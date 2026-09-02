Comment Henrik Larsson est devenu le roi des rois
Révéré par certains des noms les plus illustres du football mondial, Henrik Larsson a connu le succès partout où il est passé. Des titres de champion et coupes nationales aux finales européennes, le Suédois a laissé son empreinte au Celtic, à Barcelone et à Manchester United au cours d’une carrière riche en buts.
Pour beaucoup, Larsson est un dieu. Pourtant, encore aujourd’hui, certains estiment que la légende de l’ancien attaquant est exagérée. Il a gâché ses meilleures années à Glasgow, disent les sceptiques, si bien que son bilan exceptionnel au Celtic serait largement gonflé par le niveau du football écossais.
Cependant, il existe une véritable preuve du talent divin de Larsson. Ce n’est pas son armoire à trophées, qui comprend des médailles de vainqueur de la Scottish Premier League, de la Liga, de la Premier League et de la Ligue des champions. Ce n’est pas son Soulier d’or européen de 2001 ni ses titres de footballeur suédois de l’année. Ce n’est même pas la multitude de buts magnifiques et décisifs inscrits en club comme en sélection, dont l’un a été élu but du tournoi à l’Euro 2004.
Voyez-vous, les divisions au sein de la société écossaise sont profondes. Cela va bien au-delà de la rivalité entre le Celtic et les Rangers. Même ceux qui ne se rangent d’aucun côté de cette fracture entre le vert et le bleu se voient demander de choisir un camp. « Tu dis que tu es supporter de Morton, mais quelle est vraiment ton équipe ? », peut-on leur répondre. Si vous tenez à votre neutralité, on vous demandera malgré tout de choisir. Parfois, l’interrogatoire ira jusqu’au nom de l’école que vous avez fréquentée, voire à votre religion. Pour ces gens-là, vos allégeances vont forcément quelque part, ils en sont convaincus.
Beaucoup sont tellement obsédés par le mépris de l’autre camp que cela influence des décisions insignifiantes du quotidien : nous avons de la famille qui refuse de manger des bonbons verts, et j’ai grandi avec des amis dont les parents n’autorisaient pas la couleur orange à la maison.
Malgré toute cette mesquinerie et ces théories du complot, il y a une chose sur laquelle même les fanatiques les plus acharnés de l’Old Firm s’accordent : Henrik Larsson était un phénomène.
L’ascension précoce
L’ascension de Larsson a commencé en dehors d’une cité HLM située à la périphérie de Helsingborg, dans le sud de la Suède. C’est là qu’il a appris à jouer au football, mais en tant que fils d’un père cap-verdien et d’une mère suédoise, il a été confronté à la discrimination.
« Dans cette cité, j’étais le seul à avoir le teint plus foncé. J’ai eu quelques bagarres ici », a-t-il raconté au The Guardian. « S’ils te traitent de [N-word], ou autre chose, avant je les frappais. Je pense que cette mentalité vient de la maison. Il faut se défendre. Je n’ai pas eu une enfance facile. Mais vous avez deux options : vous vous allongez et vous pleurez, ou vous continuez d’avancer. J’ai choisi la deuxième option. »
Son éducation lui a peut-être forgé une armure intérieure impénétrable, mais avec ses dreadlocks originales et sa célébration langue tirée, Larsson jouait avec l’allure d’un bohème insouciant. Son véritable déclic est arrivé au début de la vingtaine à Helsingborg, en deuxième division. Après les avoir aidés à obtenir la montée et avoir brillé dans l’élite, son bilan spectaculaire devant le but a attiré l’attention de Feyenoord, qui a recruté le joueur de 22 ans en 1993.
« Grasshoppers, en Suisse, s’est montré intéressé », a-t-il confié à ElfVoetbal. « Ils sont venus ici et nous avons eu une bonne conversation. Une belle opportunité à l’étranger. Mais soudain, mon agent m’a appelé. Je devais attendre. L’agent de joueurs de Feyenoord, Jan Mastenbroek, m’avait contacté. Ils voulaient vraiment me recruter.
« Ce choix n’a pas été difficile. Le football de clubs néerlandais évoluait au plus haut niveau en Europe et Feyenoord venait d’être champion. Je plaçais Feyenoord plus haut à tous les niveaux. J’ai regardé le match de Coupe d’Europe contre Porto (en novembre, juste avant sa signature) à De Kuip. Mike Obiku et John van Loen jouaient en attaque. Je devais en déloger un des deux. J’ai tout de suite ressenti l’ambiance d’un stade plein... Avec mon transfert, un rêve est devenu réalité. »
Wim Jansen, qui avait fait signer Larsson, est parti peu après son arrivée à cause d’un différend avec le club, si bien qu’il lui a fallu du temps pour se lancer à Rotterdam. Auteur d’un seul but lors de sa première saison, il a trouvé la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe plus fructueuse lors de la deuxième, marquant régulièrement dans le parcours de Feyenoord jusqu’aux quarts de finale.
Mais malgré les apparitions fréquentes de Larsson et un total de buts en hausse, les choses se sont gâtées sous Arie Haan. Feyenoord ne pouvait pas rivaliser avec l’Ajax et le PSV en championnat, mais a remporté deux Coupes des Pays-Bas. « Sur le terrain, je ne me suis jamais senti complètement heureux à Feyenoord ; en dehors, ce furent des années merveilleuses que je n’aurais pas voulu manquer », a déclaré Larsson.
Lors de sa quatrième année, il s’est agacé d’être constamment remplacé et a décidé de partir. Un transfert au PSV de Dick Advocaat a été refusé en raison des exigences de Feyenoord, mais le club a refusé de respecter un accord lui permettant de rejoindre une équipe étrangère pour un montant inférieur. Il a porté le club de Rotterdam devant un tribunal et a obtenu gain de cause, ouvrant la voie à un transfert de 650 000 £ au Celtic en juillet 1997.
Le roi arrive
Quatre ans après leur passage commun à Feyenoord, Jansen venait d’être nommé entraîneur du Celtic et voulait immédiatement retrouver le Suédois. « Larsson était le joueur n°1 du football néerlandais qu’il voulait », déclarait alors le directeur général du Celtic, Jock Brown. « C’est un homme de Wim Jansen de part en part. »
Cela s’inscrivait dans une vaste refonte. Les géants de Glasgow étaient terrifiés : les Rangers venaient de remporter un neuvième titre de champion consécutif et chantaient déjà à propos d’un 10e imminent. Le Celtic ne pouvait pas faire face à une telle humiliation.
« À l’époque, rejoindre le championnat écossais était vu comme un pas en arrière », a déclaré Larsson dans le podcast Stick to Football , avant d’ajouter : « Je suis arrivé comme le successeur de Pierre van Hooijdonk et j’y ai passé des moments fantastiques. Au Celtic aussi, j’ai fait passer les intérêts de l’équipe en premier. J’ai toujours essayé de faire de mon mieux et j’ai travaillé dur à chaque match. »
Sur le point d’avoir 26 ans et encore sans réelle référence, Larsson était loin d’être salué comme le sauveur. Les supporters ont cru qu’ils avaient recruté un raté lorsque le Suédois est entré en jeu et a offert le but de la victoire à Hibernian lors de son premier match de championnat. Il a inscrit son premier but, une tête plongeante, contre St Johnstone trois semaines plus tard, mais cela a vite été suivi d’un but contre son camp lors d’un tour préliminaire européen contre le Tirol. Malgré cela, la nouvelle recrue a été fantastique, jouant un rôle clé sur quatre buts lors de la victoire 6-3 du Celtic.
« Mon but contre mon camp était incroyable et, après avoir fait de Chic Charnley un si grand personnage en Écosse à cause de mon erreur qui lui a permis de gagner le premier match de championnat pour Hibs, je ne voulais pas sortir de la Coupe UEFA à cause de mon erreur », a-t-il dit. « Je voyais les gros titres disant : “Larsson sort le Celtic de l’Europe !” et je ne voulais pas de ça. »
Une série régulière de buts importants en championnat a suivi, dont les deux lors d’une victoire 2-0 contre Aberdeen, un but finalement décisif contre Hearts et l’ouverture du score dans un court succès contre Kilmarnock. Lors du dernier match de la saison, Larsson a marqué le premier but contre St Johnstone, son 16e en championnat, alors que les Hoops ont terminé avec deux points d’avance sur les Rangers et mis fin à leur misère nationale. C’était le deuxième trophée remporté par Larsson en Écosse, lui qui avait aussi marqué lors de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue contre Dundee United.
Jansen est parti à la fin de l’exercice et l’entraîneur Jozef Venglos l’a remplacé, mais la saison suivante a été misérable pour le Celtic. Malgré les 28 buts de Larsson en championnat, dont trois dans les derbies Old Firm, les Rangers ont remporté le titre avec six points d’avance.
Larsson a aussi brillé dans les coupes. Sur la route de la finale de la Coupe d’Écosse, des joueurs comme Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker et Craig Burley se sont rendus à Greenock pour un quart de finale contre Morton, pensionnaire de deuxième division. Après un but élégant de Viduka dès la 9e minute, son premier pour le Celtic, il était évident qu’ils n’auraient pas besoin de forcer. Morton a réussi à limiter les dégâts jusqu’à l’heure de jeu, quand Larsson a lobé le ballon au-dessus de Paul Fenwick et, anticipant parfaitement la tentative de tête en retrait du défenseur vers Ally Maxwell, l’a tranquillement glissé au-dessus du gardien. La classe de Larsson s’est encore manifestée vers la fin lorsqu’il a reçu une passe dans la surface, s’est retourné et a expédié une frappe vers le but. Le ballon a touché Viduka et est entré pour porter le score à 3-0.
Debout au premier rang du Cowshed lors de cette soirée froide et pluvieuse de mars, en semaine, en peinant à voir au-dessus du mur, se trouvait l’auteur de ces lignes. À sept ans, je comprenais déjà que Morton n’était pas une équipe redoutable, mais j’ai quitté le stade en ayant conscience que je venais d’assister de mes propres yeux à un football d’une autre classe. Les héros de mon enfance avaient été balayés avec facilité. Je n’ai pas vu meilleure équipe jouer à Cappielow, et certainement pas meilleur joueur que Larsson.
D’une fracture de la jambe au Soulier d’or européen
Larsson a remporté de nombreuses distinctions individuelles pour ses exploits cette saison-là, notamment le premier de ses quatre Souliers d'or de Scottish Premier League, même si les Rangers ont réalisé le triplé.
Les offres ont afflué, comme il l’a confié au The Guardian : « J’ai eu l’opportunité de rejoindre Manchester United dans les années 1990 en quittant le Celtic. J’aurais gagné davantage, peut-être 10 000 £ ou 15 000 £ de plus par semaine. Mais je sortais de trois ans et demi au Feyenoord où ç’avait été des hauts et des bas. Je venais juste de trouver mes marques [au Celtic] et je voulais continuer sur cette lancée. Nous avions joué en Coupe de l’UEFA, je jouais pour la Suède, je ne sentais pas que j’avais besoin d’aller ailleurs... Je ne suis pas devenu une superstar à Barcelone, je suis devenu une superstar au Celtic. »
Larsson avait démarré la saison 1999-2000 de façon formidable, avec 12 buts en 13 matches dans les premiers temps du passage malheureux de John Barnes au poste d’entraîneur. C’est pourtant un miracle que l’histoire ne s’arrête pas là.
Le duel du deuxième tour de la Coupe de l’UEFA entre le Celtic et Lyon a failli avoir sa peau. Lors d’un duel avec Serge Blanc dans les 10 premières minutes, la jambe de l’attaquant s’est brisée en deux endroits. C’était une vision d’horreur. Le milieu du Celtic Lambert a déclaré après le match : « C’est un choc absolu pour Henrik. J’ai vu sa jambe et ce n’était pas très beau à voir. C’est une telle tragédie pour lui. C’est un joueur merveilleux depuis tout le temps que je suis ici. Nous voulons juste le revoir dès que possible. »
« On pouvait tout de suite dire que c’était sérieux à cause de la réaction des joueurs près de lui », a déclaré Barnes. « Nous n’avons pas dit aux joueurs après le match à quel point c’était grave. »
Des années plus tard, Larsson a expliqué qu’il avait tenté de contrer le tacle de Blanc avec sa jambe gauche tout en gagnant le ballon avec l’autre. « Je n’avais pas les bonnes chaussures. Quelqu’un avait oublié de prendre mes chaussures pour le match. En plus, j’avais une fracture de fatigue à la jambe gauche [avant le match] », a-t-il dit. « Soudain, j’étais simplement allongé au sol. Le tacle n’était pas si dur ; c’était surtout une question d’angle duquel j’ai été taclé. »
Il a été considéré comme chanceux de n’être absent que huit mois, faisant son retour lors du dernier match de championnat de la saison. Incroyablement, il est somehow revenu encore meilleur que jamais. Cinquante-trois buts en 50 matches pour sa première année de retour : c’était surhumain !
Ce n’est pas seulement que Larsson savait trouver le chemin des filets, c’est la manière dont il le faisait. Une touche délicate, un magnifique lob, une frappe en angle fermé, ou une humiliation totale des défenses : ballon au pied, il défiait l’entendement, et sans lui, il faisait preuve d’une grande intelligence. Larsson était aussi élégant que létal.
Cette fois, le Celtic a réalisé le triplé. L’homme au maillot n°7 était le Joueur de l’année de tout le monde. Meilleur buteur de SPL avec 35 buts, ce qui lui a valu le Soulier d’or européen, chaque but pesant moins que ceux de Hernan Crespo pour la Lazio, Andriy Shevchenko pour l’AC Milan, Raul pour le Real Madrid et Jimmy Floyd Hasselbaink pour Chelsea. Il a également inscrit un doublé en finale de la Coupe d’Écosse lors de la victoire 3-0 du Celtic contre Hibs, et son triplé a transformé la finale de la Coupe de la Ligue contre Kilmarnock en récital à lui seul.
Le Celtic a remporté le titre de SPL la saison suivante avec 103 points, tandis que Larsson a marqué 35 buts en 47 matches toutes compétitions confondues au sein d’un duo phénoménal avec John Hartson. Malgré cela, ils ont perdu les deux finales de coupe contre les Rangers.
« Larsson est l’un des meilleurs attaquants d’Europe, peut-être du monde », a déclaré l’entraîneur des Rangers Advocaat. « Si vous regardez [Gabriel] Batistuta, on ne le voit parfois pas pendant 90 minutes, mais il marque deux buts. Larsson a encore plus, parce qu’en plus d’être un bon joueur et buteur, il a une activité incroyable. »
Le Celtic à Séville
La campagne 2002-2003 a été assez ridicule. Une fois encore, il y a eu peu de matches dans lesquels Larsson n’a pas soit marqué, soit délivré une passe décisive. Il a même inscrit un doublé lors d’un match nul 3-3 contre les Rangers. La course au titre en SPL s’est jouée lors de la dernière journée de la saison : le Celtic s’est imposé 4-0 avec une passe décisive de Larsson, ce qui lui a permis de terminer avec 97 points et une différence de buts de +72, tandis que les Rangers ont battu Dunfermline 6-1 pour finir avec 97 points et +73.
Mais ce n’était pas tout pour le Celtic cette année-là. L’équipe faisait des ravages en Europe, et Larsson en particulier. Blackburn, le Celta Vigo, Liverpool et Boavista ont tous été ses victimes, lui qui a marqué neuf buts en autant de matches de Coupe de l’UEFA pour propulser l’équipe de Martin O'Neill jusqu’en finale.
Face au Porto de Jose Mourinho, Larsson a été le principal créateur et la principale menace offensive du Celtic, égalisant de la tête peu après la mi-temps. Il a répété l’exploit 10 minutes plus tard après que l’équipe d’O’Neill s’est de nouveau retrouvée menée, mais Porto a fini par s’imposer en prolongation.
« Je n’étais pas heureux [à propos de la finale], pas du tout, a-t-il déclaré. J’aurais préféré ne pas marquer les deux buts et qu’on gagne le match. Ce n’est pas un souvenir heureux, mais j’ai appris à vivre avec maintenant. Il m’a fallu longtemps pour m’en remettre. On parle en années, parce qu’on ne doit pas perdre ce match. Marquer deux buts contre Porto. On ne doit pas perdre. Ils ont gagné la Ligue des champions l’année suivante, donc c’était une très bonne équipe, mais je pense toujours qu’on les avait. On les avait. »
On passe à la suite
La saison suivante, le club de Glasgow a de nouveau dominé la scène nationale, avec 30 buts de Larsson en 37 matches de championnat, ainsi qu’un doublé en finale de coupe contre Dunfermline. Le Celtic a terminé avec 17 points d’avance sur les Rangers en SPL, Larsson inscrivant deux buts lors d’une victoire 2-1 contre Dundee United lors du dernier match de la saison. Pourtant, c’était un jour triste : c’était sa toute dernière fois à Celtic Park. Les larmes coulaient à l’intérieur comme à l’extérieur du stade ce jour-là, lorsque le King of Kings a tiré sa révérence.
Larsson avait 34 ans et avait déjà refusé de nombreuses offres de Premier League. « Je n’ai jamais été intéressé par l’idée de partir dans le sud et peut-être gagner un peu plus d’argent parce que j’avais un bon contrat au Celtic, a-t-il déclaré. Je n’ai absolument aucun regret à ce sujet. Comment pourrais-je regretter cela ? La carrière que j’ai eue au Celtic, le nombre de buts et de passes décisives, ainsi que la relation avec les supporters et le club, je ne peux pas regretter cela. C’est quelque chose que je chérirai aussi longtemps que je vivrai. »
De son côté, Barcelone n’avait remporté aucun trophée depuis 1999 et, alors que la deuxième saison de Frank Rijkaard s’apprêtait à commencer, le club avait besoin d’un attaquant fiable et expérimenté pour rejoindre les autres nouvelles recrues Ludovic Giuly et Samuel Eto’o. Agent libre, tout juste lauréat du trophée de meilleur joueur de l’Euro 2004 avec la Suède, Larsson a été recruté pour un an avec une option pour une deuxième saison. Après avoir marqué contre le Celtic lors de son premier match de Ligue des champions, il a subi une blessure au ligament croisé antérieur et a manqué une grande partie de cette première campagne couronnée par le titre, mais il reste adoré au Barça pour ce qu’il a accompli lors de sa deuxième saison.
Larsson a été un précieux pourvoyeur de buts en 2005-2006, alors que le Barça remportait la Liga, mais sa plus grande contribution est venue en tant que remplaçant lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Dès qu’il a remplacé Mark van Bommel à la 60e minute alors que le Barça était mené 1-0, il a poursuivi tous les ballons qui passaient près de lui. Un quart d’heure plus tard, il était sur le flanc gauche pour dévier vers Eto'o sur l’égalisation. Puis, sa passe tranchante depuis l’aile droite a trouvé Juliano Belletti dans une zone dangereuse et, soudainement, c’était 2-1.
« Les gens parlent toujours de Ronaldinho, et de tout le reste, mais aujourd’hui, je ne l’ai pas vu, j’ai vu Henrik Larsson. Il est entré, il a changé le match, c’est ce qui a tué le match », a déclaré Thierry Henry après la rencontre. « On parle tout le temps de Ronaldinho, d’Eto’o et de joueurs comme eux. Parlons des vraies personnes qui font la différence ; c’était Henrik Larsson, qui a fait deux passes décisives. Je n’ai pas vu Ronaldinho et je n’ai pas vu Eto’o. »
Le phénomène brésilien et double Ballon d’Or Ronaldinho a plus tard déclaré au sujet de l’homme qui a quitté le Barça cet été-là après avoir disputé 62 matches et marqué 22 buts : « Quand il est arrivé à Barcelone, Henrik a dit de belles choses sur moi, mais au moment de son départ, il était mon idole. En fait, il était déjà mon idole avant cela. Je me souviens de l’avoir vu jouer pour la Suède lors de la Coupe du monde 1994. Henrik m’a beaucoup appris sur le football, et j’ai encore plus appris de lui en tant que personne. J’étais déçu qu’il parte pour la Suède parce que j’aurais adoré jouer plus longtemps avec lui. »
Helsingborg a réussi à faire revenir Larsson au pays en 2006 et, sans surprise, il a été tout simplement fantastique pour le club, marquant fréquemment en championnat. Ce qui était surprenant, c’était son prêt à Manchester United en décembre.
Sir Alex Ferguson avait besoin de quelqu’un pour dépanner en attaque avec la blessure d’Ole Gunnar Solskjaer, ce qui laissait Wayne Rooney et Louis Saha comme seuls attaquants régulièrement aptes, si bien qu’un prêt de trois mois a été arrangé pendant l’intersaison suédoise. L’influence de Larsson a peut-être été limitée, mais à presque 36 ans, il a quitté Old Trafford avec un titre de Premier League à son palmarès.
« J’ai toujours admiré Larsson. J’avais tenté de le recruter quand il était au Celtic, mais ils ont alors réussi à le persuader de rester, a déclaré Ferguson. C’est un grand joueur. C’est une formidable opération pour nous. Nous faisons venir quelqu’un capable de changer un match. »
Il n’est toutefois pas nécessaire d’être écossais pour voir le talent divin d’Henrik Larsson. Le monde entier se souviendra du King of Kings.