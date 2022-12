Ziyech convoité de partout après la Coupe du monde

Le rôle d'Hakim Ziyech dans le parcours du Maroc en Coupe du monde a été déterminant pour la quatrième place historique de l'équipe de Walid Regragui. La situation de Ziyech en club reste cependant incertaine. Avec Graham Potter aux commandes, il n'a pas joué aussi souvent qu'il le souhaiterait.

Lors de la campagne 2021-22, le joueur de 29 ans a eu plus de temps de jeu, mais cette saison, il n'a pratiquement pas joué. Il a participé à trois matchs, qui étaient tous des défaites. Sous la direction de Potter, il a disputé six matchs pour un total de 110 minutes. Face à une situation aussi difficile au sein du club londonien, on parle d'un départ lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier. C'est désormais l'un des problèmes que la formation de Stamford Bridge doit résoudre, à moins que les performances de Ziyech à la Coupe du monde n'aient fait changer d'avis le patron de Chelsea.

"Nous connaissons ses qualités et nous l'apprécions en tant que joueur. A Chelsea, il y a toujours de bons joueurs qui ne sont pas dans le onze de départ. Je suis ravi qu'il ait eu du temps de jeu et qu'il ait aidé le Maroc. Je suis resté en contact avec lui tout au long de la Coupe du monde", a déclaré Potter lors d'une conférence de presse vendredi.

Avec un contrat jusqu'en 2025, Ziyech devra décider s'il préfère rester à Chelsea ou chercher à s'en aller. "C'est difficile à dire. Nous ne savons pas ce qui va se passer cet hiver. C'est le football, donc c'est difficile à dire", a déclaré Ziyech lorsqu'il a été interrogé sur son avenir après la Coupe du monde.

Le Milan a fait une offre pour ses services l'été dernier, et il est probable qu'ils reviennent à la charge lors de la prochaine fenêtre de transfert. Mais ils ne seront pas les seuls à rechercher Ziyech. Newcastle, dans sa quête pour rester dans le peloton de tête de la Ligue des champions, a le Marocain dans sa ligne de mire pour renforcer son équipe en vue de la dernière ligne droite de la saison. Même l'Ajax, qui après la vente d'Antony n'a pas réussi à trouver les bons remplaçants, a besoin d'un joueur qui peut faire la différence. Ziyech a joué son meilleur football avec l'équipe néerlandaise. Cette option pourrait plaire davantage au gaucher.

Mais Chelsea n'est pas pressé. En 2020, ils ont payé 40 millions d'euros pour ses services et ne veulent pas perdre d'argent sur cet investissement. La balle est dans le camp de Ziyech. C'est au joueur de décider s'il préfère partir en prêt, continuer à chercher des opportunités à Stamford Bridge ou forcer un transfert vers une autre équipe. L'offre de Milan est intéressante, mais il subira une baisse de salaire.