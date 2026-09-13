La réaction de Forlan est toutefois restée mesurée. Ce n'était qu'un simple point de départ pour l'international uruguayen après une période d'adaptation difficile, comme il l'a lui-même reconnu plus tard : « J'ai dû m'adapter à la Premiership et à une culture différente. En outre, il m'arrive parfois de ne pas jouer très longtemps et, dans ces cas-là, il est plus important de contrôler le ballon que de marquer davantage de buts. La pression est personnelle, mais je suis convaincu que les buts viendront. Il aurait été préférable de marquer ce but à l'issue d'un mouvement, mais il compte quand même. »

Il allait lui donner raison, ainsi qu'à Ferguson. Forlan n'a pas trouvé le chemin des filets lors des sept matches suivants de United, toutes compétitions confondues, mais il a honoré seulement sa deuxième titularisation de la saison en Premier League le 26 octobre, et a arraché un point vital pour son équipe contre Aston Villa.

Villa menait d'un but à l'entrée des 13 dernières minutes à Old Trafford et le danger ne semblait pas vraiment se profiler lorsque Mikael Silvestre a récupéré le ballon à l'opposé de la surface, avec une forêt de défenseurs devant lui. Pourtant, le Français est parvenu à sortir un centre pour un Forlan inexplicablement laissé sans marquage, lequel a brillamment dévié une tête dans la lucarne hors de portée du gardien de Villa Peter Enckelman, mettant fin à neuf mois d'attente pour son premier but en Premier League.

Cette fois, Forlan a laissé éclater bien plus de joie, en retirant son maillot d'un geste vif dans ce qui allait devenir sa célébration fétiche. Ne sachant visiblement pas trop où canaliser son énergie, il a aussi couru vers les supporters de Villa dans le parcage visiteurs au lieu de se diriger vers le public local, une erreur compréhensible après 23 matches de Premier League sans but dans le jeu.

United a reçu Southampton la semaine suivante et, bien que Ferguson ait renvoyé Forlan sur le banc, il allait de nouveau avoir le dernier mot. Alors qu'il ne restait que cinq minutes à jouer et que le score était bloqué à 1-1, Juan Sebastian Veron a servi Forlan à environ 25 yards du but, et l'Uruguayen a pris deux touches pour se mettre en position avant de décocher une frappe imparable qui a fusé devant le gardien de Southampton Annti Niemi en un clin d'œil.

Ce fut un moment sublime qui a poussé un Forlan survolté par l'adrénaline à dévoiler de nouveau son torse nu, mais ce qui a suivi fut ridicule. Visiblement dérouté par les maillots à double couche de Nike pour United cette saison-là, il a eu du mal à remettre son maillot, et lorsque le jeu a repris, il s'est jeté à fond pour récupérer le ballon tout en le tenant dans ses mains.

« J'essayais de le remettre vite, mais parfois, quand on est pressé, les choses ont tendance à empirer, a déclaré Forlan lorsqu'on l'a interrogé sur l'incident. Je ne sais pas si je le referai. On verra quand cela arrivera. » Joueur émotionnel qui s'épanouissait à l'instinct, il n'allait pas tarder à se laisser de nouveau emporter.