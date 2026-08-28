La campagne de Coupe du monde de Malik Tillman restera dans les mémoires. Après une saison étrange au Bayer Leverkusen, marquée par la pression, le changement et des performances insuffisantes, Tillman a été le milieu de terrain le plus complet des États-Unis, qui ont remporté un deuxième match à élimination directe de Coupe du monde dans l’histoire moderne. Le milieu a été un élément clé de pratiquement tout ce qu’ont fait les États-Unis, et une véritable force motrice pour une équipe qui avait besoin d’énergie.

Maintenant, pourtant, la situation paraît un peu étrange. Leverkusen a un nouvel entraîneur, Carles Martínez Novell, et les attentes seront élevées. Le Bayern Munich est favori pour remporter la Bundesliga. Derrière lui, toutefois, la lutte semble ouverte pour les trois autres places en Ligue des champions. Et même si Tillman n’a pas fermé la porte à ce qui serait un départ surprise du club, toute contribution de sa part cette saison pèsera lourd pour ramener l’historique club allemand dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Mais il n’est pas le seul Américain à avoir un rôle à jouer ce week-end. Comme d’habitude, plusieurs joueurs de l’USMNT sont dispersés à travers le continent. Antonee Robinson doit retrouver un peu de forme après une prestation chaotique contre Chelsea. Brenden Aaronson, une fois encore, ferait bien de se montrer décisif sur un but. Et puis, il y a le cas intrigant de Ricardo Pepi, qui continue de marquer malgré les rumeurs l’envoyant loin du PSV.

Sans plus attendre, voici ce qu’il faut surveiller alors que GOAL se penche sur les principales histoires concernant les Américains à l’étranger ce week-end.