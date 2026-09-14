Ziyech dévoile les dessous de son départ du Wydad et fixe sa condition pour un retour en sélection marocaine

Après de longues années passées sur les pelouses européennes et des expériences au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Hakim Ziyech a décidé d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière, mais cette fois par la porte du championnat brésilien, un choix qui a suscité de nombreuses interrogations sur ses véritables motivations et son avenir avec la sélection marocaine.

Quelques jours après son arrivée à Botafogo, l'international marocain a accordé une interview au site « Afrik Foot », au cours de laquelle il a évoqué avec franchise les raisons qui l'ont poussé à tenter cette nouvelle aventure. Il a révélé les détails de son départ du Wydad de Casablanca, expliquant que l'argent n'avait pas été le facteur déterminant dans sa décision. Il est également revenu sur ses ambitions avec son nouveau club brésilien et sur la possibilité réelle d'un retour au sein de la sélection marocaine.

Ziyech, âgé de 33 ans, a affirmé que son transfert au Brésil s'inscrivait dans la recherche d'un défi différent et d'un environnement susceptible de l'aider à retrouver la passion qui lui a manqué ces derniers temps. Il a insisté sur le fait qu'il ne considérait pas cette étape comme la dernière de sa carrière, mais plutôt comme un nouveau départ à travers lequel il aspire à retrouver son meilleur niveau.

Ziyech : je voulais retrouver le plaisir de jouer au football

Hakim Ziyech a affirmé que sa décision de rejoindre le championnat brésilien n'était pas motivée par l'aspect financier, malgré l'existence d'autres offres peut-être plus attrayantes sur le plan matériel.

Le joueur marocain a déclaré : « Pour moi, rejoindre le championnat brésilien n'était pas seulement une question d'argent. À ce stade de ma carrière, je cherchais un nouveau défi et, avant tout, un endroit où je pourrais retrouver le plaisir de jouer au football. »

Il a ajouté : « Au Brésil, on pratique le football d'une manière différente. Ici, les supporters ont une passion exceptionnelle pour ce sport, et ce genre d'ambiance me séduit énormément. »

Ziyech a précisé que l'aspect financier n'avait pas été le facteur déterminant dans son choix, tout en reconnaissant l'existence d'autres options peut-être plus intéressantes sur le plan économique.

Il a poursuivi : « Bien sûr, il y avait d'autres options, certaines peut-être plus attrayantes sur le plan financier, mais je ne voulais pas que l'argent soit le seul facteur déterminant mon prochain choix. Je veux jouer au football, vivre une nouvelle expérience et me tester dans un championnat fort et différent. »

L'international marocain a souligné que sa longue expérience sur les pelouses européennes, ainsi que ses expériences au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, lui ont donné le sentiment que le moment était venu de découvrir une nouvelle expérience au Brésil.

Il a déclaré : « J'ai 33 ans et une vaste expérience en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, j'ai donc senti que le moment était venu de découvrir le Brésil. Je veux découvrir le pays, le championnat et les supporters, mais avant tout, je veux contribuer au club de Botafogo. »

L'expérience au Wydad : un retour qui n'était pas motivé par l'argent

Le retour de Hakim Ziyech au Maroc par la porte du Wydad de Casablanca avait suscité un grand intérêt, d'autant plus que le joueur avait choisi de revenir dans son pays après de longues années passées loin de celui-ci.

Mais Ziyech a insisté sur le fait que sa décision de revenir au Maroc n'était pas liée à la contrepartie financière, mais résultait de motivations personnelles et sportives, au premier rang desquelles son désir de se rapprocher de sa famille et de jouer devant le public marocain.

Il a déclaré : « Ma décision de revenir au Maroc et de jouer avec le Wydad était une décision que j'ai prise en toute conviction. Je ne suis pas revenu dans mon pays pour l'argent, mais parce que je voulais être proche de ma famille et jouer devant le public marocain. »

Mais l'expérience de Ziyech avec le Wydad ne s'est pas déroulée comme il l'espérait, après l'apparition de désaccords autour d'un certain nombre de détails liés aux conditions de travail et à certaines questions financières.

Le joueur a précisé : « Mais le football n'est pas qu'une affaire d'émotions. Au bout d'un certain temps, certaines choses ont changé au sein du club, et des désaccords sont apparus entre nous sur plusieurs détails, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les questions financières. À un moment donné, j'ai senti que les choses ne se déroulaient pas comme je l'espérais, nous avons donc pris une décision commune de nous séparer. »

Malgré son départ du Wydad, Ziyech a tenu à souligner que sa décision n'exprimait pas un rejet de l'idée de jouer au Maroc, insistant sur le fait que son expérience avec le club casablancais avait été importante pour lui.

Il a déclaré : « Je n'ai pas quitté le Maroc parce que je ne voulais pas y jouer. Bien au contraire, cette expérience a été précieuse pour moi, et j'ai un grand respect pour le club du Wydad et ses supporters. Mais à ce stade de ma carrière professionnelle, j'ai senti que j'avais besoin d'un nouveau défi, dans un environnement où je pourrais me concentrer entièrement sur le football. »

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L'offre de Botafogo : une opportunité totalement différente

L'offre de Botafogo est arrivée au moment où Ziyech cherchait un nouveau départ, et le joueur a trouvé dans le club brésilien une opportunité différente des autres options qui s'offraient à lui.

Ziyech a déclaré : « Lorsque j'ai reçu une offre du club de Botafogo, j'y ai vu une opportunité totalement différente. Le Brésil vit le football d'une manière exceptionnelle, le club a de grandes ambitions et ses supporters sont extrêmement passionnés. »

Il a précisé que cet aspect avait été l'une des raisons qui l'avaient poussé à choisir de partir au Brésil plutôt que de rester au Maroc. Il a ajouté : « C'est pourquoi j'ai préféré vivre cette expérience plutôt que de rester au Maroc simplement parce que je voulais demeurer proche de mon pays. »

Le joueur marocain a souligné que son attachement à son pays resterait fort, mais qu'il estime en même temps que sa carrière professionnelle exige de lui qu'il prenne les décisions qu'il juge appropriées pour son avenir sportif.

Il a déclaré : « Je suis marocain, et je resterai toujours très attaché à mon pays. Mais ma carrière footballistique exige aussi de moi que je prenne mes décisions moi-même. Au final, j'ai choisi l'endroit où j'ai senti que je serais le plus heureux et où je fournirais les meilleures performances à ce stade de ma carrière. »

Le rêve avec le Maroc reste d'actualité

L'avenir de Ziyech avec la sélection marocaine n'a pas échappé aux questions qui lui ont été posées, d'autant plus que le joueur s'est éloigné des plans du Maroc au cours de la dernière période, alors qu'il vit désormais une nouvelle expérience au Brésil.

Ziyech n'a pas fermé la porte à un retour en sélection marocaine, mais il a affirmé en même temps que sa reconvocation devait résulter de ce qu'il montre sur le terrain, et non d'un simple désir personnel de sa part.

Il a déclaré : « Je pense que Botafogo me donnera l'occasion de prouver ma capacité à jouer au plus haut niveau, mais le retour en sélection ne dépend pas uniquement du club ou de l'entraîneur ; c'est d'abord à moi de prouver ma valeur sur le terrain. »

Il a ajouté : « Si je réalise les performances dont je sais que je suis capable, et si le sélectionneur marocain estime que je mérite de revenir, je serai extrêmement heureux de porter à nouveau le maillot de la sélection marocaine. »

La sélection marocaine occupe une place particulière dans la carrière de Ziyech, notamment après l'expérience historique qu'il a vécue avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2022, lorsque l'équipe a réalisé un exploit sans précédent en atteignant les demi-finales.

Ziyech a déclaré : « La sélection nationale représente beaucoup pour moi. J'ai vécu avec elle des moments inoubliables, en particulier lors de la Coupe du monde 2022. Je n'exclurai donc jamais un retour. »

Mais il a souligné en même temps qu'il ne voulait pas s'imposer au staff technique, mais plutôt gagner sa place grâce à son niveau. Il a précisé : « Mais je ne veux pas imposer ma place, je veux la mériter par mes performances avec Botafogo. »

Ziyech : je ne suis pas venu au Brésil pour terminer ma carrière

Malgré ses 33 ans et sa signature d'un contrat avec Botafogo qui court jusqu'à la fin de l'année 2028, Ziyech a refusé de considérer son transfert au Brésil comme une étape ouvrant la voie à la fin de sa carrière professionnelle.

Le joueur marocain a affirmé que ses ambitions restaient grandes, et qu'il était venu à Botafogo en quête de succès et pour atteindre des objectifs, et non pour passer les dernières années de sa carrière avant de prendre sa retraite.

Il a déclaré : « Je ne suis pas venu au Brésil pour terminer ma carrière footballistique, bien au contraire. J'ai signé un contrat avec Botafogo jusqu'à la fin de l'année 2028 parce que j'ai toujours l'ambition et l'envie de gagner. »

Il a ajouté : « Je veux jouer, marquer des buts, en faire marquer et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Je sais ce que je peux apporter. Maintenant, c'est à moi de le prouver sur le terrain. »

Ziyech entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière depuis le Brésil, laissant derrière lui l'expérience du Wydad et pariant sur le retour à son meilleur niveau avec Botafogo, à un moment où la porte de la sélection marocaine lui reste ouverte, mais à une seule condition claire : que le terrain parle en son nom.

Botafogo disputera prochainement son match reporté de la vingt et unième journée du championnat brésilien face à Grêmio, l'une des premières échéances lors desquelles Ziyech est attendu pour commencer à présenter ses lettres de créance aux supporters de son nouveau club.