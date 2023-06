Zlatan Ibrahimovic annonce la fin de sa carrière professionnelle

Ce dimanche, Zlatan Ibrahimovic a annoncé qu'il prenait sa retraite de footballeur après 24 ans de carrière.

Après avoir annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a fait une autre grande annonce ce dimanche. Mis à l’honneur lors du dernier match de la saison des Rossoneri remporté 3-1 contre l’Hellas Vérone, le Suédois a annoncé qu’il prenait sa retraite à l’issue de cette saison 2022-2023.

Le long parcours d’Ibrahimovic prend fin

Depuis ses débuts en 1999 avec Malmo, le géant buteur a parcouru l’Europe et laissé son empreinte dans quasiment tous les clubs où il est passé comme l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan, l’AC Milan, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United.

Au total, il aura disputé 866 matches pour 511 buts et 193 passes décisives. Partout où il est passé, Ibra a remporté de nombreux trophées dont la Liga, la Série A, la Ligue 1, les Coupes nationales et même la Ligue Europa avec Manchester United en 2017. S’il n’a jamais remporté la Ligue des Champions, le joueur de 41 ans a terminé six fois consécutives dans le top 10 du Ballon d’Or avec pour meilleur résultat une 4è place en 2013.