Comment convaincre l’Argentine de sa grandeur est devenu le combat le plus difficile de Lionel Messi

Le jour que tous les puristes du football redoutaient depuis si longtemps est enfin arrivé. Après 21 ans, un record en équipe nationale de 207 matches et 127 buts, Lionel Messi a officiellement pris sa retraite internationale avec l’Argentine.

« C’est une décision qui fait mal à mon âme, mais je sais que c’est le moment », a déclaré le joueur de 39 ans dans un communiqué émouvant. « Je peux dire avec certitude que j’ai toujours tout donné, pas seulement ces dernières années quand nous avons tout gagné, mais aussi avant, et j’ai toujours lutté et tout donné pour ce maillot, pour vous donner de la joie et vous rendre fiers d’être Argentins à travers le football. Je pars avec des souvenirs et des moments inoubliables. Je pars avec la satisfaction et la fierté d’avoir, avec mes coéquipiers, pu vous offrir des moments dont nous rêvions. Je vous aime ! Je remercie Dieu de m’avoir fait Argentin. »

Messi a également confirmé qu’il avait rédigé ce communiqué deux jours après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, et a expliqué que la mort de son père, Jorge, le 8 août, l’avait rendu « plus convaincu qu’avant ». Après la disparition de Jorge, Messi a admis avoir eu de « sérieux doutes » sur le fait de continuer « beaucoup plus longtemps », donc ce n’est pas une nouvelle inattendue, même si elle fait tout de même mal.

C’est la fin d’une carrière internationale vraiment hors du commun. Messi a mené l’Argentine, en tant que capitaine, au sacre en Coupe du monde en 2022, puis à deux titres consécutifs en Copa America en 2021 et 2024, se montrant ainsi à la hauteur de l’héritage de Diego Maradona. Beaucoup considéraient déjà Messi comme le plus grand footballeur de tous les temps avant le début de la décennie en raison de ses exploits surhumains à Barcelone, mais il a depuis aussi convaincu ses détracteurs les plus acharnés grâce à ses performances colossales sous le mythique maillot de l’Argentine.

De façon déroutante, une très grande partie d’entre eux venait de son propre pays. Les supporters argentins n’ont jamais totalement adopté Messi avant qu’il n’atteigne ses années de vétéran, et ils ont même failli le pousser à prendre sa retraite beaucoup plus tôt. Leur relation est finalement devenue symbiotique, mais les fidèles argentins ont été les derniers à le voir comme le génie inimitable qu’il avait toujours été.