Ziyech meilleur que Messi ? L'avis tranché de Roberto Carlos

Hakim Ziyech a été désignée comme l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde du Qatar par Roberto Carlos, vainqueur en 2002.

L'ancien latéral gauche brésilien n'a pas tari d'éloges sur l'ailier de Chelsea Hakim Ziyech.

L'attaquant a aidé son pays à atteindre la quatrième place du tournoi, après avoir été battu en demi-finale par la France et en finale par la Croatie.

Le Maroc a toutefois battu l'Espagne en huitième de finale et le Portugal en quart de finale pour atteindre ce stade.

Interrogé sur ses meilleurs joueurs à chaque poste, comme le gardien de but, le défenseur, le latéral, le milieu de terrain, l'ailier, l'attaquant et le joueur technique, l'ex-Real Madrid Carlos a répondu sur Instagram : "Livakovic, Otamendi, Alex Sandro, Tchouameni, Ziyech, Mbappe et Modric". Pas de traces de Messi donc... Sacré Roberto !