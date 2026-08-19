Houcine Ammouta, l'entraîneur d'Al Ahly, a dévoilé la composition officielle de son équipe pour affronter le Barça, ce mercredi soir, au stade Spotify Camp Nou, en match amical du Trophée Joan Gamper.

Le technicien marocain a titularisé la nouvelle recrue Sofiane Bendebka comme véritable attaquant de pointe dans sa composition de ce jour, tandis que ses compatriotes Achraf Bencharki et Taher Mohamed Taher évoluent sur les ailes.

Ahmed Sayed « Zizo » dirige le milieu de terrain, aux côtés d'Ahmed Nabil « Koka » et de Marwan Attia, alors qu'Emam Ashour est absent, lui dont l'avenir avec l'équipe est entouré de points d'interrogation.

Le match face au Barça est considéré comme le test le plus relevé pour Al Ahly lors de son stage disputé en Espagne, en préparation du coup d'envoi de la nouvelle saison, à travers laquelle le club rouge cherche à retrouver les podiums.

Al Ahly entamera sa saison en championnat d'Égypte face à El Sharkia Enppi dimanche prochain.

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La composition complète d'Al Ahly est la suivante :

Gardien de but : Mostafa Chobier.

Défense : Mohamed Hany, Hady Riad, Amr El Gazzar, Karim Fouad.

Milieu de terrain : Ahmed Sayed « Zizo », Marwan Attia, Ahmed Nabil « Koka ».

Attaque : Taher Mohamed Taher, Achraf Bencharki, Sofiane Bendebka.