Zinedine Zidane, sollicité pour succéder à Flick

La Fédération allemande de Football cherche un successeur à Hans Flick. Parmi les prétendus successeur du technicien allemand figurent Zidane.

Dimanche la DFB a annoncé le licenciement de Hans Dieter Flick suite à la défaite (1-4) de la sélection allemande contre le Japon en amical.Le technicien de 52 ans quitte ainsi la tête de la Nationalmannschaft, deux ans après avoir été intronisé sélectionneur. Désormais la Fédération allemande s’active pour lui trouver un successeur. Zinédine Zidane serait dans la short-liste de l’instance faitière du football allemand.

Zinédine Zidane dans la short-liste

A en croire des sources proches de la Fédération allemande de Football, Zinedine Zidane est une piste envisagée pour redonner un nouveau souffle à la Nationalmannschaft à 9 mois de l’Euro. Le leadership de l’ancien entraîneur du Real Madrid et son amour pour le jeu plaisent énormément aux dirigeants de la DFB. Seul bémol, la barrière linguistique. Aux dernières nouvelles, certains membres de la DFB estiment que ce critère est très important dans le choix du prochain sélectionneur. Un aspect fondamental qui ne fait pas les affaires du champion du monde 1998. Désormais une nouvelle piste est envisagée.

Nagelsmann préféré au poste

Selon les informations de Sport 1, Julian Nagelsmann est désormais le seul et unique favori pour succéder à Flick. Le jeune technicien allemand de 36 ans serait la priorité des dirigeants de la Fédération pour prendre la tête de la sélection Son style de jeu basé sur un football total et un pressing ultra organisé a séduit les dirigeants. Par ailleurs, certains joueurs de la sélection comme Joshua Kimmich et Leon Goretzka que Nagelsmann a déjà dirigé au Bayern Munich militeraient également pour sa venue. Reste à savoir si l’ancien entraîneur du RB Leipzig est intéressé par le poste.