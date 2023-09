Zinédine Zidane annonce son arrivée !

Zinédine Zidane vient de communiquer et faire part de ses intentions.

Quel sera le prochain poste de Zinedine Zidane ? Depuis quelques jours, c’est la question qui nourrit tous les débats. Au bout de deux ans et demi d’inactivité, l’icône du football tricolore serait prête à reprendre du service. Mais il reste à savoir où.

Zidane joue avec les nerfs des Marseillais

L’ancien numéro 10 des Bleus est sorti de son mutisme ce mardi. Il a communiqué sur les réseaux sociaux. Pour annoncer quoi ? Qu’il changeait de destination. Sur son compte Instagram, il a en effet posté une photo où on le voit assis dans un terminal d’aéroport. Une photo qu’il a légendée comme suit : « Let’s go ! ». Deux simples mots mais qui risquent de multiplier encore un peu plus les discussions à son sujet.

Parmi les options qui ont été évoquées pour ZZ récemment, il y a Manchester United. Le club anglais songerait à lui pour remplacer Erik Ten Hag dans le cas où les mauvais résultats des Red Devils s’étiraient. Le voir en Premier League est tout de même peu plausible, car il ne maitrise pas trop la langue de Sheakspeare et il a toujours reconnu que c’était un paramètre important dans son choix.

L’autre option qui circule est celle de l’OM. En cette période où le poste de coach est libre, vu que Marcelino n’a toujours pas été remplacé, tout le peuple marseillais rêve de le voir débarquer à la Commanderie. Lui, l’enfant de la Castellane qui reviendrait chez lui pour tenter de redresser son club de cœur. Très excitante sur le papier, cette perspective est assez peu réaliste. On voit en effet mal pourquoi l’un des meilleurs coaches du circuit viendrait s’occuper d’un club de Ligue 1 en pleine crise et dont les moyens sont limités.

Pour rappel, avant de se retirer, Zidane avait guidé le Real à la conquête de trois Ligue des Champions. Aucun entraineur français ne peut se vanter d’un tel accomplissement. Son deuxième passage à la tête des Merengue n’a pas été aussi réussi, mais sa cote est restée intacte auprès des géants européens.