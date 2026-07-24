Zirkzee joue le rôle principal absolu lors du match amical de Manchester United

Manchester United a dominé BK Rosenborg lors d’un match amical. En Norvège, les hommes de Michael Carrick se sont imposés 0-5. Joshua Zirkzee a été le grand artisan du succès des visiteurs.

Shea Lacey, un joueur issu du centre de formation qui avait déjà eu du temps de jeu avec l’équipe première la saison dernière, a donné l’avantage à Manchester United. Il est entré en dribblant dans la surface de réparation avant d’enrouler sa frappe dans le petit filet opposé : 1-0.

Ce n’est qu’en seconde période que le géant anglais a creusé l’écart face à Rosenborg. Joshua Zirkzee a effacé son adversaire direct puis le gardien, avant de marquer : 2-0.

Manchester United a ensuite alourdi le score grâce au jeune Jacob Daveney, 19 ans, puis à Harry Amass.

En fin de match, Ethan Williams a aussi poussé le ballon au fond au second poteau pour le 5-0, qui a également été le score final.

Dans sa préparation pour la nouvelle saison de Premier League, Manchester United doit encore affronter le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid, Leeds United et l’AC Milan. Le 22 août, la saison débutera avec un déplacement sur la pelouse de Hull City.







