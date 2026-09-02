Comment Henrik Larsson est devenu le roi des rois

Quatre ans après leur passage commun à Feyenoord, Jansen venait d’être nommé entraîneur du Celtic et voulait immédiatement retrouver le Suédois. « Larsson était le joueur n°1 du football néerlandais qu’il voulait », déclarait alors le directeur général du Celtic, Jock Brown. « C’est un homme de Wim Jansen de part en part. »

Cela s’inscrivait dans une vaste refonte. Les géants de Glasgow étaient terrifiés : les Rangers venaient de remporter un neuvième titre de champion consécutif et chantaient déjà à propos d’un 10e imminent. Le Celtic ne pouvait pas faire face à une telle humiliation.

« À l’époque, rejoindre le championnat écossais était vu comme un pas en arrière », a déclaré Larsson dans le podcast Stick to Football , avant d’ajouter : « Je suis arrivé comme le successeur de Pierre van Hooijdonk et j’y ai passé des moments fantastiques. Au Celtic aussi, j’ai fait passer les intérêts de l’équipe en premier. J’ai toujours essayé de faire de mon mieux et j’ai travaillé dur à chaque match. »

Sur le point d’avoir 26 ans et encore sans réelle référence, Larsson était loin d’être salué comme le sauveur. Les supporters ont cru qu’ils avaient recruté un raté lorsque le Suédois est entré en jeu et a offert le but de la victoire à Hibernian lors de son premier match de championnat. Il a inscrit son premier but, une tête plongeante, contre St Johnstone trois semaines plus tard, mais cela a vite été suivi d’un but contre son camp lors d’un tour préliminaire européen contre le Tirol. Malgré cela, la nouvelle recrue a été fantastique, jouant un rôle clé sur quatre buts lors de la victoire 6-3 du Celtic.

« Mon but contre mon camp était incroyable et, après avoir fait de Chic Charnley un si grand personnage en Écosse à cause de mon erreur qui lui a permis de gagner le premier match de championnat pour Hibs, je ne voulais pas sortir de la Coupe UEFA à cause de mon erreur », a-t-il dit. « Je voyais les gros titres disant : “Larsson sort le Celtic de l’Europe !” et je ne voulais pas de ça. »

Une série régulière de buts importants en championnat a suivi, dont les deux lors d’une victoire 2-0 contre Aberdeen, un but finalement décisif contre Hearts et l’ouverture du score dans un court succès contre Kilmarnock. Lors du dernier match de la saison, Larsson a marqué le premier but contre St Johnstone, son 16e en championnat, alors que les Hoops ont terminé avec deux points d’avance sur les Rangers et mis fin à leur misère nationale. C’était le deuxième trophée remporté par Larsson en Écosse, lui qui avait aussi marqué lors de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue contre Dundee United.

Jansen est parti à la fin de l’exercice et l’entraîneur Jozef Venglos l’a remplacé, mais la saison suivante a été misérable pour le Celtic. Malgré les 28 buts de Larsson en championnat, dont trois dans les derbies Old Firm, les Rangers ont remporté le titre avec six points d’avance.

Larsson a aussi brillé dans les coupes. Sur la route de la finale de la Coupe d’Écosse, des joueurs comme Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker et Craig Burley se sont rendus à Greenock pour un quart de finale contre Morton, pensionnaire de deuxième division. Après un but élégant de Viduka dès la 9e minute, son premier pour le Celtic, il était évident qu’ils n’auraient pas besoin de forcer. Morton a réussi à limiter les dégâts jusqu’à l’heure de jeu, quand Larsson a lobé le ballon au-dessus de Paul Fenwick et, anticipant parfaitement la tentative de tête en retrait du défenseur vers Ally Maxwell, l’a tranquillement glissé au-dessus du gardien. La classe de Larsson s’est encore manifestée vers la fin lorsqu’il a reçu une passe dans la surface, s’est retourné et a expédié une frappe vers le but. Le ballon a touché Viduka et est entré pour porter le score à 3-0.

Debout au premier rang du Cowshed lors de cette soirée froide et pluvieuse de mars, en semaine, en peinant à voir au-dessus du mur, se trouvait l’auteur de ces lignes. À sept ans, je comprenais déjà que Morton n’était pas une équipe redoutable, mais j’ai quitté le stade en ayant conscience que je venais d’assister de mes propres yeux à un football d’une autre classe. Les héros de mon enfance avaient été balayés avec facilité. Je n’ai pas vu meilleure équipe jouer à Cappielow, et certainement pas meilleur joueur que Larsson.