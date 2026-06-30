Zlatan Ibrahimovic tance sévèrement Ronald Koeman : « Cela m’exaspère. »

Pour les anciens buteurs de renom Zlatan Ibrahimovic et Thierry Henry, Ronald Koeman est le principal responsable de l’élimination prématurée des Pays-Bas au Mondial. Ils l’ont affirmé sur FOX Sports.

Les Oranje se sont inclinés lundi soir aux tirs au but face au Maroc. C’est surtout le plan de jeu du sélectionneur néerlandais qui attire les critiques. Koeman est sous le feu des projecteurs non seulement dans son pays, mais aussi sur la scène internationale.

Ibrahimovic, qui a évolué sous ses ordres à l’Ajax entre 2001 et 2004, a immédiatement fustigé son ancien mentor : « Cette défaite est la faute de Koeman, car je ne reconnais pas cette équipe des Pays-Bas. Il a perdu avec une identité qui n’est pas celle des Pays-Bas. Ça me met en colère. »

« On m’a toujours appris : attaquer, attaquer, attaquer. Ce n’est pas l’identité néerlandaise. Aujourd’hui, Koeman ressemblait à un entraîneur italien, qui jouait pour ne pas perdre. Alors que les Pays-Bas jouent toujours pour gagner. Si tu perds, perds au moins en restant fidèle à ton identité et ne la change pas… »

« Ce n’était pas les Pays-Bas que j’ai l’habitude de voir. On voyait aussi à leur façon de jouer qu’ils ne se sentaient pas à l’aise. La possession de balle avait disparu, le football offensif avait disparu… Ça avait tout simplement très mauvaise allure et tout cela était de la faute de Koeman. Je n’ai vraiment pas aimé ça du tout, vraiment pas du tout », réitère Ibrahimovic.

Henry, lui, ne comprend toujours pas le choix de Koeman d’aligner cinq défenseurs d’entrée : « En faisant ça, on montre qu’on a peur du Maroc. C’est un droit. Si on gagne, on a raison. Si on perd, on a tort. »

« J’ai été vraiment surpris, car ce n’est pas ainsi que les Pays-Bas jouent habituellement, mais Koeman avait manifestement une autre vision des choses », conclut le Français.