Américains à l’étranger : Brenden Aaronson peut-il franchir un nouveau cap avec Leeds ?
La campagne de Coupe du monde de Malik Tillman restera dans les mémoires. Après une saison étrange au Bayer Leverkusen, marquée par la pression, le changement et des performances insuffisantes, Tillman a été le milieu de terrain le plus complet des États-Unis, qui ont remporté un deuxième match à élimination directe de Coupe du monde dans l’histoire moderne. Le milieu a été un élément clé de pratiquement tout ce qu’ont fait les États-Unis, et une véritable force motrice pour une équipe qui avait besoin d’énergie.
Maintenant, pourtant, la situation paraît un peu étrange. Leverkusen a un nouvel entraîneur, Carles Martínez Novell, et les attentes seront élevées. Le Bayern Munich est favori pour remporter la Bundesliga. Derrière lui, toutefois, la lutte semble ouverte pour les trois autres places en Ligue des champions. Et même si Tillman n’a pas fermé la porte à ce qui serait un départ surprise du club, toute contribution de sa part cette saison pèsera lourd pour ramener l’historique club allemand dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Mais il n’est pas le seul Américain à avoir un rôle à jouer ce week-end. Comme d’habitude, plusieurs joueurs de l’USMNT sont dispersés à travers le continent. Antonee Robinson doit retrouver un peu de forme après une prestation chaotique contre Chelsea. Brenden Aaronson, une fois encore, ferait bien de se montrer décisif sur un but. Et puis, il y a le cas intrigant de Ricardo Pepi, qui continue de marquer malgré les rumeurs l’envoyant loin du PSV.
Sans plus attendre, voici ce qu’il faut surveiller alors que GOAL se penche sur les principales histoires concernant les Américains à l’étranger ce week-end.
Aaronson peut-il franchir un nouveau cap ?
Aaronson est un joueur intrigant. Il fait beaucoup d’efforts, déborde d’énergie et progresse sans cesse dans la création. Mais il y a ce sentiment qu’il devrait peut-être offrir un peu plus, qu’il devrait faire mieux que ses statistiques en carrière de 33 buts et 31 passes décisives en 268 matches de championnat.
Il a pourtant gagné la confiance de l’entraîneur Daniel Farke après avoir traversé son lot de moments délicats à Leeds. Cette saison, du moins, il semble parti pour être un titulaire à part entière dans ce système. Sa première apparition de la saison a été convaincante, avec une prestation propre et pleine d’allant sur l’aile gauche lors d’une victoire 1-0 contre Nottingham Forest. Il n’a pas créé d’occasion, mais ses sept contributions défensives, ses 14 sprints effectués et ses six ballons récupérés étaient tout à fait dans ses standards.
Comme toujours, la question sera celle de sa qualité offensive. Harry Wilson a été un recrutement solide pour Leeds sur le côté droit, et devrait alléger une partie du fardeau d’Aaronson, qui a des limites dans la création. Mais l’équipe aurait bien besoin d’un peu plus d’étincelle dans le dernier tiers, surtout face à une équipe de Brentford disciplinée dimanche après-midi.
Tillman a une chance de faire ses preuves
NOTE : Tillman a joué 65 minutes lors de la défaite 3-2 de Leverkusen contre Elversberg
Tillman a réalisé une excellente Coupe du monde. Mauricio Pochettino a fait ce que deux entraîneurs du Bayer Leverkusen n’avaient jamais réussi, en réinventant le meneur de jeu américain en numéro 8. Fini le jeu de numéro 10 technique et soyeux que l’Américain montrait au PSV. On a vu ici un Tillman repensé comme une machine au pressing et à la progression du ballon. Bien sûr, les gestes de classe étaient toujours là, notamment grâce à deux coups francs assez remarquables qui entreront dans l’histoire de l’USMNT.
Mais le football de club sera étrange cette année. Le Leverkusen actuel est remarquablement différent de celui que Tillman a rejoint il y a 12 mois. À l’époque, c’était une équipe de Ligue des champions, encore peut-être portée par l’euphorie d’avoir mis fin à l’emprise du Bayern Munich sur la Bundesliga en 2024. Cette version est diminuée, plombée par une campagne terne qui l’a vue se contenter de la seule Ligue Europa. Tillman y a été inefficace, avec seulement six buts et une passe décisive toutes compétitions confondues pour le géant allemand.
Ici, il doit donc inverser la tendance. Le nouvel entraîneur Carles Martínez Novell est un choix intéressant, après avoir fait beaucoup avec peu de moyens à Toulouse pendant quatre ans. C’est un entraîneur en pleine ascension, le bon choix pour un club comme celui-ci. Il pratique aussi un football progressif, et Tillman devrait plutôt bien s’y intégrer, soit comme un numéro 8 à la Poch, soit comme un numéro 10 à l’ancienne. Quoi qu’il en soit, il y a de la place pour Tillman ici, et un match contre Elversberg, novice en Bundesliga, pourrait être le cadre idéal pour y parvenir.
L’heure est venue pour Jedi de se montrer à la hauteur
Les débuts d'Alvaro Arbeloa sur le banc de Fulham ont été chaotiques. Fulham dispose de beaucoup de talent offensif, ainsi que de plusieurs jeunes joueurs à vocation créative. Arbeloa, l'homme qui n'a pas su gérer tactiquement les ego dans le vestiaire du Real Madrid, a peut-être trouvé l'endroit idéal. Qu'importe cette défaite 3-2 contre Chelsea, Fulham a affiché un visage séduisant, et même très plaisant à regarder.
Robinson a clairement participé à cet effort. Son intégration tactique ici est intéressante. Arbeloa veut un chaos contrôlé dans le dernier tiers. Il veut aussi que ses latéraux soient aussi ambitieux que possible. Cela convient parfaitement à Robinson, dont la marque de fabrique a toujours été sa capacité à se projeter vers l'avant et à apporter de la créativité. Un exemple ? Il a réalisé plus de passes cassant les lignes que l'ailier gauche de Fulham, Cesar Palacios, ce soir-là. Le problème, bien sûr, c'est que Fulham n'a pas gagné. Et Cole Palmer a fait vivre un calvaire à Robinson pendant une bonne partie de la soirée. Palmer a livré une masterclass. Robinson n'a jamais vraiment réussi à l'approcher.
Il a besoin d'un match de rebond, au moins sur le plan défensif. Et voilà désormais Sunderland, qui se trouve lui aussi dans une situation étrange. Sunderland s'est, de façon assez improbable, qualifié pour l'Europe l'an dernier et devra gérer les organismes avant ce qui s'annonce comme une exigeante campagne de Ligue Europa. Tout cela ressemble fortement à une équipe prenable.
Pepi, Dest espèrent continuer à gagner
La campagne de Pepi en Coupe du monde ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu. Avant le tournoi, il semblait être en concurrence ouverte avec Folarin Balogun pour une place de titulaire. Le bilan final, avec zéro but et zéro passe décisive en environ 200 minutes, a été extrêmement décevant pour un joueur qui semblait promis à un tournoi de la révélation.
Plus largement, Pepi a vécu quelques mois étranges. En janvier, il aurait été tout proche de rejoindre une équipe de Premier League. Puis, après une fracture au bras, il a recommencé à empiler les buts avec le PSV, peut-être toutefois en quête d’un nouveau palier à atteindre. Un transfert ne s’est pas concrétisé cet été non plus et, malgré des buts lors de ses deux derniers matches, Pepi semble faire du surplace.
Bien sûr, cela n’a pas vraiment d’importance pour le PSV. Pepi est leur homme fort, et ils ont besoin de ses buts. En effet, le club a un titre à défendre et une campagne de Ligue des champions à gérer. Mais avant tout cela, il y a la réception d’Utrecht. S’il continue sur sa lancée en championnat, où il a inscrit deux buts en trois apparitions, cela pourrait encore être une saison à retenir.