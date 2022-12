Zlatan ne voit pas la France gagner la Coupe du monde

Zlatan Ibrahimovic a un avis bien tranché sur l'identité du futur lauréat de la Coupe du monde !

Lionel Messi participe à sa cinquième Coupe du monde et joue au plus haut niveau à 35 ans avec l'équipe nationale d'Argentine. Il a mené l'Albiceleste en finale au Qatar en marquant son cinquième but en six apparitions et en fournissant sa troisième passe décisive lors de la victoire 3-0 sur la Croatie au stade Lusail en demi-finale.

La forme exceptionnelle de Messi à la Coupe du monde de la FIFA 2022 est remarquée par la planète entière, y compris par l'attaquant de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois poursuit sa rééducation après une blessure au genou contractée la saison dernière avec l'équipe de Serie A. Il a déclaré que Messi était destiné à remporter sa première Coupe du monde et la troisième pour l'Argentine.

"Je pense que c'est déjà écrit, et vous savez de qui je parle. Je pense que Messi soulèvera le trophée, c'est déjà écrit", a déclaré Ibrahimovic, qui a rejoint ses coéquipiers à Dubaï pour le camp d'entraînement.

Le joueur de 41 ans devrait faire son retour avec l'AC Milan lors de la deuxième partie de la saison de Serie A, car il est sur le point d'atteindre sa pleine forme après une opération. Zlatan a également été interrogé sur le message de Cristiano Ronaldo après l'élimination du Portugal en Coupe du monde et sur son avenir en club après sa séparation avec Manchester United le mois dernier.

"Tout le monde fait des efforts et si vous ne gagnez pas, vous serez évidemment ému. Si vous la gagnez, vous êtes aussi ému d'une manière différente. Il quitte United, je pense que lorsque les choses se passeront, nous ne saurons jamais la vraie histoire. Ils disent ce qu'ils veulent dire, il dit ce qu'il doit dire pour se protéger, puis vous avez l'entraîneur qui dit ces choses pour se protéger", a ajouté Ibrahimovic.