Zlatan dézingue Benzema et Ronaldo !

Zlatan Ibrahimovic a posé la question de l'héritage de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers :

L'icône portugaise Ronaldo a lancé la tendance des superstars à troquer l'élite du football européen pour les richesses du Moyen-Orient en rejoignant Al-Nassr après avoir vu son contrat résilié à Manchester United.

Il a depuis été rejoint par des joueurs comme Karim Benzema, Sadio Mane, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, N'Golo Kante et Marco Verratti. L'ancien attaquant de Manchester United, du PSG, de la Juventus et de l'AC Milan, Ibrahimovic, a expliqué à Piers Morgan Uncensored pourquoi il ne s'engagerait jamais dans cette voie : "J'ai reçu une offre de la Chine. J'ai reçu une offre de la Chine. J'ai reçu une offre de l'Arabie Saoudite, mais la situation est la suivante : que voulez-vous ? Quels sont vos objectifs ? Je l'ai dit avant que nous ne commencions, certains joueurs ont besoin de terminer leur carrière sur la grande scène, car c'est le point culminant de votre carrière.

"Il faut qu'on se souvienne de vous pour votre talent, pas pour ce que vous avez gagné. Car si l'on se souvenait de vous dans le sens inverse, ce pour quoi nous nous entraînons tous les jours, ce pour quoi nous sommes reconnus, c'est notre talent et c'est pour cela que vous voulez que l'on se souvienne de vous. Je pense donc que certains joueurs qui atteignent un certain niveau doivent s'arrêter à un certain stade, et c'est le grand stade. Vous ne pouvez pas passer à un stade inférieur et terminer votre carrière d'une manière différente. Zlatan Ibrahimovic a posé la question de l'héritage de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers en déclarant : "Vous devez rester dans les mémoires pour vos performances : "On doit se souvenir de vous pour votre talent, pas pour ce que vous avez gagné.