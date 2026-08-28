5 remplaçants possibles pour Mika Godts : qui l’Ajax doit-il recruter ?
Avec Viktor Tsygankov, l’Ajax a opté sur le côté droit pour un autre type d’ailier. L’Ukrainien gaucher se distingue surtout par sa capacité à créer des occasions, à combiner et à trouver ses coéquipiers dans des positions dangereuses. Afin de disposer de plusieurs armes, l’Ajax recherche sur l’autre aile un profil complémentaire : un spécialiste du un-contre-un, rapide, capable d’apporter de la largeur et de la profondeur. Avec Edvardsen, Ouazane et Gloukh, l’Ajax dispose déjà de plusieurs options pour le côté gauche, mais il lui manque encore un joueur avec ce profil spécifique.
À partir de ces critères, le rédacteur invité Peer Berwers a cherché pour Voetbalzone cinq joueurs susceptibles de correspondre à ce profil. Il met d’abord en avant trois joueurs capables d’être immédiatement opérationnels, puis deux grands talents et, enfin, encore quelques noms intéressants qui méritent d’être mentionnés.
Il ne s’agit évidemment pas d’un rapport de scouting complet, mais d’une introduction destinée au grand public. Les chiffres et les profils des joueurs donnent avant tout une première idée de ce qui peut rendre ces joueurs intéressants pour l’Ajax. Vous voulez en savoir plus sur un joueur, un nom vous manque ou vous n’êtes pas d’accord sur un point ? N’hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires.
Quand un ailier est-il rapide et fort en un contre un ?
Pour pouvoir comparer correctement les joueurs, nous nous concentrons sur leur vitesse de pointe et leur pourcentage de dribbles réussis. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir comment les recruteurs et les analystes interprètent généralement ces statistiques dans le monde du football.
Évaluation
Vitesse de pointe
Dribbles réussis
Faible
<30 km/h
<30 %
Correct/moyen
30–32 km/h
30–40 %
Bon
32–33 km/h
40–45 %
Solide
33–34 km/h
45–50 %
Très solide
34–35 km/h
50–55 %
Exceptionnel
35+ km/h
55 %+
À titre de comparaison, Mika Godts a atteint en 2025/26 une vitesse de pointe de 33,0 km/h et un pourcentage de dribbles de 46,7 % en Eredivisie. Il entre donc dans la catégorie solide dans les deux domaines.
Concernant le pourcentage de dribbles réussis, le volume est au moins aussi important que le pourcentage lui-même. Par exemple, 80 % sur cinq tentatives en dit moins que 48 % sur cent tentatives. La vitesse de pointe ne dit pas tout non plus : l’explosivité, les premiers mètres et l’utilisation de la vitesse sont au moins aussi importantes.
Les vitesses de pointe des cinq joueurs sont des estimations et les pourcentages de dribbles réussis sont basés sur la saison disponible la plus pertinente. Les chiffres sont donc surtout destinés à servir d’outil pour comparer les joueurs entre eux et par rapport à Godts. Au final, le visionnage d’images reste essentiel.
1. Yann Gboho (25 ans) – Toulouse
Vitesse de pointe estimée : 32–33 km/h | Dribbles réussis : 49,7 %
Si l’Ajax doit choisir un joueur dans cette liste capable de remplacer immédiatement Godts, je penche pour Yann Gboho. Ce n’est pas le joueur le plus rapide de cette liste, mais il combine une très bonne première accélération avec une excellente maîtrise du ballon et un bon usage de son physique. Il est donc difficile de lui prendre le ballon une fois qu’il a éliminé son adversaire. Son un-contre-un est l’une de ses plus grandes armes : il peut aussi bien déborder à l’extérieur que repiquer à l’intérieur, et sait créer de l’espace pour lui-même grâce à ses dribbles.
Son rendement s’est également amélioré la saison dernière. En Ligue 1, il a signé 8 buts et 3 passes décisives en 2025/26. Sa valeur marchande a donc fortement augmenté, mais en raison de son contrat jusqu’au 30 juin 2027, il devrait sans doute être disponible pour 15 à 20 millions d’euros. Il représente ainsi une option intéressante à court terme pour l’Ajax.
2. Andrés Gómez (23 ans) - Vasco da Gama
Vitesse de pointe estimée : 33–34 km/h | Dribbles réussis : 40,2 %
Andrés Gómez se distingue surtout par le nombre de duels en un contre un qu’il provoque. Le Colombien continue d’aller défier son adversaire direct et combine sa qualité de dribble avec de rapides changements de direction. Cela lui permet de créer lui-même des espaces puis de poursuivre son effort vers le but grâce à sa vitesse. Son pourcentage de dribbles réussis, de 40,2 %, est solide à cet égard, surtout au vu du volume important d’actions qu’il tente.
Son rendement reste encore un point d’attention. En 2026, Gómez en est à 4 buts et 1 passe décisive avec Vasco en Série A. Son contrat court encore jusqu’en janvier 2031, ce qui place Vasco da Gama en position de force dans les négociations. En raison de la durée de son contrat, Gómez devrait vraisemblablement rapporter une indemnité de transfert d’environ 12 à 15 millions d’euros.
3. Matheus Martins (23 ans) - Botafogo
Vitesse de pointe estimée : 33–34 km/h | Dribbles réussis : 39,6 %
Matheus Martins est, des trois, l’ailier le plus technique et le plus mobile. Là où Gboho est presque impossible à déposséder du ballon et où Gómez se distingue par son volume élevé de dribbles, Martins excelle surtout dans les combinaisons en petits espaces. En partant de la gauche, il aime repiquer dans l’axe, chercher la combinaison et peut aussi conserver le ballon sous pression grâce à sa technique. Cela le rend intéressant face à des défenses compactes.
L’Ajax aurait, selon certaines informations, manifesté de l’intérêt ces dernières semaines pour son coéquipier Álvaro Montoro, mais celui-ci s’est révélé financièrement inaccessible. Plus tôt ce mois-ci, Botafogo est parvenu à un accord avec le Dinamo Moscou autour de 8 millions d’euros pour Martins, mais le transfert a pris du retard en raison d’un désaccord sur son salaire. Martins devrait vraisemblablement pouvoir être recruté pour un montant similaire.
4. Leonel Flores (19 ans) - Boca Juniors
Vitesse de pointe estimée : 34–35 km/h | Dribbles réussis : 52,8 %
Comme les renforts immédiats se font rares en fin de mercato, l’Ajax devra aussi se tourner vers les grands talents, avec Leonel Flores comme priorité absolue. Le joyau de Boca Juniors est aujourd’hui souvent utilisé à droite en raison du grand nombre d’attaquants droitiers dans son club, mais il peut aussi exceller sur le côté gauche. Au-delà de sa vitesse, il se distingue par la qualité de ses passes et sa capacité à garder sa lucidité sous pression. Son plus grand atout reste toutefois son accélération à l’arrêt pour déstabiliser des défenses compactes.
La grande interrogation concerne son expérience au niveau senior. Le passage en Europe demandera sans aucun doute un temps d’adaptation. En seulement 700 minutes, il a déjà inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive, un rendement très correct pour un joueur de dix-neuf ans. Sa progression est désormais également suivie par Manchester City. Flores disposerait, selon certaines informations, d’une clause libératoire de 13 millions d’euros. Pour l’Ajax, il s’agit d’un investissement conséquent, mais on ne peut pas s’attendre à ce qu’il remplace Godts dès la semaine prochaine. En revanche, c’est un joueur qui pourrait à terme valoir plusieurs fois ce montant.
5. Seung-soo Park (19 ans) - Newcastle United
Vitesse de pointe estimée : ±34-35 km/h | Dribbles réussis : 52,6 %
Seung-soo Park est le joueur le plus rapide de cette liste et il est parfois surnommé, sur le ton de la plaisanterie, le Mbappé coréen. C’est un pur spécialiste du un-contre-un, qui se distingue par son imprévisibilité et son usage des feintes de corps. Associée à sa vitesse, cette qualité lui permet de mettre un défenseur sur le mauvais pied avant d’attaquer immédiatement l’espace dans le dos de la défense. Park Seung-soo est peut-être le joueur qui correspond le mieux au profil recherché par l’Ajax.
Dans le même temps, Park est le plus grand pari de cette liste. Après une saison en Premier League 2 et avec encore très peu d’expérience au plus haut niveau, il est difficile d’évaluer la vitesse à laquelle il poursuivra sa progression. À Newcastle, il laisse néanmoins une bonne impression et le club voit clairement du potentiel en lui, mais un transfert à l’Ajax arriverait peut-être encore trop tôt. Un prêt avec option d’achat serait donc intéressant : Park pourrait accumuler du temps de jeu à l’Ajax au niveau de l’Eredivisie et éventuellement aussi disputer des minutes avec le Jong Ajax.
Aussi intéressant : Lucca Marques (19 ans) – São Paulo
Vitesse de pointe estimée : 33–34 km/h | Dribbles réussis : 54,5 %
Marques allie vitesse, technique et une grande qualité de dribble. Il joue désormais de plus en plus de minutes avec São Paulo, ce qui le place déjà un pas devant son coéquipier Tetê. Son pourcentage élevé de dribbles réussis attire notamment l’attention. L’Ajax avait déjà été lié au Brésilien auparavant, ce qui en fait assurément un nom à surveiller.
Aussi intéressant : Tetê (19 ans) - São Paulo
Vitesse de pointe estimée : 33–34 km/h | Dribbles réussis : XX %
Tetê allie vitesse et technique avec une forte capacité à faire la différence individuellement. Il évolue principalement sur le côté droit et a encore peu d’expérience au plus haut niveau, ce qui explique l’absence d’un pourcentage de dribbles fiable. L’Ajax avait déjà voulu le recruter auparavant pour le Jong Ajax et aurait, selon certaines informations, proposé 500 000 euros pour une période de prêt avec une option d’achat de 10 millions d’euros. Il représente donc surtout une option intéressante pour l’avenir.
Aussi intéressant : Noah Adedeji-Sternberg (21 ans) - KRC Genk
Vitesse de pointe estimée : 33–34 km/h | Dribbles réussis : 36,1 %
Sternberg avait lui aussi déjà été associé à l’Ajax auparavant. Le Belge combine vitesse et explosivité avec l’audace d’aller provoquer son adversaire direct. Son pourcentage de dribbles réussis, de 36,1 %, est plutôt bas, mais cela s’explique en partie par le nombre élevé de un-contre-un qu’il tente. C’est dans ce domaine qu’il devra encore apprendre à mieux choisir ses moments. Il évolue principalement à gauche, mais peut aussi jouer à droite. Genk réclamerait environ 10 millions d’euros.
À lire aussi : Soriba Diaoune (19 ans) - Lille OSC
Vitesse de pointe estimée : 32–33 km/h | Dribbles réussis : 45,5 %
Diaoune se distingue surtout par son accélération, sa capacité à aller de l’avant et ses appels. Il utilise sa vitesse aussi bien avec que sans ballon et dispose d’une qualité de dribble suffisante pour faire la différence par lui-même. Ses entraîneurs soulignent également son abattage et sa progression devant le but. Malgré son temps de jeu limité, il affiche déjà un bon rendement avec 2 buts et 1 passe décisive en seulement 350 minutes.
Aussi intéressant : Robinho Jr. (18 ans) - Santos
Vitesse de pointe estimée : 33–34 km/h | Dribbles réussis : 66,7 %
Le fils de l’ancien international brésilien Robinho se distingue surtout par sa technique, sa capacité de dribble et ses actions individuelles. Il évolue actuellement sur le côté droit, mais il est totalement ambidextre, ce qui pourrait lui permettre à l’avenir de jouer aussi comme ailier gauche. À Santos, il a également pu apprendre aux côtés de Neymar, même si les deux se sont aussi parfois opposés.
ConclusionPro Shots
Pour l’Ajax, le scénario idéal serait non pas l’arrivée d’un seul, mais de deux ailiers gauches : un renfort immédiat et un jeune joueur talentueux pour l’avenir. À l’heure actuelle, il ne semble toutefois pas financièrement envisageable de recruter définitivement deux joueurs. Pour ce deuxième renfort, je me tournerais donc vers un prêt avec option d’achat.
Pour le renfort immédiat, mon choix se porte sur Gboho. Il a la vitesse, la capacité de dribble, l’expérience et les statistiques pour être tout de suite utile. En outre, il a déjà fait ses preuves dans l’un des cinq grands championnats. En raison de son contrat jusqu’en 2027, il pourrait sans doute être recruté pour « seulement » 15 à 20 millions d’euros.
Pour la deuxième place, j’essaierais ensuite de faire venir Park. Dans son cas, un prêt avec option d’achat pourrait être intéressant pour toutes les parties. Park a besoin d’emmagasiner des minutes à un niveau supérieur, tandis que Newcastle n’a pas à le laisser partir définitivement dans l’immédiat. Pour l’Ajax, cela offre en plus la possibilité de l’habituer progressivement au niveau et, si nécessaire, de lui donner aussi du temps de jeu avec le Jong Ajax. Gboho pour le présent, Park pour l’avenir. Ce serait pour moi le scénario idéal.
Merci pour votre lecture ! Comme je l’ai déjà indiqué plus tôt, il ne s’agit évidemment pas d’un rapport de scouting complet, mais surtout d’une introduction pour le grand public. Vous voulez en savoir plus sur un joueur, vous trouvez qu’il manque quelqu’un ou vous n’êtes pas d’accord sur un point ? N’hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou à m’envoyer un message sur X @PeerBerwers.