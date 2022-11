Zlatan prend Haaland pour taper sur Guardiola

Zlatan Ibrahimovic n'a pas fini de régler ses comptes avec son ancien coach au Barça, Pep Guardiola

Ne jamais lancer Zlatan Ibrahimovic sur Pep Guardiola... Depuis leur aventure commune au Barça, le buteur suédois a la gâchette facile concernant le coach espagnol.

Cette fois, il se sert du phénomène Erling Haaland pour "zlataner" le manager ibérique.

"Est ce que Haaland me plaît ? Oui beaucoup. Je pense que c’est un joueur très intelligent. Il ne fait pas les choses qu’il est incapable de faire. Il ne descend pas chercher le ballon pour jouer. Il ne descend pas pour faire des gri gri. Il attend devant le but et il les tue tous. Il me rappelle des joueurs comme Inzaghi, Trezeguet, Vieri. C’est la nouvelle version de ces joueurs", a d'abord louangé le gant suédois sur Canal+.

Zlatan estime en outre que le coach citizien peut aider Haaland, sous certaines conditions. Une manière à peine voilée pour tailler de nouveau Guardiola...

"Guardiola peut il le rendre encore plus fort ? Ça dépend de l’ego de Guardiola, s’il le laisse devenir plus grand que lui ou non. Parce qu’il ne m’a pas laissé devenir plus grand moi ? Moi ou d’autres ? Pas uniquement moi, beaucoup d’autres."