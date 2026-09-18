Arthur Dias : le joyau adolescent passé du statut d’attaquant indésirable à celui de plus grand espoir défensif du Brésil
Peu de joueurs connaissent une transformation aussi spectaculaire, passant du statut d’attaquant en disgrâce, proche d’un départ, à celui de l’un des jeunes défenseurs centraux les plus convoités du football sud-américain. Et pourtant, c’est exactement l’histoire d’Arthur Dias, le phénomène de 19 ans de l’Athletico Paranaense qui fait actuellement sensation au Brésil.
Avec 49 matches en équipe première à son actif, ce défenseur puissant a déjà été appelé avec l’équipe première du Brésil, et sa progression fulgurante a aussi attiré l’attention de clubs européens. Tottenham a été suffisamment impressionné pour formuler une offre de transfert cet été, mais s’est heurté à un refus, l’Athletico souhaitant continuer à faire grandir son jeune défenseur en pleine éclosion.
Alors, comment un ancien avant-centre est-il devenu le cœur de la défense de l’Athletico et a-t-il attiré l’attention du sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti ?
Là où tout a commencé
En grandissant à Campo Grande, Dias a commencé à jouer au futsal dès son enfance, où sa présence physique et son talent brut l’ont rapidement distingué des autres joueurs de sa catégorie d’âge.
« Il était très spécial. Chez les moins de 11 ans, c’était déjà une star ; il attirait l’attention, surtout en raison de son physique. Il était très grand pour son âge », s’est souvenu l’entraîneur Sergio Pavao dans un entretien accordé à Fatimanews.
La carrure imposante de Dias et son flair naturel l’ont vu dominer les catégories de jeunes locales en tant qu’attaquant lors de sa transition vers les terrains en herbe. Le recruteur local Murilo a été témoin de ses prestations dominantes chez les jeunes.
« Il a marqué beaucoup de buts dans les championnats régionaux, aussi bien en futsal qu’en football », a déclaré Murilo. « Il sortait toujours du lot, en jouant dans une catégorie supérieure. Il a toujours été grand, costaud, habile, et il avait beaucoup de personnalité sur le terrain. »
En 2022, à l’âge de 15 ans, Dias a quitté Campo Grande pour rejoindre le centre de formation de l’Athletico Paranaense et a signé son premier contrat professionnel un an plus tard. Arrivé comme avant-centre, il a d’abord eu du mal à s’imposer dans le dernier tiers lors des matches de jeunes, et à un moment donné, le staff du club était prêt à se séparer de lui.
Sa carrière a été sauvée par l’entraîneur Rodrigo Bellao, désormais à Botafogo, qui a décelé un potentiel défensif chez cet attaquant au physique imposant.
« À un moment, il figurait sur une liste de transferts du club, et c’est moi qui ai empêché qu’il soit libéré parce que j’ai commencé à voir en lui un potentiel différent, un grand potentiel pour devenir défenseur », a expliqué Bellao. « Parce qu’il était très fort, il lui manquait certaines qualités comme attaquant, et beaucoup de gens au club voulaient l’envoyer ailleurs. »
Il a déclaré à UmDois Esportes : « C’était drôle. Ce n’était pas une décision prise d’un seul coup, cela s’est fait au fil du processus. Il avait des difficultés comme attaquant, et je fais beaucoup de travail en un-contre-un, où tout le monde attaque et défend. Arthur était meilleur au marquage qu’en tant qu’attaquant. Il a beaucoup de force. »
La transition s’est faite progressivement, Bellao le faisant passer d’avant-centre à ailier, puis au milieu de terrain, au poste de latéral et enfin à celui de défenseur central. L’idée a d’abord été accueillie avec résistance par le jeune joueur et son entourage, mais l’intervention de l’entraîneur a changé le cours de sa carrière.
« Il m’a appelé pour discuter et m’a dit : “Écoute, Bellao, je ne veux pas jouer défenseur central. Ma mère pense que je ne devrais pas jouer là, mon agent non plus, mes amis pensent que je ne suis pas un défenseur central” », a ajouté Bellao.
« Ensuite, j’ai dit : “Allez, j’ai 18 ans d’expérience. Tu veux dire que ta mère, ton agent, tes amis comprennent mieux le football ?” Il a beaucoup ri et, au cours de cette conversation, je lui ai dit que je le voyais bientôt signer un contrat professionnel et atteindre l’équipe nationale. Quand je lui parlais de cela, c’était drôle de voir comment il est passé du mécontentement au sourire. »
Gros coup dur
Ce choix s’est avéré payant. À 17 ans, Dias s’entraînait déjà avec l’équipe première de l’Athletico et a officiellement obtenu une place permanente parmi les professionnels seniors l’année suivante. Il semblait parfaitement à l’aise aux côtés des joueurs plus expérimentés, au point de convaincre l’entraîneur Odair Hellmann de lui offrir ses débuts chez les seniors en seconde période du match de Serie B contre America Mineiro.
Ce fut une expérience d’apprentissage difficile pour le joyau du centre de formation, puisqu’il a concédé un penalty pour une poussette sur l’attaquant Willian Bigode dans les dernières secondes du temps additionnel. Même si le gardien Santos a repoussé le penalty pour permettre à l’Athletico de prendre un point, Dias a été submergé par l’instant et a ensuite fondu en larmes.
« Après le match, j’étais très bouleversé. Je n’ai pas pleuré, mais au retour, après un entraînement, je n’ai pas pu le supporter. Je me suis assis sur le terrain et j’ai commencé à beaucoup pleurer », a raconté le jeune joueur à Globo. « Et puis Papito [Hellmann] m’a parlé, il m’a aidé. Il m’a dit que ce serait difficile, mais qu’il croyait en mon potentiel. Je lui ai fait confiance ainsi qu’à mes coéquipiers, et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu pendant cette période difficile. »
Hellmann a défendu le jeune joueur après cette erreur et l’a encouragé à y voir une opportunité de grandir en tant que joueur.
« De l’extérieur, on dit : “Faites-le sortir, débarrassez-vous de lui, écartez-le.” Mais toute décision prise par un entraîneur a des conséquences, a-t-il déclaré. « Ce qui s’est passé avec Arthur, c’est qu’il s’agit d’un jeune joueur prometteur qui commence à s’entraîner avec l’équipe professionnelle, montre de belles qualités, une opportunité se présente pendant le match, et il commet une erreur. Une erreur anormale. Si l’on regarde les matches après cela, je n’ai vu aucun joueur pousser un autre dans la surface comme Arthur l’a fait à ce moment-là.
« J’ai touché un point sensible à ce moment-là, après le match. Quand nous sommes rentrés, il y a eu un épisode où Arthur, après l’entraînement, était assis dans un coin, seul et en train de pleurer. J’étais dehors, j’ai laissé tout le monde rentrer chez soi.
« J’ai traversé le terrain, je suis allé lui parler et je lui ai dit : “Tu dois pleurer. Il est important de te débarrasser de cette tristesse et de cette colère que tu ressens. Mais parfois, Dieu met certains contretemps sur notre route pour que nous puissions regarder en arrière et dire que nous n’étions pas sur la bonne voie. Tu dois prendre ce malheur comme une opportunité de grandir. Tu peux être sûr que personne ici ne te traitera comme un criminel, le pire joueur du monde ou coupable de quoi que ce soit. Tu es un joueur prometteur, issu du club, et je vais t’accompagner. Le groupe ne te traitera pas comme un joueur irrécupérable, mais tu dois savoir que tu as commis une erreur et t’améliorer en tant qu’athlète.” Cela fait partie du jeu. »
Ce soutien et ces paroles pleines de sagesse ont aidé Dias à retrouver sa confiance, et il a rebondi jusqu’à devenir un pilier du Brésil des moins de 20 ans, menant son pays au sacre lors du Championnat d’Amérique du Sud U20.
Comment ça se passe
La transition de Dias vers le football senior a été remarquable. D’abord intégré au onze de départ pour pallier des blessures, il n’a pas mis longtemps à s’imposer comme un titulaire régulier. Il a ensuite disputé 17 matches la saison dernière, alors qu’Athletico a obtenu sa promotion en Serie A, et son importance n’a fait que grandir depuis, avec déjà 25 apparitions dans l’élite jusqu’à présent en 2026.
Ses anciens instincts offensifs transparaissent encore lorsqu’il se projette vers l’avant, et il a même inscrit son premier but chez les seniors lors du récent match nul 3-3 contre Coritiba, en maîtrisant le ballon d’un fantastique premier contrôle alors qu’il retombait dans la surface à la suite d’un corner, avant de conclure avec sang-froid pour donner l’avantage 2-0 à son équipe.
L’ascension fulgurante de Dias a suscité de l’intérêt dans le monde entier, Tottenham ayant envoyé des recruteurs pour l’observer en avril. Ses performances les ont convaincus de formuler une offre formelle d’environ 21 millions d’euros, mais elle a été rejetée. Avec encore plus de deux ans restants sur son contrat et une clause libératoire de 60 M€, le Furacao tient à le voir poursuivre son développement à Curitiba.
Sa progression a franchi un nouveau cap lorsque le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, a convoqué Dias avec la Seleçao pour des matches amicaux internationaux contre l’Australie et l’Inde. Son expérience avec l’équipe première lui permettra d’apprendre aux côtés de défenseurs de classe mondiale comme le capitaine du Paris Saint-Germain Marquinhos et la star d’Arsenal Gabriel Magalhaes, tout en l’obligeant à se mesurer à l’entraînement à des joueurs comme l’attaquant en feu de Barcelone Raphinha et l’ailier du Real Madrid Vinicius Jr.
Les plus grandes forces
Le parcours mixte de Dias, ancien attaquant et joueur de futsal, lui confère un profil unique de défenseur central moderne. Doté d’une puissance physique exceptionnelle et d’un excellent jeu aérien, il est très difficile pour ses adversaires de le dépasser dans les duels individuels.
Ses tacles sont décisifs lorsqu’il se jette sur ses adversaires, que ce soit en taclant glissé ou dans les duels à l’épaule, et sa lecture du jeu lui permet d’intercepter proprement les actions. Sa sérénité et sa technique dans la relance sont tout aussi impressionnantes, mettant à profit, dans une autre zone du terrain, les qualités qu’il a développées en tant qu’attaquant.
Comme l’a souligné Bellao : « Pour moi, il incarne l’esprit de l’Athletico, il représente tout ce que l’Athletico attend d’un défenseur, parce qu’il est très bon défensivement, très fort. Son jeu aérien est de tout premier ordre. Ses tacles sont cruciaux. Et il a beaucoup de qualité dans la relance, quelque chose qu’il a hérité de son époque en tant qu’attaquant. »
Une marge de progression
À 19 ans, Dias continue d’affiner sa lecture tactique et se fait parfois surprendre dans des matches de Serie A au rythme élevé. Évoluer face à des attaquants expérimentés du plus haut niveau signifie que la moindre baisse de concentration peut être exploitée, tandis que sa propension à se jeter au sol peut lui causer quelques problèmes s’il se rate dans son intervention.
Son contretemps lors de ses débuts, avec ce penalty concédé, a montré que la gestion de l’intensité émotionnelle dans les moments à forte pression est un domaine qu’il continuera de peaufiner, mais le fait qu’il ait déjà purgé deux suspensions pour accumulation de cartons jaunes en Serie A cette saison, avec un total de 10 avertissements en 50 matches chez les seniors, suggère qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir.
Maintenir de la régularité en club sera son principal objectif pour le reste de la saison, mais les prochains matches amicaux du Brésil offriront un tout autre type de test aux côtés de stars internationales déjà établies.
Le prochain... Thiago Silva ?
Après s’être adapté sans accroc en passant d’attaquant à défenseur central, Dias présente de nombreux points communs avec les défenseurs modernes capables de relancer proprement, apportant à l’arrière-garde une qualité technique de niveau milieu de terrain et attaque.
Il voue une admiration à l’ancien héros de Chelsea, de l’AC Milan et du PSG Thiago Silva, décrivant une récente rencontre avec lui comme « le jour le plus heureux de ma vie ». Comme la légende brésilienne, Dias possède la force physique et le courage nécessaires pour briller au plus haut niveau.
Et maintenant ?
Passé, en l’espace de seulement quatre ans, du statut d’attaquant tout proche d’être libéré par son équipe de jeunes à celui de joueur appelé avec le Brésil d’Ancelotti, l’adolescent a traversé une période mouvementée et connu une ascension fulgurante.
La priorité immédiate sera désormais de représenter le Brésil lors des matches amicaux et de faire suffisamment forte impression pour que Dias reste dans les plans d’Ancelotti à l’approche de la Copa America 2028.
Au niveau des clubs, Athletico va devoir se battre pour conserver son pilier défensif. Avec près de 50 apparitions en équipe première à son actif et une cote en hausse, davantage de prétendants européens viendront se renseigner sur Dias s’il poursuit sur cette trajectoire. La prochaine fois, Athletico ne pourra peut-être pas les repousser.