Zlatan, l'énorme sacrifice

Zlatan Ibrahimovic a accepté une énorme réduction de salaire pour rester au Milan AC.

brahimovich veut rester chez le.champion de Serie A, la saison prochaine, en signant un contrat d'un an.

L'attaquant suédois se remet actuellement d'une blessure au genou et risque d'avoir besoin d'environ six mois pour récupérer, ce qui pourrait expliquer l'accord sur un salaire réduit.

Les chiffres officiels n'ont pas été publiés, mais on pense que le joueur de 40 ans a accepté une réduction significative pour rester avec les Rossoneri.

Le Corriere dello Sport affirme que le salaire d'Ibrahimovic passera de sept millions de dollars à 2,5 millions de dollars, une baisse considérable pour le vétéran.

Ce n'est pas la première fois qu'il se montre prêt à faire des sacrifices pour l'AC Milan, puisqu'il a joué une grande partie de la saison dernière avec des douleurs au genou. C'est ce problème de genou qu'il a maintenant été opéré et qui nécessitera des mois de rééducation.

Les fans du Milan AC apprécieront sans doute l'engagement du joueur pour la cause, une fois de plus. Après avoir mis son corps en jeu et fait passer la charge du Scudetto avant sa propre santé, il a accepté une importante baisse de salaire afin de rester dans l'équipe.

Au total, Ibrahimovic compte 36 buts en 74 matchs depuis qu'il a réintégré le Milan AC en 2019.