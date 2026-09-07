Zinedine Zidane et adidas dévoilent des Predator en édition limitée

Zinedine Zidane et adidas ont lancé une édition spéciale de la chaussure de football Predator, créée pour célébrer 30 ans de partenariat entre adidas et l’un des joueurs les plus emblématiques à avoir jamais porté les Three Stripes.

Peu de joueurs entretiennent un lien avec une gamme de chaussures aussi profond que celui de Zidane avec la Predator. Du sacre lors de la Coupe du monde de la FIFA 1998 en France à ses iconiques chaussures dorées lacées durant le tournoi de 2006, Zizou a incarné cette franchise sur trois décennies.

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Au-delà du terrain, son influence s’est étendue à des campagnes publicitaires légendaires et à la mode mondiale à travers Y-3. Désormais, adidas rend hommage à trois décennies d’élégance, de vision et de maîtrise inégalées avec une pièce profondément personnelle, qui mêle performance moderne de haut niveau et héritage exceptionnel du Français.

Présenté dans un coloris blanc et or métallisé élégant, qui reflète son style de jeu sans effort, le design intègre de subtils accents bleus, blancs et rouges sur le côté latéral en clin d’œil à ses triomphes internationaux avec la France. La languette rabattable emblématique de la chaussure arbore le logo personnel doré de Zidane, inspiré de sa volée immortelle pour le Real Madrid en finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2002.

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En dessous, des sangles élastiques personnalisées racontent une histoire en deux volets : la chaussure droite met en avant les villes qui ont défini sa carrière professionnelle, Cannes, Bordeaux, Turin et Madrid, tandis que la chaussure gauche ancre le récit dans ses racines, en rendant hommage à La Castellane, Saint Henri et Septèmes.

Le design est complété par des finitions premium, notamment des Three Stripes lenticulaires alternant entre le logo adidas et le lettrage « ZZ », ainsi qu’un marquage « ZZ30 » sur mesure commémorant ce cap de trois décennies.

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En revenant sur ce lancement, Zidane a souligné que la Predator occupe une place spéciale dans son histoire, puisqu’il s’agit de la chaussure qu’il portait lors des moments déterminants de sa carrière, une manière de repenser aux lieux et aux personnes qui ont façonné son parcours tout en partageant cet héritage avec une nouvelle génération.

Zidane a déclaré : « Le football m’a offert tant de souvenirs inoubliables, et adidas fait partie de cette aventure depuis le tout début. La Predator occupe une place particulière dans cette histoire.

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« C’est la chaussure que je portais lors de certains des moments les plus importants de ma carrière, et celle qui est devenue synonyme de la manière dont je voulais jouer au football. Quand je regarde cette chaussure, je vois des moments, des lieux et des personnes qui ont façonné mon parcours. C’est une manière spéciale de célébrer 30 ans ensemble et de partager cette histoire avec une nouvelle génération de joueurs. »

Acheter : chaussures Predator adidas x Zinedine Zidane en édition limitée

Les chaussures Predator adidas Zinedine Zidane en édition limitée seront disponibles à l’achat chez certains revendeurs et en ligne sur adidas le 8 septembre à 9 heures.



