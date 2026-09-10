Como n’en est évidemment pas encore là, cependant. Malgré toutes les qualités de Fabregas en tant qu’entraîneur, et il en a clairement beaucoup, le club reste logiquement assez dépendant du marché des transferts pour bâtir un effectif compétitif, car il faudra du temps avant que le secteur de la formation remanié commence à produire des talents issus du club. Cela explique aussi pourquoi Como ne gagne pas encore beaucoup d’argent grâce aux ventes de joueurs.

Par conséquent, le club est encore assez loin d’atteindre la valorisation visée d’un milliard d’euros, ce qui, selon Football Benchmark, le placerait au quatrième rang des clubs de Serie A, derrière l’Inter (2,1 milliards d’euros), la Juventus (1,84 milliard d’euros) et l’AC Milan (1,8 milliard d’euros), mais devant Naples (967 millions d’euros).

« Les propriétaires visent évidemment toujours haut, c’est leur actif et ils ont intérêt à parler positivement d’une hausse de la valeur du club », explique Di Cianni. « Mais Como, en 2024-2025, a généré environ 50 millions d’euros de revenus, donc le club reste encore assez loin des plus gros revenus d’Italie.

« Bien sûr, ils joueront la Ligue des champions cette saison et, même si cela dépend du parcours réalisé, j’imagine qu’ils toucheront peut-être entre 30 et 40 millions d’euros rien qu’en participant. Ils pourraient donc peut-être approcher les 100 millions d’euros de revenus cette saison.

« Même dans ce cas, toutefois, une valorisation d’un milliard reste un objectif ambitieux, car il n’y a aucune garantie dans le sport et il reste à voir à quel point ils seront réguliers sur le plan des résultats. Como va-t-il devenir une équipe stable en Serie A, capable de lutter régulièrement pour le top 4 ? Va-t-il désormais se qualifier pour l’Europe chaque année ? Que se passera-t-il s’il réalise une mauvaise saison et retombe en Serie B ? Ce sont les questions, d’un point de vue sportif, qui influencent la valeur d’un club.

« D’un point de vue patrimonial, en revanche, le stade rénové et toutes les activités menées pour augmenter les revenus vont clairement dans la bonne direction, vers une hausse de la valeur du club et de l’effectif.

« Je pense que le trading de joueurs va prendre une place plus importante dans leur stratégie à l’avenir, notamment pour équilibrer les comptes, ce qui est très important du point de vue des exigences de l’UEFA en matière de licence. Il suffit de voir que, à ce jour, la valeur marchande cumulée des joueurs de Como s’élevait à 584,2 millions d’euros, contre 288 millions d’euros en septembre dernier, et ce chiffre a augmenté grâce à une revalorisation significative de nombreux joueurs, ainsi qu’à l’arrivée de recrues estivales comme Moise Kean et Trevoh Chalobah. C’est le niveau d’accélération auquel nous assistons au Sinigaglia.

« Il est clair que l’objectif du milliard d’euros n’est évidemment pas à court terme, mais à moyen et long terme, si tout continue à bien se passer, je pense que c’est possible, que cela pourra être atteint à un moment donné, compte tenu des synergies à l’œuvre et du prestige du lieu. »

En gros, si le football reste aussi beau que le décor, la première campagne de Como en Ligue des champions ne sera pas la dernière.