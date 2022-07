Zinchenko : "J'adore Arsenal depuis Henry et Fabregas"

Le nouveau venu chez les Gunners espère être à la hauteur de certaines légendes du club qui l'ont fait rêvé quand il était petit.

Oleksandr Zinchenko a déclaré qu'en rejoignant Arsenal, il réalisait un "rêve d'enfant". L'international ukrainien a admis qu'il était impatient de suivre les traces de Thierry Henry et Cesc Fabregas chez les Gunners.

"C'est un rêve d'enfant de rejoindre Arsenal"

L'homme polyvalent a fait le saut au nord de Londres en provenance de Manchester City, retrouvant son ancien entraîneur assistant Mikel Arteta et devenant le deuxième ancien joueur des Citizens à faire le voyage vers le sud ces dernières semaines, après Gabriel Jesus.

Pour Zinchenko, fan du club dans sa jeunesse, ce transfert représente plus qu'une simple étape dans sa carrière - et il est impatient de commencer.

L'article continue ci-dessous

"Je voudrais dire que c'est un rêve d'enfant qui se réalise, parce que j'étais un grand fan quand j'étais enfant", a déclaré Zinchenko au site officiel d'Arsenal après son arrivée.

"Quand Thierry Henry et Cesc Fabregas jouaient ici, j'aimais regarder ces matchs, cet Arsenal. Évidemment, j'ai commencé à aimer ce club, donc je suis tellement excité et j'ai hâte de jouer.

"C'est incroyable, honnêtement, comme je l'ai dit, c'est un rêve qui se réalise et depuis que je suis enfant, je ne pouvais même pas en rêver, mais maintenant c'est le moment, donc je suis tellement heureux."

Quel rôle ont joué Arteta et Jesus dans le transfert de Zinchenko ?

Le transfert réunit naturellement l'Ukrainien avec le technicien espagnol, mais aussi avec l'attaquant brésilien qu'il a suivi depuis l'Etihad Stadium cet été, Zinchenko citant son lien avec les deux comme des facteurs clés.

"Je dirais que c'est le rôle le plus important dans ma décision", a ajouté l'Ukrainien à propos d'Arteta. "Depuis le premier jour à City, je savais qu'il allait être un très bon manager.

"La façon dont il peut voir le football, notamment je regardais la dernière saison des matchs d'Arsenal et j'aimais vraiment ça. Vous pouvez voir dans le style, l'image du jeu, donc j'aimerais bien le voir (en) jouant et en étant impliqué.

Quant à Jesus, Zinchenko n'a pas tari d'éloges, ajoutant : "C'est mon grand ami et je voudrais dire qu'il a également participé aux discussions et à toutes ces choses, donc il m'a dit beaucoup de bonnes choses sur ce club incroyable et sur cette atmosphère, et sur les gars et tout le monde ici, donc je suis vraiment impressionné et tellement excité."