Comment Diego Forlan est devenu un héros culte de Manchester United
Diego Forlan a été l’un des meilleurs attaquants de sa génération. Il a inscrit 155 buts lors de superbes passages à Villarreal et à l’Atletico Madrid, remportant le Soulier d’or européen en 2004-2005 puis en 2008-2009 après avoir décroché à deux reprises le trophée Pichichi de meilleur buteur de Liga.
L’Uruguay, de son côté, a atteint la quatrième place de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud en grande partie grâce à Forlan, qui a dompté le célèbre ballon Jabulani d’adidas, réputé imprévisible, en route vers un Soulier d’or partagé et le titre de meilleur joueur du tournoi. Un an plus tard, il a aidé la Celeste à décrocher son premier titre en Copa America depuis 16 ans, en inscrivant un doublé lors de leur victoire 3-0 en finale contre le Paraguay.
Avec ses longs cheveux blonds flottants, retenus par un fin bandeau élastique, Forlan incarnait aussi une esthétique footballistique classique des années 2000, ce qui faisait de lui une figure instantanément reconnaissable et culturellement iconique. Il était adoré des supporters partout où il passait, y compris à Manchester United, où il a passé deux ans et demi sous les ordres de Sir Alex Ferguson.
Forlan n’a jamais été prolifique à Old Trafford et est toujours resté dans l’ombre de l’impitoyable buteur néerlandais Ruud van Nistelrooy. En effet, il n’a marqué que 17 buts en 98 apparitions pour Manchester United, qui a finalement accepté une perte de 5 millions de livres sterling sur son investissement initial en le vendant à Villarreal. Mais Forlan reste un héros culte à United, car il comprenait les valeurs fondamentales du club aussi bien que n’importe laquelle des recrues étrangères plus fructueuses du club.
Montée en Argentine
Forlan voulait d’abord devenir joueur de tennis plutôt que de suivre l’exemple de son père, Pablo, qui a disputé les Coupes du monde 1966 et 1974 avec l’Uruguay, mais il s’est tourné vers le football à l’âge de 12 ans. Cette décision est née de son admiration pour la légende argentine Diego Maradona, qui a donné de son propre argent pour aider la famille à payer les frais médicaux après que la sœur de Forlan, Alejandro, a été impliquée dans un terrible accident de voiture qui a coûté la vie à son petit ami et l’a laissée paralysée.
Poussé par le désir d’apporter lui-même un soutien financier, Forlan est ensuite passé par les centres de formation de deux des plus grands clubs uruguayens, Penarol et Danubio, et, en 1995, il est parti en France pour un essai de sept mois à Nancy, mais ne s’est finalement pas vu proposer de contrat professionnel. Sans se décourager, Forlan, alors âgé de 16 ans, est retourné en Amérique du Sud et, avec l’aide d’un contact familial et du manager Jose Omar Pastoriza, il a intégré le centre de formation d’Independiente, l’un des clubs du « Big Five » argentin.
Forlan a fait ses débuts en équipe première à 18 ans en 1998, avant d’inscrire l’impressionnant total de 40 buts en 91 matches pour Independiente, s’imposant comme l’un des meilleurs jeunes attaquants ambidextres du continent. Il a de nouveau suscité l’intérêt de l’Europe et, en janvier 2002, le club de Premier League de Middlesbrough a conclu un accord de 6,9 millions de livres sterling pour le jeune prodige uruguayen.
United a toutefois doublé 'Boro à l’arrivée de Forlan en Angleterre, en proposant le même montant en un seul versement ainsi qu’un package salarial nettement plus élevé. Surtout, Ferguson est aussi intervenu personnellement pour faire changer Forlan d’avis.
« Middlesbrough a contacté mon agent, ils voulaient me voir avant United. Sir Alex Ferguson l’a appris. Un jour, j’ai reçu un appel alors que j’étais dans la salle de bains. Mon colocataire dormait sur le lit, donc je parlais doucement », a écrit Forlan dans sa chronique pour The National en 2015.
« Je comprenais l’anglais depuis mon plus jeune âge, mais je pouvais à peine comprendre l’homme au téléphone. Il parlait très vite avec un accent très prononcé. On m’avait appris l’anglais avec des gens qui avaient des accents très clairs. J’ai fait un gros effort pour comprendre et j’ai fini par saisir qu’il voulait que je joue pour lui. “Nous te voulons”, m’a-t-il dit. “Ce n’est pas seulement un intérêt, nous te voulons. Tu peux être un grand joueur pour nous. Attends-nous. Tu joueras pour Manchester United.” »
Début frustrant
Le recrutement d'un autre n°9 était une nécessité pour United après les départs de Teddy Sheringham et Andy Cole, et l'arrivée de Forlan a suscité beaucoup d'enthousiasme. Il a fait ses débuts la semaine suivante, en entrant pour les 15 dernières minutes d'un large succès 4-0 contre Bolton Wanderers en Premier League, et a immédiatement montré des choses prometteuses grâce à ses déplacements intelligents, son volume de course et sa vitesse, au point de recevoir l'approbation de Van Nistlerooy.
« Avec Diego, nous avons un joueur très jeune et talentueux, a déclaré Van Nistelrooy. Il n'est entré que pour les 15 dernières minutes, mais on a pu voir qu'il a énormément de potentiel. Il est très, très rapide, il est adroit des deux pieds et je pense qu'à 22 ans, il a un grand avenir. »
Van Nistelrooy a inscrit le dernier but au Reebok Stadium ce jour-là, après un triplé d'Ole Gunnar Solskjaer. Malgré les mots bienveillants de l'international néerlandais, Forlan allait rester derrière lui et Solskjaer dans la hiérarchie pendant tout son passage à United.
Forlan n'a connu sa première titularisation qu'au début du mois de mars, lorsqu'il a remplacé Solskjaer, blessé, lors d'un match contre Tottenham à Old Trafford. Manchester United s'est de nouveau imposé tranquillement 4-0, et Forlan a constamment pesé grâce à ses appels dans la profondeur, mais il a manqué plusieurs occasions flagrantes tout en affichant un manque de sang-froid inquiétant devant le but.
Il a terminé la saison 2001-2002 avec 18 apparitions, mais sans trouver une seule fois le chemin des filets. La saison a aussi été un échec total pour l'équipe de Ferguson, qui a chuté à la troisième place de Premier League, a été éliminée prématurément en FA Cup comme en League Cup, et a perdu contre un Bayer Leverkusen peu attendu à ce stade en demi-finales de la Ligue des champions.
Malgré tout, le travail infatigable de Forlan sans le ballon l'a rendu populaire auprès des supporters de United, et il a été appelé en sélection avec l'Uruguay pour la Coupe du monde 2002. L'Uruguay a subi une humiliante élimination dès la phase de groupes en Corée du Sud/Japon, mais Forlan a retrouvé un peu de confiance en inscrivant l'un des buts du tournoi contre le Sénégal, avec une superbe volée envoyée dans la lucarne opposée depuis les 20 mètres.
La percée tant attendue
Il n’y a toutefois pas eu d’effet immédiat après le retour de Forlan à Manchester, puisqu’il a continué à jouer un rôle de remplaçant au début de la saison 2002-2003. Il est sorti du banc en fin de match lors des six premiers matches de Premier League de United et lors des deux manches de leur victoire en qualifications de la Ligue des champions contre Zalaegerszeg. Après avoir atteint 26 apparitions sans marquer, il a été surnommé « Forlorn » par les médias britanniques.
La percée tant attendue est enfin arrivée lors de la 27e apparition de Forlan avec United, à domicile contre le Maccabi Haïfa lors de la première journée de la Ligue des champions. Le joueur de 23 ans est entré en jeu juste avant l’heure de jeu alors que Manchester United menait 4-1 et, comme toujours, il s’est montré très actif dans le dernier tiers du terrain, mais la réussite l’a encore fui lorsqu’il a expédié très au-dessus de la barre une énorme occasion après avoir été lancé par Van Nistelrooy.
Tout laissait penser qu’il s’agirait encore d’une soirée frustrante pour Forlan, jusqu’à ce que David Beckham obtienne un penalty à la 88e minute. L’ailier de United, capitaine ce soir-là, a d’abord pris le ballon pour le tirer, mais Forlan l’a supplié de lui laisser, ce que l’Anglais a accepté avec élégance, conscient de son désespoir.
« S’il vous plaît. S’il vous plaît. Toute personne ayant une once d’humanité dit “s’il vous plaît” en son nom », a lancé le commentateur de ITV Peter Drury pendant que Forlan attendait le coup de sifflet de l’arbitre et que la foule presque au complet d’Old Trafford retenait son souffle. Malgré une anxiété évidente dans son langage corporel, Forlan a pris le gardien à contre-pied et inscrit, d’un plat du pied net, le but qui a scellé une victoire 5-2.
Beckham et ses coéquipiers ont ensuite entouré Forlan, et tout le banc local a affiché de grands sourires de soulagement. « Si je l’avais tiré et marqué, j’aurais été détesté par 67 000 personnes », a déclaré Beckham après le match. « Il travaille tellement dur à l’entraînement et en match, et il méritait vraiment ce but. »
Ferguson a fait écho aux propos de son capitaine : « Les déplacements de Diego sont de très grande classe et il mérite son but. Même pendant la demi-heure qu’il a passée sur le terrain, il s’est créé une demi-douzaine d’occasions. Quand on fournit autant d’efforts, on doit obtenir quelque chose. J’espère qu’il va maintenant se libérer et en marquer beaucoup d’autres. Cela va le lancer, j’en suis sûr, il a fait un travail fantastique. »
Merveille torse nu
La réaction de Forlan est toutefois restée mesurée. Ce n'était qu'un simple point de départ pour l'international uruguayen après une période d'adaptation difficile, comme il l'a lui-même reconnu plus tard : « J'ai dû m'adapter à la Premiership et à une culture différente. En outre, il m'arrive parfois de ne pas jouer très longtemps et, dans ces cas-là, il est plus important de contrôler le ballon que de marquer davantage de buts. La pression est personnelle, mais je suis convaincu que les buts viendront. Il aurait été préférable de marquer ce but à l'issue d'un mouvement, mais il compte quand même. »
Il allait lui donner raison, ainsi qu'à Ferguson. Forlan n'a pas trouvé le chemin des filets lors des sept matches suivants de United, toutes compétitions confondues, mais il a honoré seulement sa deuxième titularisation de la saison en Premier League le 26 octobre, et a arraché un point vital pour son équipe contre Aston Villa.
Villa menait d'un but à l'entrée des 13 dernières minutes à Old Trafford et le danger ne semblait pas vraiment se profiler lorsque Mikael Silvestre a récupéré le ballon à l'opposé de la surface, avec une forêt de défenseurs devant lui. Pourtant, le Français est parvenu à sortir un centre pour un Forlan inexplicablement laissé sans marquage, lequel a brillamment dévié une tête dans la lucarne hors de portée du gardien de Villa Peter Enckelman, mettant fin à neuf mois d'attente pour son premier but en Premier League.
Cette fois, Forlan a laissé éclater bien plus de joie, en retirant son maillot d'un geste vif dans ce qui allait devenir sa célébration fétiche. Ne sachant visiblement pas trop où canaliser son énergie, il a aussi couru vers les supporters de Villa dans le parcage visiteurs au lieu de se diriger vers le public local, une erreur compréhensible après 23 matches de Premier League sans but dans le jeu.
United a reçu Southampton la semaine suivante et, bien que Ferguson ait renvoyé Forlan sur le banc, il allait de nouveau avoir le dernier mot. Alors qu'il ne restait que cinq minutes à jouer et que le score était bloqué à 1-1, Juan Sebastian Veron a servi Forlan à environ 25 yards du but, et l'Uruguayen a pris deux touches pour se mettre en position avant de décocher une frappe imparable qui a fusé devant le gardien de Southampton Annti Niemi en un clin d'œil.
Ce fut un moment sublime qui a poussé un Forlan survolté par l'adrénaline à dévoiler de nouveau son torse nu, mais ce qui a suivi fut ridicule. Visiblement dérouté par les maillots à double couche de Nike pour United cette saison-là, il a eu du mal à remettre son maillot, et lorsque le jeu a repris, il s'est jeté à fond pour récupérer le ballon tout en le tenant dans ses mains.
« J'essayais de le remettre vite, mais parfois, quand on est pressé, les choses ont tendance à empirer, a déclaré Forlan lorsqu'on l'a interrogé sur l'incident. Je ne sais pas si je le referai. On verra quand cela arrivera. » Joueur émotionnel qui s'épanouissait à l'instinct, il n'allait pas tarder à se laisser de nouveau emporter.
Faire pleurer Liverpool
Forlan a ensuite joué un rôle clé comme titulaire pour Manchester United lors d’une palpitante victoire 5-3 contre Newcastle, en offrant deux passes décisives à Van Nistelrooy, et il a conservé sa place dans le onze de Ferguson pour un déplacement à Liverpool huit jours plus tard. C’est ce samedi après-midi fatidique à Anfield qui a finalement défini son héritage avec Manchester United.
Les 60 premières minutes environ de la rencontre ont été brouillonnes, et on avait l’impression qu’il faudrait soit un éclair de génie individuel, soit une grosse erreur pour débloquer la situation. Ce fut finalement la deuxième option.
Jamie Carragher a remis de la tête un ballon mal dégagé à Jerzy Dudek pour ce qui aurait dû être une prise de balle facile, mais d’une manière ou d’une autre, le gardien de Liverpool l’a laissé filer entre ses jambes, et Forlan a réagi avec vivacité pour pousser le ballon dans le but vide. L’attaquant de Manchester United a commencé à enlever son maillot après être parti célébrer dans l’euphorie, avant de le redescendre dans un amusant élan de retenue à la dernière seconde.
Si ce but devait davantage à la chance qu’à autre chose, le deuxième de Forlan a été une démonstration éclatante de brillance technique. À peine trois minutes plus tard, Ryan Giggs a résisté à deux tacles et a glissé le ballon à Forlan à l’entrée de la surface, avant que celui-ci ne décoche une frappe foudroyante au premier poteau de Dudek. Oui, Dudek aurait dû faire mieux, mais l’exécution de Forlan a été parfaite.
Sami Hyypia a réduit l’écart pour Liverpool, mais Manchester United a tenu bon pour s’offrir une victoire mémorable, Fabian Barthez réalisant une parade stupéfiante en fin de match pour empêcher Dietmar Hamann de marquer. Le véritable sauveur, toutefois, c’était Forlan.
« Vous savez, la chose dont je me souviens, ce sont bien sûr les buts, à chaque fois que je les vois à la télévision, mais c’était après le match, quand Gary [Neville] est venu me voir et m’a dit : tu ne sais pas ce que tu as fait. On se souviendra de toi pendant des années », a déclaré Forlan en se remémorant ce match sur la chaîne média de Manchester United en 2022.
Comme on pouvait s’y attendre, les supporters de Manchester United ont créé un chant spécial pour Forlan sur l’air de la chanson de Dean Martin Volare. Les paroles « Diego, whoooah, Diego, whoooah, He came from Uruguay, and made the Scousers cry » sont devenues depuis un classique des tribunes, au point d’être encore chantées lors d’un match contre Sunderland en avril 2017, laissant alors l’entraîneur de Manchester United Jose Mourinho perplexe.
Forlan a ajouté : « Je savais que c’était quelque chose d’important mais, vous savez, je ne savais pas à ce moment-là, jusqu’à aujourd’hui, 20 ans plus tard, qu’ils chanteraient encore mon nom. C’est incroyable. » Il a aussi déclaré dans une interview accordée àGQ en 2019 : « J’ai des frissons à chaque fois que je l’entends. Je ne suis pas Ryan Giggs, Paul Scholes ou une autre légende de Manchester United, pas plus que je ne suis le seul joueur à avoir marqué à Anfield, donc c’est un privilège d’être ainsi remembered. J’avais si peu de minutes dans l’équipe que je n’avais même pas l’impression d’être un vrai footballeur jusqu’à ce match. »
Champion
Forlan a inscrit trois autres buts importants en décembre. Le premier est arrivé grâce à une finition pleine de sang-froid lors d'une victoire 2-0 contre Burnley au quatrième tour de la League Cup, et le deuxième est intervenu lors du quart de finale de United contre Chelsea, lorsqu'il a glissé le ballon entre les jambes de Carlo Cudicini pour inscrire l'unique but du match.
Manchester United a terminé le mois en beauté en battant Birmingham City 2-0 à Old Trafford, Forlan inscrivant le premier but des siens d'une reprise de volée puissante après une remise de la tête de Beckham dans la surface. Forlan n'a ensuite été titulaire que lors d'un seul autre match de Premier League cette saison-là, mais il a offert aux supporters un autre souvenir précieux lorsque Chelsea s'est présenté à Manchester pour un rendez-vous crucial dans la course au titre, le 18 janvier.
Arsenal comptait cinq points d'avance sur United en tête après avoir battu West Ham plus tôt dans la journée, et Chelsea se trouvait trois points plus loin à la troisième place. Chelsea a dominé la première période et semblait en bonne voie pour dépasser United au classement lorsque Eidur Gudjohnsen a ouvert le score à la 30e minute, mais une erreur de Cudicini avant la pause a changé la donne. Après avoir perdu l'appui, le gardien de Chelsea a mal relancé vers Beckham, qui a centré pour Scholes, auteur du but du 1-1.
United a haussé son niveau en seconde période, mais Cudicini aussi, Van Nistelrooy se voyant refuser ce qui semblait être un but tout fait lorsque l'Italien a miraculeusement détourné sa tête décroisée à côté du poteau. Chelsea a tenu bon jusqu'à la troisième minute du temps additionnel, quand Forlan est entré en scène.
Entré en jeu à la place de Van Nistlerooy, Forlan s'est faufilé entre les défenseurs centraux de Chelsea pour reprendre une délicieuse passe en profondeur de Veron et, d'un geste parfaitement dosé du pied gauche, a offert les trois points à l'équipe de Ferguson. Cette fois, Forlan n'a pas hésité une seule seconde avant d'enlever son maillot et de s'élancer sous le rugissement assourdissant du public d'Old Trafford.
« C'est pour ça qu'on le fait toujours entrer pour les 20 dernières minutes. Il est devenu un joueur vraiment important cette année avec des buts importants », a ensuite confié le manager de United aux journalistes. Le trophée de la Premier League est revenu à Old Trafford quatre mois plus tard, et Forlan était en plein coeur des scènes de liesse. Son bilan de six buts et deux passes décisives en 25 apparitions restait modeste, mais sachant qu'il n'avait débuté que sept de ces matches, Forlan avait remarquablement bien réussi à apporter une contribution aussi décisive.
Mis à l’écart
Ce n’était toutefois jamais la destinée de Forlan de devenir une superstar sur le long terme à United. Il a signé l’un des ratés du siècle lors d’un match amical de pré-saison en 2003-2004 contre la Juventus, en trouvant d’une manière incroyable le petit filet depuis l’intérieur des six mètres alors que le but lui tendait les bras, ce qui a donné le ton de sa dernière année décevante au club.
Ferguson s’est ensuite tourné vers un système avec un seul attaquant, qui a vu Van Nistelrooy projeter une ombre encore plus grande sur Forlan. Il y a tout de même eu quelques hauts qui ont rappelé son talent unique, dont une magnifique reprise de volée lors d’une victoire 3-0 contre les Rangers en Ligue des champions, le but de la victoire à Panathinaïkos pour envoyer United en phase à élimination directe, et un brillant doublé en sortie de banc lorsque United a écrasé Villa 4-0 en Premier League. Forlan a également ajouté une médaille de vainqueur de la FA Cup à son palmarès, en inscrivant un but au cours du parcours lors de la victoire 3-0 de United contre Northampton au quatrième tour.
Mais les bas ont été handicapants. Forlan a gâché bien plus d’occasions qu’il n’en a converties, ratant notamment un penalty lors de ce match contre Northampton, et n’a pas laissé son empreinte lors des rares occasions où Ferguson l’a titularisé. Il a été remplacé à la 57e minute après une prestation particulièrement poussive contre Leicester en avril, et a tenté de filer directement au tunnel dans une rare démonstration de colère.
Sa cause n’a pas été aidée par l’arrivée de Louis Saha à Old Trafford en janvier 2024, ni par le recrutement de Wayne Rooney en provenance d’Everton cet été-là. Forlan a joué 17 minutes lors du match d’ouverture de la saison 2024-2025 de United à Chelsea, mais a ignoré une demande de Ferguson de changer de crampons, et s’est attiré la colère du manager après avoir glissé alors qu’il filait seul au but dans la défaite 1-0.
« Ferguson voulait que je joue avec des crampons longs, les interchangeables qui conviennent aux terrains mouillés, mais je me sens plus à l’aise avec des courts, a révélé Forlan. J’ai accepté de changer mais je ne l’ai pas fait et j’ai gâché une occasion. Ensuite, j’ai couru au vestiaire pour changer de chaussures mais Ferguson m’a attrapé. Il a saisi les chaussures et les a jetées. C’était mon dernier match pour United. »
Un héritage durable
Forlan a quitté le Théâtre des rêves quelques jours plus tard avec l’étiquette de flop du mercato, en rejoignant Villarreal pour un montant réduit de 2 millions de livres sterling. Il n’y a toutefois pas eu d’animosité durable avec Ferguson, qui a livré dans son autobiographie un résumé réfléchi du passage de Forlan au club, admettant que la « singularité » de Van Nistelrooy avait joué contre l’Uruguayen.
« Ruud voulait être le finisseur numéro 1, c’était dans sa nature. Diego Forlan n’entrait pas du tout dans son radar, donc quand on les alignait ensemble, il n’y avait aucune alchimie. Diego était meilleur avec un partenaire », a déclaré Ferguson. « Mais il a marqué des buts inestimables. C’était un bon joueur et un superbe professionnel. »
À Villarreal, Forlan s’est épanoui parce qu’il a été propulsé dans le rôle principal. Cette place n’était tout simplement pas disponible pour lui à United, et il n’avait pas le profil pour être un super-remplaçant comme Solskjaer l’a été pendant une grande partie de sa carrière. L’analyse de Ferguson s’est aussi révélée juste à travers le duo meurtrier qu’il a formé avec Sergio Aguero à l’Atletico, ainsi que sa compréhension télépathique avec Luis Suarez et Edinson Cavani en sélection.
Les supporters de United n’ont pas vu le tout meilleur Forlan, mais ils sont quand même tombés amoureux de son esprit combatif. « Je me souviens de l’arrivée de Diego Forlan, et ça ne prenait pas vraiment pour lui. Si un joueur faisait des efforts, et Diego en faisait, on l’emmenait avec nous ; on essayait de l’aider », a déclaré l’ancien capitaine de United, Roy Keane, en 2023, selon le Daily Mirror.
Oui, il a fait pleurer Liverpool, mais l’incroyable détermination de Forlan a cimenté son statut de chouchou d’Old Trafford. Il a toujours tout donné pour le maillot, et c’est exactement ce type de caractère qui manque au club depuis l’ère post-Ferguson. En football, le romantisme doit se mesurer à la dévotion, pas aux chiffres, et celle de Forlan n’avait pas d’égale.