Comment convaincre l’Argentine de sa grandeur est devenu le combat le plus difficile de Lionel Messi
Le jour que tous les puristes du football redoutaient depuis si longtemps est enfin arrivé. Après 21 ans, un record en équipe nationale de 207 matches et 127 buts, Lionel Messi a officiellement pris sa retraite internationale avec l’Argentine.
« C’est une décision qui fait mal à mon âme, mais je sais que c’est le moment », a déclaré le joueur de 39 ans dans un communiqué émouvant. « Je peux dire avec certitude que j’ai toujours tout donné, pas seulement ces dernières années quand nous avons tout gagné, mais aussi avant, et j’ai toujours lutté et tout donné pour ce maillot, pour vous donner de la joie et vous rendre fiers d’être Argentins à travers le football. Je pars avec des souvenirs et des moments inoubliables. Je pars avec la satisfaction et la fierté d’avoir, avec mes coéquipiers, pu vous offrir des moments dont nous rêvions. Je vous aime ! Je remercie Dieu de m’avoir fait Argentin. »
Messi a également confirmé qu’il avait rédigé ce communiqué deux jours après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, et a expliqué que la mort de son père, Jorge, le 8 août, l’avait rendu « plus convaincu qu’avant ». Après la disparition de Jorge, Messi a admis avoir eu de « sérieux doutes » sur le fait de continuer « beaucoup plus longtemps », donc ce n’est pas une nouvelle inattendue, même si elle fait tout de même mal.
C’est la fin d’une carrière internationale vraiment hors du commun. Messi a mené l’Argentine, en tant que capitaine, au sacre en Coupe du monde en 2022, puis à deux titres consécutifs en Copa America en 2021 et 2024, se montrant ainsi à la hauteur de l’héritage de Diego Maradona. Beaucoup considéraient déjà Messi comme le plus grand footballeur de tous les temps avant le début de la décennie en raison de ses exploits surhumains à Barcelone, mais il a depuis aussi convaincu ses détracteurs les plus acharnés grâce à ses performances colossales sous le mythique maillot de l’Argentine.
De façon déroutante, une très grande partie d’entre eux venait de son propre pays. Les supporters argentins n’ont jamais totalement adopté Messi avant qu’il n’atteigne ses années de vétéran, et ils ont même failli le pousser à prendre sa retraite beaucoup plus tôt. Leur relation est finalement devenue symbiotique, mais les fidèles argentins ont été les derniers à le voir comme le génie inimitable qu’il avait toujours été.
Face à Barcelone
Messi a fait ses débuts en sélection en 2005, à 18 ans à peine, lors d’un match amical contre la Hongrie, et a été expulsé de façon mémorable quelques instants après son entrée en jeu pour avoir touché un adversaire d’un coup de bras involontaire. Ce fut un faux départ extraordinaire, mais cela n’a en rien freiné l’ascension de Messi vers les sommets, puisqu’il est devenu l’année suivante, lors de la Coupe du monde en Allemagne, le plus jeune joueur à représenter l’Argentine et à marquer pour l’Albiceleste dans la compétition. Lors de la Copa America 2007, Messi a été désigné meilleur jeune du tournoi pour son rôle dans le parcours de l’Argentine jusqu’en finale, où elle s’est finalement inclinée 3-0 contre son grand rival, le Brésil.
Le premier goût du succès du petit attaquant avec l’Argentine est ensuite arrivé aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, mais seulement après une longue saga autour de sa participation. Le calendrier des Jeux entrait en conflit avec les tours préliminaires de la Ligue des champions de Barcelone, provoquant des tensions entre le club et l’Association du football argentin (AFA), qui ne se sont dissipées qu’après l’intervention du nouvel entraîneur du Camp Nou : un certain Pep Guardiola.
« Pep a été phénoménal avec moi parce que personne ne voulait que j’aille aux Jeux olympiques avec l’équipe nationale, mais moi, je voulais y aller. C’est lui qui m’a donné l’autorisation », a déclaré Messi. « Je me souviens que nous étions en pré-saison en Italie et qu’après un match amical contre la Fiorentina, il m’a pris à part et m’a dit : “Tu veux y aller, n’est-ce pas ?” J’ai dit oui. »
La passion de Messi pour son pays s’est vue dès le premier match, lorsqu’il a inscrit un superbe but lors d’une victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, en profitant d’un long ballon de Juan Roman Riquelme avant de déborder son défenseur et de conclure. Il a ensuite offert un autre moment de magie lors du quart de finale de l’Argentine contre les Pays-Bas, en concluant calmement à bout portant après avoir intercepté une passe mal ajustée et effacé deux défenseurs ainsi que le gardien néerlandais.
L’Albiceleste a finalement remporté cette rencontre 2-1 après prolongation et a pris une douce revanche sur le Brésil pour sa défaite en Copa l’année précédente avec un succès 3-0 dans le dernier carré, ce qui lui a permis de se hisser en finale contre le surprenant Nigeria. Messi a encore eu un impact décisif, se retournant intelligemment au milieu du terrain avant de lancer Angel Di Maria face au but, et l’ancien du Real Madrid a fait le reste avec un délicieux ballon piqué, qui s’est avéré suffisant pour offrir les médailles d’or à l’Argentine.
Messi a illuminé la compétition et le public argentin a montré une profonde reconnaissance pour sa décision d’aller à l’encontre des souhaits de ses employeurs au Barça afin de jouer un rôle majeur lors des Jeux. À cette époque, en Amérique du Sud, beaucoup étaient convaincus que Messi deviendrait l’héritier définitif de Maradona, mais la dynamique a radicalement changé au cours des huit années suivantes.
L’échec sous Maradona
En novembre de cette année-là, Messi et Maradona sont devenus joueur et sélectionneur. L’AFA s’est tournée vers l’icône de la Coupe du monde 1986 pour faire avancer la sélection après la démission de Carlos Bilardo, seulement deux mois après qu’il a publiquement critiqué Messi pour son attitude jugée trop individualiste à Barcelone.
Maradona a déclaré : « Parfois, Messi joue pour Messi. Il se sent tellement supérieur qu’il en oublie ses coéquipiers. » Messi a tenté d’apaiser la situation dans une interview accordée plus tard à La Gazzetta dello Sport, en assurant que « c’étaient des choses dites sous le coup du moment » et qu’il se sentait « apprécié » par Maradona. Mais le mal était fait : Maradona avait semé une graine de doute sur la mentalité de Messi dans l’esprit des supporters argentins.
Riquelme a transmis le maillot n°10 à Messi après sa retraite en mars suivant, et Maradona a bâti l’Argentine autour de la superstar du Barça, qui a remporté le premier de ses huit Ballons d’Or plus tard cette année-là, avant la Coupe du monde 2010. Messi était au sommet de ses premières grandes années quand le tournoi a débuté en Amérique du Sud, plein de confiance après une saison à 47 buts avec le Barça, mais la réussite l’a abandonné.
L’Argentine a remporté tous ses matches de groupe, en inscrivant sept buts et en n’en encaissant qu’un seul, avant de battre le Mexique 3-1 en huitièmes de finale, et Messi était au cœur de tout dans un rôle de faux neuf. Il a affiché une moyenne de six dribbles réussis par match et a constamment servi Gonzalo Higuain et Carlos Tevez avec une qualité de classe mondiale, remportant le titre d’homme du match après une prestation particulièrement éblouissante lors d’une victoire 2-0 contre la Grèce, qui l’a vu porter le brassard de capitaine de l’Argentine pour la première fois.
Cependant, les failles flagrantes du plan de jeu de Maradona ont été exposées par l’Allemagne en quarts de finale. L’Argentine a été complètement surclassée lors d’une humiliante défaite 4-0 qui a vu Messi bloqué très bas et sorti du match par le marquage adverse, pendant que l’Allemagne dominait la bataille du milieu de terrain.
Maradona a déployé de façon surprenante Nicolas Otamendi au poste d’arrière droit, et Lukas Podolski et Thomas Muller ont logiquement exploité son manque de vitesse, tandis que Javier Mascherano devait couvrir toute la largeur du terrain en tant que seul milieu défensif de l’Argentine. Ce fut un désastre qui a mis à nu l’expérience presque inexistante de Maradona comme entraîneur, et l’AFA s’est séparée de l’ancien attaquant adoré après l’élimination de l’équipe.
Et pourtant, malgré 16 occasions créées, 29 tirs tentés et quatre ballons envoyés sur les montants, c’est Messi qui a essuyé le plus gros des critiques pour l’échec de l’Argentine. Parce qu’il n’a pas marqué, certains supporters l’ont vu comme une cible facile, allant jusqu’à le surnommer « El Catalan », sous-entendant que sa loyauté appartenait à Barcelone plutôt qu’à l’Argentine, et ont avancé le fait qu’il ne chantait pas l’hymne national avant les matches comme preuve de son détachement sur la scène internationale. Tout cela était profondément injuste, mais la situation n’allait faire qu’empirer.
« Détruit » à domicile
Messi n'a pas non plus inscrit le moindre but lors de la Copa America 2011. L'Argentine, pays hôte du tournoi, est passée complètement à côté dès le départ sous les ordres du nouveau sélectionneur Sergio Batista, en concédant d'abord un match nul 1-1 contre la Bolivie avant d'enchaîner avec un triste 0-0 face à la Colombie. Messi et ses coéquipiers ont été sifflés à leur sortie du terrain après ce dernier match, au stade Estanislao López de Santa Fe.
Fait révélateur, avant le coup d'envoi, le speaker du stade avait conclu la présentation de l'équipe d'Argentine en disant : « Avec le numéro 10, le meilleur du monde, Lionel Messi. Et avec le numéro 11, le joueur du peuple, Carlos Tevez. » Peu importait le talent de Messi, il n'avait pas encore gagné l'adhésion de son peuple.
Le joueur formé à La Masia a été le grand artisan de la victoire 3-0 de l'Argentine contre le Costa Rica lors de son dernier match de groupe, en délivrant deux passes décisives, mais cela a vite été oublié. L'équipe de Batista a été tenue en échec 1-1 après prolongation par l'Uruguay en quarts de finale, avant de finalement s'incliner 5-4 aux tirs au but. Messi a tout donné, en offrant à Higuain le but de l'égalisation grâce à un centre superbe et en transformant son tir au but lors de la séance ; il n'a simplement pas pu masquer la fragilité collective de l'Argentine.
Pour les habitants du pays, il s'agissait désormais d'une crise ouverte et, une fois encore, Messi était le principal bouc émissaire. Cela l'a affecté, comme l'a révélé l'ancien gardien de l'Argentine et de Getafe Oscar Ustari, absent du tournoi en raison d'une blessure, après avoir rendu visite au groupe au centre d'entraînement d'Ezeiza pour réconforter l'équipe.
« Je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu, détruit », a confié Ustari à Mundo Deportivo. « Remettre Messi en cause est scandaleux, les choses peuvent marcher ou non pour vous, mais je peux vous dire que je l'ai vu pleurer comme un bébé à cause de ce qui se passait en équipe nationale. »
« Beaucoup de colère »
Alejandro Sabella a pris les rênes de la sélection peu après la Copa America, et a immédiatement relancé Messi en le nommant nouveau capitaine permanent de l’Argentine. La légende du Barça a inscrit 23 buts lors de ses 25 premières apparitions avec le brassard, dont 12 en 2012, ce qui lui a permis d’égaler le record de Gabriel Batistuta du plus grand nombre de buts sur une seule année civile avec l’Argentine, avec comme prestation phare un triplé sensationnel lors d’une victoire 4-3 en amical contre le Brésil.
Sabella a repositionné Messi, le faisant passer d’un poste excentré à un rôle libre de meneur de jeu derrière Higuain et Sergio Aguero, lui permettant d’orchestrer et de conclure les attaques à sa guise, tout en mettant en place un système agressif de contre-attaque qui a fait de l’Argentine une équipe redoutable à l’approche de la Coupe du monde 2014 au Brésil.
Messi a commencé le tournoi comme un homme possédé, inscrivant quatre des six buts de l’Argentine en phase de groupes, et délivrant la passe décisive pour le but victorieux de Di Maria en prolongation contre la Suisse en huitièmes de finale. Il a aussi été l’homme-clé lors des victoires contre la Belgique et les Pays-Bas, alors que l’Argentine atteignait sa première finale de Coupe du monde depuis 1990, avant de buter sur l’Allemagne de Joachim Low.
L’Allemagne a remporté le trophée grâce à un but victorieux de Mario Gotze en prolongation, laissant Messi anéanti. Il a reçu comme lot de consolation le Ballon d’or du meilleur joueur du tournoi, mais ce choix n’a pas fait l’unanimité parce qu’il n’a pas marqué pendant la phase à élimination directe, au point que Maradona lui-même a publiquement remis la décision en question.
« Ce n’est pas normal quand quelqu’un gagne quelque chose qu’il n’aurait pas dû gagner juste à cause d’un plan marketing », a-t-il déclaré. C’était une accusation scandaleuse qui ne sonnait pas juste. Même si Muller, James Rodriguez ou Arjen Robben auraient eux aussi mérité cette récompense, Messi était un lauréat légitime, car il a porté l’Argentine grâce à sa créativité à couper le souffle.
Trop d’attention a été portée à sa performance décevante en finale, et à son incapacité à convertir une occasion en or au début de la seconde période. Messi était inconsolable, comme il l’a confié à Diario AS : « À l’heure actuelle, je me fiche de tout. Je voulais offrir la Coupe du monde à l’Argentine pour tout le peuple. Nous avons atteint la finale, alors que d’autres Argentins n’ont pas dépassé les quarts de finale. Mais nous sommes déçus de ne pas avoir gagné ce match. Il y a beaucoup de colère. »
Point de rupture
Messi a rebondi de façon spectaculaire en club, remportant son deuxième triplé Liga, Ligue des champions et Coupe du Roi avec Barcelone. Membre d’un trio offensif irrésistible aux côtés de Luis Suarez et Neymar, Messi a cumulé 86 buts et passes décisives toutes compétitions confondues, poussant l’entraîneur du Barça de l’époque, Luis Enrique, à affirmer que l’Argentin était « d’une autre dimension ».
Ces exploits stupéfiants ont toutefois exposé Messi aux critiques lors de la Copa America 2015. Il a mené l’Argentine vers une nouvelle finale, mais le Chili a créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire pour remporter le trophée après une séance de tirs au but, et même si Messi a reçu un autre titre de meilleur joueur du tournoi, il n’a marqué qu’une seule fois en six matches.
Maradona était là pour remuer le couteau dans la plaie une nouvelle fois. « Il est logique qu’il ait été critiqué, c’est facile à expliquer », a-t-il déclaré à Ole. « Nous avons le meilleur joueur du monde, qui va marquer quatre buts contre la Real Sociedad, puis il vient ici et ne touche pas le ballon. On se dit alors : “Bon sang, tu es Argentin ou Suédois ?” »
Messi a aussi été interpellé par son propre grand-père, Antonio Cuccitini, qui a déclaré à Radio Casilda : « Une partie de lui était là. Mais sur les trois derniers matches, il a été mauvais. Il était paresseux. » Lui et l’Argentine, alors dirigés par Gerardo « Tata » Martino, ont toutefois eu l’occasion d’une rédemption presque immédiate un an plus tard, puisque la Copa America a de nouveau été organisée à titre exceptionnel en dehors du cycle habituel de quatre ans, afin de célébrer le 100e anniversaire de la CONMEBOL et la création du tournoi en 1916.
Maradona ne faisait pourtant pas partie de ceux qui attendaient une issue différente. « C’est une très bonne personne, mais il n’a pas de personnalité », a déclaré Maradona quelques jours seulement avant le coup d’envoi au Chili. « Il n’a pas le caractère pour être un leader. » Malgré de nouvelles paroles inutilement dures de la part de son idole de longue date, l’Argentine a atteint sa troisième finale en autant d’années en remportant chacun de ses cinq premiers matches, dont une démonstration 4-0 contre les États-Unis en demi-finale, lors de laquelle Messi a trouvé le chemin des filets sur un stupéfiant coup franc de 27 mètres pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection.
Ce but n’était qu’un des cinq inscrits par Messi durant le tournoi, mais les hommes de Martino ont de nouveau cédé face au Chili, pays hôte de la compétition, en finale. Comme en 2015, l’Argentine et le Chili ont fait match nul 0-0 après 120 minutes, et La Roja l’a emporté aux tirs au but. Cette fois, en revanche, Messi a manqué sa tentative en tant que premier tireur de l’Argentine lors de la séance, envoyant le ballon largement au-dessus de la barre transversale.
Le capitaine a fondu en larmes de façon incontrôlable au coup de sifflet final, dans des scènes difficiles à regarder. Il avait atteint son point de rupture, et une annonce fracassante a suivi. « Pour moi, l’équipe nationale, c’est fini. J’ai fait tout ce que je pouvais. Ça fait mal de ne pas être champion », a déclaré Messi à un groupe de journalistes. « Je pense que c’est mieux pour tout le monde. »
Campagne nationale
Quelque chose d’encore plus inattendu s’est toutefois produit ensuite. Au cours des six semaines qui ont suivi, la réalité de la vie sans Messi a frappé le public argentin.
L’Argentine n’avait pas une équipe remplie de superstars. Au-delà d’Aguero et de Di Maria, le groupe manquait cruellement de flair, et sortir Messi de l’équation faisait naître la vision d’un avenir sombre.
Son annonce a aussi permis de mesurer tout ce que l’Argentine avait accompli en si peu de temps. Elle est passée tout près d’une troisième couronne en Coupe du monde et a disputé deux finales consécutives de Copa America, en passant de longues périodes en tête du classement mondial de la FIFA en 2015 et 2016. Elle a été tout près de retrouver la grandeur de l’ère 1978-1990, et c’est Messi qui a porté l’équipe jusqu’à ces sommets grisants.
À mesure que l’anxiété grandissait, une campagne nationale pour faire changer Messi d’avis a vu le jour. Le président argentin de l’époque, Mauricio Macri, a personnellement appelé Messi. Le maire de Buenos Aires a dévoilé une statue de l’attaquant de Barcelone dans la ville. Des panneaux de signalisation numériques à travers le réseau de métro et dans les rues ont été modifiés pour afficher le message : « No te vayas, Lio » (« Ne pars pas, Leo »). Des milliers de supporters ont afflué vers le monument de l’Obelisco, dans la ville, pour scander leur désir du retour de Messi sous une pluie battante.
Ce fut un mouvement qui a rassemblé tout le pays. Messi a aussi reçu une lettre d’un jeune talent du centre de formation de River Plate âgé de 15 ans, nommé Enzo Fernandez. Le jeune joueur, qui est depuis devenu un élément important de l’histoire de Messi, l’a supplié de reconsidérer sa décision, tout en exprimant sa colère face aux attentes « ridicules » qui avaient été placées sur ses épaules.
Fernandez avait parfaitement raison. Messi avait aussi été irrespecté et abattu par ceux qui refusaient aveuglément de reconnaître son dévouement et son incroyable régularité. Edgardo Bauza a remplacé Martino au poste de sélectionneur en août, et s’est envolé pour rencontrer Messi à Barcelone en personne afin de lui faire comprendre qu’il voulait qu’il reste le visage de l’équipe nationale et que le prochain chapitre de son aventure avec l’Argentine pouvait être bien plus lumineux.
Pas de résurgence immédiate
Au final, Bauza n’a pas eu besoin d’être particulièrement persuasif, car Messi avait déjà commencé à douter. Il est revenu sur sa retraite après cette rencontre, déclarant dans un communiqué publié par La Nacion : « Je vois qu’il y a beaucoup de problèmes dans le football argentin et je n’ai pas l’intention d’en créer un de plus. Je ne veux causer aucun tort, j’ai toujours essayé de faire exactement l’inverse, d’aider autant que je le peux.
« Nous devons régler beaucoup de choses dans le football argentin, mais je préfère le faire de l’intérieur plutôt que de critiquer de l’extérieur. Beaucoup de choses m’ont traversé l’esprit le jour de la dernière finale et j’ai sérieusement pensé à partir, mais j’aime trop ce pays et ce maillot. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui voulaient que je continue à jouer avec l’Argentine, et j’espère que nous pourrons bientôt leur donner de quoi se réjouir. »
Messi a finalement ressenti l’amour qu’il avait toujours mérité de la part des supporters argentins. Cependant, son retour n’a pas immédiatement apporté le succès qu’ils espéraient tant. Bauza a été limogé en avril 2017 après n’avoir obtenu que trois victoires en huit matches de qualification pour la Coupe du monde. Jorge Sampaoli est arrivé pour redresser la barre, mais l’équipe manquait toujours d’une identité claire, et elle ne se serait peut-être pas qualifiée pour Russie 2018 sans une performance miraculeuse de Messi contre l’Équateur, le natif de Rosario inscrivant les trois buts d’une victoire tendue 3-1.
Les comparaisons avec Maradona ont également continué à poursuivre Messi. À l’approche de la Coupe du monde 2018, l’ancien attaquant de l’Argentine Gabriel Batistuta a expliqué pourquoi il ne placerait jamais Messi dans la même estime. Il a déclaré au Corriere dello Sport : « Diego était le plus grand de tous. Il représente un Argentin à bien des égards, pas seulement dans le football. Il a un charisme. Il a un talent rare et de la fantaisie. Messi, même si techniquement il est pareil ou supérieur, il n’a pas plus de charisme que Maradona n’en avait. Diego pouvait faire vivre tout le stade. »
L’Argentine a été affreusement mauvaise en Russie, ne se sortant de la phase de groupes qu’avec difficulté après un match nul 1-1 contre l’Islande, une lourde défaite 3-0 contre la Croatie, et elle s’est ensuite inclinée 4-3 contre la France en huitièmes de finale. Messi a délivré deux passes décisives contre la France, et a marqué un but magnifique lors de l’unique victoire de l’Argentine dans le tournoi contre le Nigeria, mais il a globalement semblé en manque de repères, son ancien coéquipier en sélection Pablo Zabaleta déclarant à BBC Sport : « Voir Leo avoir l’air si stressé et malheureux pendant cette Coupe du monde était vraiment inquiétant. C’est mon ami et j’ai eu énormément de peine pour lui. Il est très inhabituel de le voir comme ça, mais c’était le signe de ce qui se passait dans sa tête. Il y a une énorme pression sur lui parce que les gens attendent trop de lui. »
La transformation commence
Naturellement, Maradona s’est lui aussi senti obligé de réagir au dernier chapitre frustrant du parcours de Messi avec l’Argentine. « Il ne faut plus diviniser Messi », a-t-il déclaré à Fox Sports en octobre de cette année-là. « C’est Messi quand il joue pour Barcelone. Messi est Messi quand il porte ce maillot, et c’est un autre Messi avec l’Argentine. C’est un grand joueur, mais ce n’est pas un leader. Ça ne sert à rien d’essayer de faire d’un homme qui va 20 fois aux toilettes avant un match un leader. »
Maradona a fait marche arrière quelques jours plus tard, qualifiant de nouveau Messi de « meilleur au monde » et affirmant que « l’amitié que j’ai avec Lionel est bien plus grande que tout ce que vous [journalistes] pouvez écrire », ce qui constituait une tentative d’excuses bien faible. Le « Golden Boy » de l’Albiceleste est mort en 2020 et n’a donc jamais eu à ravaler ses paroles initiales. Mais Messi lui a donné tort.
Sampaoli a été limogé sans ménagement après la Coupe du monde 2018 au milieu de informations faisant état d’une révolte dans le vestiaire, et son adjoint, Lionel Scaloni, a pris la relève, d’abord à titre intérimaire. La nomination de Scaloni a suscité quelques réserves, car il n’avait encore jamais travaillé comme entraîneur principal et l’équipe avait besoin d’un sérieux électrochoc.
Mais Scaloni allait rapidement faire taire les sceptiques et nouer des liens profonds avec les joueurs, ce qui a conduit à une transformation sans précédent. Pleinement conscient de son importance, il a consacré davantage de temps à Messi, appelant immédiatement le capitaine de l’Argentine pour lui exposer ses plans. Il a aussi eu l’intelligence d’intégrer Pablo Aimar à l’appel, sachant que l’ancien milieu de River et de Valence était l’idole de jeunesse de Messi.
Alors que les sélectionneurs précédents semblaient exiger que Messi fasse tout pour l’Argentine, Scaloni a mis en place un cadre qui lui a permis d’économiser son énergie. Il a opté pour un bloc médian compact plutôt qu’un pressing à haute intensité, et a adapté le système en fonction de l’adversaire.
Cette approche flexible a fait de l’Argentine une véritable équipe. Scaloni n’a pas réussi à aller au bout lors de son premier tournoi, la Copa América 2019, mais l’Argentine a terminé troisième, et les signes positifs étaient largement suffisants pour convaincre l’AFA de lui offrir un contrat permanent à l’automne.
Briser le blocage mental
Tout a changé pour Messi lors de la Copa America 2021 au Brésil. L'Argentine a foncé vers son premier grand trophée en 28 ans, Messi terminant co-meilleur buteur avec quatre réalisations et délivrant plus de passes décisives que n'importe quel autre joueur (cinq). Il a également remporté une part du prix du meilleur joueur aux côtés de Neymar, malheureux d'être du côté des vaincus après une performance finale envoûtante avec le Brésil.
C'est à ce moment-là que Messi, et l'équipe d'Argentine dans son ensemble, ont franchi la barrière psychologique. « J'ai la tranquillité d'esprit d'avoir réalisé le rêve qui m'a été refusé tant de fois », a-t-il déclaré plus tard dans une interview accordée à ESPN. « C'était comme un rêve, un moment spectaculaire.
Messi s'est aussi exprimé franchement sur le bruit extérieur qui avait empoisonné sa carrière avec l'Argentine jusque-là. « Une partie des médias nous traitait de ratés, en disant que nous ne ressentions pas la [responsabilité] de porter le maillot, que nous ne devrions pas être en équipe nationale », a-t-il dit.
« Nous avons essayé d'être champions auparavant, nous étions les premiers à le vouloir. Il est très difficile de gagner une Coupe du monde ou une Copa America. À l'époque, ils ne valorisaient pas ce que nous faisions, ils insistaient seulement sur le fait que nous n'avions pas atteint l'objectif. L'important, c'est de se sentir satisfait d'avoir tout donné... heureusement, la dernière fois [la finale] a été différente. »
L'Argentine a continué sur sa lancée avec une campagne de qualification à la Coupe du monde menée sans difficulté, validant sa place pour Qatar 2022 avec cinq matches d'avance, et elle a démantelé l'Italie, vainqueur de l'Euro 2020, lors de la Finalissima à Wembley, avec Messi et Di Maria tous deux déchaînés.
Son incroyable série de 36 matches sans défaite a pris fin lors du premier match de la Coupe du monde avec une sensationnelle défaite 2-1 contre l'Arabie saoudite, mais cette nouvelle version améliorée de l'Argentine était armée pour gérer les revers et, plus crucial encore, le pays s'est rallié derrière elle au lieu de lui tomber dessus. Ce qui a suivi a transformé Messi et ses partenaires en immortels.
Sortir de l’ombre de Maradona
À 34 ans, Messi ne pouvait tout simplement plus enchaîner les efforts comme avant. Mais ce n’était pas un problème, car des joueurs comme Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister et Enzo Fernandez ont tous doublé leur volume de course au milieu de terrain pour permettre à Messi de faire la différence au moment où cela comptait le plus.
Il était tout simplement impossible d’arrêter Messi dans ces moments-là ; de son but victorieux de loin contre le Mexique à ses passes décisives dignes des meilleures du siècle face aux Pays-Bas et à la Croatie, il a régalé les supporters avec un récital lors de chacun des cinq matches de l’Argentine après la défaite contre l’Arabie saoudite. Il a toutefois gardé le meilleur pour la finale, en inscrivant un doublé dans un haletant match nul 3-3 contre la France après prolongation, puis en transformant un penalty crucial lors de la séance de tirs au but remportée 4-2 par l’Argentine.
Messi a reçu son deuxième Ballon d’or, une récompense méritée pour ses 10 contributions décisives, et a mis fin une bonne fois pour toutes au débat sur le GOAT. Il a complété le football.
Le changement notable dans son attitude aperçu lors de la Copa America s’est aussi prolongé au Qatar. Auparavant renfermé, Messi est devenu un coéquipier plus sociable, ainsi qu’un impressionnant moteur de motivation avant les plus grands matches de l’Argentine. Le reste du vestiaire le vénérait et était prêt à partir au combat en son nom.
Ce nouvel état d’esprit du « nous contre le monde entier » s’est aussi transmis aux tribunes. Il n’y avait plus lieu de s’interroger sur l’investissement émotionnel de Messi ou sur sa volonté de se battre. Maradona est toujours considéré par beaucoup de ceux qui ont vécu ses plus grandes années comme le seul véritable « Dieu » de l’Argentine, mais Messi était sorti de son ombre pour toujours.
Son statut parmi les enfants chéris de l’Argentine a encore grandi après la défense réussie du titre en Copa America par l’équipe en 2024, puis leur parcours palpitant jusqu’en finale de la Coupe du monde cet été. Messi a fêté ses 39 ans en Amérique du Nord, mais il a tout de même inscrit huit buts et délivré quatre autres passes décisives, et c’est lui qui aurait dû recevoir son troisième Ballon d’or devant le lauréat final, Rodri.
L’Argentine s’est déshonorée avec une horrible démonstration d’anti-football lors de sa défaite 1-0 en finale contre l’Espagne, et Messi n’est jamais entré dans son match. Ce fut une triste manière de tirer sa révérence en sélection, mais les souvenirs de lui mettant l’Angleterre en pièces en demi-finales, de son triplé contre l’Algérie et de son but spécial contre l’Égypte dureront bien plus longtemps.
« Maintenant, je serai simplement l’un des vôtres »
Convaincre les supporters argentins de sa grandeur a été le combat le plus difficile de Messi. Mais la manière dont il y est parvenu, ainsi que le lien inconditionnel qu’il a tissé avec eux au bout du compte, lui auront apporté autant de satisfaction que n’importe lequel des trophées qu’il a remportés.
« Merci pour tout l’amour reçu au cours des 20 dernières années », a ajouté Messi dans son message de retraite. « Vous allez énormément me manquer depuis le terrain. Désormais, je serai simplement l’un des vôtres, toujours à encourager et soutenir depuis le bord du terrain. » Il sera toujours l’un des leurs.
Une période de deuil va désormais être observée à travers toute l’Argentine alors que le pays tente de digérer la perte de sa figure de proue moderne. Son absence touchera les jeunes comme les plus âgés, comme l’a rapporté The Guardian, qui a relayé une réaction particulièrement poignante d’un supporter argentin de 86 ans : « Tu m’as offert les plus grandes joies de ma vie. Tu seras dans mon cœur jusqu’au jour de ma mort. »
Les supporters de l’Argentine seront désormais les plus grands admirateurs de Messi à distance, alors qu’il terminera ses jours de joueur en MLS avec l’Inter Miami. Il a été fascinant de voir leur relation évoluer, et c’est un privilège d’avoir pu être témoin si longtemps de la magie inégalée de Messi sous le maillot argentin.
« Merci pour absolument tout », a déclaré Leandro Paredes en réponse à l’annonce de Messi. « Tu es et tu seras toujours le plus grand de tous les temps. » Il serait difficile de trouver qui que ce soit, où que ce soit dans le monde, qui ne partage pas ce sentiment, surtout en Argentine.