ils jouissent d’un niveau de célébrité inimaginable il y a encore seulement quelques décennies. Leur talent sur le terrain peut appartenir à une seule institution sportive, mais ils sont devenus des superpuissances du marketing à part entière.
Le rouleau compresseur de la Premier League, lancé en 1992, a contribué à mettre cette dynamique en marche. À la fin des années 1990, les joueurs de l’élite anglaise étaient des icônes mondiales et des noms connus aux quatre coins de la planète. L’homme qui a mené cette révolution était la légende de Manchester United et de l’Angleterre David Beckham, aujourd’hui Sir et chevalier du royaume.
« Golden Balls », comme l’avait surnommé de façon tristement célèbre son épouse, la pop star Victoria, a vu son mélange éclectique de coiffures et son choix audacieux de chaussures faire autant les gros titres que ses buts depuis la ligne médiane et ses cartons rouges en phase finale de Coupe du monde. Des barrières sont tombées, permettant à d’autres professionnels de s’y engouffrer.
Pratiquement tous les sportifs et sportives possèdent désormais au moins un compte sur les réseaux sociaux, ce qui leur permet de conclure de lucratifs contrats de sponsoring, certains des tout meilleurs de la discipline affichant des communautés qui dépassent largement leur profession et les équipes qu’ils représentent. Plus encore que le club qui paie leur salaire, ce sont eux qui font l’objet d’un soutien fanatique.
Comme leur passage au sommet reste relativement court, malgré des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui repoussent les limites de la longévité, il est important de battre le fer tant qu’il est chaud, en livres sterling et en dollars dans ce cas. Cela signifie maximiser son attrait auprès du grand public tout en construisant une marque capable de résister à l’épreuve du temps. Les footballeurs font preuve d’une créativité croissante dans leurs stratégies pour gagner de l’argent, et John Halls, ancienne star d’Arsenal devenue mannequin, a expliqué à GOAL les rouages du business du sport...
Briser les barrières
Halls est issu du célèbre centre de formation d’Arsenal et a un temps côtoyé, au sein du même effectif dans le nord de Londres, Thierry Henry, Patrick Vieira et les « Invincibles » sacrés champions en 2003-2004. Il n’a jamais tout à fait atteint les sommets du football, mais, après avoir pris sa retraite à 30 ans, il a atteint ces hauteurs dans l’industrie de la mode en travaillant notamment pour Giorgio Armani et Dolce & Gabbana.
Il observe désormais cela de loin, alors que certaines plateformes sportives, comme les entrées des matches de NBA et de NFL, se transforment en quelque sorte en podiums, où se mettre en avant fait pleinement partie du décor. Interrogé sur le fait de savoir si c’est une réponse naturelle au fait de vivre sous les projecteurs, Halls, qui s’exprimait en association avec Ignition Australia, a déclaré à GOAL dans un entretien exclusif : « Je pense que oui. Je pense que Beckham a ouvert la voie. On nous disait : “Tu vas au football, tu es footballeur, et c’est tout, tu rentres chez toi après le football, tu manges, tu dors, tu bois, tu te prépares pour le match”.
« Beckham a ouvert ce monde du : d’accord, on peut gagner de l’argent ailleurs. Nos carrières sont courtes, donc maintenant il faut prendre soin de soi. Aujourd’hui, les gens sont des marques, et nous le comprenons, surtout avec les réseaux sociaux et avec l’ampleur prise par le football, l’ampleur du sport, et l’influence de ces joueurs et de ces personnes quand il s’agit de vendre des choses. Donc ce sont des marques.
« Et heureusement, ou tant mieux, les équipes vous laissent le faire. Tant que tu joues bien le week-end, ces gars deviennent ces marques et il y a tellement d’argent en jeu. Tant mieux pour eux, ils gagnent de l’argent, ce n’est qu’une carrière courte. Mais en réalité, c’est désormais l’aspect réseaux sociaux qui fait passer tout cela à un autre niveau. »
Au sommet de la chaîne alimentaire
Grands rivaux dans la course au statut de GOAT, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire du football, sur et en dehors du terrain, avec des portefeuilles respectifs qui comprennent aussi bien des cliniques de greffe de cheveux que des hôtels. Il y a toutefois largement assez de parts du gâteau pour tout le monde.
À propos du fait que les joueurs ont aujourd’hui infiniment plus d’opportunités à explorer qu’il y a 30 ou 40 ans, Halls, qui s’est tourné vers le mannequinat après avoir raccroché les crampons, a ajouté : « Absolument. On nous a toujours appris : “Tu es footballeur, sois prêt à jouer au football”, c’était tout.
« Alors, que ces gars ouvrent la voie pour tous les autres, c’est incroyable. Et bravo à tous ceux qui gagnent leur argent grâce à des accords conclus en coulisses ou peu importe. Prenez votre argent là où vous le pouvez, les gars, parce que ce n’est pas une longue carrière. Vraiment pas. Vous avez 10, 15 ans, puis c’est fini. Bravo à ces gars qui essaient de gagner leur argent et de devenir une marque. »
Crossover évident
La mode s’impose comme une passerelle évidente pour les stars du sport, qui disposent de revenus confortables à consacrer à leur apparence, et il n’est donc pas surprenant que de nombreux joueurs se soient engagés dans cette voie. Jesse Lingard a lancé sa propre ligne de vêtements, Adebayo Akinfenwa est totalement en mode « Beast Mode On » et Marvin Morgan a connu un succès considérable avec Fresh Ego Kid.
Interrogé sur la possibilité d’en voir davantage franchir le pas, Halls a déclaré : « Absolument. Surtout de nos jours, il faut créer quelque chose de vraiment qualitatif ou avoir des abonnés. Si vous avez des abonnés, vous pouvez en quelque sorte lancer quelque chose qui attirera probablement un peu d’attention.
« J’ai essayé moi-même. Je tentais de lancer ma propre ligne de pantalons avec un ami mannequin. Nous étions tout près de sortir quelque chose, mais avec le fait que lui et moi étions aussi mannequins et que nous partions à droite à gauche en avion, c’était quasiment impossible à faire. Je suis quelqu’un de très maniaque sur le contrôle. Je voulais que tout passe par moi. Donc quand je m’absentais pendant deux semaines et qu’une livraison arrivait de l’étranger, je devais revenir pour la voir. Je ne voulais pas que quelqu’un d’autre la voie et je ratais des dates ainsi que le calendrier prévu.
« Donc c’est peut-être quelque chose sur lequel je reviendrai, et c’est vraiment, vraiment difficile. Il faut y mettre tout son cœur et toute son âme, à moins d’avoir des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Mais, absolument, si vous avez désormais une certaine communauté sur n’importe quelle plateforme, c’est quelque chose que vous pouvez envisager pour générer des chiffres et des ventes. »
Retraité depuis longtemps
Interrogé sur le fait de savoir s’il encouragerait activement les footballeurs à sortir de leur zone de confort et à explorer d’autres voies, Halls, qui a réussi à s’épanouir dans un secteur totalement différent, a déclaré : « En tant que footballeurs, je pense qu’on a toujours eu cette idée : “Bon, on a eu le football jusqu’à 35 ans, j’ai pris ma retraite et j’ai joué un peu au golf.” C’était ça quand on grandissait.
« Mais 35 ans, c’est jeune. J’ai 44 ans maintenant et je me dis : “Waouh, 35 ans, c’était jeune.” J’ai pris ma retraite à 30 ans, donc ça veut dire qu’avant même d’arriver à 90 ans, il vous reste encore un peu plus de 60 ans. C’est une très, très longue retraite.
« On voit maintenant tous les gars se lancer beaucoup dans les médias, ce qui est super, mais nous, on n’a pas vraiment eu de formation. On a été parmi les premiers à le faire à Arsenal et on a eu la chance de pouvoir le faire maintenant. Mais moi, je n’ai envoyé mon premier e-mail qu’à environ 28 ans. C’est dingue. On nous apprenait simplement que les agents s’occupaient de tout pour nous. Vous allez jouer au football. C’était tout.
« Donc bravo à ces gars-là aujourd’hui qui essaient d’apprendre des choses et de construire leurs propres entreprises et leurs propres marques, parce que la retraite dure très, très longtemps. Et, comme moi en ce moment, j’ai vraiment envie d’avoir quelque chose à moi parce que, quand on est un homme de 44 ans qui attend que le téléphone sonne ou qu’un e-mail arrive, ne pas savoir si l’on va travailler ou décrocher un emploi, c’est assez effrayant. On a envie de contrôler sa propre vie et son propre destin. C’est quelque chose que j’ai vraiment envie d’essayer d’équilibrer et de voir comment on peut y arriver. C’est un peu compliqué en ce moment. »
Continuer à poursuivre le rêve
Halls a lui-même réussi à se faire une place sur les réseaux sociaux, en rassemblant près de 28 000 abonnés sur Instagram, et il a passé plus de temps dans le mannequinat qu’il n’en a passé dans le football senior. Il est l’exemple parfait de ce qu’il est possible d’accomplir une fois que les jours passés à taper dans un ballon sur un bout de pelouse prennent fin.
Concernant la suite pour un homme qui a connu un véritable ascenseur émotionnel sur le plan professionnel, Halls a conclu en déclarant : « À l’heure actuelle, je profite vraiment de l’aventure. J’adore voyager à l’étranger. J’ai constitué au fil du temps, un peu comme dans le football, une sorte d’équipe de mannequins que je connais depuis de très, très nombreuses années. Du coup, vous pouvez être dans n’importe quel pays et y avoir des potes, ce qui est sympa. Il y a ce sentiment de communauté entre vous.
« Donc, pour l’instant, il s’agit simplement de profiter de l’aventure, d’attendre avec impatience de nouveaux voyages à l’étranger, de nouveaux clients, et de donner le maximum. On essaie d’être en concurrence les uns avec les autres, ce qui est plutôt sympa. C’est difficile de changer son visage, non ? Mais dans le football, on pourrait s’entraîner un peu plus dur là-dessus. Alors, moi, j’essaie simplement de continuer à aller à la salle, de rester en bonne santé, et de continuer à bien paraître. C’est un aspect compétitif assez sympa pour moi.
« Et le parfum, c’est le graal. Tout le monde veut un parfum, donc on peut toujours l’espérer ou essayer d’y travailler. Et puis, voyager à l’étranger, j’adore absolument découvrir de nouvelles cultures, voir des potes à l’étranger et tout ça. Dans l’idéal, j’aimerais avoir quelque chose à moi, une marque ou quelque chose comme ça, que je pourrais développer. Mais pour l’instant, je profite simplement de l’aventure et je vois ce qui viendra ensuite. »
Halls n’est peut-être pas Beckham, mais c’est un pionnier à sa manière. Il est la preuve vivante que le football n’est pas une fin en soi pour ceux qui ont consacré la plus grande partie de leur vie à poursuivre ce rêve. Beaucoup adhèrent désormais à cette façon de penser, avec la promesse de voir encore davantage de choses arriver, à mesure que les sportifs professionnels adoptent les avantages du fait d’être des individualités dans un environnement collectif.