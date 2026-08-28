Avec Viktor Tsygankov, l’Ajax a opté sur le côté droit pour un autre type d’ailier. L’Ukrainien gaucher se distingue surtout par sa capacité à créer des occasions, à combiner et à trouver ses coéquipiers dans des positions dangereuses. Afin de disposer de plusieurs armes, l’Ajax recherche sur l’autre aile un profil complémentaire : un spécialiste du un-contre-un, rapide, capable d’apporter de la largeur et de la profondeur. Avec Edvardsen, Ouazane et Gloukh, l’Ajax dispose déjà de plusieurs options pour le côté gauche, mais il lui manque encore un joueur avec ce profil spécifique.

À partir de ces critères, le rédacteur invité Peer Berwers a cherché pour Voetbalzone cinq joueurs susceptibles de correspondre à ce profil. Il met d’abord en avant trois joueurs capables d’être immédiatement opérationnels, puis deux grands talents et, enfin, encore quelques noms intéressants qui méritent d’être mentionnés.

Il ne s’agit évidemment pas d’un rapport de scouting complet, mais d’une introduction destinée au grand public. Les chiffres et les profils des joueurs donnent avant tout une première idée de ce qui peut rendre ces joueurs intéressants pour l’Ajax. Vous voulez en savoir plus sur un joueur, un nom vous manque ou vous n’êtes pas d’accord sur un point ? N’hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires.