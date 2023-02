Zlatan Ibrahimovic déchaîné ! Sa nouvelle punchline est énorme

Alors qu'il s'apprête à faire son retour sur les terrains, Zlatan Ibrahimovic a encore brillé devant les micros.

Au cœur d'une saison bien délicate, l'AC Milan pourra compter sur l'exigence, l'expérience et le talent de Zlatan Ibrahimovic afin de sauver les meubles dans les mois à venir. Sixième de Serie A à 18 points de Naples, le champion en titre a fait une croix sur le Scudetto. Mais le retour du géant suédois est une bonne nouvelle dans le contexte actuel.

Zlatan Ibrahimovic : "Je me sens toujours comme Dieu"

Près de dix mois après son dernier match en compétition officielle, le grand Zlatan s'apprête donc à faire son retour sur les terrains. L'ancien buteur du Paris Saint-Germain avait été opéré à Lyon d'une blessure au genou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a rien perdu de sa verve légendaire.

Dans un entretien accordé à Sportmediaset, Zlatan a fait du Zlatan. "Je suis toujours Dieu, je suis toujours le numéro un : maintenant je reviens et je change la musique, a-t-il lâché, avec son second degré habituel. Je veux vraiment, je veux faire beaucoup de choses. Ce que j'ai perdu pendant ces sept, huit mois ? J'ai perdu du temps !"

"Une Crise ? Je ne suis pas inquiet, ce sont des moments normaux dans un championnat, a continué Ibrahimovic. Maintenant, nous devons parler peu et démontrer notre valeur sur le terrain. C'est normal de recevoir des critiques, parce que s'ils ne vous critiquent pas, vous n'êtes pas au top. Ça fait 25 ans qu'ils me critiquent parce que je suis numéro un, j'ai l'habitude. C'est comme mettre de l'huile sur le feu et quand vous jouez avec le feu, vous vous brûlez. Est-ce que je me sens toujours comme Dieu ? Bien sûr, rien ne change, avant de conclure, je vais bien, je vais très bien ! Je suis revenu dans le groupe et je me sens libre, libre sur et en dehors du terrain. Ça veut dire que je vais bien. Dans cette période, j'ai tout fait pour aider les entraîneurs, le staff et les clubs de l'extérieur. J'ai été patient car je devais revenir au sommet, la reprise se déroule comme prévu." C'est dit.