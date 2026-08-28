La comparaison qui revient sans cesse au sujet de Madjo est celle avec Lukaku, ancien attaquant de Chelsea et de l’Inter, mais s’y attarder rendrait un mauvais service à l’éventail de talents du jeune joueur.

« Son profil est similaire », admet le directeur de la fédération luxembourgeoise, Cardoni. « Mais, même si nous gardons les pieds sur terre, Brian a un profil plus complet [que Lukaku], parce qu’il est bon dans les petits espaces, vraiment très bon sur le plan du jeu de position. Il est aussi bon dans les appels en profondeur, et il peut également distiller le ballon des deux pieds. Sa marge de progression est énorme. »

Ce raffinement technique est peut-être dû à la décision de Cardoni de le forcer à jouer au milieu de terrain axial.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait réellement apprécié ce passage au milieu en U14, Madjo a ri. « Pas vraiment, mais bon... Je devais me préparer à jouer contre des joueurs seniors de la même taille que moi. À ce niveau, on ne peut pas seulement compter sur sa force naturelle. Il faut avoir d’autres atouts. »

Cela l’a aidé à devenir un attaquant complet. Au lieu de courir après les buts, Madjo tire une grande fierté de ses déplacements sans ballon et de son pressing.

« D’abord, dos au but, je me concentre sur les déviations, mais aussi sur le fait de jouer vers l’avant », a-t-il expliqué au sujet de ses points forts. « J’essaie d’avoir de la vision et de l’intelligence de jeu. Je préfère faire un bon match sans marquer que marquer et perdre le ballon tout le temps. L’équipe passe avant tout. »

Sa capacité à conserver le ballon a laissé une impression durable à la légende luxembourgeoise et ancien attaquant de Metz Nico Braun, qui a été stupéfait à l’arrivée de l’adolescent en France.

« J’ai vu des images, je l’ai vu protéger le ballon, j’ai vu son contrôle de balle, qu’il réalise comme personne d’autre à Metz, a déclaré Braun. J’ai vu à quel point il faut se lever tôt pour lui prendre ce ballon, et je ne peux rien imaginer d’autre que ceci : il va avoir une grande carrière ! »

Si Madjo assume les comparaisons avec Lukaku en regardant fréquemment des clips du Belge avant les matches, il a modelé son jeu sur d’autres. Il explique analyser les déplacements de Brian Brobbey, Robert Lewandowski et Karim Benzema, cherchant constamment à ajouter de nouvelles dimensions à un jeu qui terrorise déjà les défenseurs seniors.