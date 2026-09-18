En grandissant à Campo Grande, Dias a commencé à jouer au futsal dès son enfance, où sa présence physique et son talent brut l’ont rapidement distingué des autres joueurs de sa catégorie d’âge.

« Il était très spécial. Chez les moins de 11 ans, c’était déjà une star ; il attirait l’attention, surtout en raison de son physique. Il était très grand pour son âge », s’est souvenu l’entraîneur Sergio Pavao dans un entretien accordé à Fatimanews.

La carrure imposante de Dias et son flair naturel l’ont vu dominer les catégories de jeunes locales en tant qu’attaquant lors de sa transition vers les terrains en herbe. Le recruteur local Murilo a été témoin de ses prestations dominantes chez les jeunes.

« Il a marqué beaucoup de buts dans les championnats régionaux, aussi bien en futsal qu’en football », a déclaré Murilo. « Il sortait toujours du lot, en jouant dans une catégorie supérieure. Il a toujours été grand, costaud, habile, et il avait beaucoup de personnalité sur le terrain. »

En 2022, à l’âge de 15 ans, Dias a quitté Campo Grande pour rejoindre le centre de formation de l’Athletico Paranaense et a signé son premier contrat professionnel un an plus tard. Arrivé comme avant-centre, il a d’abord eu du mal à s’imposer dans le dernier tiers lors des matches de jeunes, et à un moment donné, le staff du club était prêt à se séparer de lui.

Sa carrière a été sauvée par l’entraîneur Rodrigo Bellao, désormais à Botafogo, qui a décelé un potentiel défensif chez cet attaquant au physique imposant.

« À un moment, il figurait sur une liste de transferts du club, et c’est moi qui ai empêché qu’il soit libéré parce que j’ai commencé à voir en lui un potentiel différent, un grand potentiel pour devenir défenseur », a expliqué Bellao. « Parce qu’il était très fort, il lui manquait certaines qualités comme attaquant, et beaucoup de gens au club voulaient l’envoyer ailleurs. »

Il a déclaré à UmDois Esportes : « C’était drôle. Ce n’était pas une décision prise d’un seul coup, cela s’est fait au fil du processus. Il avait des difficultés comme attaquant, et je fais beaucoup de travail en un-contre-un, où tout le monde attaque et défend. Arthur était meilleur au marquage qu’en tant qu’attaquant. Il a beaucoup de force. »

La transition s’est faite progressivement, Bellao le faisant passer d’avant-centre à ailier, puis au milieu de terrain, au poste de latéral et enfin à celui de défenseur central. L’idée a d’abord été accueillie avec résistance par le jeune joueur et son entourage, mais l’intervention de l’entraîneur a changé le cours de sa carrière.

« Il m’a appelé pour discuter et m’a dit : “Écoute, Bellao, je ne veux pas jouer défenseur central. Ma mère pense que je ne devrais pas jouer là, mon agent non plus, mes amis pensent que je ne suis pas un défenseur central” », a ajouté Bellao.

« Ensuite, j’ai dit : “Allez, j’ai 18 ans d’expérience. Tu veux dire que ta mère, ton agent, tes amis comprennent mieux le football ?” Il a beaucoup ri et, au cours de cette conversation, je lui ai dit que je le voyais bientôt signer un contrat professionnel et atteindre l’équipe nationale. Quand je lui parlais de cela, c’était drôle de voir comment il est passé du mécontentement au sourire. »