Brian Madjo : le précoce attaquant d’Aston Villa qui calque son jeu sur Karim Benzema et Robert Lewandowski
Sept mois après avoir signé à Aston Villa, Brian Madjo a enfin fait ses débuts officiels. Un différend avec la FIFA avait rendu inéligible le joueur de 17 ans recruté en janvier pour le reste de la saison dernière, mais il a reçu le feu vert durant l'été.
Et quelle scène pour cela. Alors que Villa, tenant de la Ligue Europa, était mené par le Paris Saint-Germain, vainqueur des deux dernières Ligues des champions, en Supercoupe de l'UEFA, Madjo s'est révélé au grand public.
L'attaquant a représenté une menace constante durant toute la première période. Il a manqué trois belles occasions, frôlant à deux reprises le cadre de la tête tout en bousculant les défenseurs du PSG. Puis, juste avant la pause, il a remporté son duel physique avec Willian Pacho pour reprendre un centre au second poteau et égaliser.
Un très beau but pour un adolescent, qui plus est contre l'équipe la plus forte d'Europe ! Est-ce le signe de ce qui attend ce joueur aux trois sélections avec le Luxembourg, qui veut désormais jouer pour l'Angleterre ? GOAL se penche sur ce joueur autrefois comparé à Romelu Lukaku.
Comment cela a commencé
Né à Enfield, à Londres, Madjo a atteint la Premier League en passant par le Luxembourg, où il s’était installé avec sa famille durant son enfance. C’est là que ses qualités naturelles se sont d’abord révélées, même si sa progression fulgurante a créé un dilemme pour les entraîneurs locaux.
Dès le début de son adolescence, l’étoile montante dominait déjà physiquement ses pairs. Craignant que son avantage athlétique ne l’empêche de se développer dans des secteurs clés de son jeu, Manuel Cardoni, directeur technique de la Fédération luxembourgeoise de football, est intervenu pour suggérer aux entraîneurs de retirer Madjo de la ligne d’attaque et de le faire jouer au milieu de terrain à la place.
Entouré d’adversaires dans l’entrejeu, Madjo ne pouvait pas simplement les dominer par sa puissance, mais devait réfléchir à ses options, apprendre à contrôler le ballon des deux pieds et améliorer sa qualité de passe.
Ce changement a eu un effet considérable. Repérant sa combinaison de puissance et de technique raffinée, le club français de Metz l’a recruté en 2023, accélérant rapidement sa progression.
À 15 ans, face à des joueurs ayant jusqu’à quatre ans de plus que lui, Madjo a survolé le championnat de France U19 avec 13 buts en 26 matches lors de la saison 2024-2025.
« Il était au-dessus de [tout le monde] en U19 », s’est souvenu l’entraîneur de Metz, Stephane Le Mignan. « Il a un corps en avance pour son âge, donc il est capable de répondre aux exigences physiques. »
Son ascension a été si impressionnante que l’équipe nationale du Luxembourg a refusé d’attendre qu’il soit testé en Ligue 1. En mars 2025, seulement deux mois après avoir fêté son 16e anniversaire, Madjo a enfilé le maillot du Luxembourg pour ses débuts chez les A lors d’un match amical contre la Suède.
Malgré cela, alors qu’il tenait déjà tête à des défenseurs internationaux seniors, il a encore dû attendre cinq mois avant sa première apparition professionnelle avec Metz.
Comment ça se passe
Madjo a fait ses débuts en Ligue 1 en août dernier, en étant titularisé lors des matches contre Strasbourg et Lyon. Pour éviter que sa progression ne stagne, Metz a réparti son temps de jeu entre l'équipe première et son équipe réserve en Championnat National 3, où il a affiché son sens du but en inscrivant un doublé contre Neuilly-sur-Marne en novembre.
Seules trois autres brèves apparitions en Ligue 1 ont suivi, mais ses performances avec les équipes de jeunes avaient rendu son potentiel évident aux yeux des recruteurs à travers l'Europe. Metz n'a pas pu le retenir. Aston Villa est passé à l'action avec une offre de 12 millions d'euros et il a accepté de s'installer à Birmingham.
Bien que Madjo soit né en Angleterre, Villa a été empêché de l'enregistrer en raison des règlements de la FIFA interdisant le transfert international des moins de 18 ans. Comme Madjo avait déjà représenté l'équipe nationale du Luxembourg, la FIFA a considéré qu'il s'agissait d'un transfert international. L'adolescent n'a pas été autorisé à représenter le club avant son 18e anniversaire, en janvier 2027.
Coincé dans l'incertitude, l'attaquant s'est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa frustration. Il a republié une story Instagram de lui-même avec une légende succincte et désespérée : « free my dawg ».
Refusant d'attendre, Villa a saisi le Tribunal arbitral du sport. En juillet, le club a fait appel de la décision, et le mois suivant, le TAS a statué en sa faveur, autorisant Madjo à jouer quelques jours seulement avant ses débuts fracassants en Supercoupe de l'UEFA.
Les plus grandes forces
La comparaison qui revient sans cesse au sujet de Madjo est celle avec Lukaku, ancien attaquant de Chelsea et de l’Inter, mais s’y attarder rendrait un mauvais service à l’éventail de talents du jeune joueur.
« Son profil est similaire », admet le directeur de la fédération luxembourgeoise, Cardoni. « Mais, même si nous gardons les pieds sur terre, Brian a un profil plus complet [que Lukaku], parce qu’il est bon dans les petits espaces, vraiment très bon sur le plan du jeu de position. Il est aussi bon dans les appels en profondeur, et il peut également distiller le ballon des deux pieds. Sa marge de progression est énorme. »
Ce raffinement technique est peut-être dû à la décision de Cardoni de le forcer à jouer au milieu de terrain axial.
Lorsqu’on lui a demandé s’il avait réellement apprécié ce passage au milieu en U14, Madjo a ri. « Pas vraiment, mais bon... Je devais me préparer à jouer contre des joueurs seniors de la même taille que moi. À ce niveau, on ne peut pas seulement compter sur sa force naturelle. Il faut avoir d’autres atouts. »
Cela l’a aidé à devenir un attaquant complet. Au lieu de courir après les buts, Madjo tire une grande fierté de ses déplacements sans ballon et de son pressing.
« D’abord, dos au but, je me concentre sur les déviations, mais aussi sur le fait de jouer vers l’avant », a-t-il expliqué au sujet de ses points forts. « J’essaie d’avoir de la vision et de l’intelligence de jeu. Je préfère faire un bon match sans marquer que marquer et perdre le ballon tout le temps. L’équipe passe avant tout. »
Sa capacité à conserver le ballon a laissé une impression durable à la légende luxembourgeoise et ancien attaquant de Metz Nico Braun, qui a été stupéfait à l’arrivée de l’adolescent en France.
« J’ai vu des images, je l’ai vu protéger le ballon, j’ai vu son contrôle de balle, qu’il réalise comme personne d’autre à Metz, a déclaré Braun. J’ai vu à quel point il faut se lever tôt pour lui prendre ce ballon, et je ne peux rien imaginer d’autre que ceci : il va avoir une grande carrière ! »
Si Madjo assume les comparaisons avec Lukaku en regardant fréquemment des clips du Belge avant les matches, il a modelé son jeu sur d’autres. Il explique analyser les déplacements de Brian Brobbey, Robert Lewandowski et Karim Benzema, cherchant constamment à ajouter de nouvelles dimensions à un jeu qui terrorise déjà les défenseurs seniors.
Une marge de progression
Le natif de Londres sait que son talent brut ne lui offre aucune garantie de devenir une star de Premier League avec Aston Villa. Interrogé sur ses faiblesses, l’adolescent a déclaré : « Ma technique, que j’essaie d’améliorer, mon pied gauche aussi, mais aussi ma mobilité pour être plus agile »,
S’il a désigné son pied gauche comme l’un des principaux secteurs à améliorer, c’est pourtant ce pied « faible » qu’il a utilisé pour tromper d’une frappe puissante le gardien du PSG Matvey Safonov en Supercoupe de l’UEFA.
Madjo a consacré des heures supplémentaires avec des préparateurs physiques pour améliorer sa mobilité malgré les défis posés par son mètre 93. Compte tenu de sa conduite de balle en espace réduit et de sa capacité à décrocher, gagner en agilité lui permettrait de déstabiliser encore davantage les défenseurs et de devenir une menace plus importante.
Quelle suite ?
Malgré ses exploits à Salzbourg, les supporters d’Aston Villa devront attendre encore un peu avant de le voir fouler les pelouses de Premier League. Dans un coup dur frustrant sur le plan des blessures pour l’effectif d’Unai Emery, il a été déclaré forfait pour le début de la campagne nationale, possiblement jusqu’en septembre.
Les supporters attendront son retour avec impatience. Ses débuts en Supercoupe de l’UEFA ont parfaitement résumé sa puissance, sa persévérance et son sens de la finition.
S’il y a eu des signes d’inexpérience, avec des contrôles trop longs, des têtes hors cadre et le ballon perdu qui a permis à Khvicha Kvaratskhelia de créer l’ouverture du score du PSG, les points positifs ont été largement suffisants.
Son but a fait de lui le plus jeune buteur de l’histoire de la Supercoupe de l’UEFA à seulement 17 ans et 212 jours, une manière phénoménale de débuter sa carrière.
Après la défaite 2-1 contre les hommes de Luis Enrique, l’entraîneur de Villa, Emery, a couvert Madjo d’éloges en déclarant : « L’expérience que [Madjo et George Hemmings] tireront d’une soirée comme celle-ci sera très importante. Ils ont montré qu’ils apprennent vite et qu’ils travaillent dur. »
Après avoir grandi au Luxembourg et représenté, fait remarquable, cette nation enclavée au niveau international senior, le prodige a désormais changé d’allégeance pour le pays de sa naissance et évolue actuellement avec l’Angleterre U17.
Pour l’instant, il faut attendre avec anxiété que sa blessure guérisse avant qu’Emery puisse enfin lancer ce grand espoir anglais face aux défenses de Premier League.